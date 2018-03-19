 ГПУ вызвала Семенченко на допрос в качестве свидетеля

Как передает Цензор.НЕТ, об этом нардеп сообщил в своем Facebook.

"Сегодня аж три раза. На 14, 16 и 17-00. Тоже как свидетеля", - написал Семенченко.

При этом нардеп не уточнил, в каких делах его хотят допросить.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семенченко отказался прибыть завтра на допрос в качестве свидетеля, - Сарган

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что Семен Семенченко мог вынести оружие из палаточного городка возле Верховной Рады перед следственными действиями 3 марта.