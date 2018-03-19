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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8555) допрос (1071) Семенченко Семен (239)

 ГПУ вызвала Семенченко на допрос в качестве свидетеля

Народного депутата от "Самопомочи" Семена Семенченко вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру Украины для дачи показаний в качестве свидетеля в понедельник, 19 марта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом нардеп сообщил в своем Facebook.

"Сегодня аж три раза. На 14, 16 и 17-00. Тоже как свидетеля", - написал Семенченко.

При этом нардеп не уточнил, в каких делах его хотят допросить.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семенченко отказался прибыть завтра на допрос в качестве свидетеля, - Сарган

ГПУ вызвала Семенченко на допрос в качестве свидетеля 01

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что Семен Семенченко мог вынести оружие из палаточного городка возле Верховной Рады перед следственными действиями 3 марта.

Источник: https://censor.net.ua/n3056409
 
 
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шото луцик не тех візівает на допросі...
бойко сняли обвинения по вішкам и тут вот "рібу" луцик "словил"...
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чому коли когось звинівачують у співпраці з медведчуком - не заарештовують самого медведчука?
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відповідь неправильна!
правильна- тому що вони з пєцєй були разом в СДПУ(о) і є дружбанами
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пох. але він законтачився,падло! і в ПР був,падло! порошенко- тричі фарбовано тухле лайно! щоб його покрутило,падлюку!
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Прикольно слушать о казнокрадах от этого жердяя...
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Хотя не по теме, но очень метко про Барыгу. ГПУ викликала Семенченка на допит як свідка - Цензор.НЕТ 1489
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Мне очень важно ваше мнение. (На самом деле нет!)
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тех.тех...вышки-то вышки.а потеря целого процента ввп изза рудутунов налицо.
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Напевно - хочуть допитати що до вугілля , яке по схемі "вРоттедам+" йде з РФії в Україну ?
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нет! предложат поделится "наваром" с блокады!
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сейчас NNN тебя за такие слова к нему на СФ разорвет как тузик грелку!
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Свидетеля??? Порохоботы ж уже давно рассказали, шо Сёма - преступник хуже Гитлера.
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Нет сема посто пиз..юк бесполезный...
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ну почему бесполезный?полезный ,для себя любимого и кремля...
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А ты полезный в свой карман, сидишь на пайке
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обильно обгадился жидким в фейсбуке. ГПУ вызвала Семенченко на допрос в качестве свидетеля - Цензор.НЕТ 5671
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Допрыгался гадёныш. ГПУ вызвала Семенченко на допрос в качестве свидетеля - Цензор.НЕТ 6530
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эту консервочку, в жопу раненого, первый раскусил Коломойский.....
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Интересно что на этого будут вешать, зависит от того какой боевик посмотрит Луценко перед сном.))
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понедельник - день тяжелый, сегодня похмеляется наверное
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а что там вешать! спросят какого он шлялся по донецку среди сепаратистов!
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должность в правительстве дноэрии выбивал. ГПУ викликала Семенченка на допит як свідка - Цензор.НЕТ 4541
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не взяли...и тут не взяли.но садонемочь помогла тепло устроиться
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У шоколадного памперс переполнился, убирает своих конкурентов, наверняка выборы скоро. Грызется свора между собой хуже собак.
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а когда выборы? завтра?
пока просиживаете штаны перед компьютером то не видать вам выборов! придет положенное время-тогда и пойте!
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наверняка-наверняка. ты с какой планеты, обознанное конституцией?
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Этого пончика нужно допросить со большим усердием 😀, так как по сути своей , оно трусливое чмо и большой любитель лёгких денег ! Одним словом самонемичный предатель !
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ахметов! тебя молодой рабочий желает допросить! готовься !
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Куда делись завербованные лично Савченко? Почему их не допрашивают? Сколько человек она завербовала? Должно быть не меньше 30? Тихо шифером шурша купол едет неспеша.
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по зернышку, по два,-и наберется "команда"
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Жирную лушпайку взяли за сраку.
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пока только потрогали ГПУ викликала Семенченка на допит як свідка - Цензор.НЕТ 9641.но уже вой на весь фисбучек
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Ждем очередного горячечного разоблачения от Югика.
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ГПУ викликала Семенченка на допит як свідка - Цензор.НЕТ 8118

.Хоча сепару ..кирдик !
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сам не хочешь также амнистироваться? ГПУ викликала Семенченка на допит як свідка - Цензор.НЕТ 6648ну или портрет разорвать...
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кстати ты заметил что он не готов к таким темам-картинок не подобрал!
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Першого розірвало на дрібні шматки, а другий знову зігує на портрети Гітлера і вимагає знищення всіх хто не арійської раси, особливо негрів. У Юри хорта якийсь бзік стосовно негрів. Схоже заздрить чомусь...
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Порохоботы своим дерьмом захлебнулись.....
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так что сеньку не посадют? а о чем же тогда порохоботов ругать будете?
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еще одна путлеровская консерва! гадя савченко№2
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им пора номера присвоить! а то поменяли имена, фамилии, одни клички как на зоне!
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Грішин темна слизька істота. З ним має ретельно розібратися українська контррозвідка. Занадто багато сумнівного і підозрілого в його діях.
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ну если успеет то разберется!
а так я думаю что они всей бригадой смоются в кацапию вечерней лошадью!
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В место Грішин поставить Порошенко и будет правильно. Ну кто такой Гришин и как он влияет на судьбу Украины? А вот Барыга, этот - да.
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"Сємьон Семєнчєнко" і є справжній барига, шахрай і швидше за все агент ФСБ.
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Всем спасибо, все свободны
ГПУ викликала Семенченка на допит як свідка - Цензор.НЕТ 776

Вот такое оно

Ушедшие выходные стали хоть и почти незаметной, но вполне ощутимой границей между прошлым и настоящим. Последний поход «ливорюционеров» показал многое и сразу всем. Сами дежурные «протестанты» столкнулись с новой реальностью, когда даже сбившись в стадо и не встречая реального противодействия, они находят себе проблемы самостоятельно. То есть, они уперлись в новую тактику силовых структур, которые готовятся к мероприятиям куда более основательно, а потому - не психуют и не делают лишних движений. «Протестеры» уже поняли, что ошибочно принимали это за слабость. На самом деле, им предоставляется шанс проявить либо дурь, либо благоразумие, но они делают привычный выбор. А потом выясняется, что все уже тщательно документируется и придя, на призывы определенных лиц, побузить, отвечать придется самостоятельно. Это - новая реальность, с которой приходится считаться. То есть, ты можешь внимать речам кого угодно и даже сам говорит, что угодно, только вот за свои действия будешь отвечать персонально и ссылки на призывы Карлсонов - никак не помогут.
Именно вчера окончательно проявилась деструктивная сущность этой публики. Там нет и не было ничего конструктивного, речь постоянно идет о разрушении. Причем, это касается не только и не столько вчерашней сходки, но подобных же мероприятий, запускаемых умелой рукой, в револьверном порядке. Что характерно, рупоры этой публики, все до единого, вышли не из океана, как Венера и не из камышей, как пьяный рыбак, а из той самой власти, которую они проклинают. Мало того, часть из них - являются этой самой властью. Причем, все 100% этих деятелей показывают или показывали либо совершенно отвратительные результаты реализации своих властных полномочий, либо -результаты намного ниже средних, за что любой работодатель с треском разогнал бы таких работников. То есть, неудачники, бездельники и лодыри, волею судеб оказавшиеся вверху и просто не выдержавшие нагрузки, могут вещать лишь о разрушении. Воскресенье это показало в прямом и переносном смысле.
Сами организаторы этих мероприятий никогда не тратятся на них и напротив, стараются заработать, под шум толпы. Оплачивает «явку» протестующих, транспорт, оборудование и прочее - заказчик. Так вот, заказчик (во множественном числе) теперь видит, что деньги были угроблены зря. Кроме презрения и более жестких чувств, эта публика больше ничего не смогла вызвать. Даже если бы организаторы «протеста» не дерибанили выделенные средства, они просто тупы и не могут подать какую-то приемлемую идею. Сто сорок третий Майдан - не удался потому, что Майдан - не место, а люди. Люди же не пришли потому, что вся эта дрянь бессовестно и безосновательно эксплуатировала символы Майдана, а это вызывает глубочайшее и неистребимое отвращение к быдлу, дошедшему до того, что на Майдане рвали флаг Украины. Это был контрольный выстрел в пустую и бестолковую башку пугала, которое собирали организаторы этого мероприятия.
Мы не раз писали о том, что эта публика напрасно играется с лозунгом «Киев вставай!». Если бы он встал, то места было бы мало не только алкашам, пенсам и охранникам диванного корпуса Лампас, превратившегося в полноценную ОПГ, но и самим депутатам. Это они полиции могут показывать депутатские корочки и брызжа слюной, рассказывать о своем иммунитете. Избирателю плевать на эти формальности и все могло бы кончиться очень печально как для лиц, почему-то расхаживающих в армейском камуфляже, так и для любителей кутаться в полотнище украинского флага. В общем, дрянь вчера расписалась в том, что она - дрянь. Сделала она это красочно и зримо. У кого еще были какие-то сомнения, тот мог увидеть все своими глазами.
И последнее. Вся эта публика столкнулась с новыми, эффективными методами работы спецслужб. Все, кто хоть немного понимает рисунок игры, финал которой наблюдали вчера, однозначно придут к выводу о том, что контроль над этим действом осуществлялся на всех этапах и уровнях. Сработала и техника, и агентура. А кроме того, уже имеется инструментарий обезвреживания действий пособников противника техничными способами, что в результате исключает даже нужную Кремлю картинку. В общем, это - очень высокий показатель класса работы.
Все вместе указывает на то, что подобные провокации, которые были организованы целым жмутов кремлевских подстилок, уходят в прошлое. Они просто не срабатывают и смысла в них нет. Это понимают как заказчики, так и исполнители подобных мероприятий. Противоядие найдено и оно работает эффективно, мало того, уже появился и крепнет иммунитет к этой дряни. Посему, как было сказано в старом анекдоте: «Всем спасибо, все свободны».
антиколорадос
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Согласен. Вот короткое видео алкашни ливаруционной (кстати, это слово - моё ноу-хау). Вот она, "интеллигенция" от Гришина с Гадей. Шариковы.
https://www.youtube.com/watch?v=ZvyYPz2f3wc
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Хай спитають що він з російськими терористами робив у захопленій будівлі донецької облдержадміністрації.
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Предателей на росси тоже не сильно жалуют ! Кафе ,, Ветерок ", с чашечкой кофе , тому пример !😀
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он не предатель! он шпиен рашенский а точнее разведчик!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ вызвала Семенченко на допрос в качестве свидетеля
 
 
 
 
 
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