 ГПУ вызвала Семенченко на допрос в качестве свидетеля

Как передает Цензор.НЕТ, об этом нардеп сообщил в своем Facebook.
"Сегодня аж три раза. На 14, 16 и 17-00. Тоже как свидетеля", - написал Семенченко.
При этом нардеп не уточнил, в каких делах его хотят допросить.
Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что Семен Семенченко мог вынести оружие из палаточного городка возле Верховной Рады перед следственными действиями 3 марта.
бойко сняли обвинения по вішкам и тут вот "рібу" луцик "словил"...
правильна- тому що вони з пєцєй були разом в СДПУ(о) і є дружбанами
пока просиживаете штаны перед компьютером то не видать вам выборов! придет положенное время-тогда и пойте!
.Хоча сепару ..кирдик !
а так я думаю что они всей бригадой смоются в кацапию вечерней лошадью!
Вот такое оно
Ушедшие выходные стали хоть и почти незаметной, но вполне ощутимой границей между прошлым и настоящим. Последний поход «ливорюционеров» показал многое и сразу всем. Сами дежурные «протестанты» столкнулись с новой реальностью, когда даже сбившись в стадо и не встречая реального противодействия, они находят себе проблемы самостоятельно. То есть, они уперлись в новую тактику силовых структур, которые готовятся к мероприятиям куда более основательно, а потому - не психуют и не делают лишних движений. «Протестеры» уже поняли, что ошибочно принимали это за слабость. На самом деле, им предоставляется шанс проявить либо дурь, либо благоразумие, но они делают привычный выбор. А потом выясняется, что все уже тщательно документируется и придя, на призывы определенных лиц, побузить, отвечать придется самостоятельно. Это - новая реальность, с которой приходится считаться. То есть, ты можешь внимать речам кого угодно и даже сам говорит, что угодно, только вот за свои действия будешь отвечать персонально и ссылки на призывы Карлсонов - никак не помогут.
Именно вчера окончательно проявилась деструктивная сущность этой публики. Там нет и не было ничего конструктивного, речь постоянно идет о разрушении. Причем, это касается не только и не столько вчерашней сходки, но подобных же мероприятий, запускаемых умелой рукой, в револьверном порядке. Что характерно, рупоры этой публики, все до единого, вышли не из океана, как Венера и не из камышей, как пьяный рыбак, а из той самой власти, которую они проклинают. Мало того, часть из них - являются этой самой властью. Причем, все 100% этих деятелей показывают или показывали либо совершенно отвратительные результаты реализации своих властных полномочий, либо -результаты намного ниже средних, за что любой работодатель с треском разогнал бы таких работников. То есть, неудачники, бездельники и лодыри, волею судеб оказавшиеся вверху и просто не выдержавшие нагрузки, могут вещать лишь о разрушении. Воскресенье это показало в прямом и переносном смысле.
Сами организаторы этих мероприятий никогда не тратятся на них и напротив, стараются заработать, под шум толпы. Оплачивает «явку» протестующих, транспорт, оборудование и прочее - заказчик. Так вот, заказчик (во множественном числе) теперь видит, что деньги были угроблены зря. Кроме презрения и более жестких чувств, эта публика больше ничего не смогла вызвать. Даже если бы организаторы «протеста» не дерибанили выделенные средства, они просто тупы и не могут подать какую-то приемлемую идею. Сто сорок третий Майдан - не удался потому, что Майдан - не место, а люди. Люди же не пришли потому, что вся эта дрянь бессовестно и безосновательно эксплуатировала символы Майдана, а это вызывает глубочайшее и неистребимое отвращение к быдлу, дошедшему до того, что на Майдане рвали флаг Украины. Это был контрольный выстрел в пустую и бестолковую башку пугала, которое собирали организаторы этого мероприятия.
Мы не раз писали о том, что эта публика напрасно играется с лозунгом «Киев вставай!». Если бы он встал, то места было бы мало не только алкашам, пенсам и охранникам диванного корпуса Лампас, превратившегося в полноценную ОПГ, но и самим депутатам. Это они полиции могут показывать депутатские корочки и брызжа слюной, рассказывать о своем иммунитете. Избирателю плевать на эти формальности и все могло бы кончиться очень печально как для лиц, почему-то расхаживающих в армейском камуфляже, так и для любителей кутаться в полотнище украинского флага. В общем, дрянь вчера расписалась в том, что она - дрянь. Сделала она это красочно и зримо. У кого еще были какие-то сомнения, тот мог увидеть все своими глазами.
И последнее. Вся эта публика столкнулась с новыми, эффективными методами работы спецслужб. Все, кто хоть немного понимает рисунок игры, финал которой наблюдали вчера, однозначно придут к выводу о том, что контроль над этим действом осуществлялся на всех этапах и уровнях. Сработала и техника, и агентура. А кроме того, уже имеется инструментарий обезвреживания действий пособников противника техничными способами, что в результате исключает даже нужную Кремлю картинку. В общем, это - очень высокий показатель класса работы.
Все вместе указывает на то, что подобные провокации, которые были организованы целым жмутов кремлевских подстилок, уходят в прошлое. Они просто не срабатывают и смысла в них нет. Это понимают как заказчики, так и исполнители подобных мероприятий. Противоядие найдено и оно работает эффективно, мало того, уже появился и крепнет иммунитет к этой дряни. Посему, как было сказано в старом анекдоте: «Всем спасибо, все свободны».
антиколорадос
https://www.youtube.com/watch?v=ZvyYPz2f3wc