 Отравление Скрипаля: Евросоюз требует от РФ немедленно рассекретить программу "Новичок"

Евросоюз решительно осуждает отравление Сергея Скрипаля и его дочери, а также требует от России объяснений и полного раскрытия информации о о программе "Новичок", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина. Об этом говорится в заявлении Совета министров иностранных дел ЕС, опубликованном 19 марта.
Отмечается, что ЕС очень серьезно относится к оценке правительства Великобритании, которая возлагает ответственность за отравление на РФ.
В заявлении отмечается, что все содружество шокировано использованием впервые за 70 лет нервно-паралитического вещества военного класса, разработанного в России, и отмечается, что использование химического оружия независимо от того, кто им воспользовался и для каких целей, является неприемлемым.
В документе подчеркивается, что использование химического оружия является абсолютно неприемлемым и опасным, нарушает конвенцию по химическому оружию, международное право и подрывает международный порядок.
В связи с этим ЕС призвал РФ срочно ответить на вопросы, которые ставит Великобритания и международное сообщество, и обеспечить немедленное и полное раскрытие своей программы "Новичок" перед Организацией по запрету химичсекого оружия.
"ЕС выражает безоговорочную солидарность с Великобританией и поддержку ее усилиям привлечь виновных в этом преступлении к ответственности", – отмечается в документе.
Отмечается, что ЕС будет следить за этим делом.
Доставай свой Новичок!
Бла...
Бла...
_В спортлото напишите! Без реального давления на кремль через карман, это будет столь же эффективно, как и ваше беззубое "требование" к кремлинам.
Британцы своей глупой спешкой сами себя в лужу загоняют...
"Обратитесь в лигу сексуальных реформ. Там вам помогут".
Вот прям щязз кремлины взяли низкий старт, да и рассекретили свою программу нервно-паралитических ядов. Ага. Как говорит латинская пословица
"Сциенция эст потенция", что применительно к нашим реалиям звучит не иначе как "Фуй вам".
А в трубу СП-2 пробовали кричать?
Полагаю, вы промазали, и целились своим комментом не в сюда.
Патентований шовініст на побігеньках у імператора ASs Пушкін не міг таке написати. А якщо й написав, то з лицемірством. "каяЦЦа" він збирався. Спочатку треба було перестати бути пахолком царя.
мастурбованості" до "вимагає"!