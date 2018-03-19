 Отравление Скрипаля: Евросоюз требует от РФ немедленно рассекретить программу "Новичок"

Евросоюз решительно осуждает отравление Сергея Скрипаля и его дочери, а также требует от России объяснений и полного раскрытия информации о о программе "Новичок", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина. Об этом говорится в заявлении Совета министров иностранных дел ЕС, опубликованном 19 марта.

Отмечается, что ЕС очень серьезно относится к оценке правительства Великобритании, которая возлагает ответственность за отравление на РФ.

В заявлении отмечается, что все содружество шокировано использованием впервые за 70 лет нервно-паралитического вещества военного класса, разработанного в России, и отмечается, что использование химического оружия независимо от того, кто им воспользовался и для каких целей, является неприемлемым.

В документе подчеркивается, что использование химического оружия является абсолютно неприемлемым и опасным, нарушает конвенцию по химическому оружию, международное право и подрывает международный порядок.

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В связи с этим ЕС призвал РФ срочно ответить на вопросы, которые ставит Великобритания и международное сообщество, и обеспечить немедленное и полное раскрытие своей программы "Новичок" перед Организацией по запрету химичсекого оружия.

"ЕС выражает безоговорочную солидарность с Великобританией и поддержку ее усилиям привлечь виновных в этом преступлении к ответственности", – отмечается в документе.

Отмечается, что ЕС будет следить за этим делом.