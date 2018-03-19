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 Отравление Скрипаля: Евросоюз требует от РФ немедленно рассекретить программу "Новичок"

ЕС крайне серьезно относится к оценке правительства Великобритании, которая возлагает ответственность за отравление на РФ.

Евросоюз решительно осуждает отравление Сергея Скрипаля и его дочери, а также требует от России объяснений и полного раскрытия информации о о программе "Новичок", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина. Об этом говорится в заявлении Совета министров иностранных дел ЕС, опубликованном 19 марта.

Отмечается, что ЕС очень серьезно относится к оценке правительства Великобритании, которая возлагает ответственность за отравление на РФ.

В заявлении отмечается, что все содружество шокировано использованием впервые за 70 лет нервно-паралитического вещества военного класса, разработанного в России, и отмечается, что использование химического оружия независимо от того, кто им воспользовался и для каких целей, является неприемлемым.

В документе подчеркивается, что использование химического оружия является абсолютно неприемлемым и опасным, нарушает конвенцию по химическому оружию, международное право и подрывает международный порядок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совет ЕС по иностранным делам заявит о солидарности с Украиной и Великобританией, - глава МИД Бельгии Рейндерс

В связи с этим ЕС призвал РФ срочно ответить на вопросы, которые ставит Великобритания и международное сообщество, и обеспечить немедленное и полное раскрытие своей программы "Новичок" перед Организацией по запрету химичсекого оружия.

"ЕС выражает безоговорочную солидарность с Великобританией и поддержку ее усилиям привлечь виновных в этом преступлении к ответственности", – отмечается в документе.

Отмечается, что ЕС будет следить за этим делом.

Источник: https://censor.net.ua/n3056404
 
 
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сакции пора уже вводить - ну да для преличия надо дать возможность оправдаться
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Вы что, только проснулись? Уже давно ввели, сейчас хотят снять, но не могут без разрешения.
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неинаугурированного хуйла? а, ну да, ему ж на пользу.
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да шо Ви говорите - как это будет ну по руцки - малоВато их - хочу больше, намного больше))
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Ответ МИД РФ: "Какой-такой новичок-шмовичок? Вывсёврёти!".
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Бла...
Бла...
Бла...

_В спортлото напишите! Без реального давления на кремль через карман, это будет столь же эффективно, как и ваше беззубое "требование" к кремлинам.
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_Значит, готовьтесь, продолжение следует. Как не хотите? Так ваше мнение и не спрашивают, расслабьтесь... Ну вы как, евромещане, готовы помирать? А придётся!
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а откуда известно что это "новичок", если международная комиссия по ОВ, вчера взявшая образцы вещества с тела Скрипаля, сказала что результаты по его определению появятся не раньше чем через 2 недели... Отравление Скрипаля: Евросоюз требует от РФ немедленно рассекретить программу "Новичок" - Цензор.НЕТ 1609 Вот и британцы не могли менее чем за неделю идентифицировать его, а лишь выдали свои пристрастные предположения.

Британцы своей глупой спешкой сами себя в лужу загоняют...
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в ВБ нет своих химиков-экспертов криминалистов? передали уже после идентификации собственными службами
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Пусть сначала расскажут что было в мензурке Пауэлла и как связан Бен Ладен с Хусейном ,что утверждал британский премьер. Если бы была задача уничтожить предателя,то его просто бы придушили.
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А если была задача терроризировать население западных стран - то агентам Кремля надо было демонстративно убить кого-то так, чтоб все увидели, что они абсолютно беззащитны от грязной бомбы (на примере Литвиненко) или отравляющих веществ (Скрипаль и его дочь).
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Так есть уже Литвиненко.А предателей так много,что на всех Новичка не напасёшься.
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Как говорил Паниковскому Ося Бендер :
"Обратитесь в лигу сексуальных реформ. Там вам помогут".
Вот прям щязз кремлины взяли низкий старт, да и рассекретили свою программу нервно-паралитических ядов. Ага. Как говорит латинская пословица
"Сциенция эст потенция", что применительно к нашим реалиям звучит не иначе как "Фуй вам".

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наивный евросоюз....
А в трубу СП-2 пробовали кричать?
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Да Орда смешавшись с Киевскими русичами,уже тогда подпортила чистоту настоящего генофонда Украины....
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?
Полагаю, вы промазали, и целились своим комментом не в сюда.
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"Мы получили от Украины всё: культуру, язык, религию, музыку, философию, даже высокий стиль жизни! Возвратили же национальное угнетение и крепостничество! Не равноценный обмен! Для того, чтобы нам получить право называться людьми, мы должны не одно столетие каяться перед Украиной и украинцами..." А. С. Пушкин.﻿
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Що за дурниці Ви написали?
Патентований шовініст на побігеньках у імператора ASs Пушкін не міг таке написати. А якщо й написав, то з лицемірством. "каяЦЦа" він збирався. Спочатку треба було перестати бути пахолком царя.
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Требовать можно.............................................. Получить невозможно.
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ти диви, на 4-й рік перейшли від "мастурбованості" до "вимагає"!
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Вангую, що тупорила кацапня буде довго відтягувати розсекречення, а коли припече Гаагою видумає якусь чергову чухню, типу стратольоту Су-25 Отруєння Скрипаля: Євросоюз вимагає від РФ негайно розсекретити програму "Новачок" - Цензор.НЕТ 1786
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Следить за тем пока они не отравят химоружием всю Европу?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОтравление Скрипаля: Евросоюз требует от РФ немедленно рассекретить программу "Новичок"
 
 
 
 
 
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