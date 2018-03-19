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 Политика Украины
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Все про:дезинформация (77) пропаганда (1872) Мининформполитики (251) Биденко (1)

 Россия использует новую формулу дезинформации "4F", - Мининформполитики

Российская Федерация взяла на вооружение новую формулу дезинформационно-пропагандистской стратегии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининформполитики, об этом заявил госсекретарь Министерства информационной политики Украины Артем Биденко во время финальной дискуссии международного симпозиума "Революция, Война и их последствия", состоявшегося в Варшаве.

Биденко напомнил недавние слова главы МИД Украины Павла Климкина об уже известной пропагандистской "4D"-стратегии Кремля: dismissing, distorting, distracting, dismaying (отрицание, искажение, дезориентация, запугивание). Он также озвучил участникам симпозиума еще одну формулу российской дезинформационной кампании - "4F", которая включает: fake news, fake media, fake experts, fake events (фейковые новости, медиа, фальшивые эксперты и события).

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"С помощью этих "4F" и "4D" дезинформационно-пропагандистских стратегий российская сторона пытается навязать новую мировую повестку дня, продвигая искаженный нарратив. Особенно уязвимыми к этому являются страны-соседи России: Украина, Беларусь и Польша. Наша стратегия в борьбе с российской пропагандой как Министерства информационной политики Украины остается неизменной - максимально открыто, привлекая международные институты, инструментами правды способствовать формированию демократического дискурса, который будет отражать реальное положение вещей", - заявил Биденко.

По данным пресс-службы МИП, ключевыми темами международного симпозиума "Революция, война и их последствия", который состоялся 16-17 марта в Колледже Европы в Натолине (Варшава, Польша), стали международные последствия Революции Достоинства, аннексии Крыма, военных действий на Донбассе и информационной войны. Симпозиум собрал украинских, польских и европейских политиков, экспертов, ученых, представителей общественных организаций и проходил в рамках международной академической программы Колледжа Европы "Три революции. Исследование массовых протестов в Украине".

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Источник: https://censor.net.ua/n3056403
 
 
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4f, а как же рупор "Lolita"?
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не сравнится с рупором "ху#ло".
Согласен?
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Вы с команды, где главная Женщина-3000?
Где не принято раскачивать лодку, а то Путен нападает?
Где если не это, то кто? Где это наше все?
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Я с команды Украина, а Хуйло уже напало, плохо что вы этого еще не знаете
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якщо "Хуйло уже напало" - то чому , в України з нею безвіз і торгівля зростає ?
Торгівля і відносини з ворогом називається колаборанство ! Чи для вас Хуйло вже не ворог ?
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Уколи галоперидол или бахнись головой об стенку. С разгона.
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новую мировую повестку дня

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та ти шо ще скажи новий світовий порядок
до них нічого так і не дійшло
шо справа навіть не в росії.
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ще 4 роки правління пуйла починається за парканом брехня буде тільки посилюватися.
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вибачаюся це ж раша, таки 6. Пуйлу буде вже 70, як генсек кпрс.
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Мининформполитики это и есть минстець про который тут вспоминают каждый день? или я что-то путаю? как тогда это переводиться почему не мiнiнфопол? пойду наверное нагуглю...
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ЦН, может хватит новости касапские выкладывать? Или ПАП так сказал?
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Россия использует новую формулу дезинформации /и в цензоре метода подачи информации ФСБ через пятую колонну усовершенствовалась.На картинках эфэсбэшные мазилы уже не пишут .ru. Многие пропагандоны освоили метод Гнилая селёдка. Но самое главное: ФСБ заблокировала вход в цензор из РФ. Иначе как и раньше форумы пестрели бы власовскими флажками. За что ФСБ-благодарность.
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В том числе и под украинским. А коллаборантское быдло из "руха новых сил" ходит не только сюда, но и в центре Киева беспредел творит.
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Так елки! Минстэць, берите на вооружение! Россия использует новую формулу дезинформации "4F", - Мининформполитики - Цензор.НЕТ 1561
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Хмм.. Они уже сами признали, что лоханулись. Почему? А патамушта они изначально делали ставку на телевидение в век Интернета. Сейчас они спохватились и переориентировались. Заметили как хакеров стало необыкновенно больше....как грибы после дождя. Вы будете необыкновенно удивлены, когда отключив Россию от всемирной паутины снова обнаружите ихнюю возросшую активность.
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Судя по оголтелой антиукраинской компании, которую развернули всякие "рухи новых сил", демальянсы и прочие сборища прокремлёвских коллаборантов, все эти 4D и 4F уже давно в действии.
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Кто то им из торговых партнёров- как в одной связке играет,заигрывает,вот это плохо.А так всё хорошо,ПРекрасная Маркиза,в верхах ни одного печального сюрприза,только молодёжь в этой кровавой мясорубке гибнет
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Ще бiльше путiна!

Не знаю, як ви - а я насправді радію, що в свинособак все йде саме так, як зараз.

Я впевнений, що саме це їм потрібно - ще більше путіна, ще більше сєчіна і ще більше кадирова.

Ще більше палаців, гімнасток і блядєй на яхтах.

Ще більше аргентинської диппошти і ще більше гробів з Сирії і України. Більше аду.

Ні в якому разі неможна бажати їм ніяких м'яких революцій, ніякої лібералізації, навіть штучної. Хто хто, а ми в цьому не зацікавлені.

Тому ще шість рочків пхуйла, а може і десять чи більше нам тільки на радість.

Єдине, про що мрію, дожити до того дня, коли там насправді їбане [а в тому, що там насправді їбане - можна навіть не сумніватись - це всі ті самі граблі, по яких вони ходять вже тисячу років].

І от коли там насправді їбане - сидіти десь вдома в зручному креслі і під стакан Лаґавулін'у дивитись стрім, як вони там жеруть один одного.

Що ще треба, щоб зустріти щасливу Українську старість?
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А що робить тремтяча голова стецька - може вже час,щось робити?
Все такі лярд виділи,а діла ніякого невидно.
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