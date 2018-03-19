 Россия использует новую формулу дезинформации "4F", - Мининформполитики

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининформполитики, об этом заявил госсекретарь Министерства информационной политики Украины Артем Биденко во время финальной дискуссии международного симпозиума "Революция, Война и их последствия", состоявшегося в Варшаве.
Биденко напомнил недавние слова главы МИД Украины Павла Климкина об уже известной пропагандистской "4D"-стратегии Кремля: dismissing, distorting, distracting, dismaying (отрицание, искажение, дезориентация, запугивание). Он также озвучил участникам симпозиума еще одну формулу российской дезинформационной кампании - "4F", которая включает: fake news, fake media, fake experts, fake events (фейковые новости, медиа, фальшивые эксперты и события).
"С помощью этих "4F" и "4D" дезинформационно-пропагандистских стратегий российская сторона пытается навязать новую мировую повестку дня, продвигая искаженный нарратив. Особенно уязвимыми к этому являются страны-соседи России: Украина, Беларусь и Польша. Наша стратегия в борьбе с российской пропагандой как Министерства информационной политики Украины остается неизменной - максимально открыто, привлекая международные институты, инструментами правды способствовать формированию демократического дискурса, который будет отражать реальное положение вещей", - заявил Биденко.
По данным пресс-службы МИП, ключевыми темами международного симпозиума "Революция, война и их последствия", который состоялся 16-17 марта в Колледже Европы в Натолине (Варшава, Польша), стали международные последствия Революции Достоинства, аннексии Крыма, военных действий на Донбассе и информационной войны. Симпозиум собрал украинских, польских и европейских политиков, экспертов, ученых, представителей общественных организаций и проходил в рамках международной академической программы Колледжа Европы "Три революции. Исследование массовых протестов в Украине".
Согласен?
Где не принято раскачивать лодку, а то Путен нападает?
Где если не это, то кто? Где это наше все?
Торгівля і відносини з ворогом називається колаборанство ! Чи для вас Хуйло вже не ворог ?
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та ти шо ще скажи новий світовий порядок
до них нічого так і не дійшло
шо справа навіть не в росії.
Не знаю, як ви - а я насправді радію, що в свинособак все йде саме так, як зараз.
Я впевнений, що саме це їм потрібно - ще більше путіна, ще більше сєчіна і ще більше кадирова.
Ще більше палаців, гімнасток і блядєй на яхтах.
Ще більше аргентинської диппошти і ще більше гробів з Сирії і України. Більше аду.
Ні в якому разі неможна бажати їм ніяких м'яких революцій, ніякої лібералізації, навіть штучної. Хто хто, а ми в цьому не зацікавлені.
Тому ще шість рочків пхуйла, а може і десять чи більше нам тільки на радість.
Єдине, про що мрію, дожити до того дня, коли там насправді їбане [а в тому, що там насправді їбане - можна навіть не сумніватись - це всі ті самі граблі, по яких вони ходять вже тисячу років].
І от коли там насправді їбане - сидіти десь вдома в зручному креслі і під стакан Лаґавулін'у дивитись стрім, як вони там жеруть один одного.
Що ще треба, щоб зустріти щасливу Українську старість?
Все такі лярд виділи,а діла ніякого невидно.