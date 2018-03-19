 12 мирных жителей были убиты и 61 ранен на Донбассе с 16 ноября 2017 года по 15 февраля 2018 года, - ООН

"12 были убиты и 61 ранен", - рассказала Ф.Фрейзер в ходе 21-го квартального доклада ООН о ситуации с правами человека в Украине в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом она отметила, что после декабря 2017 года количество пострадавших уменьшилось, а в феврале смертей среди гражданского населения зафиксировано не было. В то же время, в марте 2018 года было зафиксировано три случая смерти, а также семь пострадавших среди гражданских лиц.

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"То есть, мы можем говорить о том, что гражданское население страдает", - сказала председатель Мониторинговой миссии ООН.

По словам Ф.Фрейзер, количество погибших гражданских лиц за все время конфликта оценивается Мониторинговой миссии ООН по правам человека в 3 тысячи, получивших ранение может быть втрое больше.

"В соответствии с подсчетами нашей миссии в Украине, совокупная численность убитых гражданских лиц составляет 3 тысячи – это включая и тех, кто погиб во время катастрофы МН17 ("Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, сбитый над Донбассом 17 июля 2014 года, погибли все находившиеся на борту 298 человек. - Ред.). Количество раненых гражданских лиц – от 7 до 9 тысяч", - сказала глава миссии.

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Она также отметила, что продолжается разрушение важных объектов инфраструктуры, ее восстановлению мешают постоянные обстрелы. "В частности, Донецкая фильтровальная станция, поставляющая воду 345 тысячам людей по обе стороны конфликта, обстреливается чаще, чем любой другой объект инфраструктуры… Это составляет определенные сложности на гражданского населения", - сказала Ф.Фрейзер.