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 Политика Украины
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 МИД Украины требует освободить осужденного в Крыму украинца Балуха

Министерство иностранных дел Украины требует освободить осужденного в аннексированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха, который в знак протеста объявил голодовку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 19 марта сообщила в Твиттере спикер МИД Украины Марьяна Беца.

"В очередной раз требуем от оккупанта освободить Владимира Балуха, незаконно осужденного по политическим мотивам. Фактически – за флаг Украины", – отметила Беца.

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МИД Украины требует освободить осужденного в Крыму украинца Балуха 01

Источник: https://censor.net.ua/n3056397
 
 
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Нет ничего зазорного для Великой Супердержавы в том, чтобы громогласно поставить на место визгливую моську.
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