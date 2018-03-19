 МИД Украины требует освободить осужденного в Крыму украинца Балуха

Министерство иностранных дел Украины требует освободить осужденного в аннексированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха, который в знак протеста объявил голодовку.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом 19 марта сообщила в Твиттере спикер МИД Украины Марьяна Беца.
"В очередной раз требуем от оккупанта освободить Владимира Балуха, незаконно осужденного по политическим мотивам. Фактически – за флаг Украины", – отметила Беца.
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Источник: https://censor.net.ua/n3056397