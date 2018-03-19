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 Политика Украины
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Все про:выборы (20195) Крым (19688) Россия (68490) Чубаров (654) крымские татары (1757)

 Более 90% крымских татар на полуострове "абсолютно проигнорировали" выборы президента РФ, - Чубаров

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров утверждает, что более 90% крымских татар на полуострове "абсолютно проигнорировали" российские выборы президента.

Как инфрмирует Цензор.НЕТ, об этом 19 марта он рассказал Крым.Реалии во время акции под посольством России в Украине.

По словам главы Меджлиса, более 90% крымских татар на полуострове "абсолютно проигнорировали" российские выборы президента.

Чубаров также высказал сомнение по поводу заявлений российских властей Крыма о том, что явка на полуострове превысила 70%.

"Анализ показывает, что до 17 часов местного времени, на избирательных участках явка была около 30%. Люди просто не шли на выборы. Их вытягивали, всех", – отметил Чубаров.

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Он добавил, что в Крыму люди, которые демонстрируют отсутствие лояльности к действиям российской власти полуострова, "должны быть готовы к репрессиям каждый день".

Напомним, ранее активист крымскотатарского национального движения Заир Смедляев также заявил, что в Крыму проголосовало не более 10% крымских татар.

Источник: https://censor.net.ua/n3056395
 
 
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Страдалец...хоч бы насрав на красной площади
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Насрёт и именно на красной площади. Правда ьихонько так и себе в штаны!
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Какая же у него была методика расчёта, интересно узнать?
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Это потому, что у холопа нет выбора.
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Тебе, как холопу, впрягшемуся за барина, лучше знать.
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халва-халва-халва-халва-халва-халва-халва-халва
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Крым мы обязаны немедленно передать в долгосрочную аренду Израилю. Лет на 50 - 60 больше я думаю не надо.
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Та вже перлися туди до нас всілякі діми, леоніди, костянтини... Послали.
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А еще лучше - Голландии, местной гейской общине, в сексуальное рабство. Здесь и года хватит, чтоб назад попросились
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Нереальные вещи мы здесь рассматривать не будем. Аренда Крыма Израилем у Украины это выход, который устроит всех.
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Когда полюбишь, очень сильно полюбишь, - нет ничего нереального
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когда то Пётр Первый пошёл походом на Турцию - так наз Прутская война - договор - и проиграл ... так и не дожил до того момента как пришла сраная русь в Крым.... а почему ? Татары с турками и казаками разбили нах.. эту армию баранов рассейских..Азов отошёл к Турции.... история может повториться.. 4 года это ничтожно мало.... Пётр Первый думал жить в Крыму - а засрал свою русь на 23 года пока не напали снова орды холопов царицы
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Ну не пошли татары голосовать или пошли все.Какую это роль играет.Что то носится этот Чудаков с этими татарами как....с писаний тобой.Его надо переизбран уже год как просрочен.Сколько за него татар проголосует?
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Так його ніхто й не вибирав. То Рошен пригрів.
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Более 90% крымских татар на полуострове "абсолютно проигнорировали" выборы президента РФ, такое же количество крымских татар проигнорировало встать на защиту Украины, а так же Крымского полуострова. Эта "самса тандырная", уже отказалась от полуострова и требует у Президента отдать ему Херсонскую область на прокорм.
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Бессильная злоба: Порошенко беснуется из-за выборов президента России в Крыму президент Украины Петро Порошенко который день не может успокоиться из-за выборов президента России, прошедших вчера в российском Крыму.Сначала он возмущался перспективой их проведения, а теперь в бессильной злобе беснуется из-за того, что крымчане выбрали своего президента.
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лариса не пиши х... порох правильно всё делает ... гибридная война это наз-ся
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Лара, к вашему сведению, вся Европа и США беснуются из-за "выборов" в Крыму. И мне здается, что эта злоба отнюдь НЕ БЕССИЛЬНА Понад 90% кримських татар на півострові "абсолютно проігнорували" вибори президента РФ, - Чубаров - Цензор.НЕТ 3800
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Кримчане "вибрали" свого президента ? смішно Вони не вибрали, їм себе призначив сам путін
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Крим, точніше - Таврика, є виключно українською, Чубаров. І насне цікавлять ваші постійні фейкові інформаційні вкиди.
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ты "вышиваный" или "ватник" ? определись, милок ольгинский !!!
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Не згодно, що Таврика українська? Інакше й не буде. Всі наші території звільнимо від чужинців-зайд. Слава таврам-агатирсам-тиренам - нашим пращурам, що боронили наші береги від азіатських орд та кочових "греків"!
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До речі, про Рефата Чубарова, одного разу я слухала його на одному із заходів, він чудово розмовляє українською, розумний, освічений , справжній лідер !
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Впевнений, що ми не ви. Ми себе поважаємо. Як і наші козаки-прадіди, що відбивали кочових бусурман з нашої землі.
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Різні люди сталін депортував татар литовців західних украінців чеченів. Але ми не дружні знаю шо говорю.
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Дуже хотілося шоб ми була дружня сильна нація.
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Зрадники. Не верят в светлое будущее ЕС и НАТО.
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Вау!!! И флагами по подвалам помахали? Вот это борцы! Вот это я понимаю!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБолее 90% крымских татар на полуострове "абсолютно проигнорировали" выборы президента РФ, - Чубаров
 
 
 
 
 
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