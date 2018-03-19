 Более 90% крымских татар на полуострове "абсолютно проигнорировали" выборы президента РФ, - Чубаров

Как инфрмирует Цензор.НЕТ, об этом 19 марта он рассказал Крым.Реалии во время акции под посольством России в Украине.

По словам главы Меджлиса, более 90% крымских татар на полуострове "абсолютно проигнорировали" российские выборы президента.

Чубаров также высказал сомнение по поводу заявлений российских властей Крыма о том, что явка на полуострове превысила 70%.

"Анализ показывает, что до 17 часов местного времени, на избирательных участках явка была около 30%. Люди просто не шли на выборы. Их вытягивали, всех", – отметил Чубаров.

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Он добавил, что в Крыму люди, которые демонстрируют отсутствие лояльности к действиям российской власти полуострова, "должны быть готовы к репрессиям каждый день".

Напомним, ранее активист крымскотатарского национального движения Заир Смедляев также заявил, что в Крыму проголосовало не более 10% крымских татар.