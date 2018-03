 Вмешательство в выборы в США: Фейсбуку и Цукербергу грозит триллионный штраф и банкротство за сбор личных данных, - основатель Watcher.com.ua Саваневский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет один из основателей Ukraine Сrisis Media Center, основатель Watcher.com.ua Максим Саваневский. Приводим его текст полностью.

"Ну что, наконец-то нашему Марку (Цукербергу. - Ред.) припекло по серьезному, и похоже на то, что он может отгрести по полной программе за все, что происходило в ФБ течение последних нескольких лет. В т.ч. и по Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Победитель олимпиады мемов": Автор фейковой новости рассказал, как получил 18 тысяч репостов за два дня. ФОТО

Если коротко - что случилось:

- The New York Times и The Guardian долго занимались расследованием темы вмешательства в выборы президента США и Brexit через манипуляции информацией в Facebook.

- Понятно, что под прицел попала в первую очередь Cambridge Analytica (CA), компания, которая прославилась тем, что "сделала Трампа президентом" благодаря микротаргетингу месседжей очень мелким аудиториям.

- Выяснилось, что CА собрала личную информацию более 50 миллионов пользователей Facebook без их разрешения. Это каждый 4-й избиратель США.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Технически мы готовы. Есть российский сегмент, созданный по указу президента", - советник Путина Клименко о возможном отключении РФ от Интернета. ВИДЕО

- Собирали данные через российско-американского академика, доцента Санкт-Петербургского университета Александра Когана, который разработал приложение "this is your digital life", собиравшее данные о людях якобы с академической целью, а на самом деле они потом попали в CА.

- Приложением воспользовалось чуть больше 200 тысяч пользователей, но они не просто дали данные о себе (посты, которые они лайкали, базовые данные профиля и т.д.), но и давали доступ к аналогичной информации своих друзей. Друзья, конечно, об этом не знали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп раскритиковал "предвзятое расследование" Мюллера о российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году

- Александр Коган, как выяснилось, работал параллельно на СА и российское правительство, от которого официально получал гранты).

- Все это время (а речь идет о 3 годах) Фейсбук было известно, что Коган собирал инфу, и о том, что Коган передал информацию СА, но ФБ ничего не сделал для того (формально попросил только удалить данные, но их удалили, конечно), чтобы обезопасить своих пользователей от использования информации о них в политических целях.

- В ходе расследования в Великобритании и США представители СА и Фейсбук утверждали, что не использовали этих данных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Демократы призвали Трампа ввести санкции против России за вмешательство в выборы

- Но тут на сцене неожиданно появляется один из ключевых работников СА (фактически архитектор их системы микротаргетинга и сбора данных о пользователях) - Кристофер Уайли, который рассказал всю правду. И о том, как собирались данные, и как они потом использовались в различных кампаниях, и о российском "Лукойле". Ну и самое интересное, что у парня оказались все документы, которые это подтверждают.

- В США и Великобритании это произвело большой шум и скандал. Прокуроры нескольких штатов уже заявили о том, что открывают производство против руководства Фейсбука и лично Цукерберга, ну и СА, конечно.

- Фейсбуку формально грозит огромный штраф, который может привести к банкротству компании (за каждый случай несанкционированного использования данных пользователя - $20к. А таких случаев 50 млн)

Общим все только начинается".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минфин США ввел санкции в отношении Пригожина и российской "фабрики троллей"