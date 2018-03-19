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Все про:Facebook (201) выборы (20195) интернет (1393) пропаганда (1872) США (13426) Цукерберг (20)

 Вмешательство в выборы в США: Фейсбуку и Цукербергу грозит триллионный штраф и банкротство за сбор личных данных, - основатель Watcher.com.ua Саваневский

Прокуроры нескольких штатов США уже заявили о том, что открывают производство против руководства Фейсбука и лично Марка Цукерберга.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет один из основателей Ukraine Сrisis Media Center, основатель Watcher.com.ua Максим Саваневский. Приводим его текст полностью.

"Ну что, наконец-то нашему Марку (Цукербергу. - Ред.) припекло по серьезному, и похоже на то, что он может отгрести по полной программе за все, что происходило в ФБ течение последних нескольких лет. В т.ч. и по Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Победитель олимпиады мемов": Автор фейковой новости рассказал, как получил 18 тысяч репостов за два дня. ФОТО

Если коротко - что случилось:

- The New York Times и The Guardian долго занимались расследованием темы вмешательства в выборы президента США и Brexit через манипуляции информацией в Facebook.

- Понятно, что под прицел попала в первую очередь Cambridge Analytica (CA), компания, которая прославилась тем, что "сделала Трампа президентом" благодаря микротаргетингу месседжей очень мелким аудиториям.

- Выяснилось, что CА собрала личную информацию более 50 миллионов пользователей Facebook без их разрешения. Это каждый 4-й избиратель США.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Технически мы готовы. Есть российский сегмент, созданный по указу президента", - советник Путина Клименко о возможном отключении РФ от Интернета. ВИДЕО

- Собирали данные через российско-американского академика, доцента Санкт-Петербургского университета Александра Когана, который разработал приложение "this is your digital life", собиравшее данные о людях якобы с академической целью, а на самом деле они потом попали в CА.

- Приложением воспользовалось чуть больше 200 тысяч пользователей, но они не просто дали данные о себе (посты, которые они лайкали, базовые данные профиля и т.д.), но и давали доступ к аналогичной информации своих друзей. Друзья, конечно, об этом не знали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп раскритиковал "предвзятое расследование" Мюллера о российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году

- Александр Коган, как выяснилось, работал параллельно на СА и российское правительство, от которого официально получал гранты).

- Все это время (а речь идет о 3 годах) Фейсбук было известно, что Коган собирал инфу, и о том, что Коган передал информацию СА, но ФБ ничего не сделал для того (формально попросил только удалить данные, но их удалили, конечно), чтобы обезопасить своих пользователей от использования информации о них в политических целях.

- В ходе расследования в Великобритании и США представители СА и Фейсбук утверждали, что не использовали этих данных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Демократы призвали Трампа ввести санкции против России за вмешательство в выборы

- Но тут на сцене неожиданно появляется один из ключевых работников СА (фактически архитектор их системы микротаргетинга и сбора данных о пользователях) - Кристофер Уайли, который рассказал всю правду. И о том, как собирались данные, и как они потом использовались в различных кампаниях, и о российском "Лукойле". Ну и самое интересное, что у парня оказались все документы, которые это подтверждают.

- В США и Великобритании это произвело большой шум и скандал. Прокуроры нескольких штатов уже заявили о том, что открывают производство против руководства Фейсбука и лично Цукерберга, ну и СА, конечно.

- Фейсбуку формально грозит огромный штраф, который может привести к банкротству компании (за каждый случай несанкционированного использования данных пользователя - $20к. А таких случаев 50 млн)

Общим все только начинается".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минфин США ввел санкции в отношении Пригожина и российской "фабрики троллей"

Источник: https://censor.net.ua/n3056393
 
 
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Зато у вконтактах и одноглазниках будет всё норм.
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Цукерберг 99% акций отдал в благотворительность.
Скорее всего без денег останутся онкоцентры, без образования население Африки...
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Цукерберга и Вальцмана жадность к деньгам не обьеденяет.
Это хоть и очень богатый, но очень скромный человек!
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Чем отличается богатый человек от дичи лесной.
Богатый он и так знает, что богатый и ничего никому не доказывает...он может все, но поступает по мере необходимости.
А дичь лесная кичиться своими деньгами, покупает абы что и за любые деньги, постоянно подчеркивает свой статус, вечно о деньгах говорит и тому подобное.
Я не хочу сравнивать Вальцмана и Сикорского, Бил Гейтса, Стива Джобса - ибо первый с этого ряда бедный и морально и материально!
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Я не вірю в таку за розміром благодійність Цукерберґа. Радше декларована благодійність є прикриттям для ще більшого брудного збагачення. Утім, може я помиляюся.
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Ну и болт на него. Нехрен было акаунты банить и сканы паспортов у пользователей требовать.
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Теперь понятно, зачем сканы паспортов.)
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Викрутиться.
Але який Цкерберґ: за слово "кацап" мало не довічний бан, такий він принциповий (зі своєю челяддю), а заробити від тих же кацапів на американських виборах -- оце його справа. А може перше (бан за "кацап") і друге (заробіток від кацапської ґебні) не випадкові?
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Да и хер с ним. Мне кацапы две анкеты снесли за антикацапские посты. ФБ сейчас под полным контролем ФСБ. Украино и русскоязычный сегмент.
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Очередной украинский блогер. Значит туфта.
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это ж кем надо быть, шоб свои настоящие личные данные выкладывать, где бы то нибыло )). кому надо, пусть окольными путями ищут )))
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Хороший меседж для тех, кто подумывает "поработать" с гавном из запоребья...
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и где теперь Аваков менты не люди писать будет
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Невесело Трампу... ждёт судьба Никсона....
вот так токсично всё что связано с кацапским президентом...
полоний и новичок в одном флаконе...
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Не факт. Вполне может дотянуть до конца каденции... хоть и с позором.
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ну дальше одного срока не вытянет.... думаю...
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Давай поспоримо, політолух, - буде обраний на другий срок.
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Нужна маленькая победоносная война с кацапией)
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не треба - погугли Податкова реформа Трампа.
і Налоговая реформа Трампа обрушит мировые цены на нефть и газ Втручання у вибори в США: Фейсбуку і Цукербергу загрожує трильйонний штраф і банкрутство за збір особистих даних, - засновник Watcher.com.ua Саваневський - Цензор.НЕТ 9550
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Податкова реформа за звичай не прогнозується.
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сервера мордакниги переезжают в парашу на площадку к вкантакте?
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Связь с кацапами, даже косвенная - приводит к трагическим последствиям. Иногда нужно прислушиваться к людям, Марк!
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Доброе утро. Цукерберг очень любит путена. И это прекрасно знают в США.
За такую "любовь" - прийдется платить.
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Серьезно? А в чем это выражается? Просто интересно...
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не бывает таких штрафов, будет найден компромисс.
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Та годі вам! Жодна натура не варта таких коштів! )))
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Если выкатят штраф Фейсбуку, то это похоронит все соц.сети. Всегда можно, при желании, найти подходящий под штрафы пост.
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дело не в постах, а в разглашении личных данных
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Если Фейсбук обанкротится, то где же будут рапортовать о пэрэмохах наши порохатые блохеры?
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В зомбоящике. Там основная целевая аудитория.
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делали же сеть какую-то украинскую (в канаде вроде как). Порохоботы еще писали, что у будет разрыв пердаков от этой сети
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ты ещё скажи, что Порошенко лично финансировал её создание.
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это не его уровень. Он такие проекты не потянет, тут нужен креативно-передовой тип мышления.
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Ну а ви як думали, з ким буде співпрацювати Цукерберг - з Шоломовим-"Путіним" з його суцільними Ротенбергами, з трампоїдами з їхными суцільними Кушнірами, з "Порошенками" з їхніми суцільними Гройсманами і Розеблятами, чи може з якимись сраними гоями...? Риторичне питання. P.S. Та й Коган там зовсім не випадково.
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Watcher.com.uа уже свое слово сказал!

Теперь очередь за Цензором!
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- Три кварка для мистера Марка! (Джеймс Джойс «Поминки по Финнегану» )
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ФБ реально превратился в отстой за последние несколько лет... - его непонятная политика банов , толерантности и в тоже время сбора личных данных и сувания своего носа куда только можно, многих уже просто бесит... Пускай закрывают сеть или передают другому владельцу....
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кожен раз, відкриваючи Пейсбук, читаю : - Що у вас на думці? І одразу мимоволі шепочу про себе: - Йдіть на)(уй.
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все это так - но вдумайтесь -
75% американцев назвали свое финансовое состояние «отличным» и «хорошим»
Три четверти американцев охарактеризовали свое финансовое состояние словами «отличное» и «хорошее». При этом 48% опрошенных связали экономический бум с деятельностью Дональда Трампа, 41% благодарят за успехи Барака Обаму
Экономика Соединенных Штатов обязана своим ростом в последнее время деятельности Дональда Трампа в большей степени, чем усилиям предыдущего президента Барака Обамы - с этим тезисом согласились 48% опрошенных американцев, следует из данных опроса Квиннипэкского университета. Обратного мнения придерживается 41% опрошенных, по их мнению, экономический бум связан результатами деятельности Обамы.

​При этом 75% респондентов охарактеризовали свое финансовое положение как «отличное» и «хорошее».

Общий рейтинг одобрения деятельности Трампа составил 40%. Исследователи отмечают, что хотя он и не достиг 50%, однако поднялся на самую высокую отметку за последнее время.

При этом 57% американцев недовольны, как Трамп проводит внешнюю политику, 58% считают, что он неправильно обращается с секретной информацией, а 58% недовольны его политикой в области иммиграции.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/08/02/2018/5a7b8e909a794797d9ed9848
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Казалось бы, ну причем тут козломордый РБК?
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ты это по аккуратней туточки - а то бегом мне за геноцид ответишь - понятно разяснил?
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смешат хомячки, думающие, что такие проекты как ФБ можно оставить без внимания спецслужб. Если там какие-то данные пользователей и собирались, то вовсе не из-за личной порочности Цукерберга и не по наущению его мутных кацапоеврейских дружков, а как раз по приказу ФБР и АНБ. Точно так же они прогнули Дурова, заставив открыть данные о пользователях Телеграмма.
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Тому Дуров і втік з дураши? Американці так вільно нагинають російских бізнесменів?
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Наказывают виновных. Т.е. Рашка не виновата? Вмешательство в выборы в США: Фейсбуку и Цукербергу грозит триллионный штраф и банкротство за сбор личных данных, - основатель Watcher.com.ua Саваневский - Цензор.НЕТ 9027
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А и не жалко .. Фейсбук это " родной дом " для кацапских трололо , даже в Америке это признали . Им там можно говорить что угодно , например , лить тонны грязи на Украину , и ничего за это не будет , но вот зато украинцам огрызаться в адрес паРаши , означает моментально оказаться в бане на месяц . В общем , гнилой ресурс , плюс ко всему с самыми идиотскими правилами , которые только можно придумать .. По крайней мере как для меня . И единственный ресурс где от меня зачем то требуют при регистрации фото и документы . . Нахрена ,, непонятно .
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Прочитайте внимательно статью и поймете зачем им ваши документы)
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Да я понимаю , пусть сбор информации но , не понимаю зачем предъявлять , например , фото именно при регистрации .? В профиле на личной странице оно и так будет ,, и другие данные . Разве оттуда нельзя выдернуть .? А тут именно когда регистрируешься , давай фото и всё тут . Зачем усложнять . ? Непонятно .
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Вывод: Кто связался с Хуйлом, ... ху*во закончит.
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Слышала разговор что есть какое то приложение и ты через него можешь просмотреть любого пользователя куда и когда он заходил в фейсбуке до минуты и по моему еще и с какого йпи адреса. (((((
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Что это за скрытая реклама Watcher.com.ua
Кто такой вообще этот Саваневский
выпукнул какую то утку про что происходило в ФБ течение последних нескольких лет. В т.ч. и по Украине

Что в Украинском ФБ происходило, януковича зря сместили или что?
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НАЛОГОВАЯ РЕФОРМА США: ТРАМП ПОЛУЧИЛ САМУЮ МАСШТАБНУЮ ПОБЕДУ ПЕРВОГО ГОДА ПРЕЗИДЕНТСТВА
Что должно измениться

Учитель "Том", заработок - 50 тыс долл в год. По действующему налоговому кодексу "Том" ежегодно выплачивает 5 474 долл федеральных подоходных налогов. Его налоги снизятся на 914 долл или на 17%.

Семейная пара, заработок - 75 тыс долл в год. "Джон и Сара Джонс" - домовладельцы с тремя детьми. Джон - торговец, зарабатывает 55 тыс долл, Сара работает неполный день медсестрой, 20 тыс долл. По плану Белого дома их налоговые выплаты снизятся на 1 033 долл,

https://ru.tsn.ua/foto/nalogovaya-reforma-ssha-tramp-poluchil-samuyu-masshtabnuyu-pobedu-pervogo-goda-prezidentstva-1070430.html
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ну і для розумних українців (не ліберастів) Втручання у вибори в США: Фейсбуку і Цукербергу загрожує трильйонний штраф і банкрутство за збір особистих даних, - засновник Watcher.com.ua Саваневський - Цензор.НЕТ 7699
Налоговая реформа Трампа обрушит мировые цены на нефть и газ

https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2018/02/1/633528/

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Зменшаться податки, зменшиться дохід в бюджет від нафти, Трамп хоче зменшити бюджет США ?
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ліберастики, виходьте вже з вашої паралельної реальності, ПОКИ ВОНА ВАС НЕ ПОХОВАЛА ПІД СОБОЮ. Втручання у вибори в США: Фейсбуку і Цукербергу загрожує трильйонний штраф і банкрутство за збір особистих даних, - засновник Watcher.com.ua Саваневський - Цензор.НЕТ 4422
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a) только очень смелые или же далекие от ВТ люди выставляют в мордокнигу свои настоящие имена.
б) самые отмороженные тыкают мышом в линки типа "на кого из ист. деятелей вы похожи" или же "кем вы были в предыдущей жизни."
с) забашляет Зак малую толику, и уладит с прокурорами не доводя до суда.
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Пейсбук давно нужно было закрыть за нарушение прав людей 😈
Но всем же было нас.ать на простых людей . Ну вот и получили трампа с брекзитом 😈
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Ого, це вже серйозно.
Ну і на замітку тим ідіотам, що добровільно зливають особисту інфу у соцмережах
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Главная проблема фб что они абсолютно не занимались обеспечением безопасности персональных данных . И любой человек мог стать жертвой мошенничества, даже не имея никакого отношения к фб.
Уже за одно это их нужно было всех давно судить
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВмешательство в выборы в США: Фейсбуку и Цукербергу грозит триллионный штраф и банкротство за сбор личных данных, - основатель Watcher.com.ua Саваневский
 
 
 
 
 
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