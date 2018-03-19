 Вмешательство в выборы в США: Фейсбуку и Цукербергу грозит триллионный штраф и банкротство за сбор личных данных, - основатель Watcher.com.ua Саваневский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет один из основателей Ukraine Сrisis Media Center, основатель Watcher.com.ua Максим Саваневский. Приводим его текст полностью.
"Ну что, наконец-то нашему Марку (Цукербергу. - Ред.) припекло по серьезному, и похоже на то, что он может отгрести по полной программе за все, что происходило в ФБ течение последних нескольких лет. В т.ч. и по Украине.
Если коротко - что случилось:
- The New York Times и The Guardian долго занимались расследованием темы вмешательства в выборы президента США и Brexit через манипуляции информацией в Facebook.
- Понятно, что под прицел попала в первую очередь Cambridge Analytica (CA), компания, которая прославилась тем, что "сделала Трампа президентом" благодаря микротаргетингу месседжей очень мелким аудиториям.
- Выяснилось, что CА собрала личную информацию более 50 миллионов пользователей Facebook без их разрешения. Это каждый 4-й избиратель США.
- Собирали данные через российско-американского академика, доцента Санкт-Петербургского университета Александра Когана, который разработал приложение "this is your digital life", собиравшее данные о людях якобы с академической целью, а на самом деле они потом попали в CА.
- Приложением воспользовалось чуть больше 200 тысяч пользователей, но они не просто дали данные о себе (посты, которые они лайкали, базовые данные профиля и т.д.), но и давали доступ к аналогичной информации своих друзей. Друзья, конечно, об этом не знали.
- Александр Коган, как выяснилось, работал параллельно на СА и российское правительство, от которого официально получал гранты).
- Все это время (а речь идет о 3 годах) Фейсбук было известно, что Коган собирал инфу, и о том, что Коган передал информацию СА, но ФБ ничего не сделал для того (формально попросил только удалить данные, но их удалили, конечно), чтобы обезопасить своих пользователей от использования информации о них в политических целях.
- В ходе расследования в Великобритании и США представители СА и Фейсбук утверждали, что не использовали этих данных.
- Но тут на сцене неожиданно появляется один из ключевых работников СА (фактически архитектор их системы микротаргетинга и сбора данных о пользователях) - Кристофер Уайли, который рассказал всю правду. И о том, как собирались данные, и как они потом использовались в различных кампаниях, и о российском "Лукойле". Ну и самое интересное, что у парня оказались все документы, которые это подтверждают.
- В США и Великобритании это произвело большой шум и скандал. Прокуроры нескольких штатов уже заявили о том, что открывают производство против руководства Фейсбука и лично Цукерберга, ну и СА, конечно.
- Фейсбуку формально грозит огромный штраф, который может привести к банкротству компании (за каждый случай несанкционированного использования данных пользователя - $20к. А таких случаев 50 млн)
Общим все только начинается".
Скорее всего без денег останутся онкоцентры, без образования население Африки...
Это хоть и очень богатый, но очень скромный человек!
Богатый он и так знает, что богатый и ничего никому не доказывает...он может все, но поступает по мере необходимости.
А дичь лесная кичиться своими деньгами, покупает абы что и за любые деньги, постоянно подчеркивает свой статус, вечно о деньгах говорит и тому подобное.
Я не хочу сравнивать Вальцмана и Сикорского, Бил Гейтса, Стива Джобса - ибо первый с этого ряда бедный и морально и материально!
Але який Цкерберґ: за слово "кацап" мало не довічний бан, такий він принциповий (зі своєю челяддю), а заробити від тих же кацапів на американських виборах -- оце його справа. А може перше (бан за "кацап") і друге (заробіток від кацапської ґебні) не випадкові?
вот так токсично всё что связано с кацапским президентом...
полоний и новичок в одном флаконе...
і Налоговая реформа Трампа обрушит мировые цены на нефть и газ
За такую "любовь" - прийдется платить.
Теперь очередь за Цензором!
75% американцев назвали свое финансовое состояние «отличным» и «хорошим»
Три четверти американцев охарактеризовали свое финансовое состояние словами «отличное» и «хорошее». При этом 48% опрошенных связали экономический бум с деятельностью Дональда Трампа, 41% благодарят за успехи Барака Обаму
Экономика Соединенных Штатов обязана своим ростом в последнее время деятельности Дональда Трампа в большей степени, чем усилиям предыдущего президента Барака Обамы - с этим тезисом согласились 48% опрошенных американцев, следует из данных опроса Квиннипэкского университета. Обратного мнения придерживается 41% опрошенных, по их мнению, экономический бум связан результатами деятельности Обамы.
При этом 75% респондентов охарактеризовали свое финансовое положение как «отличное» и «хорошее».
Общий рейтинг одобрения деятельности Трампа составил 40%. Исследователи отмечают, что хотя он и не достиг 50%, однако поднялся на самую высокую отметку за последнее время.
При этом 57% американцев недовольны, как Трамп проводит внешнюю политику, 58% считают, что он неправильно обращается с секретной информацией, а 58% недовольны его политикой в области иммиграции.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/08/02/2018/5a7b8e909a794797d9ed9848
Кто такой вообще этот Саваневский
выпукнул какую то утку про что происходило в ФБ течение последних нескольких лет. В т.ч. и по Украине
Что в Украинском ФБ происходило, януковича зря сместили или что?
Что должно измениться
Учитель "Том", заработок - 50 тыс долл в год. По действующему налоговому кодексу "Том" ежегодно выплачивает 5 474 долл федеральных подоходных налогов. Его налоги снизятся на 914 долл или на 17%.
Семейная пара, заработок - 75 тыс долл в год. "Джон и Сара Джонс" - домовладельцы с тремя детьми. Джон - торговец, зарабатывает 55 тыс долл, Сара работает неполный день медсестрой, 20 тыс долл. По плану Белого дома их налоговые выплаты снизятся на 1 033 долл,
https://ru.tsn.ua/foto/nalogovaya-reforma-ssha-tramp-poluchil-samuyu-masshtabnuyu-pobedu-pervogo-goda-prezidentstva-1070430.html
Налоговая реформа Трампа обрушит мировые цены на нефть и газ
https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2018/02/1/633528/
б) самые отмороженные тыкают мышом в линки типа "на кого из ист. деятелей вы похожи" или же "кем вы были в предыдущей жизни."
с) забашляет Зак малую толику, и уладит с прокурорами не доводя до суда.
Но всем же было нас.ать на простых людей . Ну вот и получили трампа с брекзитом 😈
Ну і на замітку тим ідіотам, що добровільно зливають особисту інфу у соцмережах
Уже за одно это их нужно было всех давно судить