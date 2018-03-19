 Джонсону понравилась идея трудоустройства британских дипломатов, которых высылают из РФ, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал глава МИД Украины Павел Климкин на своей странице в Twitter.

"Выразил нашу солидарность Борису (Джонсону. – Ред.). Заверил, что буду рад приветствовать британских дипломатов и сотрудников Британского Совета, которых высылают из России. Ему эта идея понравилась", - отметил Климкин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предлагаю Великобритании трудоустроить высланных из РФ дипломатов в Киеве, - Климкин

Фото: Климкин/Twitter