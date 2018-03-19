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 Политика Украины
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Все про:Великобритания (1730) дипломаты (218) Климкин (1629) Джонсон_Борис (80)

 Джонсону понравилась идея трудоустройства британских дипломатов, которых высылают из РФ, - Климкин

Главе МИД Великобритании Борису Джонсону понравилась идея о трудоустройстве в Украине британских дипломатов, которых планирует выслать Россия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал глава МИД Украины Павел Климкин на своей странице в Twitter.

"Выразил нашу солидарность Борису (Джонсону. – Ред.). Заверил, что буду рад приветствовать британских дипломатов и сотрудников Британского Совета, которых высылают из России. Ему эта идея понравилась", - отметил Климкин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предлагаю Великобритании трудоустроить высланных из РФ дипломатов в Киеве, - Климкин

Джонсону понравилась идея трудоустройства британских дипломатов, которых высылают из РФ, - Климкин 01

Фото: Климкин/Twitter

Джонсону понравилась идея трудоустройства британских дипломатов, которых высылают из РФ, - Климкин 02

Источник: https://censor.net.ua/n3056391
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Давно пора в Україні відновлювати посольство ГБ
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Полностью согласен с Вами , посольство Британии должно быть в Украине . А скрепным будет очень удобно добираться в Киев за визой , пару тысяч километров туда - сюда , всего делов .
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Побольше в Украину работников спецслужб НАТО! Хороших и разных ! Джонсону сподобалася ідея працевлаштування британських дипломатів, яких висилають із РФ, - Клімкін - Цензор.НЕТ 4267
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Ещё бы сделать Джонсона президентом Украины ,было бы вообще хорошо ... Джонсону понравилась идея трудоустройства британских дипломатов, которых высылают из РФ, - Климкин - Цензор.НЕТ 1052
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Лучше Климкина на место президента, Президента на место Джонсона, а Джонсона на место Климкина.
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предложи ему у рыго-соевых воров недвижимость в Лондоне отжать,может он не откажется Джонсону понравилась идея трудоустройства британских дипломатов, которых высылают из РФ, - Климкин - Цензор.НЕТ 9652
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А это уже тонкая европейская политика.
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Расеянцы насмешили 😆 да бриты уже вещи давно собрали и только рады вернуться в цивилизацию ☺
А расеянцам перекрыли доступ в еще одну страну - визы им теперь не выдают ☺
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В своё время Британия с гордым презрением проигнорировала лугандонскую угрозу - не восприняв всерьёз, что якобы из угольных шахт ОРДЛО ордлами взлетят выше солнца угольные ракеты и полетят, царапая небесную твердь, на Лондон, а потом десантные корабли Лугандона устроит высадку десанта в Гайд-парке и на Тауэрском мосту.
А зря проигнорировали.
Росися восприняла отсутствие реакции как испуг и слабость Великобритании - более сложные мотивы свинособакам непонятны.
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Климкин, хватит преследовать британских дипломатов. До самогубства ведь доведешь.
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А кацапських дипломатів, держави, яка напала на Україну, ви, Клімкін, вже вислали? А центри ГРУ під вивісками культурних центрів закрили? А гебістську церкву МП закрили? Ні? Тоді заткнутися.
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Давайте быстрей, пока снег не растаял. Разве что в РАДУ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДжонсону понравилась идея трудоустройства британских дипломатов, которых высылают из РФ, - Климкин
 
 
 
 
 
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