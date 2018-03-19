 "Батькивщина" поддержит лишение неприкосновенности Савченко, - Тимошенко

"Все, что делается вокруг Надежды Савченко в последние дни, свидетельствует о том, что такой шумихой реально прикрывают антиукраинские шаги, которые делаются... Я не думаю, что Украина сегодня настолько слаба, чтобы один человек, Надежда Савченко, делала перевороты или что-то другое. Я считаю это истерией, которой прикрывают реальное состояние дел с коррупцией, с расхищением украинской собственности", - сказала Ю.Тимошенко журналистам в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По ее мнению, такими действиями в отношении Н.Савченко, в частности прикрывают намерение лишить государство управления газотранспортной системой.
Между тем, политик отметила, что в ситуации с Н.Савченко должны разобраться силовые структуры. По словам Ю.Тимошенко, фракция "Батькивщина" будет голосовать за лишение неприкосновенности бывшей коллеги по фракции, как всегда голосует в вопросах лишения неприкосновенности.
Утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".
Не видно пенсионерам.
самый ссикотно.
після косатої завжди хочеться помити руки.. з милом.
Рейтинг Юли продолжает расти, будет много грязи вплоть до не допуска к выборам.
https://www.youtube.com/watch?v=eVbT0UmvhfI
https://www.youtube.com/watch?v=8e771xyFQVo
Також Фірташ-«РосУкрЕнерго» всіляко намагалося зірвати ці ж переговори - зокрема, голова правління «Газпрому» Олексій Міллер заявляв, що трейдер «РосУкрЕнерго» зривав переговори «Газпрому» з «Нафтогазом України»:
"думаю не забули хто "благословляв у Відні Пороха "на царствование"?!
24 січня 2005 року призначена виконувачем обов'язків прем'єр-міністра України. 4 лютого 2005 року Верховна Рада призначила Юлію Тимошенко на посаду прем'єр-міністра України (за - 373 народні депутати, проти - 0).[82][83]
У кабміні Тимошенко-2005 не було жодного міністра від БЮТ, крім самої Тимошенко; також Ющенко не призначив жодного голову обласної державної адміністрації від БЮТ, лише посаду керівника СБУ зайняв Турчинов).[84][85]
угумс - Юля херова - 100%...
ну це все вікі, й шас "попутчики революції" розкажуть що "вікі може любий правити"...
особисто я памятаю як до Тимошенко виключали світло - коли вона стала віце-премєром (паливно-енергетичний комплекс) світло в мене перестали "планово вимикати"
порохоботи - що зробив Порошенко - можна з силками на вікі...тільки по факту...й що б не було "ой бл судова реформа але там судді які засудили Луценка" (так що в нас в країні зек може бути президентом, а ще й генеральний прокурором)
з.і. - якщо що я за "націоналістів" - якщо буде один кандидат - буду за нього)))
але заіпали Юльку "травити" особливо на фоні "немічності" теперішньої влади....
з.і.і. - родердам+ - в досягнення ПОПи прошу не писати
Народные Ылиты должны нести риски вместе с имиджевыми привилегиями. И наведение порядка с Законностью - их работа.
Зараз би не голосував за Порошенка, хоч і підписував листа на його підтримку на виборах, щоб президент був обраний в першому турі. .- Мирослав Попович.
Як би я не ставився до лайно_наді, але зняття з неї недоторканості зараз украй невдалий крок. З нульовим результатом у ліпшому випадку, а в гіршому з негативним результатом.
Даже Бог Украине не поможет это клиника...
гопники и барыги- близнецы братья.
мы говорим барыги, подразумеваем - гопники,
говорим гопники, подразумеваем- барыги.
Маяковский
або
- політична партійна проституція
Ульянов
коли ПР перетворилось у БПП
Нардеп від БПП вирішив стягнути із селян нові податкиНардеп вирішив стягнути із селян по 200 грн податку за сотку
Громадяни забагато отримують з власних городів, тому не повинні звільнятися від сплати земельного податку. Бо його розмір не такий уже й не підйомний, переконаний автор ідеї про скасування відповідних пільг народний депутат від БПП Олег Барна.
Проект закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України» (№7184) передбачає відміну пільг щодо сплати земельного податку для всіх фізичних осіб. На думку нардепа, інваліди, пенсіонери, ветерани, багатодітні сім'ї, котрі наразі користуються пільгою, якщо будуть краще працювати на своїх «сотках», зможуть отримати прибутки у десятки тисяч грн
Тож будуть спроможні заплатити за рахунок городини та іншого врожаю кілька сотень гривень державі, які стануть серйозним поповненням для місцевого бюджету. http://glavcom.ua/news/nardep-vid-bpp-virishiv-styagnuti-iz-selyan-novi-podatki-443495.html
ЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ
Цікаво, де візьмуться "штики". Таким чином? Савченко - не така, як стадо? Що зробиш, але і відмахуватись від Савченко як "мухи" не варто.
Про що говорить вся ця "возня"? Що ні минулі ні сьогодняшні для тієї Украіни, якою треба бути - не сприйнятні. В любому випадку. Це гирі, які нас тягнуть "
назад в будущ..." - МИНУЛЕ.