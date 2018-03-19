 "Батькивщина" поддержит лишение неприкосновенности Савченко, - Тимошенко

"Все, что делается вокруг Надежды Савченко в последние дни, свидетельствует о том, что такой шумихой реально прикрывают антиукраинские шаги, которые делаются... Я не думаю, что Украина сегодня настолько слаба, чтобы один человек, Надежда Савченко, делала перевороты или что-то другое. Я считаю это истерией, которой прикрывают реальное состояние дел с коррупцией, с расхищением украинской собственности", - сказала Ю.Тимошенко журналистам в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее мнению, такими действиями в отношении Н.Савченко, в частности прикрывают намерение лишить государство управления газотранспортной системой.

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Между тем, политик отметила, что в ситуации с Н.Савченко должны разобраться силовые структуры. По словам Ю.Тимошенко, фракция "Батькивщина" будет голосовать за лишение неприкосновенности бывшей коллеги по фракции, как всегда голосует в вопросах лишения неприкосновенности.

Утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".