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 Политика Украины
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Все про:ГТС (868) неприкосновенность (803) Савченко (2608) Тимошенко (23806) Батькивщина (1701)

 "Батькивщина" поддержит лишение неприкосновенности Савченко, - Тимошенко

Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко сомневается, что внефракционный народный депутат Надежда Саченко могла бы организовать государственный переворот в Украине, но заявляет, что за лишение ее неприкосновенности фракция проголосует.

"Все, что делается вокруг Надежды Савченко в последние дни, свидетельствует о том, что такой шумихой реально прикрывают антиукраинские шаги, которые делаются... Я не думаю, что Украина сегодня настолько слаба, чтобы один человек, Надежда Савченко, делала перевороты или что-то другое. Я считаю это истерией, которой прикрывают реальное состояние дел с коррупцией, с расхищением украинской собственности", - сказала Ю.Тимошенко журналистам в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее мнению, такими действиями в отношении Н.Савченко, в частности прикрывают намерение лишить государство управления газотранспортной системой.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Политическую ответственность за мандат Савченко несет "Батькивщина" и непосредственно Тимошенко", - Герасимов. ВИДЕО

Между тем, политик отметила, что в ситуации с Н.Савченко должны разобраться силовые структуры. По словам Ю.Тимошенко, фракция "Батькивщина" будет голосовать за лишение неприкосновенности бывшей коллеги по фракции, как всегда голосует в вопросах лишения неприкосновенности.

Утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Источник: https://censor.net.ua/n3056389
 
 
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чем дальше тем больше убеждаешься. рыги и барыги - близнецы-братья! только еще более цыничные и воровитее.есть внешняя и есть внутренняя оккупация страны. если с внешней агрессией нам помогает ввесь цивилизованный мир, то внутреннюю мы должны победить сами.
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Максим, неверное суждение. Рыги=барыги. Они одни и те же
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ви, кацапи, нам і з внутрішньою агресією "допомагаєте"..
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вообще-то, чтоб не было цирка партия "родина" могла давно лишить её мандата. Но тогда теряется такое сладкое "влада злывае патриотив", "репресии проты апазиции", "зубажиння"
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Каким образом, порохобот?
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знову запущений олігархами проект "Антиюля" типу "Вбивство Щербаня"..Чомусь всі попередні наші Президенти - Кучма, Ющенко, Янукович - хотіли посадити Тимошенко..І від чого б це?..
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может она как передающийся вымпел? по-наследству "Батьківщина" підтримає позбавлення недоторканності Савченко, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 2799
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Вы бы еще крупными буквами и 24 кеглем про свою Тюлю поналяпали постов.
Не видно пенсионерам.
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Балбес ты аиериканский шакал Это же надо взять такой ник --шакал Может твой кумир тот знамиенитый убийца -- .Шакал --- который Деголя хотел грохнуть Так он был не амермканский а просто \шакал\ Так вот американский шакал Пенсионеры еще как то выкрутятся Пока маланци платят субсидии А молодые работающие шо папы Карла И еще на беду имеющие ребенка А не доведи Господь двух С иудейскими тарифами не выгребут никак Именно они которые по разным причинам еще не уехали на запад работать и получать достойную зарплату Будут основным изберателем Тимохи Пенсы тоже и кстати их едва ли не больше работающих Но те из за унижения Пахали пахали всю жизнь А теперь оказались нищие и без иудейских подачек Выжить не могут
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рашеноботы течкуют
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ботоксная ВОНУ столько мудачья пригрела и вскормила, куда деваться...приходится иногда и сдавать своих, в совсем уж вопиющих случаях, сдавать своих бывших и тех, которые еще пока в одном окопе.
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Оце точно. Стільки огидних виродків у політику ніхто окрім Юлі не привів.
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Пророзийская партия "Родина" во главе которой ботоксная подружка хуйла......могла рот и не открывать, и так всё ясно.
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Малолітній дебіл Вася. Скоро Тимошенко прийде до влади і таке продажне лайно, як ти, порохоботик, будете какати в іншому місці. Запасайся милом.
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савченко провалила операцию. не так сталося, як гадалося
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Борзописцы Порошенко агонизируют. пытаются очернить тех кто не доволен этой вонючей ПРоворовавшейся властью.
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юля ВЖЕ негорда.
самый ссикотно.
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спочатку привели навіжену у парламент, потім "батьківсчіна поддержит".. ТЬХУ!!
після косатої завжди хочеться помити руки.. з милом.
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СНАЧАЛА ДАЁТ ЗВЕЗДУ ГЕРОЯ, А ПОТОМ ОКАЗЫВАЕТСЯ СТО И НЕ ГЕРОЙ ВООБЩЕ. ТЬХУ ПИЗ***АБОЛ. И ТУТ УЖЕ БЕСПОЛЕЗНО И РУКИ МЫТЬ, НАСТОЛЬКО ВСЁ ПРОГНИЛО И ПРОТУХЛО.
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КМИС обнародовал результаты всеукраинского опроса общественного мнения. В пресс-релизе КМИС говорится, что если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился, то получим: 24,6% проголосовали бы за Юлию Тимошенко, 15,5% - за Олега Ляшко, 12,5% - за Анатолия Гриценко, 9,8% - за Петра Порошенко
Рейтинг Юли продолжает расти, будет много грязи вплоть до не допуска к выборам.
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Более 15% заднеприводных и почти 10% упоротых - это очень печально
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Думаю, что соевому подкрутили рейтинг, чтоб не так обидно было за его 5-3%
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Точно. Это если объединить вас с заднеприводными партнёрами, то как раз 25% упоротых и будет
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я ще жодних виборів непамятаю щоб юля їх по рейтенгу невигравала в ляшка 12,5 можна далі нечитати
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12,5 ? У Ляшка? Ты не только писать не умеешь, но и читать
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Дык ему в чувашию пришла свежайшая методичка А там так написано Кука чувачок прилежный и с утреца еще не успел полирнутся вкусной боярой Ну разве что один два фанфурика Так что у него свединия Абсольтно точные Ты шо Не доверяеш его обкуреным кураторам из минстэця ? Сто пудов ты тайный агэнт крымля Это тебе и кацап кука скажет
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всеукраинский опрос? и где его проводили? что за фейки?
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поменьше читай ці опроси тупа маніпуляція в ляшка 16% маніпулція це все
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После высказанных Гриценко мыслей что надо простить прежним всё наворованное, обнулить и початы жыты по-новОму - я за него голосовать уже не буду.
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Я бы не советовал особо смотреть на проплаченные "опросы".
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Криворіжсталь

Також Фірташ-«РосУкрЕнерго» всіляко намагалося зірвати ці ж переговори - зокрема, голова правління «Газпрому» Олексій Міллер заявляв, що трейдер «РосУкрЕнерго» зривав переговори «Газпрому» з «Нафтогазом України»:

"думаю не забули хто "благословляв у Відні Пороха "на царствование"?!
24 січня 2005 року призначена виконувачем обов'язків прем'єр-міністра України. 4 лютого 2005 року Верховна Рада призначила Юлію Тимошенко на посаду прем'єр-міністра України (за - 373 народні депутати, проти - 0).[82][83]

У кабміні Тимошенко-2005 не було жодного міністра від БЮТ, крім самої Тимошенко; також Ющенко не призначив жодного голову обласної державної адміністрації від БЮТ, лише посаду керівника СБУ зайняв Турчинов).[84][85]

угумс - Юля херова - 100%...

ну це все вікі, й шас "попутчики революції" розкажуть що "вікі може любий правити"...

особисто я памятаю як до Тимошенко виключали світло - коли вона стала віце-премєром (паливно-енергетичний комплекс) світло в мене перестали "планово вимикати"


порохоботи - що зробив Порошенко - можна з силками на вікі...тільки по факту...й що б не було "ой бл судова реформа але там судді які засудили Луценка" (так що в нас в країні зек може бути президентом, а ще й генеральний прокурором)
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просто задовбали маніпуляції, й нападки на Жульку...

з.і. - якщо що я за "націоналістів" - якщо буде один кандидат - буду за нього)))

але заіпали Юльку "травити" особливо на фоні "немічності" теперішньої влади....

з.і.і. - родердам+ - в досягнення ПОПи прошу не писати
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так в статье вроде вана нападает...не? "Батьківщина" підтримає позбавлення недоторканності Савченко, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 5868
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юля потвора лише на словах виступає проти антинародного олігархічного режиму, коли справа дійшла до справжньої боротьби, вонА зливає бійців.
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А в чем слив, суд это единственный вариант для Савченко оправдаться, давно пора вообще эту неприкосновенность снять.
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Снятие неприкосновенности,при существующем уровне законности, фикция.
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Проблемы индейцев шерифа не пипчут!
Народные Ылиты должны нести риски вместе с имиджевыми привилегиями. И наведение порядка с Законностью - их работа.
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«Я би не сказав, що Юлія Володимирівна - ідеал, але…»
Зараз би не голосував за Порошенка, хоч і підписував листа на його підтримку на виборах, щоб президент був обраний в першому турі. .- Мирослав Попович.
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Нічого вона не попала. І її голосування за зняття недоторканості з "наді" -- продуманий крок.
Як би я не ставився до лайно_наді, але зняття з неї недоторканості зараз украй невдалий крок. З нульовим результатом у ліпшому випадку, а в гіршому з негативним результатом.
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ну да,типа-какой переворот?я ж есть...даже если пороха и раду убьют-это не переворот,бо вана всегда согласна занять пустующее место "Батьківщина" підтримає позбавлення недоторканності Савченко, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 8749
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Эт свиновод вопрос философский Переворот это или не переворот Вот ты как думаешь ну как почетный свиновод Украины Переколовший и кастрировавший несметное количества свиней Убийство кота серливого который впридачу ворует колбасу со скудного стола Ты бы сильно осудил ? Или все таки отнесся бы с долей понимания к этому поступку Ты тут в этих вопросах Гыга можно сказать дока Нам всем интересно услышать твое мнение
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Мда… ипанутый у нас народец. Поэтому по ипанутому живет в ипанутой стране...
Даже Бог Украине не поможет это клиника...
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Маяковский
гопники и барыги- близнецы братья.
мы говорим барыги, подразумеваем - гопники,
говорим гопники, подразумеваем- барыги.
Маяковский
або
- політична партійна проституція

Ульянов

коли ПР перетворилось у БПП
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ось так косата потвора,заради влади готова іти по головах своїх же
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Большое Панамское Предприятие.
Нардеп від БПП вирішив стягнути із селян нові податкиНардеп вирішив стягнути із селян по 200 грн податку за сотку
Громадяни забагато отримують з власних городів, тому не повинні звільнятися від сплати земельного податку. Бо його розмір не такий уже й не підйомний, переконаний автор ідеї про скасування відповідних пільг народний депутат від БПП Олег Барна.
Проект закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України» (№7184) передбачає відміну пільг щодо сплати земельного податку для всіх фізичних осіб. На думку нардепа, інваліди, пенсіонери, ветерани, багатодітні сім'ї, котрі наразі користуються пільгою, якщо будуть краще працювати на своїх «сотках», зможуть отримати прибутки у десятки тисяч грн
Тож будуть спроможні заплатити за рахунок городини та іншого врожаю кілька сотень гривень державі, які стануть серйозним поповненням для місцевого бюджету. http://glavcom.ua/news/nardep-vid-bpp-virishiv-styagnuti-iz-selyan-novi-podatki-443495.html
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Тімошенко не знала як від неі здихатись Надя не управляема.
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Гадя вот тебе и матькьвщина... "Батьківщина" підтримає позбавлення недоторканності Савченко, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6782 это уже не вепенреж.
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Взагалі то недоторканість зняти обіцяли майже всі партії, зніміть з усіх .
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Юля опять лоханулась. Как можно поддерживать пьяный бред генплокулола?
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Если генплокулол сам залез в дерьмо по самое не могу,то пусть там сам и бултыхается.
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А что неправдоподобного в попытке атаки на парламент? Такие технологии в арсенале русских есть, и они уже с успехом использовались. Где теперь Армения, где борцы со злочинной владой немного постреляли в парламенте?
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А что неправдоподобного в попытке атаки на парламент?

ЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ

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А более внятно? Неужели такого не было никогда?
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За такой грабительский контракт... Газовая барыга должна быть люстрирована, вместе со всей партией "Родина". Такие люди в политике не нужны, она продаст нас всех, если это будет ей выгодно.
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Грабили,грабили,так и не ограбили.
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Чем тебе ее газовый контракт не нравится А соевый ? По ее контракту богоданые маланци кучу лярдов выиграли И сейчас потирают руки и пощипывают пейсы В ожидангии пополнения слепых и зрячих трастов в офшорух А вот им твоим работодателям Нравится Вас соевых не понять Меньше курите путяк и опосля пары напасов не пейте косорыловки И у вас все наладится
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О, ольгинцы и примкнувшие к ним юльки спамят. Не нравится правда о газовой барыге?
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Смешно, когда о борьбе с коррупцией говорят Бойки, Ляшки, Тимошенки, Порошенки и Ко.
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"По словам Ю.Тимошенко, фракция "Батькивщина" будет голосовать за лишение неприкосновенности бывшей коллеги по фракции, как всегда голосует в вопросах лишения неприкосновенности."

Цікаво, де візьмуться "штики". Таким чином? Савченко - не така, як стадо? Що зробиш, але і відмахуватись від Савченко як "мухи" не варто.

Про що говорить вся ця "возня"? Що ні минулі ні сьогодняшні для тієї Украіни, якою треба бути - не сприйнятні. В любому випадку. Це гирі, які нас тягнуть "назад в будущ..." - МИНУЛЕ.
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Юльке нужно подумать о кадровой политике.А то как у Педры-если не пиар то бабло.Но в Банде Панамских Патриотов ещё предателей полно.Я просто называю вещи своими именами.Хотя я за Юльку!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Батькивщина" поддержит лишение неприкосновенности Савченко, - Тимошенко
 
 
 
 
 
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