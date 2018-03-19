EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  1534  14
Материалы по теме:
Все про:выборы (20195) Крым (19688) Россия (68490) Словакия (365)

 Словакия не признает выборы президента РФ в оккупированном Крыму

Она осуждает действия России относительно аннексии Крыма и дестабилизации Донбасса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина. Об этом говорится в "Заявлении группы дружбы Национального совета Словацкой Республики с Украиной в связи с выборами президента РФ на оккупированной территории Украины в Автономной Республике Крым и г. Севастополь".

"Украина является нашим соседом, и сохранение его суверенитета и территориальной целостности относится к числу главных национальных интересов Словацкой Республики. Словакия сохраняет свою позицию, которая основывается на осуждении аннексии Крыма и дестабилизации Донбасса", - говорится в заявлении.

Словакия настаивает на полном выполнении минских соглашений, которые являются условием для пересмотра санкций против Российской Федерации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Могерини перед заседанием Совета ЕС: Ожидаю, что мы в очередной раз подтвердим полную политическую и финансовую поддержку Украины

"Мы также поддерживаем сближение Украины с ЕС, которое мы видим как путь к стабилизации на востоке от наших границ. Мы признаем европейские стремления Киева и его усилия в отношении политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС", - отметили в группе дружбы Национального совета Словацкой Республики.

По их мнению, интенсивность встреч Украины и Словакии на всех политических уровнях подтверждают хороший уровень двусторонних отношений и сотрудничества между соседями, а также продолжающуюся политическую поддержку Словакией европейского курса Украины, путем содействия процессу реформ и обмена опытом.

Новости по теме: Франция и Норвегия отказались признавать выборы президента РФ в оккупированном Крыму

"Учитывая вышеизложенное, мы не признаем результаты выборов Президента РФ на территории украинского Крыма", - подчеркнули в заявлении.

Источник: https://censor.net.ua/n3056388
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
что за новый вид непризнания выборов? это как, кусочек хуйла, за который проголосовал Крым - не легитимный, но при этом остальной кусок хуйла - легитимный?
 показать весь комментарий
 
 
Або, як підказує кацапам гугл транслейт - "на підлогу гульки"
 показать весь комментарий
 
их так много, не признавших.
А что это влечет за собой юридически?
не признание пуйла президентом???
или так, ляля тополя просто?
 показать весь комментарий
 
 
Это чуть-чуть беременна. Пустое словоблудие без практических последствий.
 показать весь комментарий
 
 
В кремле только рассмеются, глядя на такую никчемность.
 показать весь комментарий
 
 
угу..паханам в кремле закон не писан..бравада уголовная..
 показать весь комментарий
 
"Ось тут - легітимний, ось тут - не легітимний, осьосьо трішечки легітимний"
 показать весь комментарий
 
Фикция. Такого рода заявления ничего не значат. Мы не признаём выборы в Крыму! Ну и что? Легитимность избрания кремлёвского гнома пошатнулась? Нет. На любых международных встречах и дальше будут ручкаться с недомерком и относиться к нему по всем правилам дипломатического этикета. Эти заявления всего-лишь пустопорожний трёп. Словаччина не визнає виборів президента РФ в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 225
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСловакия не признает выборы президента РФ в оккупированном Крыму
 
 
 
 
 
 вверх