 Порошенко инициирует ряд изменений в закон о гражданстве, - Ирина Луценко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявила на согласительном совете руководителей фракций, комитетов и групп ВР в понедельник.
"Президент Украины зарегистрировал законопроект №8156 о внесении изменений в закон Украины "О гражданстве", в котором Президент Украины определяет дополнительные основания для получения гражданства, дополнительные основания, в соответствии с которыми лицо не может получить гражданство, из-за территориального происхождения, из-за совершения преступления и осуждения в Украине к лишению свободы", - заявила Луценко.
По ее словам, в законопроекте прописаны также полномочия государственных органов, которые принимают участие в решении вопроса гражданства Украины, в части проверки оснований для получения гражданства, согласования или оформления документов лицу, которое должно стать гражданином Украины.
В настоящее время на сайте Верховной Рады нет информации о регистрации данного законопроекта.
Уничтожают страну ...
А то когда гагауз не факт, что украинец выгоняет из страны украинского грузина - дичь полнейшая.
http://glavred.info/ukraine/vo-vremya-piketa-u-doma-poroshenko-titushki-napali-na-protestuyuschih-policiya-bezdeystvovala-video-495398.html
теперь это петюшки.
Что за большие бульбы на третьестепенных вопросах?
то есть теперь если ты не родился и не находился в Украине, гражданство не светит???
выселять теперь можно а вселять путин нападеть.......
Хотя нет, это же нужно Свиномордому, а не украинцам.
И куда теперь жаловаться?!
Дві загрози для України: Російська імперія - агресор, окупант і проросійська правляча олігархічна кліка. - Олег Березюк.
ВИДЕО
https://twitter.com/twitter/statuses/975675364012945409
Нагадую що у цій сфері корупція процвітає
Если не сообщил в месячный срок, о получении другого гражданства - 10 лет тюрьмы с конфискацией.
Тому, кто сообщил - 10 000$.