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 Политика Украины
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 Порошенко инициирует ряд изменений в закон о гражданстве, - Ирина Луценко. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал законопроект №8156 о внесении изменений в закон Украины "О гражданстве".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявила на согласительном совете руководителей фракций, комитетов и групп ВР в понедельник.

...

"Президент Украины зарегистрировал законопроект №8156 о внесении изменений в закон Украины "О гражданстве", в котором Президент Украины определяет дополнительные основания для получения гражданства, дополнительные основания, в соответствии с которыми лицо не может получить гражданство, из-за территориального происхождения, из-за совершения преступления и осуждения в Украине к лишению свободы", - заявила Луценко.

По ее словам, в законопроекте прописаны также полномочия государственных органов, которые принимают участие в решении вопроса гражданства Украины, в части проверки оснований для получения гражданства, согласования или оформления документов лицу, которое должно стать гражданином Украины.

В настоящее время на сайте Верховной Рады нет информации о регистрации данного законопроекта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власть может лишить Сакварелидзе гражданства, как и Саакашвили, - адвокат Чернолуцкий

Источник: https://censor.net.ua/n3056382
 
 
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Кто о чем ... а этот все власть узурпирует 😠
Уничтожают страну ...
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Закон о гражданстве должны писать люди как минимум до 4го колена украинцы и никак иначе.
А то когда гагауз не факт, что украинец выгоняет из страны украинского грузина - дичь полнейшая.
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бля.... , яка ж вона страшна..... , дааааааа, не даром в народі кажуть - Бог парує. Це ж у якому настрої треба бути, щоб зліпити таку.... , ячейку?
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Во время пикета у дома Порошенко титушки избивали протестующих. Полиция бездействовала: видео

http://glavred.info/ukraine/vo-vremya-piketa-u-doma-poroshenko-titushki-napali-na-protestuyuschih-policiya-bezdeystvovala-video-495398.html
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так они на одном автобусе приехали этот цирк устраивать.
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Правильно делали.
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если украинцы промолчат то рано или поздно твою бестолковку будут фаршировать на глазах милиции. и правильно сделают.
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титушня про плаченная и тут опу рвёт за барыг
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И никто не угадал. А какое желание у всех было! У вас у всех от злобы бестолковки на фарш порозрывает и не надо будет титушни.
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то же самое возрождается и в других городах
теперь это петюшки.
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хотят узаконить беспредел с Саакашвили? ЕСПЧ, до одного места все ваши "заношения хвостов"
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задним числом? Скорее пытаются предотвратить его возвращение в будущем.
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Когда поменяют ЦВК?? Когда будет закон об импичменте?? Когда снимут неприкосновенность с депутатов???
Что за большие бульбы на третьестепенных вопросах?
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Ось перед виборами до ВР всі верещатимуть що знімуть недоторканість, а після виборів і забудуть. До наступних виборів.
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а нужно ли снимать неприкосновенность сейчас? Преданых кормушке неосудят по-любе, а неугодных власти только неприкосновенность и защищает. Голосовать просто нужно ответственней и в агитации помогать нормальным кандидатам.
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НАТО Украина,против вступления чемодан-вокзал-магадан.
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СССР лишил гражданства А.Солженицына(опозиционера коммунизму и совку) и выслали его из страны. - Ничего не напоминает ? Методы и приемы не знакомы ?
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Солженицын был отпетым ватником. Просто при Совке его не правильно поняли.
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Ну, " Гулаг " врядли был написан ради рекламы совка ))
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нахер оно надо кому, кроме петиных друзей типа суки православной, григоришина и еще, может быть, брательник генерала захочет или российский генерал, который здесь себе имение построил
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Кто против пети мальдивского ,тот не гражданин ....
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сепарам і кацапам без черги, добровольцям і патріотам - депортація?
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"Президент Украины зарегистрировал законопроект №8156 о внесении изменений в закон Украины "О гражданстве", в котором Президент Украины определяет дополнительные основания для получения гражданства, дополнительные основания, в соответствии с которыми лицо не может получить гражданство, из-за территориального происхождения, иИсточник: https://censor.net.ua/n3056382

то есть теперь если ты не родился и не находился в Украине, гражданство не светит???
выселять теперь можно а вселять путин нападеть.......
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це тіки "перший крок" 150 реформи...далі будуть просто позбавляти громадянства за "розгойдування човна" й "відсутності підтверджуючих документів на побудовану будку"...
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неправильно, пофиг где ты родился или находился, если ты не любишь сои.
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в Украину заехало за 4 года последних много негодяев и подонков,с какой целью понятно.Отсеивать Крыс надо было еще в 1991 году после 24 августа.Но тогда эту работу некому было выполнять.
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купи ящик рошенок и получи гражданство? Порошенко ініціює низку змін у закон про громадянство, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 6642
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краще прийняли б закон про позбавлення громадянства, ну не можуть такі персони як Плотницький та Захарченко мати українського громадянства.
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Это действительно на повестке дня, именно то что нужно делать сейчас - без этого никак украинцы не обойдутся.
Хотя нет, это же нужно Свиномордому, а не украинцам.
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Говорят, что есть указание не выплачивать украинцам денег по решениям ЕСПЧ. И никто не может получить свои деньги и восстановить свои права 😯
И куда теперь жаловаться?!
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Порошенко ініціює низку змін у закон про громадянство, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 989Evhen‏ @evhen_n 52 мин.52 минуты назад
Дві загрози для України: Російська імперія - агресор, окупант і проросійська правляча олігархічна кліка. - Олег Березюк.
ВИДЕО
https://twitter.com/twitter/statuses/975675364012945409



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Вопросы гражданства таки более актуальны, чем вопросы либерализации экономики, развития малого и среднего бизнеса, фермерства и переработки сельхоз продуктов....
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А закон про антикоррупционный суд как то рассосётся,или диабетик фуй забил на всех.?
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Перевірка на рускаязичну чєлюсть і зайву хромосому обов"язкова.
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Хочет окончательно отсечь Саакашвили от Украины? А ничего, что закон обратного действия не имеет?
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Заміс продуманній міграції - знов нові обмеження і нові повноваження органів влади.
Нагадую що у цій сфері корупція процвітає
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Видно коти слабо кумекають в нинішніх реаліях!Головна загроза для України нинішні керманичі!Вони так повірили в свою геніальність що приймаючи закони ГЕТЬ ЗАБУЛИ ЩО Є НАРОД З ЯКИМ ПОТРІБНО ПОРАДИТИСЯ,ЯКИЙ ЇХ ПОСАДИВ КЕРІВНІ КРІСЛАХ І ЯКИЙ ОПЛАЧУЄ ЇХНЮ БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ.
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Лучше запретить лицам с двойным гражданством избираться и назначаться на госдолжности.
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Надеюсь будет пункт: "Уголовное наказание за нарушение Конституции".
Если не сообщил в месячный срок, о получении другого гражданства - 10 лет тюрьмы с конфискацией.
Тому, кто сообщил - 10 000$.
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окромья вреда...рошеновские инициативы народу Украины не приносят...(вредные инициативы)
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Ну і рожа...ще, не дай Бог,таке присниться...в чомусь юріка можна і зрозуміти,бо на таке рило дивитись тверезими очима не можна...
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Кто не купил конфет РОШЕН килограмм в неделю лишать гражданства. А кто обещает 2 кило в неделю, давать гражданство.
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У лолітки істерика - чує падла скорий кінець Порошенко ініціює низку змін у закон про громадянство, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 7891
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Себя лишит гражданства и рванет на мальдивы? Островок там прикупил?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко инициирует ряд изменений в закон о гражданстве, - Ирина Луценко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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