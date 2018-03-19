 Порошенко инициирует ряд изменений в закон о гражданстве, - Ирина Луценко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявила на согласительном совете руководителей фракций, комитетов и групп ВР в понедельник.

...

"Президент Украины зарегистрировал законопроект №8156 о внесении изменений в закон Украины "О гражданстве", в котором Президент Украины определяет дополнительные основания для получения гражданства, дополнительные основания, в соответствии с которыми лицо не может получить гражданство, из-за территориального происхождения, из-за совершения преступления и осуждения в Украине к лишению свободы", - заявила Луценко.

По ее словам, в законопроекте прописаны также полномочия государственных органов, которые принимают участие в решении вопроса гражданства Украины, в части проверки оснований для получения гражданства, согласования или оформления документов лицу, которое должно стать гражданином Украины.

В настоящее время на сайте Верховной Рады нет информации о регистрации данного законопроекта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власть может лишить Сакварелидзе гражданства, как и Саакашвили, - адвокат Чернолуцкий