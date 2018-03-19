 Регламентный комитет 21 марта рассмотрит представления ГПУ на снятие неприкосновенности с Савченко

Об этом говорится в повестке дня заседания комитета, обнародованной на сайте комитета, передает Цензор.НЕТ.
В сообщении отмечается, что на заседании регламентного комитета Рады, которое начнется в 15.00 21 марта, будут рассмотрены представления, поддержанные и внесенные в Верховную Раду Украины Генеральным прокурором Украины Луценко Ю.В. от 15 марта 2018 года: "О предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Савченко Надежды Викторовны", "О предоставлении согласия на задержание народного депутата Украины Савченко Надежды Викторовны", "О даче согласия на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста) в отношении народного депутата Украины Савченко Надежды Викторовны" (№ 10 / 4-18316-15).
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Утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".
При этом предлагают снять с ее неприкосновенность послезавтра.
На кого это рассчитано?
Заявление предательница Украины озвучила в эфире пропагандистской программы "Время покажет" на "Первом канале", сославшись на слова главаря террористов "ДНР" Александра Захарченко ---------------- А это на кого расчитано ???
Сколько ещё таких мразей как шмаросявченко там сидит?!
Не отвечайте, сам знаю, шо все...
Если бы он встал, то места было бы мало не только алкашам, пенсам и охранникам диванного корпуса Лампас, превратившегося в полноценную ОПГ, но и самим депутатам.
Это они полиции могут показывать депутатские корочки и брызжа слюной, рассказывать о своем иммунитете.
Избирателю плевать на эти формальности и все могло бы кончиться очень печально как для лиц, почему-то расхаживающих в армейском камуфляже, так и для любителей кутаться в полотнище украинского флага.
В общем, дрянь вчера расписалась в том, что она - дрянь. Сделала она это красочно и зримо. У кого еще были какие-то сомнения, тот мог увидеть все своими глазами , как гадя со своей машерочкой ( Вера- сеструха) стояла в сторонке и ехидно улыбалась ! Форменная де*** билка !