EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  659  20
Материалы по теме:
Все про:ВР (21765) неприкосновенность (803) Савченко (2608)

 Регламентный комитет 21 марта рассмотрит представления ГПУ на снятие неприкосновенности с Савченко

Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины рассмотрит представления Генеральной прокуратуры о согласии на привлечение к ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко (внефракционная) на своем заседании 21 марта.

Об этом говорится в повестке дня заседания комитета, обнародованной на сайте комитета, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении отмечается, что на заседании регламентного комитета Рады, которое начнется в 15.00 21 марта, будут рассмотрены представления, поддержанные и внесенные в Верховную Раду Украины Генеральным прокурором Украины Луценко Ю.В. от 15 марта 2018 года: "О предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Савченко Надежды Викторовны", "О предоставлении согласия на задержание народного депутата Украины Савченко Надежды Викторовны", "О даче согласия на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста) в отношении народного депутата Украины Савченко Надежды Викторовны" (№ 10 / 4-18316-15).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Политическую ответственность за мандат Савченко несет "Батькивщина" и непосредственно Тимошенко", - Герасимов. ВИДЕО

Утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Источник: https://censor.net.ua/n3056380
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
у них все путем,живы здоровы и у корыта Регламентный комитет 21 марта рассмотрит представления ГПУ на снятие неприкосновенности с Савченко - Цензор.НЕТ 6697
 показать весь комментарий
 
 
Соевые втирают еще с прошлой недели, что Савченко организовала масштабный теракт, государственный переворот и убийство около 400 депутатов.
При этом предлагают снять с ее неприкосновенность послезавтра.
На кого это рассчитано? Регламентный комитет 21 марта рассмотрит представления ГПУ на снятие неприкосновенности с Савченко - Цензор.НЕТ 6612
 показать весь комментарий
 
 
Закон такой принят. 5 дней после представления на снятие неприкосновенности. Так что Порох здесь ни при чём.
 показать весь комментарий
 
 
Новое от Цетрального ТВ РОссии и Вавана Питерского ----- О зверствах в УКраине .... "Пенобетон во влагалище ребенку": на КремльТВ рассказали о "зверствах" ВСУ на Донбассе .....В сети появилось видео, на котором член Совета Федерации Федерального собрания России от временно оккупированного Крыма Ольга Ковитиди озвучила о том, что украинские силовики на Донбассе насилуют детей, заливая им во влагалище пенобетон

Заявление предательница Украины озвучила в эфире пропагандистской программы "Время покажет" на "Первом канале", сославшись на слова главаря террористов "ДНР" Александра Захарченко ---------------- А это на кого расчитано ???
 показать весь комментарий
 
 
очередной цирк,снять снимут а арестовать не дадут, банально и предсказуемо
 показать весь комментарий
 
 
Бл@дь, а чё не со всех дерьмопутатов?
Сколько ещё таких мразей как шмаросявченко там сидит?!
Не отвечайте, сам знаю, шо все...
 показать весь комментарий
 
 
С минометов купол расстрелять, С минометов Карл! Регламентный комитет 21 марта рассмотрит представления ГПУ на снятие неприкосновенности с Савченко - Цензор.НЕТ 5225
 показать весь комментарий
 
 
О!!! Вот это- темка! Не то шо какие-то каца-выборы.

 показать весь комментарий
 
 
Кто ж теперь будет купол обрушать,кидать гранаты и добивать автоматами ??? Регламентний комітет 21 березня розгляне подання ГПУ на зняття недоторканності із Савченко - Цензор.НЕТ 4446 Регламентний комітет 21 березня розгляне подання ГПУ на зняття недоторканності із Савченко - Цензор.НЕТ 4446 Регламентний комітет 21 березня розгляне подання ГПУ на зняття недоторканності із Савченко - Цензор.НЕТ 4446
 показать весь комментарий
 
 
Весна -- 5й год война с фашистами России , в окопах грязь по колено и ледяная вода , каждый ботинок по 10 кг -- снайпера бьют круглосуточно --- и какая то СУКА мужланистого типа , котрая развела всю Украину своей голодовкой весь мир и Украину в Тюрьме , завербованная ФСБ -- решила теперь расшатать Украину изнутри с Лаврушником и Люлей еще одной "тюремщицой " на лабутенах и инвалидной коляской ....Вам не стыдно люди УКраины вестись на тупые разводы ФСБ и Вавана Питерского ... ??? Мне стыдно -- очень стыдно за вас .. Потерпите -- через год выберите себе --кого хотите -- а сегодня лучше варенье , которое вы не сожрали за зиму отошлите на фронт в Донбасс ребятам ...
 показать весь комментарий
 
 
Сявченко , михо , леволюционеры - эта публика напрасно играется с лозунгом «Киев вставай!».
Если бы он встал, то места было бы мало не только алкашам, пенсам и охранникам диванного корпуса Лампас, превратившегося в полноценную ОПГ, но и самим депутатам.
Это они полиции могут показывать депутатские корочки и брызжа слюной, рассказывать о своем иммунитете.
Избирателю плевать на эти формальности и все могло бы кончиться очень печально как для лиц, почему-то расхаживающих в армейском камуфляже, так и для любителей кутаться в полотнище украинского флага.
В общем, дрянь вчера расписалась в том, что она - дрянь. Сделала она это красочно и зримо. У кого еще были какие-то сомнения, тот мог увидеть все своими глазами , как гадя со своей машерочкой ( Вера- сеструха) стояла в сторонке и ехидно улыбалась ! Форменная де*** билка !
 показать весь комментарий
 
 
За то что эти Люли и Гади --- подбили на Майдане флаги Украины сбрасывать с трибуны поцанов -- дебилов --- их сука на КИЧУ -- в одном замесе нужно отправлять и показать как вчера Флаги Украины эти Гади сбрасывали с Люлями в центре Киева на землю ... Дебилы бля ...
 показать весь комментарий
 
 
Главное не заруби свою йюлю , в попыхах 😂
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРегламентный комитет 21 марта рассмотрит представления ГПУ на снятие неприкосновенности с Савченко
 
 
 
 
 
 вверх