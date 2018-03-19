 Регламентный комитет 21 марта рассмотрит представления ГПУ на снятие неприкосновенности с Савченко

Об этом говорится в повестке дня заседания комитета, обнародованной на сайте комитета, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении отмечается, что на заседании регламентного комитета Рады, которое начнется в 15.00 21 марта, будут рассмотрены представления, поддержанные и внесенные в Верховную Раду Украины Генеральным прокурором Украины Луценко Ю.В. от 15 марта 2018 года: "О предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Савченко Надежды Викторовны", "О предоставлении согласия на задержание народного депутата Украины Савченко Надежды Викторовны", "О даче согласия на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста) в отношении народного депутата Украины Савченко Надежды Викторовны" (№ 10 / 4-18316-15).

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Утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".