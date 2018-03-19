 Рада должна принять обращение к странам ЕС с призывом об остановке строительства "Северного потока-2", - Бурбак (обновлено)

Об этом во время Согласительного совета ВР заявил глава фракции НФ Максим Бурбак, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Недавно мы получили позитивный сигнал от НАТО. Теперь украинский парламент должен принять закон о порядке приобретения Украиной членства в НАТО, где будет четко выписан план мероприятий для нашего движения в Северо-атлантический Альянс. Мы также призываем наших партнеров из НАТО со своей стороны одобрить план действий относительно приобретения Украиной членства. Украинская армия сегодня сдерживает продвижение российской орды в Европу. Мы в реальной жизни показали, что готовы защищать себя и быть надежным плечом для союзников. Украина существенно усилит НАТО", - выразил уверенность Бурбак.
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Также глава фракции НФ призвал неотложно принять проект обращения к государствам Евросоюза, чтобы они остановили строительство "Северного потока-2".
"Это обращение – еще одно важное и своевременное слово украинского парламента, чтобы довести нашим западным партнером пагубность сотрудничества с кремлевскими делками. Нужно на этой неделе рассмотреть это постановление. Нет времени медлить", - привал Бурбак.
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Максим Бурбак также добавил, что тему "Северного потока" поднимал во время своих переговоров и лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк, который 15-16 марта был с визитом в Польше и Литве.
В Литве лидер "Народного фронта" встретился с Премьер-министром Литвы. В Варшаве Яценюк принял участие в Международной конференции "Революция, война и ее последствия", - сообщил он.
"Лидер "Народного фронта" дал реалистичную оценку ситуации в Европе, напомнил, что Россия ведет войну не против Украины, а против всего западного мира. Арсений Яценюк акцентировал на укреплении украинско-польского диалога, расширении и объединении санкций в связи с агрессией и незаконной оккупацией Крыма и Донбасса. Также лидер "Народного фронта" заявил о необходимости расширения НАТО и призвал европейцев отказаться от проекта "Северный поток-2"", - отметил Максим Бурбак.
поддержка аж 1% !!!!
Голый пиар...
90% нефть из рашки. Причем импорт этот стремительно растет.
Цены на ЖКХ вас устраивают?
Коррупция для вас норма?
Вам удается содержать свою семью достойно?
Вам пенсии или зарплаты хватает на месяц?
Если вы хоть с одним вопросом не согласны тогда включайте мозги и вам все станет ясно.
А если вы изобрели "украинский велосипед", не стоит его презентовать мировому сообществу
Так иди на колбасный завод и там претензии выставляй.
Или ты думаешь лично Порошенко с Гройсманом решают по какой цене продавать колбасу в магазине №16?
Дорогой хлеб? Звони на хлебозавод и тд.