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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:ВР (21765) Газ (8771) газопровод (594) НАТО (5696) членство в НАТО (184) Яценюк (7629) Евросоюз (11765) Северный поток (197) Бурбак (282)

 Рада должна принять обращение к странам ЕС с призывом об остановке строительства "Северного потока-2", - Бурбак (обновлено)

Кроме того, Рада должна принять закон о порядке приобретения Украиной членства в НАТО.

Об этом во время Согласительного совета ВР заявил глава фракции НФ Максим Бурбак, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Недавно мы получили позитивный сигнал от НАТО. Теперь украинский парламент должен принять закон о порядке приобретения Украиной членства в НАТО, где будет четко выписан план мероприятий для нашего движения в Северо-атлантический Альянс. Мы также призываем наших партнеров из НАТО со своей стороны одобрить план действий относительно приобретения Украиной членства. Украинская армия сегодня сдерживает продвижение российской орды в Европу. Мы в реальной жизни показали, что готовы защищать себя и быть надежным плечом для союзников. Украина существенно усилит НАТО", - выразил уверенность Бурбак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Призываем Президента и Правительство начать консультации с Еврокомиссией по недопущению строительства "Северного потока-2", - Бурбак

Также глава фракции НФ призвал неотложно принять проект обращения к государствам Евросоюза, чтобы они остановили строительство "Северного потока-2".

"Это обращение – еще одно важное и своевременное слово украинского парламента, чтобы довести нашим западным партнером пагубность сотрудничества с кремлевскими делками. Нужно на этой неделе рассмотреть это постановление. Нет времени медлить", - привал Бурбак.

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Максим Бурбак также добавил, что тему "Северного потока" поднимал во время своих переговоров и лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк, который 15-16 марта был с визитом в Польше и Литве.

В Литве лидер "Народного фронта" встретился с Премьер-министром Литвы. В Варшаве Яценюк принял участие в Международной конференции "Революция, война и ее последствия", - сообщил он.

"Лидер "Народного фронта" дал реалистичную оценку ситуации в Европе, напомнил, что Россия ведет войну не против Украины, а против всего западного мира. Арсений Яценюк акцентировал на укреплении украинско-польского диалога, расширении и объединении санкций в связи с агрессией и незаконной оккупацией Крыма и Донбасса. Также лидер "Народного фронта" заявил о необходимости расширения НАТО и призвал европейцев отказаться от проекта "Северный поток-2"", - отметил Максим Бурбак.

Источник: https://censor.net.ua/n3056379
 
 
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Пустые слова, никого не представляющего "наодного фронта" руководителя фракции...
поддержка аж 1% !!!!
Голый пиар...
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90% есть только в твоей больной голове... Нефть поставляет Сокар, немного Иран! Бенз - Литва, Польша! ДП - Белорусь!
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По данным Государственной фискальной службы, из Беларуси импортировано топливо на $1 млрд 446,561 млн (доля - 50,07%), РФ - на $753,667 млн (26,09%), Литвы - на $276,544 млн (9,57%), других стран - на $412,353 млн (14,27%).

90% нефть из рашки. Причем импорт этот стремительно растет.
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Я не совсем понимаю, 26% как-то могут превратиться в 90%?
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а морда, морда яка, хоч прикуруй, це чучало за трапезним столом уявляю, шо роблять такі вилупки у ВР не розумію, дивний ми народ.
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Народ Украины должен обратится к мировому сообществу об оказании нам помощи по борьбе с коррупцией возглавляемой высшими должностными лицами страны!
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Нам - это кому? Избирателям? Нелепо...
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Вас устраивают цены в магазинах?
Цены на ЖКХ вас устраивают?
Коррупция для вас норма?
Вам удается содержать свою семью достойно?
Вам пенсии или зарплаты хватает на месяц?
Если вы хоть с одним вопросом не согласны тогда включайте мозги и вам все станет ясно.
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Я включаю перед избирательной урной. А между выборами рассчитываю на себя.
А если вы изобрели "украинский велосипед", не стоит его презентовать мировому сообществу
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Ну вот. Типичный прокремлёвский шатун. Надо тарпеть. Победа близка. Заграница нам поможет. Запад с нами.
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Тебе не нравится цена наколбасу?
Так иди на колбасный завод и там претензии выставляй.
Или ты думаешь лично Порошенко с Гройсманом решают по какой цене продавать колбасу в магазине №16?
Дорогой хлеб? Звони на хлебозавод и тд.
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Интересно, если бы смотрящие от НФ не сидели на транзитной трубе, знал бы Бурбак за Северный поток?
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А почему не выступить с обращением о ПРИЗНАНИИ НАРОДНОГО ХРОНТА ВНЕ ЗАКОНА?И о немедленном УНИЧТОЖЕНИИ УБЛЮДКОВ КРОЛИКА- СОБАКОВА!
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Германия уже кинула Наркобарона,после отравления в Британии теперь много чего изменится.Запасаемся Мильдоевыми слезами и боярышкой кремлевских Хмырей.
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Меня улыбает такая глупость, новая труба не выгодна только нам и Польше, кто к нам прислушается ? Именно выгодой всё меряется в этом мире. А вот для нас поток2 реально жопа.
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Зачем тратить деньги на новую трубу, если есть нормально работающая?
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Ну, по словам газпрома, стоимость прокачки газа по ней будет ниже чем сейчас, и это с учетом старых цен за транзит
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Если взять ТОЛЬКО стоимость постройки (без расходов на транзит, откатов, и тп) НордСтримов и Южных с Турецкими потоков, то Украинским транзитом можно было б пользоваться лет 30! Поэтому все потоки, не имеют рыночного обоснования, а являются чисто политически мотивированными...
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ну судя по тому что выдал гугл, стоимость потока 8 млрд, за транзит платят около 2,5 в год. так что окупится достаточно быстро, и к тому же контракты придется заключать только с получателями, без посредников.
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Для обхода Украины был построет СП-1, строятся Турецкий поток и СП-2, были вложены деньги в Южный поток! А теперь вопрос, 8 лярдов от тебя, это к чему относится?
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О, почекун бурбак вышел с спячки, рано ешо, ждите 90% готовности, тогда включайтесь в протесты которые шо мертвому припарки. Немцы никого не послушают кроме соседей по "лагерю", но не американцев точно, они уже вкинули в это дело половину с 9 миллиардов и кричат - это диверсификация, это наше право не противоречащее уставу ЕС, ну а там где деньги там и политика, немецкие лоббисты СП-2 формируют настроения немцев через подконтрольные СМИ, сегодня узнал, что 52% поддерживают сближение с РФ. Господа, украинские дипломаты - это полное фиаско. Пока мы не подпустим европейцев близко к украинской ГТС, толку не будет, создавайте консорциум и помимо этого дайте им еще долю в добыче и разработке украинских месторождений, шо там еще с сланцем за история тоже вопрос, ладно на Юзовском месторождении штопор, но на Олесском месторождении ведь кажется ничто не мешает вести разработку, кроме конечно продажных СМИ и российских лоббистов газпрома.
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Руки чешутся Бурбаку в глаз плюнуть, прям спасу нет.
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Украина - надежный транзитер газа страны-агрессора. Украина хочет в больших объемах прокачивать в Европу газ страны, захватившей часть ее территории. Не нужно никаких обходных газопроводов, Украина надежный бизнес-партнер России и ЕС.
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Бурбак ."с кремлёвскими дельцами европейцам связываться нельзя. Это будем делать мы. Нам без транзита российского газа оставаться нельзя. Где же мы будем харчeваться?"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада должна принять обращение к странам ЕС с призывом об остановке строительства "Северного потока-2", - Бурбак (обновлено)
 
 
 
 
 
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