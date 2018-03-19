 Украина покажет в Кувейте украинское вооружение и военную технику

Президент Украины Петр Порошенко и первый вице-премьер, министр обороны Государства Кувейт шейх Насер Сабах ас-Сабах обсудили на переговорах перспективы дальнейшего сотрудничества в оборонной сфере, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.
"Отмечено наличие всех необходимых предпосылок для успешной реализации совместных проектов в сфере военно-технического сотрудничества. Согласованы дальнейшие двусторонние мероприятия с целью презентации в Кувейте потенциала украинских вооружений и военной техники", - говорится в сообщении.
Стороны также поприветствовали подписание соглашения между правительством Украины и правительством Государства Кувейт о сотрудничестве в военной и других сферах.
Ранее, после переговоров лидеров государств, Украина и Кувейт достигли соглашений о двустороннем сотрудничестве.
"Идея заключалась не в том, чтобы получить деньги, а в том, чтобы наказать коррумпированных и послать четкий сигнал, что все, кто замешан в коррупционных делах, предстанут перед законом", - заявил наследный принц королевства Мухаммед бен Салман.
а в Украине даже дела об панамском офшоре луценко юрик против кума своего порошенко - не стал заводить
http://glavred.info/ukraine/vo-vremya-piketa-u-doma-poroshenko-titushki-napali-na-protestuyuschih-policiya-bezdeystvovala-video-495398.html
чи гроші треба?
- Я думаю, что время влияния на Россию и на выборы в России уже ушло. Сейчас можно влиять только на Путина. Путин объявил всем войну. Это война может перейти в реальную. Северная Корея нам демонстрирует сейчас, насколько один неадекватный руководитель с ядерными боеголовками в арсенале может сделать неустойчивым целый регион. Путин уже превратился в неадекватного руководителя, который открыто угрожает втянуть в ядерную катастрофу весь мир. Когда мы предупреждали об этой опасности сначала в книге "ФСБ взрывает Россию", а затем в книге "Корпорация...", большинство читателей считало, что мы утрируем, преувеличиваем опасность и уровень возникшей угрозы. Последняя наша книга - "Третья мировая: Битва за Украину" - указывавшая на то, что вторжение в Украину в 2014 году это начало Третьей мировой войны - опубликована была только в Украине и в Польше. Сегодня, после вмешательства России в американские выборы, в последней речи Путина, после отравления полковника Скрипаля в Великобритании, исходящая от режима Путина, угроза воспринимается как реальная, думаю, не только в Украине и Польше.
так, гебняві?
ги
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Среда, 8 февраля 2017, 22:21
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Российские двигатели для украинской военной техники покупают по завышенным ценам через фирмы из Молдовы.
Об этом говорится в сюжете Слідства.інфо.
вообще то это видео как раз и доказывает мою правоту . наше МО технику заказывает но в таком колличестве что производителям нецелесообразно разрабатывать свой двигатель или что то еще . вот они и перехватывают где проще . если бы те же БТРы производили сотнями то они бы возможно и разработали собственный мотор
Слава Офшорам !