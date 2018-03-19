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 Политика Украины
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Все про:вооружение (2888) Кувейт (22)

 Украина покажет в Кувейте украинское вооружение и военную технику

Ранее Украина и Кувейт достигли соглашения в оборонной сфере.

Президент Украины Петр Порошенко и первый вице-премьер, министр обороны Государства Кувейт шейх Насер Сабах ас-Сабах обсудили на переговорах перспективы дальнейшего сотрудничества в оборонной сфере, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

"Отмечено наличие всех необходимых предпосылок для успешной реализации совместных проектов в сфере военно-технического сотрудничества. Согласованы дальнейшие двусторонние мероприятия с целью презентации в Кувейте потенциала украинских вооружений и военной техники", - говорится в сообщении.

Стороны также поприветствовали подписание соглашения между правительством Украины и правительством Государства Кувейт о сотрудничестве в военной и других сферах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко предложил кувейтским инвесторам принять участие в приватизации в Украине

Ранее, после переговоров лидеров государств, Украина и Кувейт достигли соглашений о двустороннем сотрудничестве.

Источник: https://censor.net.ua/n3056377
 
 
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Властям Саудовской Аравии удалось вернуть в казну более 100 миллиардов долларов. Деньги добровольно отдали коррумпированные чиновники. Напомним, в ноябре прошлого года были задержаны 11 принцев из правящей семьи и четыре министра. Их освободили только после того, как они согласились передать часть своих активов государству.

"Идея заключалась не в том, чтобы получить деньги, а в том, чтобы наказать коррумпированных и послать четкий сигнал, что все, кто замешан в коррупционных делах, предстанут перед законом", - заявил наследный принц королевства Мухаммед бен Салман.
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саудитам Панама не интересна, в отличии от Порошенко... вот и вернули бабло...
а в Украине даже дела об панамском офшоре луценко юрик против кума своего порошенко - не стал заводить
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А когда Украина покажет в действии на Донбассе новейшее вооружение и технику?
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Во время пикета у дома Порошенко титушки избивали протестующих. Полиция бездействовала: видео

http://glavred.info/ukraine/vo-vremya-piketa-u-doma-poroshenko-titushki-napali-na-protestuyuschih-policiya-bezdeystvovala-video-495398.html
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если мы промолчим то рано или поздно твою бестолковку будут фаршировать на глазах милиции.
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это у тебя от грибов такие выводы...?\как вариант твоих глюков...\
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Это вообще хорошая идея, разрабатывать новые виды вооружений на деньги шейхов.
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Надо соотносить мощности оборонпрома и объем контрактных заказов, которые интересуют заказчика. А то то будет как с Таиландом, когда первые 3 года конфликта Оплоты отправлялись туда, при острой их нехватке в войсках.
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А в войсках и сейчас их нет: не хватает денег заказать.
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Это конечно уже за гранью добра и зла ,хотя после мальдив ,удивляться похоже нечему !!!!
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так і йшло б собі дивитись квн, чи камеді клаб
чи гроші треба?
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- Остальной мир мог бы оказать влияние на выборы в России и должен ли он это делать?
- Я думаю, что время влияния на Россию и на выборы в России уже ушло. Сейчас можно влиять только на Путина. Путин объявил всем войну. Это война может перейти в реальную. Северная Корея нам демонстрирует сейчас, насколько один неадекватный руководитель с ядерными боеголовками в арсенале может сделать неустойчивым целый регион. Путин уже превратился в неадекватного руководителя, который открыто угрожает втянуть в ядерную катастрофу весь мир. Когда мы предупреждали об этой опасности сначала в книге "ФСБ взрывает Россию", а затем в книге "Корпорация...", большинство читателей считало, что мы утрируем, преувеличиваем опасность и уровень возникшей угрозы. Последняя наша книга - "Третья мировая: Битва за Украину" - указывавшая на то, что вторжение в Украину в 2014 году это начало Третьей мировой войны - опубликована была только в Украине и в Польше. Сегодня, после вмешательства России в американские выборы, в последней речи Путина, после отравления полковника Скрипаля в Великобритании, исходящая от режима Путина, угроза воспринимается как реальная, думаю, не только в Украине и Польше.
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та шо вона там покаже! жупани з чубами?
так, гебняві?
ги
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Армию удерживают волонтёры защищая нас о Рассеи,а государство удерживает армию авакособак,что бы защищаться от народа,ну как то так .
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- На открытие трамвая из уездов съезжались делегаты.(с)
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вот вроде бы зрада ан нет . дело в том что поднять ВПК только рассчитывая на заказы от нашего МО не реально . банально денежков не хватает . да и производимое оружие продают для ВСУ по так сказать заниженным ценам а на экспорт оно идет по нормальным
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СМИ: Украина закупает российские двигатели для БТР через молдавскую фирму

22783 просмотра


Среда, 8 февраля 2017, 22:21

2038 14 30

Российские двигатели для украинской военной техники покупают по завышенным ценам через фирмы из Молдовы.
Об этом говорится в сюжете Слідства.інфо. Україна покаже у Кувейті українське озброєння і військову техніку - Цензор.НЕТ 6261
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какой молодец Україна покаже у Кувейті українське озброєння і військову техніку - Цензор.НЕТ 2335 заятное видео . а ты на дату смотрел ? напоминаю у нас в Украине уже март 2018
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даты меняются . только зрада постоянна Україна покаже у Кувейті українське озброєння і військову техніку - Цензор.НЕТ 8581
вообще то это видео как раз и доказывает мою правоту . наше МО технику заказывает но в таком колличестве что производителям нецелесообразно разрабатывать свой двигатель или что то еще . вот они и перехватывают где проще . если бы те же БТРы производили сотнями то они бы возможно и разработали собственный мотор
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Ти на нашим його постачай, а не продавай по Кувейтам, барига поганський
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А нічо що оборонні заводи отримують за це валюту для подальшого розвитку виробництва, закупівлі комплектуючих і розробки нових видів озброєнь?
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а коли на фронті покажуть українське сучасне озброєння а не калаші 1957 року випуску ?
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А на Донбасі для РФ-п-д-рації показати озброєння з участю?
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Слава Педро де Панамо!
Слава Офшорам !
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