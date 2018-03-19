 Почти 1,5 миллиона украинцев работают за границей нелегально, - СМИ

Об этом говорится в журналистском расследовании "5 канала".
По словам авторов материала, незаконная работа за границей - это прямая угроза жизни.
"Несколько недель назад в Польше вспыхнул скандал. Работодатель вывез украинку, которую парализовало от инсульта за пределы рабочего места, оставил на скамейке и вызвал полицию - якобы она была пьяна. Женщину спасли, но она до сих пор в крайне тяжелом состоянии", - сообщили авторы материала.
По словам экспертов, работая нелегально, украинец не может рассчитывать на хоть какую-либо помощь со стороны государства, а также на защиту со стороны правоохранительных органов.
"Человек попадает в ситуацию, когда его потенциальные работодатели могут не заплатить деньги. Когда они могут при любом удачном или неудачном стечении обстоятельств просто заявить в местные контролирующие органы и человека депортируют", - отметил в эфире телеканала президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройство Василий Воскобойник.
Кроме того, согласно данным исследования, проведенного по заказу Международной организации миграции, с 1991 года более 230 тысяч украинцев пострадали от торговли людьми. Это делает Украину одной из основных стран происхождения пострадавших от современного рабства в Европе.
Только вот гарант и премьер об этом ни гу-гу
учти что уеали трудоспособные то остались почти одни пенсионеры
все малооплачиваемые работы тянут пенсионеры
короце песец украинцам хуже чем в 33 опять молча вымираем
Медленный яд
Правительство Польши готовит целую стратегию, чтобы взять у Украины самое ценное. Нет, это не черноземы, про которые постоянно кричат некоторые политики типа Тимошенко и Ляшко. При современных технологиях посевные площади давно потеряли прежнее значение и имеют невероятную ценность только в головах. И не какие-то мифические залежи в недрах. На украинскую территорию поляки тоже не претендуют - люди взрослые.
Это в России мыслят категориями 19 века, а тут Европа и совсем другая логика. Самый ценный ресурс сегодня - люди. Работающие люди. Те, кто генерирует какую-то прибыль, платит налоги и взносы в пенсионный фонд - самый большой капитал государства на сегодня. В Польше очень хорошо это поняли, когда на свободном европейском рынке труда работающие поляки начали активно перемещаться в Германию и Великобританию. Зарплаты там больше, вот главная причина.
А кто будет платить налоги дома? Кто будет отчислять с заработанного процент для пенсионеров? И тут идеально подходит Украина. Трудовые мигранты из нашей страны для Польши не просто подарок - спасение. Работают, платят налоги, отчисления в пенсионный фонд и даже не голосуют на выборах - идеальное население. Естественно, польские власти заинтересованы максимально увеличивать количество работающих мигрантов из Украины. И глупо винить политиков - они заботятся об интересах своей страны. Для этого их и выбирали.
Итак, в настоящий момент польское правительство работает над новой социально-миграционной политикой, которая должна упростить процедуру украинцам, работающим в Польше. Об этом во время XI Форума Европа-Украина заявил министр инвестиций и развития Польши Ежи Квецинский. Согласно новой политике, польским фирмам будет проще трудоустраивать трудовых мигрантов, а новый пакет предложений должен способствовать украинцам в открытии собственных фирм в Польше. Будет создана также информационная система о работе, образовании, здравоохранении и жилье. В общем, все условия.
Я одну простую вещь скажу. Трудовая миграция, это реальность современного мира. Поляки едут в Германию, литовские врачи в Великобританию, их место занимают украинцы. Потому что именно работающие люди необходимы государству в качестве налогоплательщиков и именно они содержат госаппарат, армию, полицию и пенсионеров. И когда наемные рабочие уезжают из страны и их некем заменить - это большая головная боль для государства и предпринимателей. Но когда уезжают предприниматели, это уже катастрофа для государства и разделить эту проблему не с кем. Это, простите, приговор.
Поляки своих уехавших заменят украинцами. А мы? В нашей стране реально работающих, то есть не госслужащих, не пенсионеров-школьников-студентов, а тех, кто реально генерирует деньги для бюджета и ПФ порядка 10 миллионов. Три уедут - уже кризис. Уедет половина - рухнет государство. Никакой политики, чистая экономика. Пять миллионов работающих украинцев не потянут даже пенсионеров, про остальные направления бюджетных расходов можно забыть и при отъезде трех. Я старательно избегал слова «Жопа», используя иносказательные кризис, приговор и прочее. Но это реальная жопа и смягчать нет смысла. Уедут работники, уедет часть предпринимателей и все. Не будет пенсий, не будет армии и полиции. Потому что некому будет за это платить. Где же выход?
Выход простой и сложный одновременно. То есть его просто найти, но сложно реализовать. Украине нужно повышать количество предпринимателей и, как следствие, рабочих мест. С зарплатой выше, чем у соседей. Что очень непросто, учитывая финансовые вливания ЕС в инфраструктурные проекты восточноевропейских членов и дотации тем же польским фермерам. Финансово мы в заведомо проигрышной позиции. Чем мы можем взять? Только условиями. Регистрация бизнеса у нас должна быть проще. Налоги ниже. Администрирование еще проще. Количество контролеров, проверок и связанных с этим проблем, гораздо ниже, чем в ЕС. Чтобы любой бизнесмен, взвесив «За» и «Против» открывал бизнес именно в Украине, потому что тут рай в сравнении с остальными.
Да, это трудно и многих оставит не у дел. Но других вариантов нет. В противном случае через пять или десять лет мы превратимся в страну студентов и пенсионеров, которых некому кормить. Студенты, кстати, тоже быстро уедут, есть варианты. И решение этой проблемы сегодня главная задача для Верховной Рады и правительства. Российская агрессия - серьезная угроза украинской независимости и вообще существованию нашего государства. Но, увы, не единственная.
Может лучше пусть перебираются в Польшу ,живут там и платят налоги ?
Поэтому и спрашиваю кто будет платить пенсию этим работникам ?
Польша не будет, потому что они не платят отчисления в польский пенсионный фонд.
Это значит что все они вернутся в Украину и будут бегать требовать денег под предводительством какого то саакашвилли.
Полтора миллионам кто пенсию платить будет ?
Или у нераба нет ответа ?
C 1 января 2014 года вступил в силу Договора о социальном обеспечении между Польшей и Украиной, который был подписан 18 мая 2012 года, в Варшаве.
Какое социальное обеспечение ?
В таких случаях для целей начисления пенсии и в Польше, и в Украине, будут суммироваться периоды страхования в обоих государствах, а сумма пособия будет определяться в размере пропорциональном периоду страхования в государстве в котором работал человек.
Сумму пособия знаешь ?
Только попробуй потом выйди на митинг.
Ты сумму пособия знаешь ?
Может дело все таки в менталитете ?
Потом будут по митингам бегать денег требовать.
в Германии налоги платят предприниматели иначе в тюрьму
зарплаты в 8 раз выше чем в Уркаине за ту же самую работу
в Германии давно такой уряд и презик бы в тюрьме сидели
пока был помоложе, предлагали легально работу и остаться в Германии.
крутился, зарабатывал и без Германии.
щас вот будет не пенсия, а хуй от шоколадного и здоровье в пи.де
буду помирать.
поэтому пусть твои дети думают не только о том времени, когда молодые здоровые и вкалывать могут, а и когда будут старыми на пенсии и с платной медициной
я так міркую що років через 20 тут медицини не буде зовсім.
освіти теж
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А яхты на какие шиши покупать?
внуки тех кто уничтожал украинцев в 33м щас наверху и продолжают дело дедов
Это за 2017г. Сейчас наверно ещё счатливее...
Так что рабское существование влачить хватит.
У меня на госпредприятии зарплата - минималка, и это под требуемое ВО. Но куда рыпаться если несколько месяцев до пенсии? причем на такую же...
Извини.
особенно тем кто откладывал в гривне на черный день
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/min/
при этом рабские условия работы там явно лучше нерабских условий в Украине, потому как к "райским" условиям в Украину возвращаться никто не спешит.
В Чехии, Польше и т.д. и получать там пенсию и другие блага цивилизации ?
Хрень какую то пишут тут за зарплату.
Але ці довпойопи(влада) доб'ються свого -отримають громадянство країн, де працюють і залишаться там.
Все выплаты и блага цивилизации человек должен получать по месту уплаты налогов.
Пидрахуй считал?