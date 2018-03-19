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 Общество
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Все про:рабство (92) торговля людьми (142) трудовая миграция (120)

 Почти 1,5 миллиона украинцев работают за границей нелегально, - СМИ

Из 2,5 млн. украинцев, работающих за пределами Украины, большая часть работают нелегально и фактически находятся в рабских условиях.

 Об этом говорится в журналистском расследовании "5 канала".

По словам авторов материала, незаконная работа за границей - это прямая угроза жизни.

"Несколько недель назад в Польше вспыхнул скандал. Работодатель вывез украинку, которую парализовало от инсульта за пределы рабочего места, оставил на скамейке и вызвал полицию - якобы она была пьяна. Женщину спасли, но она до сих пор в крайне тяжелом состоянии", - сообщили авторы материала.

По словам экспертов, работая нелегально, украинец не может рассчитывать на хоть какую-либо помощь со стороны государства, а также на защиту со стороны правоохранительных органов.

"Человек попадает в ситуацию, когда его потенциальные работодатели могут не заплатить деньги. Когда они могут при любом удачном или неудачном стечении обстоятельств просто заявить в местные контролирующие органы и человека депортируют", - отметил в эфире телеканала президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройство Василий Воскобойник.

Кроме того, согласно данным исследования, проведенного по заказу Международной организации миграции, с 1991 года более 230 тысяч украинцев пострадали от торговли людьми. Это делает Украину одной из основных стран происхождения пострадавших от современного рабства в Европе.

Источник: https://censor.net.ua/n3056374
 
 
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2 млн в европе и 4 млн в раисии.
Только вот гарант и премьер об этом ни гу-гу
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На рассии нет 4 млн, там выдано всего 190 000 разрешений на работу по их данным, или вы хотите сказать что на россии их Госстат врет?
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нелегально там уйму народу. налоги мало кто хочет платить, потому едут на 88-89 дней и до дому. и так по кругу
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Да? А вся русня мне тут доказывала что там без оформления невозможно устроится на работу, потому что на россии с этим порядок, и тут сбрехали..
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Простой пример - живут бабушки, которым нужен уход, гостиничные комплексы где нужны прибиральницы, частные стройки в дачных закрытых кооперативах - примеров масса. Сам так несколько раз ездил раньше
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Да не имеет значения кем, там регистрация нужна, даже пересечений столько нет если вы говорите про 90 дней, это 16 млн пересечений границы, а их всего 6 вместе с близживущими и мотающимися через день.
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Рева - фас! А то деньги проходят мимо твоего жирного живота!
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ну и шо? им лучше за бугром нелегально, чем здесь легально за 200-300 баксов. обложите их налогами здесь, и вообще ни шиша не получите, они ещё и семьи туда подтянут. шо вы считаете, дегенераты? у моих детей процентов 50% друзей уже по вацапу только звонят, кто куда посваливали
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умножи на три и получишь истинное количество сдернувших
учти что уеали трудоспособные то остались почти одни пенсионеры
все малооплачиваемые работы тянут пенсионеры
короце песец украинцам хуже чем в 33 опять молча вымираем
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Кирилл Сазонов

Медленный яд
Правительство Польши готовит целую стратегию, чтобы взять у Украины самое ценное. Нет, это не черноземы, про которые постоянно кричат некоторые политики типа Тимошенко и Ляшко. При современных технологиях посевные площади давно потеряли прежнее значение и имеют невероятную ценность только в головах. И не какие-то мифические залежи в недрах. На украинскую территорию поляки тоже не претендуют - люди взрослые.

Это в России мыслят категориями 19 века, а тут Европа и совсем другая логика. Самый ценный ресурс сегодня - люди. Работающие люди. Те, кто генерирует какую-то прибыль, платит налоги и взносы в пенсионный фонд - самый большой капитал государства на сегодня. В Польше очень хорошо это поняли, когда на свободном европейском рынке труда работающие поляки начали активно перемещаться в Германию и Великобританию. Зарплаты там больше, вот главная причина.

А кто будет платить налоги дома? Кто будет отчислять с заработанного процент для пенсионеров? И тут идеально подходит Украина. Трудовые мигранты из нашей страны для Польши не просто подарок - спасение. Работают, платят налоги, отчисления в пенсионный фонд и даже не голосуют на выборах - идеальное население. Естественно, польские власти заинтересованы максимально увеличивать количество работающих мигрантов из Украины. И глупо винить политиков - они заботятся об интересах своей страны. Для этого их и выбирали.

Итак, в настоящий момент польское правительство работает над новой социально-миграционной политикой, которая должна упростить процедуру украинцам, работающим в Польше. Об этом во время XI Форума Европа-Украина заявил министр инвестиций и развития Польши Ежи Квецинский. Согласно новой политике, польским фирмам будет проще трудоустраивать трудовых мигрантов, а новый пакет предложений должен способствовать украинцам в открытии собственных фирм в Польше. Будет создана также информационная система о работе, образовании, здравоохранении и жилье. В общем, все условия.

Я одну простую вещь скажу. Трудовая миграция, это реальность современного мира. Поляки едут в Германию, литовские врачи в Великобританию, их место занимают украинцы. Потому что именно работающие люди необходимы государству в качестве налогоплательщиков и именно они содержат госаппарат, армию, полицию и пенсионеров. И когда наемные рабочие уезжают из страны и их некем заменить - это большая головная боль для государства и предпринимателей. Но когда уезжают предприниматели, это уже катастрофа для государства и разделить эту проблему не с кем. Это, простите, приговор.

Поляки своих уехавших заменят украинцами. А мы? В нашей стране реально работающих, то есть не госслужащих, не пенсионеров-школьников-студентов, а тех, кто реально генерирует деньги для бюджета и ПФ порядка 10 миллионов. Три уедут - уже кризис. Уедет половина - рухнет государство. Никакой политики, чистая экономика. Пять миллионов работающих украинцев не потянут даже пенсионеров, про остальные направления бюджетных расходов можно забыть и при отъезде трех. Я старательно избегал слова «Жопа», используя иносказательные кризис, приговор и прочее. Но это реальная жопа и смягчать нет смысла. Уедут работники, уедет часть предпринимателей и все. Не будет пенсий, не будет армии и полиции. Потому что некому будет за это платить. Где же выход?

Выход простой и сложный одновременно. То есть его просто найти, но сложно реализовать. Украине нужно повышать количество предпринимателей и, как следствие, рабочих мест. С зарплатой выше, чем у соседей. Что очень непросто, учитывая финансовые вливания ЕС в инфраструктурные проекты восточноевропейских членов и дотации тем же польским фермерам. Финансово мы в заведомо проигрышной позиции. Чем мы можем взять? Только условиями. Регистрация бизнеса у нас должна быть проще. Налоги ниже. Администрирование еще проще. Количество контролеров, проверок и связанных с этим проблем, гораздо ниже, чем в ЕС. Чтобы любой бизнесмен, взвесив «За» и «Против» открывал бизнес именно в Украине, потому что тут рай в сравнении с остальными.

Да, это трудно и многих оставит не у дел. Но других вариантов нет. В противном случае через пять или десять лет мы превратимся в страну студентов и пенсионеров, которых некому кормить. Студенты, кстати, тоже быстро уедут, есть варианты. И решение этой проблемы сегодня главная задача для Верховной Рады и правительства. Российская агрессия - серьезная угроза украинской независимости и вообще существованию нашего государства. Но, увы, не единственная.
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этот кирилл сазонов, когда рвал джоппу за новые тарифы и увеличение налогов, а на неудобные вопросы отвечал - иди работай, нехер спрашивать, об этом не думал?
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А кто будет платить этим работникам пенсии ?
Может лучше пусть перебираются в Польшу ,живут там и платят налоги ?
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Придурок, ты название статьи читал под которой пишешь ?
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ты вообще читаешь посты или наобум строчишь, на зарплату?
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Читаю конечно.
Поэтому и спрашиваю кто будет платить пенсию этим работникам ?
Польша не будет, потому что они не платят отчисления в польский пенсионный фонд.
Это значит что все они вернутся в Украину и будут бегать требовать денег под предводительством какого то саакашвилли.
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прочитай статью сазонова, под которой ты пердишь
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Пердишь ты.
Полтора миллионам кто пенсию платить будет ?
Или у нераба нет ответа ?
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ти хотів запитати :хто мусорам 45річним буде пенсії платити ...бо роботяги у цій країні до 6*років не дотягують
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Ты читать не умеешь или не знаешь что такое страховой стаж ?
Какое социальное обеспечение ?
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Благодаря этому договору люди, которые в Польше или в Украине не имеют длительного периодов страхования, требуемого для приобретения права на пенсию по возрасту или по инвалидности, могут получить эти пособия с учетом зарубежных периодов страхования в другом государстве - Стороне соглашения.
В таких случаях для целей начисления пенсии и в Польше, и в Украине, будут суммироваться периоды страхования в обоих государствах, а сумма пособия будет определяться в размере пропорциональном периоду страхования в государстве в котором работал человек.
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насрать кто тебе пенсию платить будет. здесь невозможно жить, рожать, квартиры покупать. сиди, подпёрдывай, идиот
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Проблема в том что ты как истинный нераб готов работать в Польше, а социальным обеспечением приедешь в Украину.
Сумму пособия знаешь ?
Только попробуй потом выйди на митинг.
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Я по-моему тебе уже ответ давал. Согласно него тот кто работал большую часть времени в той же Польше получит в разы больше пенсию, чем тот кто работал в Украине. Или ты опять не читал?
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Это тот кто работал в Польше легально, тот получит пенсию в Польше больше чем в Украине, а тот кто работал нелегально ничего не получит в Польше и приедет в Украину за социальным обеспечением.
Ты сумму пособия знаешь ?
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У нас в украине более 60% наверное нелегально работают ну или максимум официально показывают минималку. И что? Большая часть себя чувствует лучше чем работающие официально. Хотя бы за счет получения субсидий. А мне так сдается, что лет через 10, а может и раньше пенсионный фонд просто напросто упразднят и будем мы все получать минимальное социальное пособие по старости из бюджета. Некому скоро будет пенсионный фонд наполнять.
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Если что Украина с большой буквы. Опечатался. Так что не ищи крамолы.
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Ты знаешь что такое солидарная и что такое накопительная пенсионная система ?
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Конечно знаю. И также хорошо знаю, что так называемая накопительная система еще один способ законного отъема денег у населения. Тут даже ванговать не надо достаточно глянуть на накопительную пенсионную систему наших запоребриковых "братьев". Или ты думаешь, что наши барыги чем-то лучше запоребриковых?
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А в Польше, Германии и т.д. какая система ?
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А какие в Польше, Германии и т.д. менталитет, парламент и правительство? Напомню, что в Украине самый богатый президент в Европе.
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Сравни к примеру уровень коррупции в той же Германии, у нас и в Мордоре. Все станет ясно.
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А причем здесь президент и коррупция к тому что в пенсионный фонд надо отчисления платить, что бы потом получать пенсию.
Может дело все таки в менталитете ?
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А притом, что тот же президент в Мордоре к примеру который год подряд замораживает выплаты из накопительной части пенсионного фонда. Так в чем же тогда дело там? А наши барыги и мордорские выходцы из одной и той же страны и менталитет у них одинаков.
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То что ты платить будешь - я не сомневаюсь. Я сильно сомневаюсь что ты их получишь. И мне вот к примеру вообще не ясно как и чем это все будет гарантироваться. Ну да слава Богу мне не платить накопительную часть.
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А в Польше нашим заробитчанам Порошенко или мордор мешает отчисления в пенсионный фонд платить ?
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А они и платят, те кто легально работает. Те кто нелегальн - знают сами на что идут. Видать их это устраивает.
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Конечно устраивает.
Потом будут по митингам бегать денег требовать.
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Да вот они то навряд ли будут по митингам бегать. По митингам будут бегать те, кто будет отчислять накопительную часть, а потом хер ее получит. Предлог будет стандартный - в казне денег нет. Это если еще накопительную часть не передадут в частные страховые фонды с ограниченной ответственностью. Но в любом случае конечный получатель этих денежек не увидит. Ну или увидит их абсолютную величину без инфляционной индексации. Сколько там задолженность у пенсионного фонда Украины на текущий момент?
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естественно дело в менталитете
в Германии налоги платят предприниматели иначе в тюрьму
зарплаты в 8 раз выше чем в Уркаине за ту же самую работу
в Германии давно такой уряд и презик бы в тюрьме сидели
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а в Україні їм, якщо почитати пости порохоботів АЛЬТЕРНАТИВИ НЕМА.
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Я сына, которому 12 лет сейчас, уже несколько лет готовлю к тому, что скорее всего Родину он будет любить издалека. Так шо сейчас он интенсивно учит немецкий, английский языки плюс активно языки веб программирования. В нашей стране к сожалению ему места нет.
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мои пока не хотят уезжать, хотя старшая дочка понимает, шо таки придётся.
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Моя старшая дочь тоже пока не хочет ехать. Они западным заказчикам сайты крапают из Киева. Но тоже говорит, что вроде как подумывает об сим. Ну она девочка ужо взрослая - ей виднее. Средняя дочь тоже взрослая. Тоже подумывает уезжать за границу сначала работать, а там как карта ляжет.
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возьми пример меня.
пока был помоложе, предлагали легально работу и остаться в Германии.
крутился, зарабатывал и без Германии.
щас вот будет не пенсия, а хуй от шоколадного и здоровье в пи.де
буду помирать.
поэтому пусть твои дети думают не только о том времени, когда молодые здоровые и вкалывать могут, а и когда будут старыми на пенсии и с платной медициной
я так міркую що років через 20 тут медицини не буде зовсім.
освіти теж
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Чтец сегодня в Украине в польские вузы зазывают молодежь учиться бесплатно , как ты думаешь где захочет остаться студент после вуза
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10 лет работы , это 450 € пенсии , если доживешь...
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С зарплатой выше, чем у соседей.
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А яхты на какие шиши покупать?
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поляки опять как в 33м спасют украинев от вымирания
внуки тех кто уничтожал украинцев в 33м щас наверху и продолжают дело дедов
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Украина заняла 133 место из 155 стран, попавших в рейтинг счастливых стран мира. Доклад под названием World Happiness Report ежегодно публикует подразделение ООН - UN Sustainable Development Solutions Network.

Это за 2017г. Сейчас наверно ещё счатливее...
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У нас столько предприятий,заводов,фабрик,комбинатов,трестов,трастов,корпораций,что работать негде.Но об этом - молчат.Что говорят в новостях??? О чём угодно,но не об экономике,не о рабочих местах,не о новых технологиях,ни о производстве.Единственное,что вас могут поставить перед фактом,что с такого-то числа вам поднимают тариф на мобильную связь,свет,воду,интернет,газ или что-то другое. Майже 1,5 мільйона українців працюють за кордоном нелегально, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8981
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не молчат. Каждый день тебе и премьер и гарант талдычат, что уже наступило покращення, что ты уже живешь по новому.
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Рабочих мест с минималкой - валом. Даже по 6000 имеются. Грязными
Так что рабское существование влачить хватит.
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в Сумах 6000 грязными - это очень и очень неплохая зарплата. а весь город обклеен объявами типа "требуется продавец, опратор, грузчик ...и т.д. и т.п. за зарплату максимум в 4000-4500". естественно люди уезжают. кому нужны "райские" условия за 150 долларов?
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Еще зависит от уровня местных цен. У нас - город дорогой.
У меня на госпредприятии зарплата - минималка, и это под требуемое ВО. Но куда рыпаться если несколько месяцев до пенсии? причем на такую же...
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так приведи калькуляцію як ти на мінімалку проживеш
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смієшся? 6000 грязними це аж 183 бакса чистими. апуєнні гроші.
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Плачу. Бо ок 4000 имею грязными. А 6000 - если полторы ставки, шоб апуеть.
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С пальмы упамши или под прокси иноземец? что за дурные вопросы?
Извини.
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Табличку по годам интересно почитать.
особенно тем кто откладывал в гривне на черный день
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/min/
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"...большая часть работают нелегально и фактически находятся в рабских условиях..."
при этом рабские условия работы там явно лучше нерабских условий в Украине, потому как к "райским" условиям в Украину возвращаться никто не спешит.
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Из 2,5 млн. украинцев, работающих за пределами Украины, большая часть работают нелегально и фактически находятся в рабских условиях.Источник:https://censor.net.ua/n3056374_______________"удивили"..дома условия ЕЩЕ ХУЖЕ!
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Из Польши за год эмигрировало рекордное количество поляков(0,5 млн), 12 февраля 2014./В трудовой миграции трагедии Иван Петрович Сидоров не видит.Он видит трагедию в гибели и увечьях украинцев на фронте . Мир в Украине -главное для Ивана Петровича Сидорова.
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Слишком часто стали появляться статьи о заробитчанах. Наверняка готовится от выродков какая то гадость. Уж хочется этим.... обобрать и заробитчан.
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На той неделе мелькнула "новация - хотят заробитчан обложить подоходным налогом...вторым! первый они УЖЕ ЗАПЛАТИЛИ чехам полякам немцам итальянцам.
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Ну, если они себя обложат двойным налогом, а также отменят возврат НДС - то можно подумать над этим вариантом Майже 1,5 мільйона українців працюють за кордоном нелегально, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8134
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И что им мешает жить по месту уплаты налогов ?
В Чехии, Польше и т.д. и получать там пенсию и другие блага цивилизации ?
Хрень какую то пишут тут за зарплату.
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дик 90 днів вони працюють там, а наступні 90 живуть тут.
Але ці довпойопи(влада) доб'ються свого -отримають громадянство країн, де працюють і залишаться там.
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Не вижу ничего в этом плохого.
Все выплаты и блага цивилизации человек должен получать по месту уплаты налогов.
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2,5 млн. украинцев, работающих за пределами Украины
Пидрахуй считал?
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У нас все не так, батрачим на панів шо дома шо за кордоном за копійки, щей нелегально.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПочти 1,5 миллиона украинцев работают за границей нелегально, - СМИ
 
 
 
 
 
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