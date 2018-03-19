EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  23695  78
Все про:самоубийство (549) Волошин Владислав (13) Савченко Алексей (22)

 "Я его не боюсь. Детей как-то без отца не охота оставлять": опубликована недавняя переписка совершившего самоубийство военного летчика Волошина. СКРИНШОТЫ+ВИДЕО

Совершивший самоубийство военный летчик, Народный герой Украины, и.о. главы Николаевского аэропорта Владислав Волошин хотел написать заявление на увольнение с должности и говорил о "суицидальных мыслях".

Как передает Цензор.НЕТ, журналист Андрей Лохматов в блоге на сайте "НикВести" обупликовал фрагменты переписки совершившего самоубийство Волошина с собеседником Максом (предположительно - его заместитель Максим Карпин). 

"Я его не боюсь. Детей как-то без отца не охота оставлять... Суицидальные наклонности, мысли меня уже неделю не покидают", - писал Волошин своему собеседнику еще 21 февраля.

Также он поделился копиями поручений главы Николаевской ОГА Алексея Савченко и копией выводов проверки Госаудитслужбы ремонтных работ в аэропорту.

Кроме этого из переписки видно, что Волошин хотел писать заявление на увольнение, но ему продлили контракт: "Я бы уже свалил. Но за спиной 100 человек, которые останутся без работы". 

Я его не боюсь. Детей как-то без отца не охота оставлять: опубликована недавняя переписка совершившего самоубийство военного летчика Волошина 01
Я его не боюсь. Детей как-то без отца не охота оставлять: опубликована недавняя переписка совершившего самоубийство военного летчика Волошина 02
Я его не боюсь. Детей как-то без отца не охота оставлять: опубликована недавняя переписка совершившего самоубийство военного летчика Волошина 03
Я его не боюсь. Детей как-то без отца не охота оставлять: опубликована недавняя переписка совершившего самоубийство военного летчика Волошина 04
Я его не боюсь. Детей как-то без отца не охота оставлять: опубликована недавняя переписка совершившего самоубийство военного летчика Волошина 05
Я его не боюсь. Детей как-то без отца не охота оставлять: опубликована недавняя переписка совершившего самоубийство военного летчика Волошина 06
Я его не боюсь. Детей как-то без отца не охота оставлять: опубликована недавняя переписка совершившего самоубийство военного летчика Волошина 07
Я его не боюсь. Детей как-то без отца не охота оставлять: опубликована недавняя переписка совершившего самоубийство военного летчика Волошина 08
Я его не боюсь. Детей как-то без отца не охота оставлять: опубликована недавняя переписка совершившего самоубийство военного летчика Волошина 09
Я его не боюсь. Детей как-то без отца не охота оставлять: опубликована недавняя переписка совершившего самоубийство военного летчика Волошина 10
Я его не боюсь. Детей как-то без отца не охота оставлять: опубликована недавняя переписка совершившего самоубийство военного летчика Волошина 11
Я его не боюсь. Детей как-то без отца не охота оставлять: опубликована недавняя переписка совершившего самоубийство военного летчика Волошина 12

...


Источник: https://censor.net.ua/n3056372
 
 
VEhrdlVXdDBReXN3VEhaUmRuUkhTVEJNYWxGMlUwUlJhM1JETnpCTVJGRjBUa00wTUZsSVVYVTVRM2N3VEVvNE1FdElVWE5PUTNrd1dXWlJkR1JET1RCTWNsRjJhVVJSYTA1RE56Qk1XRkYxZEVkQ01FeFlVWFZUT0hZd1dVaFJjMDVET0RCTU4xSm5PVU40TUV4cVVYVmtSMEl3V1V4UmMzUkRLdz09
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Коррупция в которую вляпался человек чести!
Лучше бы он не сам... а их пострелял!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А ещё лучше топором зарубил.
 показать весь комментарий
 
 
нет, это не поступок, а слабость и болезнь.
 показать весь комментарий
 
 
Вчера на 24-м канале поясняли, во что он вляпался.И запись передачи была ещё до смерти Волошина.Скорее всего, этот эфир и подстегнул Влада к трагедии, хотя чужая душа-потёмки.Жаль пацана.
 показать весь комментарий
 
 
Жаль. Не знал, куда лезет. Не знал, что нет предела человеческой жадности и подлости. Нормальному человеку трудно понять масштабы чужого вырождения.
 показать весь комментарий
 
 
Вот это прямая заслуга порошенка и его кодлы - система построена такая, что нормальный человек поработав в ней вынужден стрелляться... мразь рошеновская, за все ответишь.
 показать весь комментарий
 
 
roshenko - это твоё заявление с повинной? Когда отвечать планируешь, со своей кодлой...?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Сдохни, российская мразь!
 показать весь комментарий
 
 
Какой пафос... мразь кремлевско-рошеновская это ты, поэтому сам и подыхай.
 показать весь комментарий
 
 
Впервые согласен со зрадоботом. Этот николаевский кадыров, Савченко, креатура президента, и он не может не знать про распил на местном аэропорте. Знает, но игнорирует. Следовательно, смерть лётчика следствие (пусть и не прямое) его договорняков и подбора кадров.
 показать весь комментарий
 
 
знать и игнорировать на такой должности - нельзя, если знает - значит чутко руководит и учавствует. Скорее всего когда парень понял куда влип то принял такое решение,и не исключено, что ему помогли принять такое решение, когда осознали, что может и органам все рассказать. У человека семья, дети, или вы не знаете случаев когда люди с 16го этажа выходили? когда с двухстволки стреллялись...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Я об этом и говорю.
Впрочем, того кто выпрыгнул с 17 этажа не жалко. Он заслужил. В отличие от...
 показать весь комментарий
 
 
Все верно, единственное он думает, что придут его "честные" лидеры от неворофки и сразу отремонтирую аэропорт без воровства!
 показать весь комментарий
 
 
не надо парня так называть. Вообще он летчик, а не управленец. Может сразу и не понял куда влип, на это было рассчитано
 показать весь комментарий
 
 
Все губернаторы - креатуры президента. Неугодный, если каким-то чудом его и назначат, долго не продержится.
 показать весь комментарий
 
а чего ты решил что соевая лолита в этом виновата?
Судя по скринам черта кру за жабры взяла за тендеры. Явно чтото мутное на закупках было.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Судя по скринам, соевая лолита должности раздает на этих условиях, а потом этим же в узде держит. Вряд ли парень с этого много поимел, с закромами не боялся бы, что некуда идти.
 показать весь комментарий
 
 
Я понял, что расклад такой. Объявили тендер на проведение работ в этом аэропорту. Выиграла фирма "ЄІС" и начала выполнять работы. Но Держаудитслужба провела проверку и установила, что эта фирма не соответствовала умовам тендера (по трем критериям) и поэтому нужно разорвать договор и провести новый тендер. При этом зафиксировать, какой объем работ уже был выполнен фирмой "ЄІС". В ответ руководство аэропорта написало заперечення, типа все нормально, не гоните. Но Держаудитслужба все равно стояла на своем, и в ответ прислала еще одно письмо с повторным требованием разорвать договор с "ЄІС", потому что законодательство было нарушено.
Теперь нужно ответить на главный вопрос - действительно ли претензии Держаудитслужбы были обоснованными.
Если ответ "да" - значит руководство аэропорта не зря так уцепилось за этот "ЄІС" и что-то таки с него имело в виде откатов.
Если "нет" - значит кто-то очень хотел пропихнуть в подрядчики свою фирму вместо "ЄІС", к тому же еще и возможно кинуть "ЄІС" на стоимость уже выполненных ею работ.
Тут нужно разбираться.
 показать весь комментарий
 
 
госзказ - самый лакомый кусок из-за откатов. разве нет? Здесь как раз борьба за то, кто его ухватит. Парень в этом новичок, он летчик, пока въехал в суть, ему добрые люди наверняка подсказали как делать
 показать весь комментарий
 
 
только вот вряд ли откат парню достался, раз он переживает, "что ушел бы да некуда".
 показать весь комментарий
 
 
Доведення до самогубства....Побачимо як спрацюе наша правоохоронна система....
 показать весь комментарий
 
 
да никак, если бы система была правоохранительной - то педра уже срок бы мотал.
 показать весь комментарий
 
 
кремлетролем есть твой кумир, ибо только ему и хуйлу выгодно воровать у украинцев и прятать в панамских офшорах.
коррупция враг что похуже хуйла вашего...
 показать весь комментарий
 
 
це дуже важко довести доведення до самогубства.
 показать весь комментарий
 
 
где вы видели правоохранительную систему? Или это псарню вы так называете? она охраняет хозяина, лает по команде "голос" и кидается по команде "фас". вот и вся система
 показать весь комментарий
 
 
Луценко уже взял под контроль? Или ещё с Новой почтой не закончил?
 показать весь комментарий
 
 
Ни хрена себе! Я таки выбрал верную профессию... Поперло мне, явно. 40 лет назад... у меня никаких пересечений с властными структурами...
 показать весь комментарий
 
 
Николаевский аэропорт, лакомый кусок для мафии. Доведение до самоубийства.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ДУРАК ,не стреляться а МАФИЮ надо стрелять ,на тот свет всегда успеем !!!! "Я його не боюся. Дітей якось без батька не хочеться залишати": опубліковано нещодавнє листування військового льотчика Волошина, який вчинив самогубство - Цензор.НЕТ 5624
 показать весь комментарий
 
 
Хлопца жалко. Герой- лётчик бил врага, а бюракратов не смог. Царствие небесное, офицер
 показать весь комментарий
 
 
"Одна из николаевских фирм выиграла тендер на производство электромонтажных работ в аэропорту на крупную сумму - около 60 миллионов гривен. Фирма получила предоплату в сумме 10 миллионов и выполнила большую часть работ. Однако, недавно поступило указание (от кого именно - источник не хочет говорить - Ред.) больше денег подрядчику не платить, а заключить договор на электромонтажные работы с другой фирмой"
https://www.unian.net/incidents/10046975-smi-uznali-vozmozhnuyu-prichinu-samoubiystva-ukrainskogo-letchika-voloshina.html
 показать весь комментарий
 
 
Да уж, человеку совестному и повышенным чувством справедливости работать руководителем в нашей стране - невозможно и смертельно небезопасно.
 показать весь комментарий
 
 
Человек имел работу мечты - управляешь Грачем, который несет правидный гнев на орков, и защищает твоих побратимов! В небе ты Рука Бога, так американские морпехи называют свои Тболты! Он выстрелил, когда ужел из армии, просто пуля прилетела только сейчас..
 показать весь комментарий
 
 
Война - не вечна, полюбому героям нужно после войны трудоустраиватся и жить дальше. Проблема в нашем обществе и в нашем правительстве: что они собой представляют в реальной жизни.
 показать весь комментарий
 
Год назад, я писал, что уход из армии Волошина, это его ошибка! Год назад, я не понимал, зачем кидать небо, свой самолет и своих побратимов! Реальная жизнь сложна ... Жалко, что все мы потеряли хорошего армейского пилота ...
 показать весь комментарий
 
 
Не зря, может быть это и не этично, но в нашей ситуации правильно. По новостям не очень понятно что к чему, звучит так, как будто герой приобщился к барыгам. А из переписки совершенно ясно что происходит в этой стране - подставили парня, который был летчиком, а не завхозом, а потом этим же ему и тыкали, затягивая петлю
 показать весь комментарий
 
Бариги й бандюки скористалися Героєм, щоб прикрити свої оборудки, а потім довели до самогубства! (Собі - мільйони по кишеням, а Йому - 9 грамів як останнє слово для збереження чесного Імені та Офіцерської Честі)!
Суки барижні, за все відповідати прийдеться!
 показать весь комментарий
 
 
Что за курва которая довела пацана до белого каления?
 показать весь комментарий
 
 
Как жаль парня! Судя по всему, пархатый их всех так держит - сначала заставляет воровать для себя, а потом нарушением закона стращает или спускает луценко и устраивает "борьбу с коррупцией".
 показать весь комментарий
 
 
М-да.
Зримый ужас мразесистемы, которая запросто перемалывает даже самых лучших.

Вечная память Герою.
 показать весь комментарий
 
 
Давно уже пора создать общественную организацию , которая начнет анализировать гибель украинских военных в мирное время. И требовать от сбу результатов расследований. Слишком много гибнет- и явно не без помощи пророссийских элементов
 показать весь комментарий
 
 
И опять попытки спама коммента против лишнехромосомных.
их_здесь_нет, но результат их деятельности есть (
 показать весь комментарий
 
 
Когда уже эту уголовную николаевскую шоблу разгонят ?!
 показать весь комментарий
 
 
херня какая то. Никаких суицидальных направлений тут нет.
 показать весь комментарий
 
 
В переписке есть "суицидальные мысли меня уже неделю не покидают".
 показать весь комментарий
 
 
Так че всему виной бабло? Только непонятно кто кого кинул или кто кому должен.
 показать весь комментарий
 
Коррупционная система, как бочка с солёными огурцами. Сколько свежих огурцов туда не ложи, через день-другой просолеют.
Вряд ли военный лётчик пойдёт на суицид исключительно из-за проблем на работе. Пусть даже и очень серьёзных. Тут у парня налицо невроз и запущенный депресняк.
 показать весь комментарий
 
 
Это говорит о том, что с мафией бороться трудней, чем с врагами в открытом бою.
Вот у нас уже несколько майданов было, однако мафия (олигархия и коррупционеры) пока живехонька.
Потому что все зависит от воли президента. Если б только президент был проукраинским, а не главой этой мафии.
Очееь жаль Героя.
 показать весь комментарий
 
 
качественно проведенная люстрация может сильно подкосить позиции мафии. но в этой стране очевидные вещи до людей доходят не сразу
 показать весь комментарий
 
 
Зачем убивать себя, почему не пристрелить того, кто так сильно достал?
 показать весь комментарий
 
Йулин выкормыш Сенченко фигурирует неспроста. Прокуратура разберется
 показать весь комментарий
 
Мимо, порохобот. Речь идет о советнике главы Николаевской ОДА с такой фамилией. К Юле он никакого отношения не имеет, это всё петины кадры.
 показать весь комментарий
 
 
вообще то он в прошлом боевой летчик, там запас прочности в плане психики должен быть посеръезней чем у простого человека, птср конечно никто не отменял, но тем не менее, он был заточен на принятие быстрых и не всегда стандартных решений на выживание, ну я так думаю, врядли чувак который штурмовал орков был сбит и выбрался к своим с поломаной рукой, зассал бы кого то, так что скорее всего шантаж детьми и семъей, и неверие в людей (хотя кто в них верит), да уж лично для меня это большой минус к действующей власти, да и к стати вот вам разница решил застрелится застрелился, а не как гадя бегает со стволом югика с бодуна пугает
 показать весь комментарий
 
 
Ду-же підозрілий друг, в мене склалося враження, що він тонко підтримував "безысходность" ситуації.
 показать весь комментарий
 
 
Уроды николаевской воровской чиновничей братии тупо подставили парня.
 показать весь комментарий
 
 
вы знаете, такое состояние связано больше с проблемами ментальными и психиатрическими, эстетическую строну или нравственную не надо искать.
 показать весь комментарий
 
 
довели летчика, народного героя до суицида, а начали доводить еще в ВПС ЗСУ
 показать весь комментарий
 
Дмитро Гнап
Це якась абсолютно жахлива історія. Покінчив життя самогубством Владислав Волошин - відомий бойовий льотчик, герой війни на Донбасі. В 2014-му році його штурмовик збили чи то росіяни чи то сепаратисти. Він катапультувався на ворожій території. З травмованою рукою дістався своїх позицій. Згодом, демобілізувався. Повернувся до Миколаєва. Минулого року року був призначений керівником Миколаївського аеропорту. А два місяці тому - миколаївський журналіст Andrey Lokhmatov зробив резонансне розслідування. Про те, як оточення глави Миколаївської ОДА Олексія Савченка (друге фото) організувало тендерну оборудку на ремонті аеропорту. Причому, Андрію вдалося отримати і опублікувати важливий аудіозапис. На ньому чути, як Волошина, як керівника аеропорту, оточення Савченка відверто нахиляє погодити фіктивні результати тендеру на ремонт будівлі. І це ще не все. Пару годин тому Андрій опублікував листування Волошина за кілька тижнів до смерті. Виявляється, в повідомленнях у Whats App, Волошин скаржиться знайомому на тиск з боку Савченка і розуміє, що пішов на злочин, затвердивши тендерну оборудку, як того вимагали в обладміністрації. Через це, пише Волошин: "його вже відвідують суїцидальні думки" (цитата). Чи підштовхнуло його усвідомлення участі в злочині до того, щоб піти з життя? Ну такий от офіцерський спосіб змити ганьбу... А, можливо, знайдеться й інше листування, яке відкриє додаткові деталі цієї трагедії.
Що ж до Савченка, то, він, напевне знову вийде сухим із води. Цей екс-нардеп від БПП, що тепер керує Миколаївщиною, давно став для президента Порошенка чимось типу власного Кадирова для Путіна. Відморожений і безкарний. Прокурор Донський, що розслідує справи Майдану нещодавно розповів, що саме Савченко кришує ватажка тітушок Крисіна і робить все, щоб той не поніс відповідальність за вбивство журналіста Веремія під час Майдану. А нардеп Мустафа Найєм заявив, що отримав дані, про те, що Савченко завчасно був поінформований про заплановані вбивства на Майдані.
Звісно, хотілося б щоб Генеральна прокуратура вже допитувала Савченка і на предмет смерті Волошина, і на предмет злодіянь Крисіна і по інших справах. Тільки Генпрокурор Луценко щось не поспішає псувати настрій своєму колишньому колезі по фракції БПП у парламенті.
Та й не ті пріоритети в Гепрокуратурі, як ми побачили останніми днями.
Розслідування Андрія Лохматова про оборудки в Миколаївському аеропорті тут: https://www.youtube.com/watch?v=9UVN5Tlu_1A
Листування Волошина незадовго до смерті тут: http://nikvesti.com/blogs/show/10873
Земля пухом герою і співчуття родині. Всім подяка за репост.
 показать весь комментарий
 
 
Просто недостатньо сильна духом людина окунулася в порохорижне лайно, і потім вирішила не відмиватись, а просто перестати жити...
 показать весь комментарий
 
слабые духом люди не в состоянии принять подобного решения, ни совершить его.
 показать весь комментарий
 
Ну, а чого ви хотіли? Якщо президент барига, то і всі губери, яких він призначає, теж бариги. Кожний по собі людей підбирає.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я его не боюсь. Детей как-то без отца не охота оставлять": опубликована недавняя переписка совершившего самоубийство военного летчика Волошина. СКРИНШОТЫ+ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх