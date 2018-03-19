 "Я его не боюсь. Детей как-то без отца не охота оставлять": опубликована недавняя переписка совершившего самоубийство военного летчика Волошина. СКРИНШОТЫ+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, журналист Андрей Лохматов в блоге на сайте "НикВести" обупликовал фрагменты переписки совершившего самоубийство Волошина с собеседником Максом (предположительно - его заместитель Максим Карпин).
"Я его не боюсь. Детей как-то без отца не охота оставлять... Суицидальные наклонности, мысли меня уже неделю не покидают", - писал Волошин своему собеседнику еще 21 февраля.
Также он поделился копиями поручений главы Николаевской ОГА Алексея Савченко и копией выводов проверки Госаудитслужбы ремонтных работ в аэропорту.
Кроме этого из переписки видно, что Волошин хотел писать заявление на увольнение, но ему продлили контракт: "Я бы уже свалил. Но за спиной 100 человек, которые останутся без работы".
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Лучше бы он не сам... а их пострелял!
Впрочем, того кто выпрыгнул с 17 этажа не жалко. Он заслужил. В отличие от...
Судя по скринам черта кру за жабры взяла за тендеры. Явно чтото мутное на закупках было.
Теперь нужно ответить на главный вопрос - действительно ли претензии Держаудитслужбы были обоснованными.
Если ответ "да" - значит руководство аэропорта не зря так уцепилось за этот "ЄІС" и что-то таки с него имело в виде откатов.
Если "нет" - значит кто-то очень хотел пропихнуть в подрядчики свою фирму вместо "ЄІС", к тому же еще и возможно кинуть "ЄІС" на стоимость уже выполненных ею работ.
Тут нужно разбираться.
коррупция враг что похуже хуйла вашего...
https://www.unian.net/incidents/10046975-smi-uznali-vozmozhnuyu-prichinu-samoubiystva-ukrainskogo-letchika-voloshina.html
Суки барижні, за все відповідати прийдеться!
Зримый ужас мразесистемы, которая запросто перемалывает даже самых лучших.
Вечная память Герою.
их_здесь_нет, но результат их деятельности есть (
Вряд ли военный лётчик пойдёт на суицид исключительно из-за проблем на работе. Пусть даже и очень серьёзных. Тут у парня налицо невроз и запущенный депресняк.
Вот у нас уже несколько майданов было, однако мафия (олигархия и коррупционеры) пока живехонька.
Потому что все зависит от воли президента. Если б только президент был проукраинским, а не главой этой мафии.
Очееь жаль Героя.
Це якась абсолютно жахлива історія. Покінчив життя самогубством Владислав Волошин - відомий бойовий льотчик, герой війни на Донбасі. В 2014-му році його штурмовик збили чи то росіяни чи то сепаратисти. Він катапультувався на ворожій території. З травмованою рукою дістався своїх позицій. Згодом, демобілізувався. Повернувся до Миколаєва. Минулого року року був призначений керівником Миколаївського аеропорту. А два місяці тому - миколаївський журналіст Andrey Lokhmatov зробив резонансне розслідування. Про те, як оточення глави Миколаївської ОДА Олексія Савченка (друге фото) організувало тендерну оборудку на ремонті аеропорту. Причому, Андрію вдалося отримати і опублікувати важливий аудіозапис. На ньому чути, як Волошина, як керівника аеропорту, оточення Савченка відверто нахиляє погодити фіктивні результати тендеру на ремонт будівлі. І це ще не все. Пару годин тому Андрій опублікував листування Волошина за кілька тижнів до смерті. Виявляється, в повідомленнях у Whats App, Волошин скаржиться знайомому на тиск з боку Савченка і розуміє, що пішов на злочин, затвердивши тендерну оборудку, як того вимагали в обладміністрації. Через це, пише Волошин: "його вже відвідують суїцидальні думки" (цитата). Чи підштовхнуло його усвідомлення участі в злочині до того, щоб піти з життя? Ну такий от офіцерський спосіб змити ганьбу... А, можливо, знайдеться й інше листування, яке відкриє додаткові деталі цієї трагедії.
Що ж до Савченка, то, він, напевне знову вийде сухим із води. Цей екс-нардеп від БПП, що тепер керує Миколаївщиною, давно став для президента Порошенка чимось типу власного Кадирова для Путіна. Відморожений і безкарний. Прокурор Донський, що розслідує справи Майдану нещодавно розповів, що саме Савченко кришує ватажка тітушок Крисіна і робить все, щоб той не поніс відповідальність за вбивство журналіста Веремія під час Майдану. А нардеп Мустафа Найєм заявив, що отримав дані, про те, що Савченко завчасно був поінформований про заплановані вбивства на Майдані.
Звісно, хотілося б щоб Генеральна прокуратура вже допитувала Савченка і на предмет смерті Волошина, і на предмет злодіянь Крисіна і по інших справах. Тільки Генпрокурор Луценко щось не поспішає псувати настрій своєму колишньому колезі по фракції БПП у парламенті.
Та й не ті пріоритети в Гепрокуратурі, як ми побачили останніми днями.
Розслідування Андрія Лохматова про оборудки в Миколаївському аеропорті тут: https://www.youtube.com/watch?v=9UVN5Tlu_1A
Листування Волошина незадовго до смерті тут: http://nikvesti.com/blogs/show/10873
Земля пухом герою і співчуття родині. Всім подяка за репост.