 "Я его не боюсь. Детей как-то без отца не охота оставлять": опубликована недавняя переписка совершившего самоубийство военного летчика Волошина. СКРИНШОТЫ+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, журналист Андрей Лохматов в блоге на сайте "НикВести" обупликовал фрагменты переписки совершившего самоубийство Волошина с собеседником Максом (предположительно - его заместитель Максим Карпин).

"Я его не боюсь. Детей как-то без отца не охота оставлять... Суицидальные наклонности, мысли меня уже неделю не покидают", - писал Волошин своему собеседнику еще 21 февраля.

Также он поделился копиями поручений главы Николаевской ОГА Алексея Савченко и копией выводов проверки Госаудитслужбы ремонтных работ в аэропорту.

Кроме этого из переписки видно, что Волошин хотел писать заявление на увольнение, но ему продлили контракт: "Я бы уже свалил. Но за спиной 100 человек, которые останутся без работы".























