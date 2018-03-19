 Бред в чистом виде: самопровозглашенный президент самопровозглашенной Абхазии на военной базе голосует за Путина, - Корчилава. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчилава.

"Эта картинка лучшая иллюстрация Президентских выборов России Путинского периода. На фото Рауль Хаджимба, самопровозглашенный президент самопровозглашенной Абхазии (простите за тавтологию), голосует на Российской военной базе в Абхазии за Путина, который его и поставил на это место", - написал он.



Фото: Корчилава/Facebook

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"Понимаю что это бред, но именно так и выглядит политика России, бред в чистом виде. Кстати Путина первым с очередным президентством поздравил именно Хаджимба. Сначала проголосовал а потом сразу поздравил. А чего? Того что демократия", - добавил Корчилава.