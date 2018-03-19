 Бред в чистом виде: самопровозглашенный президент самопровозглашенной Абхазии на военной базе голосует за Путина, - Корчилава. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчилава.
"Эта картинка лучшая иллюстрация Президентских выборов России Путинского периода. На фото Рауль Хаджимба, самопровозглашенный президент самопровозглашенной Абхазии (простите за тавтологию), голосует на Российской военной базе в Абхазии за Путина, который его и поставил на это место", - написал он.
"Понимаю что это бред, но именно так и выглядит политика России, бред в чистом виде. Кстати Путина первым с очередным президентством поздравил именно Хаджимба. Сначала проголосовал а потом сразу поздравил. А чего? Того что демократия", - добавил Корчилава.
Разобрать инсталяцию посвященную Крыму в годовщину анексии, потому что она мешает.
Это что ?
Это рашизм из за которого у тебя в голове каша.
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Так то не бред!
То петрушка на кукане у пукина.
Натянул его вофка на кукан и вертит им как хочет...
всі б так і сказали: отето в путєна демократія!
http://rusjev.net/2018/03/19/v-sirii-sbit-ocherednoy-rossiyskiy-bombardirovshhik-video/