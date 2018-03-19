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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Абхазия (314) выборы (20195) Путин (23642) Россия (68490) Корчилава (1)

 Бред в чистом виде: самопровозглашенный президент самопровозглашенной Абхазии на военной базе голосует за Путина, - Корчилава. ФОТО

Самопровозглашенный президент самопровозглашенной Абхазии проголосовал на российской военной базе в Абхазии за Владимира Путина, который и поставил его на это место.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчилава.

"Эта картинка лучшая иллюстрация Президентских выборов России Путинского периода. На фото Рауль Хаджимба, самопровозглашенный президент самопровозглашенной Абхазии (простите за тавтологию), голосует на Российской военной базе в Абхазии за Путина, который его и поставил на это место", - написал он.

Бред в чистом виде: самопровозглашенный президент самопровозглашенной Абхазии на военной базе голосует за Путина, - Корчилава 01
Фото: Корчилава/Facebook

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"Понимаю что это бред, но именно так и выглядит политика России, бред в чистом виде. Кстати Путина первым с очередным президентством поздравил именно Хаджимба. Сначала проголосовал а потом сразу поздравил. А чего? Того что демократия", - добавил Корчилава.

Бред в чистом виде: самопровозглашенный президент самопровозглашенной Абхазии на военной базе голосует за Путина, - Корчилава 02

Источник: https://censor.net.ua/n3056368
 
 
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Бреда везде полно.
Разобрать инсталяцию посвященную Крыму в годовщину анексии, потому что она мешает.
Это что ?
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борига не хотів свєргаться, прішлось свєргнуть інсталяцію.... реформи за 70 днів Бред в чистом виде: самопровозглашенный президент самопровозглашенной Абхазии на военной базе голосует за Путина, - Корчилава - Цензор.НЕТ 7709
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Что за инсталляции? Это железные конструкции с флагами регионалов и лозунгами "Деды воевали" и "Можем повторить"? Раньше это загон для народа назывался, а теперь...инсталляция. Какое слово для заграждений от народа придумали. Такое и без рекламы рашизма нужно изничтожать. Власть должна вернуться народу.
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Флаги Украины это флаги регионалов , а власть народа это власть олигарха.
Это рашизм из за которого у тебя в голове каша.
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годовщина аннексии - это праздник? к чему инсталляции?
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президент самопровозглашенной Абхазии на военной базе голосует за Путина

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Так то не бред!
То петрушка на кукане у пукина.
Натянул его вофка на кукан и вертит им как хочет...
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а прикольно було б, якби він голосував за Сісяндрова, або обазовану женщіну Ксюшу Собак!
всі б так і сказали: отето в путєна демократія!
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ждем видоса как пингвины в Арктике вместе с гундяем голосуют за куйло Бред в чистом виде: самопровозглашенный президент самопровозглашенной Абхазии на военной базе голосует за Путина, - Корчилава - Цензор.НЕТ 8133
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Пингвины в Арктике - само по себе сюр Маячня як вона є: самопроголошений президент самопроголошеної Абхазії на військовій базі голосує за Путіна, - Корчілава - Цензор.НЕТ 1652
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Цензор молчит, а сирийцы тоже поздравили великого Пу очередной сбитой "сушкой"
http://rusjev.net/2018/03/19/v-sirii-sbit-ocherednoy-rossiyskiy-bombardirovshhik-video/
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а че . нормально так поздравили Маячня як вона є: самопроголошений президент самопроголошеної Абхазії на військовій базі голосує за Путіна, - Корчілава - Цензор.НЕТ 2699 если не фейк конечно
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Колись президент Кравчук говорив,що неможливе від"єднання Криму...Бо це суперечить Конституціі і ще купі різних законів...Так ось якраз оце і було маячнею...Все вінчає результат,і єдино він є критерієм оцінки - маячня чи ні...Вот такие дела,биджо...
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Старый хрыч хотел позажигать с этими девушками. Реальность оказалась не совсем такой...

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБред в чистом виде: самопровозглашенный президент самопровозглашенной Абхазии на военной базе голосует за Путина, - Корчилава. ФОТО
 
 
 
 
 
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