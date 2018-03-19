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 ГСЧС предупреждает о подъеме уровня воды на реках Украины

В Украине возможны паводки в связи с таянием льдов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГСЧС.

По данным Укргидрометцентра, 19-20 марта на р. Латорица-Чоп вода будет удерживаться на заводи междамбового пространства.

"В течение 19 - 20 марта на Тиса - Чоп ожидается повышение уровня воды на 0,7 - 1,2 м над уровнями на 8:00 19 марта, без выхода воды на пойму, - сказано в сообщении. - 19-21 марта в связи со снижением температуры воздуха, на реках Правобережье страны ожидается восстановление ледовых явлений в виде заберегов и шуги, на отдельных участках реках к установлению ледостава, а на реках Левобережья - усиление ледовых явлений. Местами возможно формирование зажоров льда с резким колебанием уровней воды".

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Источник: https://censor.net.ua/n3056367
 
 
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