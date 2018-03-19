 "Все причастные обязательно понесут ответственность", - губернатор Николаевщины Савченко прокомментировал смерть военного летчика Волошина

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал губернатор Николаевщины Алексей Савченко, комментируя новость о смерти Волошина. Приводим его текст полностью.
"Трагическая новость о смерти настоящего Героя и искреннего патриота Владислава Волошина застала меня во время прохождения курса лечения и я до сих пор не могу в это поверить. Я хорошо помню тот июльский день, когда лично познакомился с Владом. Это было после того, как Юрий Бутусов сделал интервью с Героем-летчиком, который был вынужден уйти со службы и искать себя в гражданской жизни. Принципиалный. Гордый. Целенаправленный. Хорошо помню каждое слово нашего с ним разговора, после которого и предложил ему рассмотреть возможность занять должность в КП "Николаевский международный аэропорт".
Через неделю было его официальное представление в должности и сразу завистливые взгляды бывших руководителей предприятия, увидели в нем конкурента. Несмотря на это, Влад строил планы на будущее, одним из этапов в которых был запуск николаевского аэропорта. Но ...
Вчерашнее трагическое событие до сих пор не укладывается в голове. Многие из тех, кто даже не был знаком с Владом и его работой на предприятии, начали распространять различную чушь о каких-то миллионных тендерах и прочее. Некоторые взялись тиражировать телефонную переписку Влада, как я понял, с бывшими руководителями КП "Николаевский международный аэропорт", которые и натворили на предприятии невесть что.
Прекратите заниматься непонятными вещами. Есть правоохранительные органы, которые объективно и беспристрастно разберутся в случившемся. Жду официальной позиции компетентных органов и все, кто причастен к тому, что произошло, несмотря ни на какие нюансы, обязательно понесут ответственность.
Искренние соболезнования семье и родным Героя. Мы вместе должны пережить эту тяжелую утрату".
тримай себе в лапах, "володарю", це - справа правоохоронних органів
В сети, смерть Волошина, связывают именно с этим персонажем, какая там об&ективность
Но раз вы такой эксперт-менталист, то шо вы можете сказать за это фото -
, а?
Об этом на своей странице в Facebook написал товарищ Владислава, который лично помог получить погибшему работу в Николаеве, журналист Юрий Бутусов
19.03.18 09:30(Ю. Бутусов)Ушел из жизни Владислав Волошин - один из лучших украинских воинов
Владислав Волошин всегда казался мне твердым, как алмаз. Но и у алмаза есть свой предел прочности. Это не была депрессия - это был осознанный выбор.Источник: https://censor.net.ua/r3056323
Тому не треба робити реклами ані, т.зв. "ґубернаторам", ані поліції. Цю справу закрито.
А пілота, звісно, шкода.
C.У.М.
це Кадирченко