 "Все причастные обязательно понесут ответственность", - губернатор Николаевщины Савченко прокомментировал смерть военного летчика Волошина

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал губернатор Николаевщины Алексей Савченко, комментируя новость о смерти Волошина. Приводим его текст полностью.

"Трагическая новость о смерти настоящего Героя и искреннего патриота Владислава Волошина застала меня во время прохождения курса лечения и я до сих пор не могу в это поверить. Я хорошо помню тот июльский день, когда лично познакомился с Владом. Это было после того, как Юрий Бутусов сделал интервью с Героем-летчиком, который был вынужден уйти со службы и искать себя в гражданской жизни. Принципиалный. Гордый. Целенаправленный. Хорошо помню каждое слово нашего с ним разговора, после которого и предложил ему рассмотреть возможность занять должность в КП "Николаевский международный аэропорт".

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Через неделю было его официальное представление в должности и сразу завистливые взгляды бывших руководителей предприятия, увидели в нем конкурента. Несмотря на это, Влад строил планы на будущее, одним из этапов в которых был запуск николаевского аэропорта. Но ...

Вчерашнее трагическое событие до сих пор не укладывается в голове. Многие из тех, кто даже не был знаком с Владом и его работой на предприятии, начали распространять различную чушь о каких-то миллионных тендерах и прочее. Некоторые взялись тиражировать телефонную переписку Влада, как я понял, с бывшими руководителями КП "Николаевский международный аэропорт", которые и натворили на предприятии невесть что.

Прекратите заниматься непонятными вещами. Есть правоохранительные органы, которые объективно и беспристрастно разберутся в случившемся. Жду официальной позиции компетентных органов и все, кто причастен к тому, что произошло, несмотря ни на какие нюансы, обязательно понесут ответственность.

Искренние соболезнования семье и родным Героя. Мы вместе должны пережить эту тяжелую утрату".

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