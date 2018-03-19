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 Политика Украины
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Все про:самоубийство (549) Волошин Владислав (13) Савченко Алексей (22)

 "Все причастные обязательно понесут ответственность", - губернатор Николаевщины Савченко прокомментировал смерть военного летчика Волошина

Правоохранительные органы должны объективно и беспристрастно разобраться в возможных причинах самоубийства военного летчика, и.о главы николаевского аэропорта, Народного героя Украины Владислава Волошина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал губернатор Николаевщины Алексей Савченко, комментируя новость о смерти Волошина. Приводим его текст полностью.

"Трагическая новость о смерти настоящего Героя и искреннего патриота Владислава Волошина застала меня во время прохождения курса лечения и я до сих пор не могу в это поверить. Я хорошо помню тот июльский день, когда лично познакомился с Владом. Это было после того, как Юрий Бутусов сделал интервью с Героем-летчиком, который был вынужден уйти со службы и искать себя в гражданской жизни. Принципиалный. Гордый. Целенаправленный. Хорошо помню каждое слово нашего с ним разговора, после которого и предложил ему рассмотреть возможность занять должность в КП "Николаевский международный аэропорт".

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Через неделю было его официальное представление в должности и сразу завистливые взгляды бывших руководителей предприятия, увидели в нем конкурента. Несмотря на это, Влад строил планы на будущее, одним из этапов в которых был запуск николаевского аэропорта. Но ...

Вчерашнее трагическое событие до сих пор не укладывается в голове. Многие из тех, кто даже не был знаком с Владом и его работой на предприятии, начали распространять различную чушь о каких-то миллионных тендерах и прочее. Некоторые взялись тиражировать телефонную переписку Влада, как я понял, с бывшими руководителями КП "Николаевский международный аэропорт", которые и натворили на предприятии невесть что.

Прекратите заниматься непонятными вещами. Есть правоохранительные органы, которые объективно и беспристрастно разберутся в случившемся. Жду официальной позиции компетентных органов и все, кто причастен к тому, что произошло, несмотря ни на какие нюансы, обязательно понесут ответственность.

Искренние соболезнования семье и родным Героя. Мы вместе должны пережить эту тяжелую утрату".

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Источник: https://censor.net.ua/n3056366
 
 
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а до чого тут губернатор?
тримай себе в лапах, "володарю", це - справа правоохоронних органів
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Видимо деньги Через обладминистрацию шли
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Есть правоохранительные органы, которые объективно и беспристрастно разберутся в случившемся. Источник: https:

В сети, смерть Волошина, связывают именно с этим персонажем, какая там об&ективность
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Это, отягощенное интеллектом, лицо на фото губернатор? И от чего был курс лечения? От хронического алкоголизма?
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Я не знаю этого губернатора и его способностей...
Но раз вы такой эксперт-менталист, то шо вы можете сказать за это фото -
"Все причастные обязательно понесут ответственность", - губернатор Николаевщины Савченко прокомментировал смерть военного летчика Волошина - Цензор.НЕТ 8075, а?
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Что то фамилия Савченко под заи пала последнее время
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Савченко это смотрящий мальдивского вора и вся коррупция идёт именно через него ....
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а вся гомосятина пригожинська - через алєшку (від слова "алєнь")
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алешко- это такой очколупый дрыщавый порохобот которому в рыло говном кинули.
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Цитати "Есть правоохранительные органы, которые объективно и беспристрастно разберутся в случившемся". Это которые? Те, что выпускают на волю и закрывают дела против сепаратистов и коррупционеров. В тех органах остались только органы.
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Смерть бывшего военного летчика, а ныне и.о. директора николаевского аэропорта Владислава Волошина произошла не из-за депрессии - это был осознанный выбор.
Об этом на своей странице в Facebook написал товарищ Владислава, который лично помог получить погибшему работу в Николаеве, журналист Юрий Бутусов
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Там так і написано. Чомусь..
Владислав Волошин всегда казался мне твердым, как алмаз. Но и у алмаза есть свой предел прочности. Это не была депрессия - это был осознанный выбор.Источник: https://censor.net.ua/r3056323
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Погоджуюся. До самогубства дорослого чоловіка неможливо буде щось приплести, якщо не буде свідків того, що він це зробив під безпосереднім примусом.

Тому не треба робити реклами ані, т.зв. "ґубернаторам", ані поліції. Цю справу закрито.
А пілота, звісно, шкода.
C.У.М.
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Чет маловато порохоботов мазу тянут за шыкаладный цех...вам что гнидам вчера пальцы переломали за плохую работу?
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Достатньо подивитися на пику і стане ясно, що це - справжній вишибало і бандит.
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а це не той самий Савченко який "кришує" такого собі п. Крисіна?! - риторично
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Шота заерзал на стуле покровитель "крысиных"...
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Почему во власть попадают только больные люди? Чуть что- они сразу в больнице
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Ви про "насірова"? Чи про "мельника"? А мо' про "юлю"?
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Морда бандитская у Савченко . Интересно, кому в АП такие типажи нравятся?
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"Все причастные обязательно понесут ответственность", - сказал губернатор Николаевщины Савченко, радостно потирая руки мысленно уже предполагая как все свои грехи по тендеру и разворовыванию в аэропору скидывая на покойного. У кого же осмелиться подняться рука на ставленника Шоколадного барыги? Кто посмеет вслух сказать, что Волошина до самоубийства довел рошеновский губернатор Савченко - ярый поклонник Рамзана Кадырова? И это в пост Майдановской Украине!!! Допрыгались украинцы... Будет вам и свой шоколадный диктатор и ваш украинский Кадыров.
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Да ти мразь і такі як ти. Ви таких як Волошин кидаєте на амбразуру, а самі в сторонку. Імбіцили.
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Ой ли! Круговая порука не сможет даже выявить стрелочника. Замазанных "легкими" деньгами слишком много. Да и куш не слабый. НИЧЕГО не будет!
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Ой ли! Круговая порука не сможет даже выявить стрелочника. Замазанных "легкими" деньгами слишком много. Да и куш не слабый. НИЧЕГО не будет!
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КТО ГРОМЧЕ ВСЕХ КРИЧИТ: "ДЕРЖИ ВОРА"???
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...Правоохранительные органы должны объективно и беспристрастно разобраться в возможных причинах самоубийства военного летчика...ЦЕ ВІН ДО КОГО ?Источник: https://censor.net.ua/n3056366
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Єдине , що вони "понесуть" - це мішки з баблом ...
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Абйиктівна і біспрістрасна, аґа льоша так і будіт
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Все причастные обязательно понесут ответственность", - губернатор Николаевщины Савченко прокомментировал смерть военного летчика Волошина
 
 
 
 
 
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