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 Политика Украины
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Все про:выборы (20195) Крым (19688) Парубий (1567) Путин (23642) Россия (68490)

 "Помним, не забудем и не простим", - Парубий о "выборах" в оккупированном Крыму

Российские оккупанты специально выбрали 18 марта датой проведения "выборов" президента РФ, чтобы привязать "выборы" к оккупации Крыма. Вместе с тем, именно 18 марта 2014 года во время штурма российскими войсками украинской воинской части погиб прапорщик Сергей Кокурин - первый погибший военнослужащий во время оккупации Крыма Россией.

Об этом заявил во время Согласительного совета в Раде спикер Андрей Парубий, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"В России прошли так называемые выборы международного преступника Путина. Оккупант провел так называемые выборы президента и на территории оккупированного Крыма", - заявил Парубий напомнив, что Верховная Рада приняла постановление-обращение ко всем странам мира с призывом не признавать легитимность "выборов" президента РФ, которые прошли 18 марта, и легитимность  дальнейших решений президента РФ.

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"Российский агрессор сознательно выбрал дату 18 марта. Напомню, именно 18 марта 2014 года был подписан никчемный договор о так называемом присоединении Крыма к России", - отметил Парубий.

Спикер также напомнил, что именно в этот день в 2014 году во время штурма российской оккупационной армией украинской воинской части был убит украинский прапорщик Сергей Кокурин.

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"Мы об этом помним, не забудем и не простим", - резюмировал Парубий.

Источник: https://censor.net.ua/n3056364
 
 
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Свита лолиты раздражает даже больше самой,лолиты.
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Я так понимаю,завтра парубий возьмёт с собой зоряна ,шкиряка ,тоху геращенко,других соевых патриотв и рванут освобождать Крым ....пусть прихватят с собой мусоров бивших под Зрадой людей,тех кто их особняки охраняет ,тех кто машины с аппаратурой ворует ,у них будут огромные возможности показать свою крутизну .....
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почему же ты сдал крим без боя почему не защищал свою землю с оружием в руках и не погиб в имя победы над агрессором??????......... видимо отсиживался в киеве .....
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Парубийка сам не простит ? Его мстя будет страшной ?
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"Пам'ятаємо, не забудемо і не пробачимо" -это должны сказать украинцы Логопеду.

За то, что лег под неукраинское барыжное кодло...
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С одной стороны жители Крыма имеют по два паспорта. И могут голосовать, с другой стороны, эти жители ещё и граждане Украины. Что будете с такими делать? И дальше кормить и учить бесплатно?
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Да, петя любит подставлять вторую щеку и другие части тела...
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в верховной раде порядок наведи,клоун
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Це дуже хороші слова...Але як соромно і паскудно,що ці хороші слова говорить таке чмо як Парубій...Типовий галичанин,який колись заради депутатства готовий був в Раді битись,кидати димовухи,виконувати саму брудну і небезпечну роботу - аж до "коменданту" Майдану...Зараз він в шоколаді,в буквальному і переносному,рідна сестра,дрібний податковець з заведеною кримінальною справою в минулому тепер заст. податкової Львівської області...Чи сяде він на нари,цей гугнявий покруч,львівський хрунь,який тупо намагається перенести традиціі галицького села на всю Україну...Думаю,так...
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Я вот не понимаю, этот Парубий ведь не семье бомжей родился, так почему его родители не обратились к логопеду?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Помним, не забудем и не простим", - Парубий о "выборах" в оккупированном Крыму
 
 
 
 
 
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