 "Помним, не забудем и не простим", - Парубий о "выборах" в оккупированном Крыму

Об этом заявил во время Согласительного совета в Раде спикер Андрей Парубий, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"В России прошли так называемые выборы международного преступника Путина. Оккупант провел так называемые выборы президента и на территории оккупированного Крыма", - заявил Парубий напомнив, что Верховная Рада приняла постановление-обращение ко всем странам мира с призывом не признавать легитимность "выборов" президента РФ, которые прошли 18 марта, и легитимность дальнейших решений президента РФ.

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"Российский агрессор сознательно выбрал дату 18 марта. Напомню, именно 18 марта 2014 года был подписан никчемный договор о так называемом присоединении Крыма к России", - отметил Парубий.

Спикер также напомнил, что именно в этот день в 2014 году во время штурма российской оккупационной армией украинской воинской части был убит украинский прапорщик Сергей Кокурин.

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"Мы об этом помним, не забудем и не простим", - резюмировал Парубий.