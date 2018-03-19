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 Политика Украины
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Все про:выборы (20195) Крым (19688) Порошенко (14496) Россия (68490) санкции (6596)

 "Очередная попытка Кремля легитимизировать агрессию и аннексию полностью обречена на провал", - заявление Порошенко о "выборах" президента РФ в Крыму. ВИДЕО

Проведение российской оккупационной администрацией так называемых выборов президента РФ во временно оккупированном Крыму является очередным грубым нарушением Россией международного права, что является не удивительным для страны, которая систематически и сознательно противопоставляет себя всему внешнему миру.

Как информирует Цензор.НЕТ,  об этом говорится в заявлении Петра Порошенко, опубликованном на официальном сайте Президента.

...

"Так называемые выборы в Крыму - еще одно свидетельство пренебрежения Кремля основополагающими документами и принципами, на которых в течение 70 лет базируются международный мир и безопасность, в том числе Устав ООН и Хельсинкский заключительный акт", - сообщил глава государства.

По его словам, результаты незаконного голосования являются "ничтожными и не будут иметь никаких правовых последствий. Легитимными президентскими выборами в Крыму могут быть только выборы Президента Украины": "Очередная же попытка Кремля легитимизировать агрессию и аннексию полностью обречена на провал".

"Я благодарен нашим международным партнерам за четкую и бескомпромиссную позицию, озвученную накануне незаконных выборов, о том, что их результаты не будут признаны. И о том, что Крым является неотъемлемой частью Украины.

Приветствую также решение ОБСЕ и других наших международных партнеров не участвовать в наблюдении за незаконными выборами в оккупированном Крыму. И ожидаю, что в итоговом отчете международной миссии будет четко указано на незаконность проведения российских выборов на территории украинского Крыма.

Я благодарен тем крымчанам, которые не приняли участие в этом фарсе, несмотря на серьезное давление, которое они испытывали. Им угрожали, заставляли, зазывали на так называемые участки подарками. Но их молчаливый протест красноречиво показал - Крым - это Украина!!!

Ни зафиксированная "явка", ни нарисованный "результат" не соответствуют реальной активности жителей полуострова. Обнародованные официальные "данные" является не чем иным, как фальсификацией. И, говоря известным российским фразеологизмом, это "филькина грамота". Ее Кремль теперь и будет использовать в гибридной информационной войне, которую он ведет не только против Украины, но и против всего мира.

Украинский Крым в кандалах российской оккупации превратился в полуостров несвободы и военную базу", - говорится в заявлении Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль поставил под сомнение легитимность выборов президента РФ как таковых, - МИД Украины о "голосовании" в оккупированном Крыму

Также Президент добавил, что Украина усилит свои старания, в том числе в рамках международных организаций и судебных инстанций для того, чтобы положить конец грубому нарушению оккупационными властями прав человека в Крыму. Украина также продолжит борьбу за освобождение всех без исключения украинских политических заключенных, находящихся за решеткой на полуострове и в России.

"Мы должны проработать перечень лиц, которые планировали, способствовали, организовывали, агитировали или участвовали в дерзком избирательном процессе в Крыму и представить его для укрепления санкций против оккупационной российской власти", - отметил Порошенко.

Он отметил, что легитимность президентских выборов в РФ и якобы избранного на них кандидата ставится под сомнение не только незаконным проведением голосования во временно оккупированном Крыму: "Это в целом был политический фарс, не имеющий ничего общего с выборами в демократическом понимании этого процесса. Это был выбор без выбора, без реальной политической конкуренции, без свободы слова, без равных возможностей".

"Мы призываем международных партнеров усилить санкционный давление на Кремль. И не только за агрессию против Украины, но и за гибридную войну против всей европейской и евроатлантической сообщества, за политические убийства за рубежом и за подавление демократии в самой России.

Общими усилиями, нашим единством и международной солидарностью обеспечим деоккупацию Крыма и восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, уважение к международному праву!" - резюмировал Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3056360
 
 
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Чудо-мой дедушка Федеор целими часми стадая запорами сидит на толчке но когда я произвел речь на всю квартиру что Лекссевич лучший президент и реформатор 3-го тысячолетия имеющий честь и совесть то у него произошел панос а бабушка Лера вскочила с инвалидной коляски как Юлия Владимировна побежала ко мне. Все хорошо народ -синяк под глазом дело проходящее. Дальше больше не буду рисковать а то у бати кулак тяжелый а мать может сковородкой угостить по кумполу типа как Савченко с миномета 122 мм...
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У народа зябнут ноги,
не поесть и не поддать,
а у них полны чертоги -
благовонь и благодать
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Глави МЗС країн Євросоюзу домовилися уникати підтримки популістів в Україні------------В ЄС вважають, що повинні уникати підтримки популістів в Україні, навіть якщо вони керуються реформістськими та антикорупційними гаслами.
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А отключить от Украинской электроэнергии "Крымский титан" не хочешь? Брехло.
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а вот тут по подробней? доказать бы это надо - а то как то не хорошо совсем - жду
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Поедь на перешеек и послушай как гудят высоковольтные провода, идущие на завод.
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Цей дядечко з кутка в катарському готелі рєчь толкал? Чи заранєє записав?
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Обнародованные официальные "данные" является ни чем иным, как фальсификацией." - сказал педро и назначил главой цвк пидрахуя охендовского.
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Кто уже признал "выборы Путина"своим поздравлением:
председатель КНР Си Цзиньпин
президент Венесуэлы Николас Мадуро
президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
глава Азербайджана Ильхам Алиев
лидер Кубы Рауль Кастро
президент Сербии Александр Вучич.


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Лексеевич мого тезку дядю Вову тоже поздравил-по тихому шоб борцуны и зрадофилы нэ чулы.
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все больше и больше стран с этим согласны
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Парашенко повидимому недопонимает,что украинцы его видят ничем не лучшим,путина ))
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та ти шо? а ти себе, кац, вважаєш українцем?
ги
ти зробив мій день, клован
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Вот тут я бы уточнил ,что гораздо хуже ибо всегда и везде иуды презираемы и ненавидимы больше врагов ...
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але борцуни з бариґами намагатимуться
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Я фанат Лексеича и партийот. Но вот заметил проявив бдительность что в нашей квартире и нашем пятиэтажном доме засели сепаратисты и агенты Кремля. Все шепчутся как гадюки околотные точно как Надька Савченко. Заговорщики и зрадныкы. Даже полицай дядя Федя когда я ему сигнанул послал меня в жопу. Кругом засели враги. Даже мой батя когды в воскресенье на кухне с соседом дядькой Гришей распивая приобретенный в соседнем доме в тетки Глаши шмудяк из молдавского спирта тоже не хорошо отзывались о Лексече. Говорили шо он типа Дракулы кровь висасивает из народа.А я верю шо Лексеевич хороший-он как дед Мороз конфеты Рошен раздает бедным детям.
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БРАВО ПОРОШЕНКО-НЕ УДИВЛЮСЬ,ЕСЛИ И СЛЕДУЮЩИЕ ВЫБОРЫ ВЫ ВЫИГРАЕТЕ В ПЕРВОМ ТУРЕ,А ТО ЧТО ВАТА СКУЛИТ,ТАК ЭТО ЛИШНЕЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ,ВАШИХ ЗАСЛУГ.
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А шо, если лизать шоколадный глаз, включив Капс лок и выделив жирным, то один высер считают за три?
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Прокреилівські гниди , прошу не перебільшувати і не говорити від імені всіх украінців ! Украінці поважають свого Президента , бо він на це заслуговує , крапка !
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Верно братишка-у нас 99 % населения-враги народа. Они за дешевые тарифы и колбасу готовы Юльку на трон усадить. Но мы не позволим им это. С нами "Беркут" Грицак и Аваков !
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Мінстецівські гниди , прошу не перебільшувати і не говорити від імені
всіх украінців ! Украінці посилають в дупу свого Президента , бо він на це
заслуговує , крапка !
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Петя ,не заявления тебе надо делать а чистуху писать ,бо со ВСЕХ твоих заявлений уже крокодилы на мальдивах ржут ....
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Мы молодежь верим в нашего Лексеевича как честного,благородного,имеющего совесть и честь руководителя страны. Он служит нам примером и путеуказателем. Будем верны его делу! Слава Петро Лексеевичу !
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Тут все озабочены "неожиданным" результатом выборов на авторитарной рассеи... ребята, давайте лучше переживать о том какие выборы будут у нас в следующем году. Какая б россия гнусная не была, но у путина есть реальная поддержка пусть не 75%, но 50 точно, а вот что мы будеи делать, когда шоколадный батончик с уровнем поддержки 5% объявит себя президентом - вот это вопрос.
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Как шо будем делать ,скормим его крокодилам мальдивским ...
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Хорошо поставлена работа у шоколадной фабрики троллей, видать фсб консультирует и помогает
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Наркобарон кремля назначил себя любимой Женой Мавзолейного чЛенина. "Очередная попытка Кремля легитимизировать агрессию и аннексию полностью обречена на провал", - заявление Порошенко о "выборах" президента РФ в Крыму - Цензор.НЕТ 3657Ящик уже давно готов.Британия забьёт последний Гвоздь в крышку Гроба
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Твой сарказм , ольгинец , здесь неуместен ! Иди кланяйся своему сцарьку , который себя назначил , потому что считает рассеян биомусором , так и есть , к сожалению !
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А где вся гнилоВата-наверное празднует победу царя?Сегодня всю боярку пожрут.
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Шлёма винницкий есть во всех новостях, а вот про то что застрелился лётчик Волошин или не застрелился нигде нет.
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Внимание! На "ветке" много ольгинских!
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Это ещё не много-щас опохмелятся и прилезут засирать ветку сблёвом.
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Да и шоколадных тролей тоже не мало по вылазило.
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Вата вся здесь , разминается с утреца , поливанием г*** Президента Украины!
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я вас умоляю - ну набирают в рот гавна, и плюются...\да на здоровья им...)))\
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Борцуны и зрадофилы плетут заговоры и козни против нашего любимого вождя Петро Лексеевича. Вражины выдумали фейки шо Лексеевич мол лгун и барыга. Шо он имеет фабрики в тылу врага,продает нашим солдатам плохие санитарки да поттройной цене,шо он отдыхал на Мальдивах,шо с Трампом вискарь не употреблял ибо тот его не желает видить,шо он мол агент ФСБ"Лолита"ну и шо Лексеевич алкоголик. Клеймим врагов нашего любимого Лексееича каленым железом !
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Краще сконцентруватися на вступу євроатлантичні структури, проблема Криму вирішиться коли там буде інший президент а не Медвепут, також з базою чф рф у Севостополі у НАТО не візьмуть точно.
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Тема про Кондитера,любимая тема троллятины из Питербурга под любым Флажком.Смена продлится до 20 часов вечера ,потом заступает ночная смена.Вчера на улице Оптиков 4/3 было многолюдно.Троллей фотографировали и снимали на видео сторонники Алексея Провального.
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В том,что Украина не под мордором,львиная доля заслуг именно Порошенко и это вату жарит.
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Відео не дивився, але знаю, що балаболить, як завжди. Дипломат гуєв.
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Жирик на избирательном участке ясно- понятно заявил,что мокшане выбирают нового хозяина земли русской 😀
А на вопрос будет ли он баллотироваться на следующих выборах,ответил,что выборов больше не будет.
С чем дятлообразное население московии я поздравляю,ибо они таки это выбрали 😂
Ну а нам необходимо не то что чистить кулемет,а неустанно треннироваться в стрельбе по неподвижным и движущимся целям, а точнее кацапам !
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Жесткое заявление после "выборов" в оккупированнном Крыму это - 1. Мы не признаем эти выборы! 2. Президент россии путен не легитимен! 3. Мы высылаем весь дипкорпус РФ и разрываем дипотношения! 4. Закрываем границу с РФ! А не это жалкое блеяние коррумпированного торгаша!
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Спочатку треба Україні підготуватися що треба буде зачинити консульства у Ростові, Пітері, Новосибірську та Екатеринбурзі. Ви готові усю вату заробітчан повернути додому з расеї?
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О леволюции в Киеве
Всем спасибо, все свободны
19th Март 2018 anti-colorados

Вот такое оно

Ушедшие выходные, стали хоть и почти незаметной, но вполне ощутимой границей между прошлым и настоящим. Последний поход «ливорюционеров» показал многое и сразу всем. Сами дежурные «протестанты» столкнулись с новой реальностью, когда даже сбившись в стадо и не встречая реального противодействия, они находят себе проблемы самостоятельно. То есть, они уперлись в новую тактику силовых структур, которые готовятся к мероприятиям куда более основательно, а потому - не психуют и не делают лишних движений. «Протестеры» уже поняли, что ошибочно принимали это за слабость. На самом деле, им предоставляется шанс проявить либо дурь, либо благоразумие, но они делают привычный выбор. А потом выясняется, что все уже тщательно документируется и придя, на призывы определенных лиц, побузить, отвечать придется самостоятельно. Это - новая реальность, с которой приходится считаться. То есть, ты можешь внимать речам кого угодно и даже сам говорит, что угодно, только вот за свои действия будешь отвечать персонально и ссылки на призывы Карлсонов - никак не помогут.

Именно вчера окончательно проявилась деструктивная сущность этой публики. Там нет, и не было ничего конструктивного, речь постоянно идет о разрушении. Причем, это касается не только и не столько вчерашней сходки, но подобных же мероприятий, запускаемых умелой рукой, в револьверном порядке. Что характерно, рупоры этой публики, все до единого, вышли не из океана, как Венера и не из камышей, как пьяный рыбак, а из той самой власти, которую они проклинают. Мало того, часть из них - являются этой самой властью. Причем, все 100% этих деятелей, показывают или показывали либо совершенно отвратительные результаты реализации своих властных полномочий, либо - намного ниже средних, за что любой работодатель с треском разогнал бы таких работников. То есть, неудачники, бездельники и лодыри, волею судеб оказавшиеся вверху и просто не выдержавшие нагрузки, могут вещать лишь о разрушении. Воскресенье это показало в прямом и переносном смысле.

Сами организаторы этих мероприятий, никогда не тратятся на них и напротив, стараются заработать, под шум толпы. Оплачивает «явку» протестующих, транспорт, оборудование и прочее - заказчик. Так вот, заказчик (во множественном числе) теперь видит, что деньги были угроблены зря. Кроме презрения и более жестких чувств, эта публика не смогла вызвать. Даже если бы организаторы «протеста» не дерибанили выделенные средства, они просто тупы и не могут подать какую-то приемлемую идею. Сто сорок третий Майдан - не удался потому, что Майдан - не место, а люди. Люди же не пришли потому, что вся эта дрянь бессовестно и безосновательно эксплуатировала символы Майдана, а это вызывает глубочайшее и неистребимое отвращение к быдлу, дошедшему до того, что на Майдане рвали флаг Украины. Это был контрольный выстрел в пустую и бестолковую башку пугала, которое собирали организаторы этого мероприятия.

Мы не раз писали о том, что эта публика напрасно играется с лозунгом «Киев вставай!». Если бы он встал, то места было бы мало не только алкашам, пенсам и охранникам диванного корпуса Лампас, превратившегося в полноценную ОПГ, но и самим депутатам. Это они полиции могут показывать депутатские корочки и брызжа слюной рассказывать о своем иммунитете. Избирателю плевать на эти формальности и все могло бы кончиться очень печально как для лиц, почему-то расхаживающих в армейском камуфляже, так и для любителей кутаться в полотнище украинского флага. В общем, дрянь вчера расписалась в том, что она - дрянь. Сделала она это красочно и зримо. У кого еще были какие-то сомнения, тот мог увидеть все своими глазами.

И последнее. Вся эта публика столкнулась с новыми, эффективными методами работы спецслужб. Все, кто хоть немного понимает рисунок игры, финал которой наблюдали вчера, однозначно придут к выводу о том, что контроль над этим действом осуществлялся на всех этапах и уровнях. Сработала и техника, и агентура. А кроме того, уже имеется инструментарий обезвреживания действий пособников противника, техничными способами, что в результате исключает даже нужную Кремлю картинку. В общем, это - очень высокий показатель класса работы.

Все вместе указывает на то, что подобные провокации, которые были организованы целым жмутов кремлевских подстилок, уходят в прошлое. Они просто не срабатывают и смысла в них нет. Это понимают как заказчики, так и исполнители подобных мероприятий. Противоядие найдено и оно работает эффективно, мало того, уже появился и крепнет иммунитет, к этой дряни. Посему, как было сказано в старом анекдоте: «Всем спасибо, все свободны».
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Коротше, щоб не читать цю купу букв наведу основні теги - слава КПСС і слава Порошенку! "Чергова спроба Кремля легітимізувати агресію та анексію повністю приречена на провал", - заява Порошенка про "вибори" президента РФ у Криму - Цензор.НЕТ 9127
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Кому не нравится наш любимий вождь Петро Лексеевич-вон из страны. Польша ждет вас а мы сами с усами. Будем водить хороводы ,петь песни,кушать тортики да лизать сосульки "Рошен". Пускай нас останется 1% но мы все патрийоты и фанаты великой идеи построения рошеновского царства.
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а ты что-то умеешь работать, чтобы тебя даже в Польше приняли...?)
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Американская компания IBM разработала новый тип компьютера по определению рожи и деталей лица кремлевского Хмыря.Специалисты компании утверждают что на сегодня кремлем управляют 7 разных Путлеров,разного роста,разной формой рельефа раковин ушей,морщин,разрезов глаз и тд.
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До лампи скільки їх там, як вони виглядають, де їх беруть і т.д.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Очередная попытка Кремля легитимизировать агрессию и аннексию полностью обречена на провал", - заявление Порошенко о "выборах" президента РФ в Крыму. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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