 "Очередная попытка Кремля легитимизировать агрессию и аннексию полностью обречена на провал", - заявление Порошенко о "выборах" президента РФ в Крыму. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Петра Порошенко, опубликованном на официальном сайте Президента.
"Так называемые выборы в Крыму - еще одно свидетельство пренебрежения Кремля основополагающими документами и принципами, на которых в течение 70 лет базируются международный мир и безопасность, в том числе Устав ООН и Хельсинкский заключительный акт", - сообщил глава государства.
По его словам, результаты незаконного голосования являются "ничтожными и не будут иметь никаких правовых последствий. Легитимными президентскими выборами в Крыму могут быть только выборы Президента Украины": "Очередная же попытка Кремля легитимизировать агрессию и аннексию полностью обречена на провал".
"Я благодарен нашим международным партнерам за четкую и бескомпромиссную позицию, озвученную накануне незаконных выборов, о том, что их результаты не будут признаны. И о том, что Крым является неотъемлемой частью Украины.
Приветствую также решение ОБСЕ и других наших международных партнеров не участвовать в наблюдении за незаконными выборами в оккупированном Крыму. И ожидаю, что в итоговом отчете международной миссии будет четко указано на незаконность проведения российских выборов на территории украинского Крыма.
Я благодарен тем крымчанам, которые не приняли участие в этом фарсе, несмотря на серьезное давление, которое они испытывали. Им угрожали, заставляли, зазывали на так называемые участки подарками. Но их молчаливый протест красноречиво показал - Крым - это Украина!!!
Ни зафиксированная "явка", ни нарисованный "результат" не соответствуют реальной активности жителей полуострова. Обнародованные официальные "данные" является не чем иным, как фальсификацией. И, говоря известным российским фразеологизмом, это "филькина грамота". Ее Кремль теперь и будет использовать в гибридной информационной войне, которую он ведет не только против Украины, но и против всего мира.
Украинский Крым в кандалах российской оккупации превратился в полуостров несвободы и военную базу", - говорится в заявлении Порошенко.
Также Президент добавил, что Украина усилит свои старания, в том числе в рамках международных организаций и судебных инстанций для того, чтобы положить конец грубому нарушению оккупационными властями прав человека в Крыму. Украина также продолжит борьбу за освобождение всех без исключения украинских политических заключенных, находящихся за решеткой на полуострове и в России.
"Мы должны проработать перечень лиц, которые планировали, способствовали, организовывали, агитировали или участвовали в дерзком избирательном процессе в Крыму и представить его для укрепления санкций против оккупационной российской власти", - отметил Порошенко.
Он отметил, что легитимность президентских выборов в РФ и якобы избранного на них кандидата ставится под сомнение не только незаконным проведением голосования во временно оккупированном Крыму: "Это в целом был политический фарс, не имеющий ничего общего с выборами в демократическом понимании этого процесса. Это был выбор без выбора, без реальной политической конкуренции, без свободы слова, без равных возможностей".
"Мы призываем международных партнеров усилить санкционный давление на Кремль. И не только за агрессию против Украины, но и за гибридную войну против всей европейской и евроатлантической сообщества, за политические убийства за рубежом и за подавление демократии в самой России.
Общими усилиями, нашим единством и международной солидарностью обеспечим деоккупацию Крыма и восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, уважение к международному праву!" - резюмировал Порошенко.
не поесть и не поддать,
а у них полны чертоги -
благовонь и благодать
председатель КНР Си Цзиньпин
президент Венесуэлы Николас Мадуро
президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
глава Азербайджана Ильхам Алиев
лидер Кубы Рауль Кастро
президент Сербии Александр Вучич.
ги
ти зробив мій день, клован
всіх украінців ! Украінці посилають в дупу свого Президента , бо він на це
заслуговує , крапка !
А на вопрос будет ли он баллотироваться на следующих выборах,ответил,что выборов больше не будет.
С чем дятлообразное население московии я поздравляю,ибо они таки это выбрали 😂
Ну а нам необходимо не то что чистить кулемет,а неустанно треннироваться в стрельбе по неподвижным и движущимся целям, а точнее кацапам !
Всем спасибо, все свободны
19th Март 2018 anti-colorados
Вот такое оно
Ушедшие выходные, стали хоть и почти незаметной, но вполне ощутимой границей между прошлым и настоящим. Последний поход «ливорюционеров» показал многое и сразу всем. Сами дежурные «протестанты» столкнулись с новой реальностью, когда даже сбившись в стадо и не встречая реального противодействия, они находят себе проблемы самостоятельно. То есть, они уперлись в новую тактику силовых структур, которые готовятся к мероприятиям куда более основательно, а потому - не психуют и не делают лишних движений. «Протестеры» уже поняли, что ошибочно принимали это за слабость. На самом деле, им предоставляется шанс проявить либо дурь, либо благоразумие, но они делают привычный выбор. А потом выясняется, что все уже тщательно документируется и придя, на призывы определенных лиц, побузить, отвечать придется самостоятельно. Это - новая реальность, с которой приходится считаться. То есть, ты можешь внимать речам кого угодно и даже сам говорит, что угодно, только вот за свои действия будешь отвечать персонально и ссылки на призывы Карлсонов - никак не помогут.
Именно вчера окончательно проявилась деструктивная сущность этой публики. Там нет, и не было ничего конструктивного, речь постоянно идет о разрушении. Причем, это касается не только и не столько вчерашней сходки, но подобных же мероприятий, запускаемых умелой рукой, в револьверном порядке. Что характерно, рупоры этой публики, все до единого, вышли не из океана, как Венера и не из камышей, как пьяный рыбак, а из той самой власти, которую они проклинают. Мало того, часть из них - являются этой самой властью. Причем, все 100% этих деятелей, показывают или показывали либо совершенно отвратительные результаты реализации своих властных полномочий, либо - намного ниже средних, за что любой работодатель с треском разогнал бы таких работников. То есть, неудачники, бездельники и лодыри, волею судеб оказавшиеся вверху и просто не выдержавшие нагрузки, могут вещать лишь о разрушении. Воскресенье это показало в прямом и переносном смысле.
Сами организаторы этих мероприятий, никогда не тратятся на них и напротив, стараются заработать, под шум толпы. Оплачивает «явку» протестующих, транспорт, оборудование и прочее - заказчик. Так вот, заказчик (во множественном числе) теперь видит, что деньги были угроблены зря. Кроме презрения и более жестких чувств, эта публика не смогла вызвать. Даже если бы организаторы «протеста» не дерибанили выделенные средства, они просто тупы и не могут подать какую-то приемлемую идею. Сто сорок третий Майдан - не удался потому, что Майдан - не место, а люди. Люди же не пришли потому, что вся эта дрянь бессовестно и безосновательно эксплуатировала символы Майдана, а это вызывает глубочайшее и неистребимое отвращение к быдлу, дошедшему до того, что на Майдане рвали флаг Украины. Это был контрольный выстрел в пустую и бестолковую башку пугала, которое собирали организаторы этого мероприятия.
Мы не раз писали о том, что эта публика напрасно играется с лозунгом «Киев вставай!». Если бы он встал, то места было бы мало не только алкашам, пенсам и охранникам диванного корпуса Лампас, превратившегося в полноценную ОПГ, но и самим депутатам. Это они полиции могут показывать депутатские корочки и брызжа слюной рассказывать о своем иммунитете. Избирателю плевать на эти формальности и все могло бы кончиться очень печально как для лиц, почему-то расхаживающих в армейском камуфляже, так и для любителей кутаться в полотнище украинского флага. В общем, дрянь вчера расписалась в том, что она - дрянь. Сделала она это красочно и зримо. У кого еще были какие-то сомнения, тот мог увидеть все своими глазами.
И последнее. Вся эта публика столкнулась с новыми, эффективными методами работы спецслужб. Все, кто хоть немного понимает рисунок игры, финал которой наблюдали вчера, однозначно придут к выводу о том, что контроль над этим действом осуществлялся на всех этапах и уровнях. Сработала и техника, и агентура. А кроме того, уже имеется инструментарий обезвреживания действий пособников противника, техничными способами, что в результате исключает даже нужную Кремлю картинку. В общем, это - очень высокий показатель класса работы.
Все вместе указывает на то, что подобные провокации, которые были организованы целым жмутов кремлевских подстилок, уходят в прошлое. Они просто не срабатывают и смысла в них нет. Это понимают как заказчики, так и исполнители подобных мероприятий. Противоядие найдено и оно работает эффективно, мало того, уже появился и крепнет иммунитет, к этой дряни. Посему, как было сказано в старом анекдоте: «Всем спасибо, все свободны».