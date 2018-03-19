 "Очередная попытка Кремля легитимизировать агрессию и аннексию полностью обречена на провал", - заявление Порошенко о "выборах" президента РФ в Крыму. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Петра Порошенко, опубликованном на официальном сайте Президента.

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"Так называемые выборы в Крыму - еще одно свидетельство пренебрежения Кремля основополагающими документами и принципами, на которых в течение 70 лет базируются международный мир и безопасность, в том числе Устав ООН и Хельсинкский заключительный акт", - сообщил глава государства.

По его словам, результаты незаконного голосования являются "ничтожными и не будут иметь никаких правовых последствий. Легитимными президентскими выборами в Крыму могут быть только выборы Президента Украины": "Очередная же попытка Кремля легитимизировать агрессию и аннексию полностью обречена на провал".

"Я благодарен нашим международным партнерам за четкую и бескомпромиссную позицию, озвученную накануне незаконных выборов, о том, что их результаты не будут признаны. И о том, что Крым является неотъемлемой частью Украины.

Приветствую также решение ОБСЕ и других наших международных партнеров не участвовать в наблюдении за незаконными выборами в оккупированном Крыму. И ожидаю, что в итоговом отчете международной миссии будет четко указано на незаконность проведения российских выборов на территории украинского Крыма.

Я благодарен тем крымчанам, которые не приняли участие в этом фарсе, несмотря на серьезное давление, которое они испытывали. Им угрожали, заставляли, зазывали на так называемые участки подарками. Но их молчаливый протест красноречиво показал - Крым - это Украина!!!

Ни зафиксированная "явка", ни нарисованный "результат" не соответствуют реальной активности жителей полуострова. Обнародованные официальные "данные" является не чем иным, как фальсификацией. И, говоря известным российским фразеологизмом, это "филькина грамота". Ее Кремль теперь и будет использовать в гибридной информационной войне, которую он ведет не только против Украины, но и против всего мира.

Украинский Крым в кандалах российской оккупации превратился в полуостров несвободы и военную базу", - говорится в заявлении Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль поставил под сомнение легитимность выборов президента РФ как таковых, - МИД Украины о "голосовании" в оккупированном Крыму

Также Президент добавил, что Украина усилит свои старания, в том числе в рамках международных организаций и судебных инстанций для того, чтобы положить конец грубому нарушению оккупационными властями прав человека в Крыму. Украина также продолжит борьбу за освобождение всех без исключения украинских политических заключенных, находящихся за решеткой на полуострове и в России.

"Мы должны проработать перечень лиц, которые планировали, способствовали, организовывали, агитировали или участвовали в дерзком избирательном процессе в Крыму и представить его для укрепления санкций против оккупационной российской власти", - отметил Порошенко.

Он отметил, что легитимность президентских выборов в РФ и якобы избранного на них кандидата ставится под сомнение не только незаконным проведением голосования во временно оккупированном Крыму: "Это в целом был политический фарс, не имеющий ничего общего с выборами в демократическом понимании этого процесса. Это был выбор без выбора, без реальной политической конкуренции, без свободы слова, без равных возможностей".

"Мы призываем международных партнеров усилить санкционный давление на Кремль. И не только за агрессию против Украины, но и за гибридную войну против всей европейской и евроатлантической сообщества, за политические убийства за рубежом и за подавление демократии в самой России.

Общими усилиями, нашим единством и международной солидарностью обеспечим деоккупацию Крыма и восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, уважение к международному праву!" - резюмировал Порошенко.