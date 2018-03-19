 В Киеве возле посольства России проходит акция против разрушения Ханского дворца

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

В Киеве возле посольства России в Украине 19 марта проходит акция-перформанс против разрушения исторического и культурного наследия крымских татар, памятника архитектуры в оккупированном Крыму – Ханского дворца.

Как сообщается, во время акции правозащитники и активисты намерены "продемонстрировать как проходит "реконструкция" Ханского дворца под управлением оккупационных властей на полуострове".

Организаторами акции выступают общественная организация "КрымСОС", Меджлис крымскотатарского народа, "Крымский дом".

Министерство культуры Украины утверждает, что из-за проведения российскими властями Крыма работ на территории Бахчисарайского заповедника существует угроза разрушения главного корпуса Ханского дворца.

Читайте также: Осужденный в Крыму украинский активист Балух объявил голодовку, – правозащитники

В ноябре 2017 года директор подконтрольного российским властям Крыма музея на базе Ханского дворца Мерьем Сейтумерова сообщила, что противоаварийные работы ведутся на двух объектах дворца – главном корпусе и ханской мечети, – и останавливать их нельзя. Она считает, что эксперты ЮНЕСКО могут посетить строение и оценить ход реконструкции.

Ханский дворец в Бахчисарае, Генуэзская крепость в Судаке, Крымская астрофизическая обсерватория, Мангуп-Кале, Эски-Кермен и Чуфут-Кале являются кандидатами на внесение в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ханский дворец-музей в Бахчисарае – самый известный музей, связанный с историей крымских татар, территория летней резиденции крымских ханов Гиреев. На территории музейного комплекса расположены дворец, гаремный корпус, ханское кладбище и мечеть.