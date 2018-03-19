 "Украина увеличила экспорт товаров на 23,5% в январе 2018 года", - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Владимир Гройсман написал на своей странице в Фейсбук.
"Украина увеличила экспорт товаров на 23,5% в январе 2018 года (по сравнению с январем 2017). Евросоюз наш главный торговый партнер - 45,8% от общего экспорта. Всего Украина экспортировала на $ 3,7 млрд", - сообщил глава правительства.
економіка в нього теж проста "вчора продав 2 шуби, сьогодні 3"...більше?більше! всьо - профіти)
Ато за минулий рік з снігерією товарооборот виріс найбільше, чомусь... Хоча Петро, щойно на 112 закликав міжнародну спільноту до ПОСИЛЕННЯ санкцій...
а ну да...у комуняк же так и было-не дай бог чего то вывезти из совка-таможня шерстила ого-го.при капитализме наоборот,здесь стараются меньше ввезти-больше вывезти.
по сравнению с Германией; есть продукты, купленные в Украине, нельзя.
В январе 2013-го экспорт - $ 5,12 млрд.
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В января 2018-го экспорт - $ 3,7 млрд.
Так что твой высер про 5 млр. - это подогнанные цифры к ляпнутой Гройсманом дури.
Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/finance/10045484-deficit-vneshney-torgovli-v-ukraine-vyros-v-8-raz.html
"цены поднялись из-за того что ВВП вырос на 2%" (Гройсман)
"свинина подорожала в 2 раза потому что был неурожай ягод и фруктов" (Гройсман)
це ж зовсім інший рівень допомоги державі!
квартиру получили бесплатно
комуналка 20 руб колбаса вареная 2-20 55 кило колбасы
медицина бесплатная
сейчас все в три раза хуже
пенсия 2500 минус хотя бы лекарства остается ноль
начало года - время зернотрейдеров сливатьзерно на экспорт. зерновозы с января караванами ходят. Какое млять достижение!! Охренеть можно.
Пэрэмога. Не и наче)
А вишенка на торт - это перетягивание на себя полномочий НАБУ. Короче говоря, все подсознание Банковой читается и без Фрейда.
История с «Новой почтой» - это только начало. Вы еще не читали законопроект президентского аудитора Нины Южаниной о создании нового монстра - Национального Бюро Финансовой Безопасности.
Об этом ужасе предупреждает сегодня в Фейсбуке нардеп Сергей Лещенко.
В тему - Старая прокуратура против Новой почты
Когда в конце 2016 года случайно ликвидировали налоговую милицию, все ликовали. Но сперва Порошенко целый год блокировал законопроект о службе финансовых расследований, внесенный министром финансов Данилюком, а теперь показал свои настоящие намерения.
Вместо современной сервисной службы Банковая хочет родить нового монстра, который к тому же будет управляться президентом. Фактически, вторую СБУ. Со своим спецназом, с правом кошмарить бизнес, и с практическим отсутствием парламентского контроля.
Уволить главу НБФБ парламент не сможет, а сможет только инициировать это перед президентом. И то, собрав 150 подписей.
А вишенка на торт - это перетягивание на себя полномочий НАБУ.
Короче говоря, все подсознание Банковой читается и без Фрейда.