 "Украина увеличила экспорт товаров на 23,5% в январе 2018 года", - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Владимир Гройсман написал на своей странице в Фейсбук.

"Украина увеличила экспорт товаров на 23,5% в январе 2018 года (по сравнению с январем 2017). Евросоюз наш главный торговый партнер - 45,8% от общего экспорта. Всего Украина экспортировала на $ 3,7 млрд", - сообщил глава правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Алиментные должники: 7 тыс. человек объявлены в розыск, 82 тыс. - запрещен выезд за границу, - Гройсман