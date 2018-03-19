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 Политика Украины
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Все про:экспорт (533) Гройсман (3906)

 "Украина увеличила экспорт товаров на 23,5% в январе 2018 года", - Гройсман

Основной торговый партнер Украины сейчас - это Евросоюз.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Владимир Гройсман написал на своей странице в Фейсбук.

"Украина увеличила экспорт товаров на 23,5% в январе 2018 года (по сравнению с январем 2017). Евросоюз наш главный торговый партнер - 45,8% от общего экспорта. Всего Украина экспортировала на $ 3,7 млрд", - сообщил глава правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Алиментные должники: 7 тыс. человек объявлены в розыск, 82 тыс. - запрещен выезд за границу, - Гройсман

Украина увеличила экспорт товаров на 23,5% в январе 2018 года, - Гройсман 01

Источник: https://censor.net.ua/n3056356
 
 
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та Ви прям його "квантовою фізикою"...він "пацик" простий...вінницько-базарний...

економіка в нього теж проста "вчора продав 2 шуби, сьогодні 3"...більше?більше! всьо - профіти)
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це добра новина !зараз почуєм що скажуть хрохотуни
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Ті, хто НЕПОРОХОБОТИ, цікавляться в які саме країни збільшився експорт.
Ато за минулий рік з снігерією товарооборот виріс найбільше, чомусь... Хоча Петро, щойно на 112 закликав міжнародну спільноту до ПОСИЛЕННЯ санкцій...
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Я не пойму а в чем ето хорошая новость? Что все хорошие продукты уезжают за бугор а в нас остается одно дерьмо притом по неадекватным огромным ценам?
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ето все равно что радоваться что украинцы массово выезжают из страны.
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гы... "Україна збільшила експорт товарів на 23,5% у січні 2018 року", - Гройсман - Цензор.НЕТ 7087а шож в этом плохого?производители продали товар,получили денюшку,заплатили рабочим,отстегнули в казну.
а ну да...у комуняк же так и было-не дай бог чего то вывезти из совка-таможня шерстила ого-го.при капитализме наоборот,здесь стараются меньше ввезти-больше вывезти.
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дело в том казна ето карман Барыги с Гнойсманом. Ето как носить воду дырявым ведром. А плохо то что везут за бугор в основном сырье и ресурсы.
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За бугор едут все плохие продукты, а назад приезжают деньги, много зеленых денег. "Україна збільшила експорт товарів на 23,5% у січні 2018 року", - Гройсман - Цензор.НЕТ 5975
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А еще взамен наших хороших продуктов французы шлют нам свой вонючый сыр Камамбер "Україна збільшила експорт товарів на 23,5% у січні 2018 року", - Гройсман - Цензор.НЕТ 5453
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нехорошо так шутить
по сравнению с Германией; есть продукты, купленные в Украине, нельзя.
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вот самый грохнутый, ты, уже и подлизал..
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ты бы лучше у михуэля поинтересовался.чего при нем в грузии с товарооборотом было.и как обстояла торговля с агрессором...
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В январе 2012-го экспорт - $ 5,32 млрд.
В январе 2013-го экспорт - $ 5,12 млрд.
........
В января 2018-го экспорт - $ 3,7 млрд.
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Гройсман протормозил экспорт товаров в ЕС 20млрд. А всего в 2016 году (по 2017 еще данных не опубликовали) согласно минфину было 47 млрд., в общем, в разные страны.
Так что твой высер про 5 млр. - это подогнанные цифры к ляпнутой Гройсманом дури. "Україна збільшила експорт товарів на 23,5% у січні 2018 року", - Гройсман - Цензор.НЕТ 8519
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Дефицит внешней торговли в Украине вырос в 8 раз по сравнению с прошлым годом, страна начала загибаться от потужных реформ будкобудивныкив.

Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/finance/10045484-deficit-vneshney-torgovli-v-ukraine-vyros-v-8-raz.html
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, не выдержал темпа потужных реформ ...ушёл жить в другое измерение
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Тобто майже така кількість у грощовому еквіваленті виведена в офщори, а народ україни зубожив рівно на таку суму 3,7лярдів
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Це ви ще по відремонтованим на 95% дорогам не їздили. У мене кум позавчора виратив 2 колеса на вибоїні ім.Автодора. А так все добре: "прєстіж крєпчає, неупинно зростає процент жиров у маслі, довольні хами- ситі в них !бала..."
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Коли Гройся називає якусь позитивну цифру, то це значить десь вилазить дупа, яку Вова намагається прикрити лопушком.
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из речей Яккадемика ПЕРЛЫ!!!
"цены поднялись из-за того что ВВП вырос на 2%" (Гройсман)
"свинина подорожала в 2 раза потому что был неурожай ягод и фруктов" (Гройсман)
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"міграція українців, бо у тещі клімакс.
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Квоты ЕС в зоне "свободной" торговли выбирают под ноль. К лету уже будет минус.
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Глави МЗС країн Євросоюзу домовилися уникати підтримки популістів в Україні------------В ЄС вважають, що повинні уникати підтримки популістів в Україні, навіть якщо вони керуються реформістськими та антикорупційними гаслами. "Україна збільшила експорт товарів на 23,5% у січні 2018 року", - Гройсман - Цензор.НЕТ 5587
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ну,все на своих ошибках учатся...ну,кроме этих самых популистов.
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а борцуни із бариґами за щастя народне взяли - і розхєрачили інсталяцію на честь Криму
це ж зовсім інший рівень допомоги державі!
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Пенсіонери нині отримують більше як удвічі менше, ніж чотири роки тому. Такого висновку дійшли у громадській організації "Публічний аудит", пише газета "Експрес". Фахівці пояснюють: реформа "з'їла" зароблені гроші пенсіонерів. Понад те - суми виплат, якщо брати у доларах, істотно зменшились. Загалом, за підрахунками фахівців, втрати українських пенсіонерів через знецінення виплат за останні чотири роки сягнули 62 мільярдів доларів. - Ось уже півроку влада чи не на кожному кроці розповідає про успішну пенсійну реформу та зростання пенсій, порівнюючи виплати, які були вчора, з виплатами, які є сьогодні, - каже провідний аналітик "Публічного аудиту" Тарас Галайда. - Та насправді спостерігаємо не підвищення, а скорочення доходів пенсіонерів на 75%, а потім незначний підвищення до 50% попереднього розміру. Це класична шахрайська схема, коли в людини забирають усе, а потім повертають незначну частину. Однак вона радіє, бо вже змирилася з цілковитою втратою, а головне - не претендує на повернення відібраного. - Що саме маєте на увазі, кажучи про істотне скорочення доходів пенсіонерів? - Пенсійний фонд звітує, що середній розмір пенсії в Україні на початок цього року зріс на 35,7%, або на 652,15 гривні проти аналогічного періоду минулого року і становить 2480 гривень. Зокрема, мінімальна пенсія за віком на початку року збільшилася на 16,4% - до 1452 гривень, якщо порівнювати із січнем 2017-го. Це, зауважу, порівняння виплат за останній рік у гривнях. А тепер подивімось, яку картину маємо за останні чотири роки в перерахунку на долари. За початкову точку беремо січень 2014 року. Тоді середня пенсія становила 1526,10 гривні, або, за курсом НБУ на той час, 191 долар. - А якщо брати середньорічний курс НБУ, це 11,88 грн за долар, то в 2014-му середньостатистична пенсія становила 128 доларів, - каже провідний аналітик "Публічного аудиту" Тарас Галайда. - 2015-го середня пенсія сягнула 1581,5 гривні. Середньорічний курс гривні щодо долара тоді становив 21,84. Отже, середня пенсія дорівнювала 72 доларам. 2016-го розмір пенсії - 1699,5 гривні, або 66 доларів (середньорічний курс - 25,55). 2017-го - 1828,3 гривні, або 68 доларів (курс - 26,59 гривні за долар). На початок цього року маємо 2480,5 гривні, або 88 доларів (за курсом 28,06). Як бачимо, за чотири роки середня пенсія зменшилася приблизно удвічі: зі 191 долара до 88-ми. - Як ви підрахували втрати пенсіонерів за останні чотири роки загалом? - Загальні втрати від знецінення пенсій за цей період сягнули 62 мільярдів. 2014 року люди втратили 9,07 мільярда доларів. Від 191 долара пенсії, яку ми взяли за точку відліку, віднімаємо 128 доларів (середню пенсію 2014-го) -дістаємо 63 долари. Множимо на 12 мільйонів пенсіонерів і на 12 місяців - маємо оті 9,07 мільярда доларів. Аналогічно, відштовхуючись від початкової точки, вираховуємо втрати за наступні роки. 2015-го - це 17,13 мільярда доларів, 2016-го - 18 мільярдів, 2017-го - 17,7 мільярда. Додаємо показники втрат за чотири роки - дістаємо 61,9 мільярда доларів - суму, яку я озвучив на початку відповіді. Якщо поділимо її (заокруглимо до 62 мільярдів доларів) на 12 мільйонів пенсіонерів, вийде 5200 доларів. Таку суму загалом за чотири роки вже втратив кожен український пенсіонер. Якщо брати середні втрати за рік, то це (5200 доларів ділимо на чотири роки) - приблизно 1300 доларів. До слова, орієнтовно стільки ж пенсіонер втратить і цього року. Від 191 долара пенсії на початок 2014-го віднімаємо 88 доларів на початок цього року - маємо 103 долари. Множимо на 12 місяців - дістаємо 1236 доларів... - У чому бачите втрати пенсіонерів унаслідок проведеної реформи? - Пенсійна реформа насправді завуальовано відібрала в пенсіонерів їхні заслужені гроші. Так, зниження вартості одного року страхового стажу із 1,35% до 1% заробітної плати призвело до того, що зростання пенсії на 500 гривень і більше стосувалося тільки 3,6 мільйона пенсіонерів, або 30% їхньої загальної кількості. Решта 70% пенсіонерів або не отримали надбавки зовсім, або могли сподіватися на якісь копійки. Зниження вартості одного року страхового стажу "з'їло" все або майже все підвищення пенсії - її розмір у середньому зменшився на 25%. Зазначені зміни спеціально поєднали із так званим осучасненням, тобто індексацією, аби пенсіонери не зауважили втрат і не протестували. Насправді для підвищення пенсій ніяких реформ не потрібно - для цього цілком досить постанови Кабміну. Однак для збільшення пенсійного стажу та зниження його вартості на 35% одного рішення замало - тут якраз був потрібен закон, який уряд успішно проштовхнув. Крім того, збільшення страхового стажу, потрібного для виходу на пенсію, з 15 до 25 років, а з кожним наступним роком - ще на один рік (доки не буде досягнуто позначки 35 років), насправді позбавило мільйони людей права на пенсію. Більше новин з усіх регіонів України читайте у свіжому номері газети "Експрес" Головні новини за добу - в нашій щоденній розсилці y Telegram Наталія ВАСЮНЕЦЬ
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При вароффкє моя пенсія дорівнювала 270 долярам.
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так то її заслуга що вона її підняла, чи то її заслуга, що ще не все встигли розікрасти, "аналітику"?
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А таки підняла. При прем"єрстві Шапкокрада коеф. за трудовий стаж при нарахуванні пенсії був 1.2, а варовка підняла його до 1.35.
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В СССР пенсия мамы была 120 руб
квартиру получили бесплатно
комуналка 20 руб колбаса вареная 2-20 55 кило колбасы
медицина бесплатная
сейчас все в три раза хуже
пенсия 2500 минус хотя бы лекарства остается ноль
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Не знаю чому, але будь-яка переможна реляція від пархатого чомусь вже викликає страх - чекай чергової падляни.
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Супрун сказала , что скорая помощь не к каждому приедет , но будет волонтерская организация от израиля парамедиков, которая возьмет на себя одну область. Они будут спешить на помощь пока скорая к вам едет, передвигаться будут на велосипедах, скутерах, маршрутках, роликах))) Все наши парамедики которые не умеют водить скутер или велосипед будут уволены, а так же потеряют работу водители так как скорые будут сокращены. Только когда приедет на роликах к вам волонтер , как он будет заходить в квартиру и оказывать вам помощь? Или на скутере, пока он вас будет лечить скутер уведут и следа не оставят)))
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Для тех, кто в теме. Тут все дело в том, что Кипр - это тоже ЕС.
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И какие товары Украина экспортирует на Кипр?


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читай все навпаки наоборот - всього того шо кажуть свині
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Що-що, а Грося вміє малювати, хоча це йому малюють якісь рядові клоуни, а він цю лажу розміщає в Інеті. Може й експорт підвищився, але простим громадянам від цього нічого не додасться, на жаль. Хай би ліпше прокоментував ініціативу довбаного Київгазу, який на кожному будинку вивісив об'яви: "З березня місяця 2018 р. у зв'язку з невстановленням лічильників газу на кожного зареєстрованого споживача буде нараховуватись щомісячне споживання 9,8 куб.м. газу". Оце, бляха, 148-а "потужна" реформа. Бо коли людина живе сама, вона буде платити стільки приблизно, скільки й раніше, а коли уже двоє людей - в 2 рази більше, а, наприклад, четверо, то в 4 (!!!!) рази більше.
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какое открытие!!!
начало года - время зернотрейдеров сливатьзерно на экспорт. зерновозы с января караванами ходят. Какое млять достижение!! Охренеть можно.
Пэрэмога. Не и наче)
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Поки українці не відчують по своїх гаманцях вищевказані "результати" то ці всі цифри до ..изди. Десь так...
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Порошенко хочет родить такого монстра, по сравнению с которым наезд на «Новую почту» покажется детской забавой Март 19, 2018Комментарии: 2Метки: Национальное Бюро Финансовой Безопасности, Сергей Лещенко, Южанинина
"Україна збільшила експорт товарів на 23,5% у січні 2018 року", - Гройсман - Цензор.НЕТ 6319А вишенка на торт - это перетягивание на себя полномочий НАБУ. Короче говоря, все подсознание Банковой читается и без Фрейда.
История с «Новой почтой» - это только начало. Вы еще не читали законопроект президентского аудитора Нины Южаниной о создании нового монстра - Национального Бюро Финансовой Безопасности.
Об этом ужасе предупреждает сегодня в Фейсбуке нардеп Сергей Лещенко.
В тему - Старая прокуратура против Новой почты
Когда в конце 2016 года случайно ликвидировали налоговую милицию, все ликовали. Но сперва Порошенко целый год блокировал законопроект о службе финансовых расследований, внесенный министром финансов Данилюком, а теперь показал свои настоящие намерения.
Вместо современной сервисной службы Банковая хочет родить нового монстра, который к тому же будет управляться президентом. Фактически, вторую СБУ. Со своим спецназом, с правом кошмарить бизнес, и с практическим отсутствием парламентского контроля.
Уволить главу НБФБ парламент не сможет, а сможет только инициировать это перед президентом. И то, собрав 150 подписей.
А вишенка на торт - это перетягивание на себя полномочий НАБУ.
Короче говоря, все подсознание Банковой читается и без Фрейда.
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Украина вывозит дешевое сырье , дешевое зерно , дешевый металл , а в январе 2018 года вывезла сырья , зерна и металла больше на 23,5%... Это что , успех , Гройсман ? Из сырья , зерна и металла нужно в Украине производить высококачественную продукцию и продавать в ЕС - вот этим можно было бы похвастаться. Нет повода хвастаться , Гройсман...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Украина увеличила экспорт товаров на 23,5% в январе 2018 года", - Гройсман
 
 
 
 
 
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