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 Политика Украины, За рубежом
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 Совет ЕС по иностранным делам заявит о солидарности с Украиной и Великобританией, - глава МИД Бельгии Рейндерс

Совет ЕС выразит солидарность с Украиной и Великобританией в связи с действиями России, заявил в понедельник министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс перед началом заседания в Брюсселе Совета на уровне глав МИД.

"Четыре года спустя после аннексии Крыма и на следующий день после президентских выборов (в России - ИФ) мы должны одновременно показать нашу солидарность с Украиной, что было сделано сегодня утром во время встречи с (главой МИД Украины. - Ред.) Павлом Климкиным, но также показать нашу солидарность с Великобританией, надеясь, что российский президент согласится конкретно и открыто, прозрачным образом участвовать в расследовании событий, которые произошли в Солсбери", - сказал Д.Рейндерс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

"Это чрезвычайно серьезно: использовать химическое оружие, как это было в случае данного драматического инцидента", - добавил глава МИД Бельгии, говоря об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

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Одним из центральных вопросов совещания министров иностранных дел в понедельник является Украина. Кроме того, глава МИД Великобритании Борис Джонсон проинформирует Совет ЕС об инциденте в Солсбери.

Источник: https://censor.net.ua/n3056354
 
 
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"должны одновременно показать нашу солидарность с Украиной" - не признают легитимности Путина из-за выборов в Крыму?Источник: https://censor.net.ua/n3056354
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСовет ЕС по иностранным делам заявит о солидарности с Украиной и Великобританией, - глава МИД Бельгии Рейндерс
 
 
 
 
 
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