 Россияне утвердили войну, - Арьев о выборах президента РФ

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, депутат Верховной Рады Украины (БПП) Владимир Арьев, передает Цензор.НЕТ.
"Крупнейший в истории выборов Путина результат дает ему добро на создание миру наибольших из возможных проблем. Россияне сегодня утвердили войну. Не завтра, но вскоре, особенно если Запад будет не способен его (Путина. - Ред.) зажать как следует", - заявил Арьев.
Напомним, в России подсчитали 99,75% голосов: Путин набирает больше 76,67%.
тааааак! А ВОТ ЗДЕСЬ НУЖНО РАЗОБРАТЬСЯ... Почему не 89% ? или сколько там "соцопрос" последний дал.. 91% поддержки путина?
Это ж получается - в избиркомах сидит пятая колона и 15 (!!!) % у путина УКРАЛИ!
і кацапи зрозуміли, що в світі знають, що більше 100% не буває, а це ж, можливо не останні вибори хуйла - градус повинен підвищуватися, як в с2н5он до 96% !
всі думали оберуть навального)))))))), а сталося хуйло ! )))
це він стібається)
знову вибрали хуйла
Потому как даже простое поддержание "боеспособности" армии мордора на существующем уровне - это колоссальные бюджетные нагрузки, а даже плешивая кремлёвская шмара понимает, что этот уровень, это чуть больше чем ничего...
Так что - ягель, саранча, жабы, комары и брюква, в ближайшее время "бодрым маршем" войдут в потребительскую корзину среднестатистического ватника...
Кароче - чистим автоматы и запасаемся попкорном...
Все считали, что Россия - это в худшем случае помеха, но никак уж не угроза, пишет известный борец с кремлевским режимом, журналист Эдвард Лукас в материале «Мы должны дать бой бандитскому государству Путина», опубликованном в The Times.
овощи будут довольны
* игнорирование закона и международных договоров;
* ограничение гражданских свобод;
* однопартийная система (декоративная многопартийность);
* монополизм на СМИ;
* безальтернативное доминирование воли президента-самодержца;
* склонность до ксенофобии и деспотизму;
* централизация власти и жестокая иерархия управления, основанная на
государственном принуждении и насилии;
* агрессивная внешняя политика, связанная с самоизоляцией общества.
Россия - это деспотическая империя, живущая только преступными методами. У нее одна цель - будь за какую цену добиться мирового господства и, в первую очередь, вернуть Украину в свои владения. Ценой тысяч и тысяч убитых людей, ценой океана крови идет Россия по шею в этом кровавом болоте, идет чёрной дорогой войны. У нее такое государство, у нее такая религия, у нее такая идеология, у нее такая интеллигенция, у нее такой, так званый «великорусский» народ. «Великороссы» создали собственное предстояние про свое имперское величие: Россия не может быть империей без Украины. Они не беспокоятся о том, хочет ли для себе такой судьбы сама Украина. «великороссы» повсюду демонстрируют свою ненависть к Украине, но при это считают, что украинцы обязаны любить россию. Вот такая уродская позиция.
https://oleg-leusenko.livejournal.com/9028943.html
Нужно срочно поднять цену на эл.энегрию для украинцев вдвое. Бопутиннападэ.
Будапештский кидок вылезет гарантам боком, с кишками.
...большинство депутатов в нижней палате парламента Нидерландов выступили против сайта Европейской комиссии по противодействию фейковым новостям "ЕС против дезинформации". Речь идёт прежде всего о деятельности сайта по противодействию российской пропаганде. Так парламентарии собираются обратиться к премьеру страны Марку Рютте призвать лидеров ЕС закрыть сайт, если члены правительства не сделают это первыми.
Выводы о готовности и способности Европы дать отпор людоедам дедайте сами...
На этот раз с соплями.
Что еще дедушке надо ?