 Россияне утвердили войну, - Арьев о выборах президента РФ

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, депутат Верховной Рады Украины (БПП) Владимир Арьев, передает Цензор.НЕТ.

"Крупнейший в истории выборов Путина результат дает ему добро на создание миру наибольших из возможных проблем. Россияне сегодня утвердили войну. Не завтра, но вскоре, особенно если Запад будет не способен его (Путина. - Ред.) зажать как следует", - заявил Арьев.

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Напомним, в России подсчитали 99,75% голосов: Путин набирает больше 76,67%.