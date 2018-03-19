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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Арьев (485) выборы (20195) Путин (23642) Россия (68490)

 Россияне утвердили войну, - Арьев о выборах президента РФ

Переизбрание Владимира Путина президентом России может усложнить проблемы, которые сейчас стоят перед миром.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, депутат Верховной Рады Украины (БПП) Владимир Арьев, передает Цензор.НЕТ.

"Крупнейший в истории выборов Путина результат дает ему добро на создание миру наибольших из возможных проблем. Россияне сегодня утвердили войну. Не завтра, но вскоре, особенно если Запад будет не способен его (Путина. - Ред.) зажать как следует", - заявил Арьев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Пипл хавает", - россиянин съел бюллетень в кабинке для голосования в знак протеста против абсурдности выборов в РФ. ВИДЕО

Россияне утвердили войну, - Арьев о выборах президента РФ 01

Напомним, в России подсчитали 99,75% голосов: Путин набирает больше 76,67%.

Источник: https://censor.net.ua/n3056351
 
 
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так и есть - эти выборы еще раз показали имперскую сущность рузьке народа.... Душителя и палача своих соседей - всех тех, кто не хочет быть под их пятой... Война неизбежна....
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...войну . Одностороннее прекращение огня опять им в противовес ?
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Путин набирает больше 76,67%.

тааааак! А ВОТ ЗДЕСЬ НУЖНО РАЗОБРАТЬСЯ... Почему не 89% ? или сколько там "соцопрос" последний дал.. 91% поддержки путина?
Это ж получается - в избиркомах сидит пятая колона и 15 (!!!) % у путина УКРАЛИ!
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та там в хуллостані все ок, це ж не останні вибори хуйла - це тренд!!!
і кацапи зрозуміли, що в світі знають, що більше 100% не буває, а це ж, можливо не останні вибори хуйла - градус повинен підвищуватися, як в с2н5он до 96% ! Россияне утвердили войну, - Арьев о выборах президента РФ - Цензор.НЕТ 3595
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Лео, не треба так казати, а то хуйло завтра нападе!
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така неждана новина))),
всі думали оберуть навального)))))))), а сталося хуйло ! )))
це він стібається) Россияне утвердили войну, - Арьев о выборах президента РФ - Цензор.НЕТ 1564
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Та не бзди, возмешь винтовку, и с пасе в окоп...остановишь супостата...зря заррплату тебе платил народ?
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Олексій, воно може в фейсбуці постити, та в обсце) сидіти, яка гвинтівка ?! Россияне утвердили войну, - Арьев о выборах президента РФ - Цензор.НЕТ 3217
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" Кавказская пленница " - там тоже была песенка с " Ла-ла-ла " . Пророческая песенка .
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Бля Арьев!! Не тупи так откровенно. А до этого русияне очень активно протестовали против войны? Митинги и марши устраивали, в соцсетях поддержку Украине и украинцам выражали Россияне утвердили войну, - Арьев о выборах президента РФ - Цензор.НЕТ 2648 Вернись Арьев в реальность - выброси грибы!
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взагалі то, кацапи ващє ніпрічьом, результат виборів від них ніяк не залежав
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Когда кто-то говорит, что это ботокс развязывает войны и он плохой, а народ запоребриковый типа "хороший" - посмотрите на результаты выборов и не мелите чушь. Убийцы, мародеры и просто *идарасы в экстазе голосуют за такого же ублюдка, только концентрированного в одном, как сами
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з такою зомбопропагандою на расеє неможливо обрати іншого президента ніж Тупіна, подивився тільки один ролік на ютубі вже вистачило там зомбують так: якщо ви не проголосуєте та до вас прийде військовий комісар та вас призовуть до армії навіть якщо вам за 50 років, якщо не проголосуєте - інший президент прийме закон що до вас підселять "гея на передержку!"), якщо не проголосуєте то кожний візит до вбиральні буде по графіку це прийме інший президент) рідкісна маячня.
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Неужели других актуальных тем нету, нежели пиарить это 150 сантиметровое х....уйло. Забудьте, что там за поребриком, повлиять на политическую ситуацию в мордоре Украина не сможет. Лучше пишите о том, как ботоксного окурка мордой в говно окунает весь цивилизованный мир.
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Кремль всегда находится в состоянии войны 2 000 лет уже.Виктор Цой не зря песенку сочинил,2 дет война,война без особых причин.Мирным путём собрать такую территорию собрать в одно гоффно невозможно.
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За последних 50 лет в расеи выросло новое поколение дебилов ...Россияне утвердили войну, - Арьев о выборах президента РФ - Цензор.НЕТ 9586
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Не "Войну", а нищебродство, убожество и деградацию!
Потому как даже простое поддержание "боеспособности" армии мордора на существующем уровне - это колоссальные бюджетные нагрузки, а даже плешивая кремлёвская шмара понимает, что этот уровень, это чуть больше чем ничего...
Так что - ягель, саранча, жабы, комары и брюква, в ближайшее время "бодрым маршем" войдут в потребительскую корзину среднестатистического ватника...
Кароче - чистим автоматы и запасаемся попкорном...
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Вот те и пусковая площадка сей миссии.

Россияне утвердили войну, - Арьев о выборах президента РФ - Цензор.НЕТ 7648
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Классика жанра состоит в том,что если на содержание армии уходит 10 и более % бюджета в год,то в будущем жрать придется танки самолёты и прочих металлолом,вместо хлеба с маслом.
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у кацапов деньги есть ... нефть , газ и другую зарытую в земле хрень никто ещё не отменял ...
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У расии больше. Это показатель, говорящий о подготовке к большой войне...
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Вы легкомысленное и беззаботное создание.
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только воевать эти фашисты любят на чужой земле , за чужие деньги и чужими руками ...
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Больше двух десятилетий британский истеблишмент отмахивался от предупреждений о российской угрозе. Таких людей, как я и мои друзья в Эстонии, Латвии, Литве и по всему миру, не принимали всерьез, считали параноиками, застрявшими в прошлом.
Все считали, что Россия - это в худшем случае помеха, но никак уж не угроза, пишет известный борец с кремлевским режимом, журналист Эдвард Лукас в материале «Мы должны дать бой бандитскому государству Путина», опубликованном в The Times.
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путина с великолепной победой поздравили прЕзиденты - КИТАЯ..КАЗАХСТАНА..АРМЕНИИ..ТУРКМЕНИИ..АЗЕРБАЙДЖАНА..БЕЛОРУСИИ..АБХАЗИИ..ВЕНИСУЭЛЫ..КУБЫ..МОЛДОВЫ..ТАДЖИКИСТАНА..КИРГИЗИИ.. и т.д. остальные уже стоят в очереди и ждут 7- мая. - ИНАУГУРАЦИЯ ПУТИНА ЦАРЯ ВСИЯ ПЛАНЕТЫ -
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Буде як минулоро року на 9 травня у Москву поїхав тільки Додон)
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ну что на грядках тот же тракторист.
овощи будут довольны
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Ключевыми характеристиками российского тоталитаризма есть.
* игнорирование закона и международных договоров;
* ограничение гражданских свобод;
* однопартийная система (декоративная многопартийность);
* монополизм на СМИ;
* безальтернативное доминирование воли президента-самодержца;
* склонность до ксенофобии и деспотизму;
* централизация власти и жестокая иерархия управления, основанная на
государственном принуждении и насилии;
* агрессивная внешняя политика, связанная с самоизоляцией общества.
Россия - это деспотическая империя, живущая только преступными методами. У нее одна цель - будь за какую цену добиться мирового господства и, в первую очередь, вернуть Украину в свои владения. Ценой тысяч и тысяч убитых людей, ценой океана крови идет Россия по шею в этом кровавом болоте, идет чёрной дорогой войны. У нее такое государство, у нее такая религия, у нее такая идеология, у нее такая интеллигенция, у нее такой, так званый «великорусский» народ. «Великороссы» создали собственное предстояние про свое имперское величие: Россия не может быть империей без Украины. Они не беспокоятся о том, хочет ли для себе такой судьбы сама Украина. «великороссы» повсюду демонстрируют свою ненависть к Украине, но при это считают, что украинцы обязаны любить россию. Вот такая уродская позиция.
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МОЛОДЭЦЬ 5 КОПИЁК ....МОЛОДЭЦЬ ..2 КОПИЙКИ..ЯКИЙ НАРОД ТАКИ И ПРАВИТЕЛИ НА НЕСЧАСТНОЙ УКРАИНИ УЖЕ 26 РОКИВ.. МОЛОДЭЦЬ ПРЯМО У ТОЧКУ СКАЗАНУЛ ..ШИКАРНА ДОЛЯ СЩАС МАЕ УКРАИНО - БИДНА..НЕСЧАСТНА..ЗЛАЯ..ГОЛОДНАЯ И ВАЮЕ САМА С СОБОЮ -МАЛАДЭЦЬ..
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Якщо за 27 років не спромоглися обрати достойну владу, то хто нам дохтур. Чого варті, те і маємо. Згадай вислів Черчілля.
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Классика жанра,СССр сдох по сути в 1979 году,когда напал на Афган.Тоже будет с Кремлей и после Сирии.
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Первый заместитель головы Верховной Рады Украины Ирина Геращенко требует публичных извинений от газеты "Вечерние вести" и общественного вещателя Uа:Першого, которые обнародовали карты Украины без Крыма. Об этом она заявила в Facebook.
Россияне утвердили войну, - Арьев о выборах президента РФ - Цензор.НЕТ 8417
https://oleg-leusenko.livejournal.com/9028943.html
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Это не извинения надо требовать, а уголовно наказывать . Геращенко явно не тянет в этих вопросах
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К чёрту его извинения! На пару лет турма без права на досрочное.
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РАША РАЗРАБОТАЛА КУРС НА ПРИВЫКАНИЕ ОБЩЕСТВА К НОВОЙ КАРТЕ. И всех , кто умышленно или по наивности поддерживает этот курс своими действиями , надо наказывать через суд.
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А Геращенко Ира- просто дура . ( простите ща грубость). Но других слов о человек, ВИЦЕ СПИКЕРЕ ВР, который ШОТО там требует , трудно подобрать
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" Вечерне вести " , кто бы мог подумать ,, Йулия Владимировна , что скажете . ? Росіяни затвердили війну, - Ар'єв про вибори президента РФ - Цензор.НЕТ 1135 .
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Пусть пересчитывают голоса- хуло махлевало
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Как ниажыданно. Интрига, фуле. Никогда такого не было, и вот опять.
Нужно срочно поднять цену на эл.энегрию для украинцев вдвое. Бопутиннападэ.
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Гудок мне просто так "попутчик леворуции", он Билет у Кондитера, тьфу ты - Кондуктора, прикупил, за 46 % акций ДТЭК. Так что Петин интерес там есть- "в половыну".
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Хочется пожелать россиянам быстрой и качественной деградации в течение 5-10 лет, вариант как в Венесуэле.
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слыш...ты иван бровкин на цилине . а як туби сосид скажэ шоб ты сдох скатиняка безрогая через 2-3 гоа шо ты провякаешь ему ..га..
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Электроэнергетика Украины выкуплена вся почти в частные компании,причем тут правительство?
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Вадимчик Новинский скупил уже пол Украины обойдя даже Ахметку, Беню и Жеваго вместе взятых по капиталу,Вадимчик мировой лидер по миллиардам Украины. Россияне утвердили войну, - Арьев о выборах президента РФ - Цензор.НЕТ 7010Но он не олегарх
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Неправильная мысль.Русская фашистская партия была создана раньше Итальянской Бенито Муссолини на 2 года.Муссолини создал в 1921 году,рюсская была создана в 1919 году.Википедийная туфта то таке,для ослов из одного кремлевского источника.
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Наверно опять рыдать будет.
На этот раз с соплями.
Что еще дедушке надо ?
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я смотрю на все это с осторожным оптимизмом. Выбери они кого-то другого - это бы дало импульс для попыток еще раз попытаться цивилизованному миру договориться с Рашкой. Особенно (не дай Бог) если бы выбрали когото склонного к либерализму, типа Титова. А так все остается как есть, Раха планомерно будет проходить все прописанные ей врачом стадии терапии от имперскости, с эвтаназией по итогу, если лечение не принесет плоды. А с Путиным - это гарантировано
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