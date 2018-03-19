 Отравление Скрипаля: в Великобританию прибыли международные эксперты по химическому оружию

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает ВВС.
Специалисты посетят военную исследовательскую базу в Портон-Дауни в Уилтшире, а также встретятся со старшими британскими детективами.
Великобритания пригласила экспертов для проведения независимой оценки используемого вещества. Результаты анализа станут известны минимум за две недели.
Ранее разработчик "Новичка" отметил, что есть версия, будто бы вещество "Новичок" могло быть на руле авто экс-сотрудника ГРУ РФ или дверной ручке.
5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.
12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
Мэй сказала, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.
В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".
Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Также Цензор.НЕТ сообщал, что бывший топ-менеджер "Аэрофлота" и соратник Бориса Березовского Николай Глушков был найден мертвым 12 марта в Лондоне со следами удушения.
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17 марта в МИД России заявили, что РФ вышлет из страны 23 британских дипломатов в ответ на действия Великобритании.
Нанесенный неведомо кем, когда и как...
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Недомагання почалося одночасно в обох. Поліцмейстер отримав теж порцію. Є три точки від них потрібно танцювати.