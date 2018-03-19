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 Происшествия, За рубежом
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 Отравление Скрипаля: в Великобританию прибыли международные эксперты по химическому оружию

Сегодня, 19 марта, в Великобританию прибыли международные эксперты по химическому оружию, чтобы получить образцы от нервно-паралитического вещества "Новичок", которым отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает ВВС.

Специалисты посетят военную исследовательскую базу в Портон-Дауни в Уилтшире, а также встретятся со старшими британскими детективами.

Великобритания пригласила экспертов для проведения независимой оценки используемого вещества. Результаты анализа станут известны минимум за две недели. 

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Ранее разработчик "Новичка" отметил, что есть версия, будто бы вещество "Новичок" могло быть на руле авто экс-сотрудника ГРУ РФ или дверной ручке.

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

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12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй сказала, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что бывший топ-менеджер "Аэрофлота" и соратник Бориса Березовского Николай Глушков был найден мертвым 12 марта в Лондоне со следами удушения.

Читайте: Украина солидарна с Великобританией относительно ситуации с отравлением в Солсбери, - Порошенко

17 марта в МИД России заявили, что РФ вышлет из страны 23 британских дипломатов в ответ на действия Великобритании.

Источник: https://censor.net.ua/n3056350
 
 
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Да уже всем понятно, что руссолюдоедо в этом деле отличились.
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А если ещё это документально подтвердят, это означает больше санкций, и конец фашистской бензоколонки на год, пусть даже день - но ближе.
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Если за Великобританией высылку дипломатов сделает и Польша. То же самое НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО должна и сделать Украина. Здесь важно общая консолидированная позиция. Боле того необходима тщательная инспекция всех химзаводов Украины (произвоимые компоненты Новичка) разумеется после выводов и рекомендаций экспертов по химоружию (читай уже оружию массового поражения).
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Ну хоть в чём-то Рашка, лидером должна быть...В высоких технологиях- не получается...О мировом лидерстве в экономике,-только помечтать можно...Так хоть в ядах, могёт получится...Нашли полигон для испытаний химических ОВ, в Британии...Против своих перебезчиков и эмигрантов..ЯВНЫЙ УСПЕХ!...Сколько уже на тот свет отправили!!!! От олигархов до бывших гэбистов... Отравление Скрипаля: в Великобританию прибыли международные эксперты по химическому оружию - Цензор.НЕТ 3026
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чот непонятно...международным экспертам для идентификации ОВ потребуется "как минимум 2 недели", а британцы уже на третий день обвинили кацапов в том, что это их "новичок".
Нанесенный неведомо кем, когда и как... Отруєння Скрипаля: до Великої Британії прибули міжнародні експерти з хімічної зброї - Цензор.НЕТ 9222
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Ихтамнет! Они купили камуфляж в военторге! И БТР тоже!
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Отравлены в торговом центре, а как же букет цветов, оджда в чемодане?
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"Ранее разработчик "Новичка" отметил, что есть версия, будто бы вещество "Новичок" могло быть на руле авто экс-сотрудника ГРУ РФ или дверной ручке."
***
Недомагання почалося одночасно в обох. Поліцмейстер отримав теж порцію. Є три точки від них потрібно танцювати.
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