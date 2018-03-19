 СБУ не запрещала въезд в Украину кандидату в президенты РФ коммунисту Сурайкину. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в ответе пресс-службы СБУ на соответствующий запрос Цензор.НЕТ.

Напомним, ранее кандидат в президенты РФ сталинист Максим Сурайкин во время дебатов на росТВ заявил о своем визите в Киев и тайных встречах с коммунистическим и социалистическим подпольем.

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В журналистском запросе редакция просила уточнить, действительно ли Сурайкин въезжал на территорию Украины и есть ли он в списках лиц, которым запрещен въезд в Украину.

Ранее в комментарии спикер СБУ Елена Гитлянская сообщила, что официально в последний раз Сурайкин въезжал в Украину в 2005 году, и что в 2018 он мог заехать по фальшивому паспорту.

Относительно же наличия Сурайкина в запрещающих списках СБУ сообщила: "По состоянию на дату запроса (12.03.2018. - Ред.) решение о запрете въезда данному лицу Службой безопасности не принималось".





