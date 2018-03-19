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 Политика Украины
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Все про:запрет (1218) СБУ (12256) Сурайкин (1)

 СБУ не запрещала въезд в Украину кандидату в президенты РФ коммунисту Сурайкину. ДОКУМЕНТ

Служба безопасности Украины не запрещала въезд в Украину кандидату в президенты РФ, коммунисту-сталинисту Максиму Сурайкину.

Об этом говорится в ответе пресс-службы СБУ на соответствующий запрос Цензор.НЕТ.

Напомним, ранее кандидат в президенты РФ сталинист Максим Сурайкин во время дебатов на росТВ заявил о своем визите в Киев и тайных встречах с коммунистическим и социалистическим подпольем.

Смотрите: Кандидат в президенты РФ сталинист Сурайкин заявил о визите в Киев и встрече с коммунистическим подпольем: "Меня не было в базах и я успел выскочить". ВИДЕО

В журналистском запросе редакция просила уточнить, действительно ли Сурайкин въезжал на территорию Украины и есть ли он в списках лиц, которым запрещен въезд в Украину.

Ранее в комментарии спикер СБУ Елена Гитлянская сообщила, что официально в последний раз Сурайкин въезжал в Украину в 2005 году, и что в 2018 он мог заехать по фальшивому паспорту

Относительно же наличия Сурайкина в запрещающих списках СБУ сообщила: "По состоянию на дату запроса (12.03.2018. - Ред.) решение о запрете въезда данному лицу Службой безопасности не принималось".

СБУ не запрещала въезд в Украину кандидату в президенты РФ коммунисту Сурайкину 01

Источник: https://censor.net.ua/n3056348
 
 
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головне щоби вони просліткували до кого воно вчащає. бажано ім помогти білет в срассію купити без черги........
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К коммунистам в Украине должно быть отношение как к прокажённым, или как к буйным дебилам. Не хрен им здесь делать. Столько зла натворили на планете за 100 лет...
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ну наші комуно - підарастичні свині, зараз типу сидять і дрочать у підпіллі)))
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Хочется верить что теперь, после его антиукраинских заявлений на росТВ, запретят.
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Почему не запрещали? Что они здесь забыли или что ищут?
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Може порохориги його хоч у свій міратворєц внесуть СБУ не забороняла в'їзд в Україну кандидату в президенти РФ комуністу Сурайкіну - Цензор.НЕТ 2455
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ не запрещала въезд в Украину кандидату в президенты РФ коммунисту Сурайкину. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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