 "Пипл хавает", - россиянин съел бюллетень в кабинке для голосования в знак протеста против абсурдности выборов в РФ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео этой акции опубликовал гражданин РФ Андрей Свириденко. "Пипл хавает" - так он назвал свой перформанс.
"Когда власть считает, что народу можно подсовывать любых клоунов вместо кандидатов, единственный выход довести этот цирк до абсурда: мы схаваем любых кандидатов и любые инициативы", - написал он в комментарии к своей видеозаписи.
...
Вечером в воскресенье, 18 марта, в твиттереоппозиционной "Свободной сирийской армии" было опубликовано сообщение о том, что боевикам этой группировки удалось сбить самолет "Сухой" регулярной армии Сирии.
В сообщении, проиллюстрированном фотографией падающего самолета, сказано, что "Су" был подбит около "Китайской фабрики" в восточной части горного массива Каламун, к северу от Дамаска.
РИА Новости приводит другой комментарий под той же фотографией: "Момент падения боевого самолета Су-22, вылетевшего сегодня утром из аэропорта Ан-Насирия в Восточном Каламуне".
Раньше недовольных было 2,15%, зато сейчас аж 2,16%.
А шо это он не сообразил насрать на всех кандидатов?
А Вы о каких то там процентах ...
Странно что не Трамп !!)))))))))))
Не могут кацапы открыто восстать с поднятой головой,рабы они в крови,холопы..
А это так,цырк голимый..