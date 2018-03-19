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 Общество, За рубежом
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Все про:выборы (20195) голосование (1129) Путин (23642) Россия (68490)

 "Пипл хавает", - россиянин съел бюллетень в кабинке для голосования в знак протеста против абсурдности выборов в РФ. ВИДЕО

Россиянин съел бюллетень в кабинке для голосования в день выборов в России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео этой акции опубликовал гражданин РФ Андрей Свириденко. "Пипл хавает" - так он назвал свой перформанс.

"Когда власть считает, что народу можно подсовывать любых клоунов вместо кандидатов, единственный выход довести этот цирк до абсурда: мы схаваем любых кандидатов и любые инициативы", - написал он в комментарии к своей видеозаписи.

...

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Источник: https://censor.net.ua/n3056347
 
 
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Боевики "Свободной сирийской армии" объявили, что сбили самолет "Сухой"


"Пипл хавает", - россиянин съел бюллетень в кабинке для голосования в знак протеста против абсурдности выборов в РФ - Цензор.НЕТ 5403

"Пипл хавает", - россиянин съел бюллетень в кабинке для голосования в знак протеста против абсурдности выборов в РФ - Цензор.НЕТ 5403

Вечером в воскресенье, 18 марта, в твиттереоппозиционной "Свободной сирийской армии" было опубликовано сообщение о том, что боевикам этой группировки удалось сбить самолет "Сухой" регулярной армии Сирии.
В сообщении, проиллюстрированном фотографией падающего самолета, сказано, что "Су" был подбит около "Китайской фабрики" в восточной части горного массива Каламун, к северу от Дамаска.
РИА Новости приводит другой комментарий под той же фотографией: "Момент падения боевого самолета Су-22, вылетевшего сегодня утром из аэропорта Ан-Насирия в Восточном Каламуне".
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Никогда не было и вот опять.... с праздником дорогие россияне.. только не вздумайте плакать ... потом , нафиг вы ни кому не сдались , ни себе ни миру .. и кормить вас уже никто не будет.... вещи и машины сгниют , дома разрушатся и поделом.....
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Ему, бедолаге, не поздоровится. Уже затаскали, поди, по палицианским
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Растет уже внутреннее недовольство плешивым. Это значит что крови нужно будет больше чтобы дальше держаться у власти.
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Ага растет.
Раньше недовольных было 2,15%, зато сейчас аж 2,16%.
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Креативненько проголосовал чувак. Респект за смелость.
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Ничего страшного нет,что крыса снова самовыбралась.Это для рашки станет регрессом и падением. Короче скоро будут к нам туалеты проситься мыть,как в Польше.
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Вот же псих.
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а сколько русских пришли в костюмах клоунов.....значит воистинно был цирк
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мы схаваем любых кандидатов и любые инициативы", - написал он в комментарии к своей видеозаписи.

А шо это он не сообразил насрать на всех кандидатов?
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потому что народ ЭРЭФии не проигнорировал выборы, не возмутился против подставных кандидатов.
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..Первым из зарубежных руководителей Владимира Путина поздравил с избранием президент Сербии Александр Вучич..
А Вы о каких то там процентах ...
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Странно, что не Асад... он многим ему обязан.
Странно что не Трамп !!)))))))))))
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Нельзя эту гадость есть, надо было подойти креативней, принести в пакете собачье дерьмо и обмазать бюллетень, свернуть и бросить в избирательную урну!
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Теперь к нему знакомые в гости будут приходить с бумагой.)
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Ровестница хуйла, бездарное и вульгарное страшилище.
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Ну она конечно со своими тараканами, пройдя медные трубы и не обзавестись ими было б не реально. Но за Макара публично заступилась, не побоялась.
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Интрига разрешилась неожиданно! На выборах фюрера Путина победил... фюрер Путин! Такая победа фюрера Путина над его маститым соперником фюрером Путиным стала большим сюрпризом для того, кто тайно наблюдал за президентской гонкой - для любимого всеми россеянами фюрера Путина. Ведь он сделал ставку на давно изжившего себя, пожилого фюрера Путин - а победил молодой кандидат фюрер Путин! Причём победил очень неожиданно, с минимальным перевесом голосов. Россея в шоке и результаты выборов долго ещё будут обсуждаться в ОченьСвободныхСМИ, в ВыдающихсяТрудовыхКоллективах и в ЧастныхВоенныхКомпанияхВагнера.
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Ну хоть не дал в своём бюллетене проставить "нужного" кандидата, как єто сделали другие мокшане https://www.youtube.com/watch?v=Qq6H8CgsXnw
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откройте сейчас bbc.com и cnn.com, там новости про выборы, посмотрите как они путина показывают
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нет. этот ритуал у русни становится массовым к 9.05. Модрва на бутыльки тогда садится с похрюкиванием - можым повторить.
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Кацапский раб, пусть еще дерьма навернет.....
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він по любому проголосує за Тупіна тільки у біотуалеті, бюлетень попаде туди куди треба у вигляді лайна)
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В следующий раз Хуйло бюллетени "новичком" или полонием обработает. Чтобы подавились.
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да нормальная акция...этот Свириденко явно наш украинский хлопец, кацапы бы до такого не додумались... "Піпл хаває", - росіянин з'їв бюлетень у кабінці для голосування на знак протесту проти абсурдності виборів у РФ - Цензор.НЕТ 4975
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И все равно пришел на выборы,взял бумажку,втихаря в кабинке откусил,и не факт что это не дубликат,снял втмхую,чтоб никто нне увидел,а потом скорее всего оригинал заполнил за хуйла и бросил в урну.
Не могут кацапы открыто восстать с поднятой головой,рабы они в крови,холопы..
А это так,цырк голимый..
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Пипл хавает", - россиянин съел бюллетень в кабинке для голосования в знак протеста против абсурдности выборов в РФ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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