 "Пипл хавает", - россиянин съел бюллетень в кабинке для голосования в знак протеста против абсурдности выборов в РФ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео этой акции опубликовал гражданин РФ Андрей Свириденко. "Пипл хавает" - так он назвал свой перформанс.

"Когда власть считает, что народу можно подсовывать любых клоунов вместо кандидатов, единственный выход довести этот цирк до абсурда: мы схаваем любых кандидатов и любые инициативы", - написал он в комментарии к своей видеозаписи.

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