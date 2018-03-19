 В Раде зарегистрирован законопроект "О валюте". Порошенко определил его как неотложный

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующий проект закона (№8152) от 19 марта зарегистрирован на сайте парламента. Его инициатор – П.Порошенко. Текст документа в настоящее время отсутствует.

По данным ВР, 17 марта этот законопроект определен президентом как неотложный.

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Как сообщалось, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство поддерживает разработанный Национальным банком Украины и одобренный Национальным советом реформ при президенте проект закона "О валюте". Он подчеркнул, что это хорошая законодательная инициатива, которую правительство намеренно поддерживать. Премьер также выступил за скорейшее принятие Верховной Радой данного документа.

НБУ 10 августа 2017 года обнародовал на веб-сайте для общественного обсуждения проект закона "О валюте", который призван стать единым законодательным актом, определяющим порядок организации валютного регулирования и осуществления валютного надзора в стране.

Ранее, 1 декабря 2016 года, НБУ обнародовал концепцию новой модели валютного регулирования, а также "дорожную карту" по ее введению. Концепция предусматривает свободу проведения валютных операций по принципу "разрешено все, что прямо не запрещено". При этом режим свободного движения капитала предполагает отсутствие валютных ограничений, следовательно, он не требует валютного контроля. Контроль за соблюдением валютного законодательства будет возложен на валютный надзор.

В соответствии с предложениями НБУ, после принятия Верховной Радой закона "О валюте" понадобится шесть месяцев переходного периода на согласование нормативно-правовых актов центробанка с нормами закона. Только после этого закон вступит в силу.

В настоящее время основным нормативно-правовым актом, регулирующим сферу валютного рынка, является декрет Кабинета министров Украины "О системе валютного регулирования и валютного контроля" от 1993 года.

5 марта 2018 года замглавы НБУ Олег Чурий сообщил, что Национальный совет реформ при президенте Украины, после рассмотрения 2 марта разработанного НБУ проекта закона "О валюте", рекомендовал рассмотреть документ как неотложный.