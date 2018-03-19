EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины, Экономика
  16062  29
Все про:валюта (2986) ВР (21765) Порошенко (14496)

 В Раде зарегистрирован законопроект "О валюте". Порошенко определил его как неотложный

Законопроект "О валюте" внесен в Верховную Раду и определен президентом Украины Петром Порошенко как неотложный.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующий проект закона (№8152) от 19 марта зарегистрирован на сайте парламента. Его инициатор – П.Порошенко. Текст документа в настоящее время отсутствует.

По данным ВР, 17 марта этот законопроект определен президентом как неотложный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко подписал и направил в Раду законопроект "О валюте": "Он меняет логику процессов"

Как сообщалось, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство поддерживает разработанный Национальным банком Украины и одобренный Национальным советом реформ при президенте проект закона "О валюте". Он подчеркнул, что это хорошая законодательная инициатива, которую правительство намеренно поддерживать. Премьер также выступил за скорейшее принятие Верховной Радой данного документа.

НБУ 10 августа 2017 года обнародовал на веб-сайте для общественного обсуждения проект закона "О валюте", который призван стать единым законодательным актом, определяющим порядок организации валютного регулирования и осуществления валютного надзора в стране.

Ранее, 1 декабря 2016 года, НБУ обнародовал концепцию новой модели валютного регулирования, а также "дорожную карту" по ее введению. Концепция предусматривает свободу проведения валютных операций по принципу "разрешено все, что прямо не запрещено". При этом режим свободного движения капитала предполагает отсутствие валютных ограничений, следовательно, он не требует валютного контроля. Контроль за соблюдением валютного законодательства будет возложен на валютный надзор.

В соответствии с предложениями НБУ, после принятия Верховной Радой закона "О валюте" понадобится шесть месяцев переходного периода на согласование нормативно-правовых актов центробанка с нормами закона. Только после этого закон вступит в силу.

В настоящее время основным нормативно-правовым актом, регулирующим сферу валютного рынка, является декрет Кабинета министров Украины "О системе валютного регулирования и валютного контроля" от 1993 года.

5 марта 2018 года замглавы НБУ Олег Чурий сообщил, что Национальный совет реформ при президенте Украины, после рассмотрения 2 марта разработанного НБУ проекта закона "О валюте", рекомендовал рассмотреть документ как неотложный.

Источник: https://censor.net.ua/n3056345
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Шо-то я об этом уже читал. Якобы, даже физ.лицам можно будет открывать счета, в банках заграничных. Ну и нормально! Помню как один электромеханик полинял, на тысячи долларов, открыв счет в Нью-Зииланд Банке. Он понятия не имел, что это запрещено Законом. Ну и несколько лет туда часть зарплаты переводил. А этот банк оказался очень обязательным, перед клиентами... и присылал ему, ежемесячно(!) конвертик длинный такой. Где было состояние его счета. А один конвертик взял и выпал, из почтового ящика... А соседи оказались очень "Добрыми Людьми". И стуканули. И его весьма серьезно взяли в разработку. Итог: половину суммы пришлось отдать. Было дело.
 показать весь комментарий
 
 
почему? Сидят дома, бухают, получают субсидии с чужих налогов, чем им еще заняться?
 показать весь комментарий
 
Да и так можно открывать счета в иностранных банках физлицам. Например, у вас болен родственник , он лечится за границей, а вы ему на счёт отправляет5 деньги. Или нет такого больного родственника родственника, но вы укразываете в укр документах, что да есть. Ваша жена, например, открывает счёт, а вы пересылаете на этот счёт деньги. Счёт, к которому вы тоже имеете доступ. В общем, можно все. Было бы что пересылать .
У моей подруги после мужа , который умер, оставались деньги в Барклай банке в Лондоне . Я ей помогала оттуда забрать деньги без ее физического присутствия в Англии. Писала запросы и тд, так как она слабо знает язык. В результате , деньги были переведены в украинский банк, а мне были подарены ею мои любимые Шанель 5.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, вот и славно. Бывают и хэппи энды. А бывает и так, как я выше описал.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ну да....нужно быстрее бабло в офшоры переганять шоколадному
 показать весь комментарий
 
 
Отже, починається "інвентаризація" в панчохах.
 показать весь комментарий
 
 
Соответствующий проект закона (№8152) от 19 марта зарегистрирован на сайте парламента. Его инициатор - П.Порошенко. Текст документа в настоящее время отсутствует.Источник: https://censor.net.ua/n3056345 Чего то совсем непонятно, к чему тогда эта новость? Может тогда вернуться к теме, почему застрелился Волошин? Или для Бутусова это больная тема?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А что там принимать? Всю валюту запретить! А в место этого ввести "фантики" с фабрики Рошен.
 показать весь комментарий
 
 
тебе нравится жрать фантики - это твой выбор Грыша...)))
 показать весь комментарий
 
 
надо валютчику позвонить,узнать его мнение)
 показать весь комментарий
 
 
А Пеця чує недобре до себе в скорому.
 показать весь комментарий
 
 
Из Катара неотложно зарегестрирував?
 показать весь комментарий
 
Валюта из свободного плавания,берет курс на Кувейт У Раді зареєстровано законопроект "Про валюту". Порошенко визначив його як невідкладний - Цензор.НЕТ 2655
 показать весь комментарий
 
 
не знаю, що несе це покращення, і життя по новому з черговою потужною рехВОРмою, але тепер у мене з*явився релекс і бажання відкопати кулемет діда, біля краївки УПА.це тільки в мене таке, чі ще в когось з*явилось таке бажання.???

 показать весь комментарий
 
 
Надо Украине перейти на евро . И латиницу. И все будет окей
 показать весь комментарий
 
 
Шоколадный пиарится как всегда. А когда напечатают текст, то будет ясно, что он в духе совка.
 показать весь комментарий
 
Лоліта вирішила лінять поки не пізно разом з награбованим
 показать весь комментарий
 
 
лучше хранить в зарубежных банках, чем в привате оли ощаде
 показать весь комментарий
 
Увольнение Гонтаревой, разворовавшей совместно с Порошенко банковскую систему Украины, назначение главой НБУ их подельника, прошло под вопли о Савченко. Два дня информационного наполнения есть. За тем, - Аваков о недопущении русских на избирательные участки и НАКОНЕЦ - выборы Путина!!! Все сделано правильно. Черный бухгалтер Порошенко выведен из под удара и забыт. Однотуровые активно пережевывают чернуху. Приятного аппетита, придурки...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Раде зарегистрирован законопроект "О валюте". Порошенко определил его как неотложный
 
 
 
 
 
 вверх