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 Политика Украины, За рубежом
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 Кремль поставил под сомнение легитимность выборов президента РФ как таковых, - МИД Украины о "голосовании" в оккупированном Крыму

Кремль поставил под сомнение легитимность президентских "выборов" в России как таковых.

Об этом сообщил политический директор МИД Украины Алексей Макеев в комментарии LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Дерзким проведением "выборов" на оккупированной территории в нарушение всех своих международных обязательств Кремль поставил под сомнение легитимность выборов как таковых", - сказал дипломат.

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По его словам, Украина и наши партнеры применят санкции к тем, "кто принимал участие в организации этой провокации".

Источник: https://censor.net.ua/n3056343
 
 
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Правильное видение вопроса. Это по моему.
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Теперь у них есть свой нелегитимный?
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Щас посмотрите как "навипередки" начнут поздравлять плешивого Трамп, Меркель, Макрон!
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та поки мочать,лише Батько та Серби , Азери, з Європи ніхто .. може Земан ще спить
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Пока путин в кремле, Пете боятся нечего...готовимся на второй срок
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Какое сомнение в легитимности )(.у.й.ла ещё может быть. Узурпатор он и в африке узурпатор.
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И что, как будто прекратят всякое общение, ждём очередного телефонного разговора барыги с куйлом.
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с 1917 года и по сей день рабсейские выборы не легетимны...
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Вот только я бы не рассчитывал на официальную нелегитимность путина в глазах Запада.
Ведущие страны Запада (первой это уже сделала Франция) не признают выборы в Крыму, а не в целом !!
. И хотя это явная глупость (как можно признать выборы в целом, если они прошли формально незаконно в одном из «субъектов» РФ, по мнению Москвы) - тем не менее, результаты выборов признают на Западе, по крайней мере, формально. Другое дело, что новый-старый «президент» уже точно руконепожимаемый в мире, а россия стремительно летит к статусу
«страна-изгой», но складывается впечатление, что путлеру этого и надо.
Удерживать стадо в повиновении легче, когда твоя страна - осажденная крепость, особенно, если «осада» происходит как бы по инициативе Запада, инициированной впрочем самим путлером !
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Когда будут высланы дипломаты РФ из Украины ?
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Что-то Владим Владимыч до идеала пока не дотягивает. Ну ничего, шесть лет впереди, к 2024 догонит и перегонит.

Кремль поставив під сумнів легітимність виборів президента РФ як таких, - МЗС України про "голосування" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 2346
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Будем посмотреть, признает ли Барыга Хуйла законным президентом РФ
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Вофку хуйло уже поздравили с "поБедой" - этой ночью прислали президенты Казахстана, Боливии, Сербии, Венесуэлы, председатель Госсовета и Совета министров Кубы.
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вот бы Западу да и не признать выборы официально, а не словестно из под прилавка.
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Больше 2 сроков Наркобароном кремля нельзя быть,статья Проституции гласит так.Так что все что происходит в СаРае Наркобарона нелигитимно с 2012 года
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Та при чём тут Крым, тут все выборы полностью нелигитимные, полюбуйтсь: https://www.youtube.com/watch?v=Qq6H8CgsXnw
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Кремль поставил под сомнение легитимность выборов президента РФ как таковых

лексически неправильная фраза. В ней должно быть определение действия подлежащего, иначе она приобретает прямой смысл, что в данном случае абсурдно.
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Блогер Дмитрий Камикадзе удравший недавно в Украину показал видос с одного участка,где тётка с солидным пакетом всунула штук 200 бюллетеней и срочно удрала к выходу Кремль поставив під сумнів легітимність виборів президента РФ як таких, - МЗС України про "голосування" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5328
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А яку тоді легітимність захищали українські мусора, коли активісти не допускали кацапню у посольства на вибори? Кремль поставив під сумнів легітимність виборів президента РФ як таких, - МЗС України про "голосування" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 1998
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКремль поставил под сомнение легитимность выборов президента РФ как таковых, - МИД Украины о "голосовании" в оккупированном Крыму
 
 
 
 
 
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