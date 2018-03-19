 Кремль поставил под сомнение легитимность выборов президента РФ как таковых, - МИД Украины о "голосовании" в оккупированном Крыму

Об этом сообщил политический директор МИД Украины Алексей Макеев в комментарии LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Дерзким проведением "выборов" на оккупированной территории в нарушение всех своих международных обязательств Кремль поставил под сомнение легитимность выборов как таковых", - сказал дипломат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Активность крымских татар на выборах в оккупированном Крыму не превысила 10%, - глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа

По его словам, Украина и наши партнеры применят санкции к тем, "кто принимал участие в организации этой провокации".