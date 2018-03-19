 Кремль поставил под сомнение легитимность выборов президента РФ как таковых, - МИД Украины о "голосовании" в оккупированном Крыму

Об этом сообщил политический директор МИД Украины Алексей Макеев в комментарии LB.ua, передает Цензор.НЕТ.
"Дерзким проведением "выборов" на оккупированной территории в нарушение всех своих международных обязательств Кремль поставил под сомнение легитимность выборов как таковых", - сказал дипломат.
По его словам, Украина и наши партнеры применят санкции к тем, "кто принимал участие в организации этой провокации".
Ведущие страны Запада (первой это уже сделала Франция) не признают выборы в Крыму, а не в целом !!
. И хотя это явная глупость (как можно признать выборы в целом, если они прошли формально незаконно в одном из «субъектов» РФ, по мнению Москвы) - тем не менее, результаты выборов признают на Западе, по крайней мере, формально. Другое дело, что новый-старый «президент» уже точно руконепожимаемый в мире, а россия стремительно летит к статусу
«страна-изгой», но складывается впечатление, что путлеру этого и надо.
Удерживать стадо в повиновении легче, когда твоя страна - осажденная крепость, особенно, если «осада» происходит как бы по инициативе Запада, инициированной впрочем самим путлером !
лексически неправильная фраза. В ней должно быть определение действия подлежащего, иначе она приобретает прямой смысл, что в данном случае абсурдно.