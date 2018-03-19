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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Крым (19688) репрессии (1863) Балух Владимир (81)

 Осужденный в Крыму украинский активист Балух объявил голодовку, – правозащитники

Осужденный в аннексированном Россией Крыму по обвинению в хранении боеприпасов украинский активист Владимир Балух объявил бессрочную голодовку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает 19 марта Крымская правозащитная группа, таким образом украинец выражает протест против приговора.

Владимир Балух протестует против приговора, который ему вынесли 16 января 2018 г. В данный момент приговор вступил в законную силу. Согласно решению суда, В.Балух должен провести в колонии-поселении 3 года и 5 месяцев.

Сегодня, 19 марта 2018 года, украинца должны перевести в одиночную камеру СИЗО, в которой он будет находиться в период голодовки.

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Также сегодня, в "Раздольненском районном суде" на 15 часов по местному времени назначено заседание, на котором "судья" Татьяна Пыркало будет избирать Владимиру Балуху меру пресечения уже в рамках другого дела, возбужденного против него по ч. 2 ст. 321 УК РФ (Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества), открытого во время содержания активиста в СИЗО Симферополя. Информация об этом есть на сайте "суда". 

Напомним, ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек.Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

Подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд 16 января приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения, штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4,6 тыс. грн) и взял его под стражу во время заседания.

В ходе рассмотрения дела,Балух не раз жаловался на состояние здоровья, в зал суда вызвали скорую. Министерство иностранных дел Украины потребовало от России допустить врачей к украинскому активисту.

Источник: https://censor.net.ua/n3056342
 
 
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Да да ! Держись одной рукой за колбасу, другой за булку хлеба
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Ага наверно уже опух с голоду! Как наденька опухала! Помню весь цензор тогда сочувствовал
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а сколько моих аккаунтов перебанили за то что я писал, о том что видно же- Надя не голодает. и сразу пермач. штук 7 до сих пор в бане за эту тему. За то теперь, её можно обсырать. И спрашивается кто тут дибил, модераторы или я который оказался прав. Надеюсь придет время и про майдан тут припомню.
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Владимира надо вытаскивать! И не обращать внимание на толстожопую гадю печатающую тут под немецким флагом!
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А что я должна под украинским печатать? Жить в германии а печатать под другим флагом?
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дай Бог йому здоровя, стійкості на всіх нас вистачить
піЯрити, такого Громадянина, треба де тільки можливо
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОсужденный в Крыму украинский активист Балух объявил голодовку, – правозащитники
 
 
 
 
 
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