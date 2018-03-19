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 Общество, Спорт
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Все про:выплаты (209) Министерство молодежи и спорта (46) Паралимпиада (171)

 Призеры паралимпийских игр получат вознаграждения на общую сумму более 90 млн гривен, - Минспорта. ДОКУМЕНТ

Украинские призеры XII зимних Паралимпийских игр, которые 18 марта завершились в южнокорейском Пхенчхане, получат от государства денежные вознаграждения в размере от $55 тыс до $125 тыс каждый.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал заместитель министра молодежи и спорта Украины Николай Даневич.

"Информируем общественность, что государство выплатит нашим Чемпионам и призерам XII зимних Паралимпийских игр денежные вознаграждения на общую сумму более 90 млн гривен.

Напоминаю, что наши паралимпийцы получат:

за I место - 125 тыс. долл;

за II место - 80 тыс. долл;

за III место - 55 тыс. долл".

Замминистра также опубликовал скан-копию соответствующего приказа по министерству №1187 от 19 марта за его подписью, в котором указан общий фонд вознаграждения в размере $3 млн 440 тыс.

Призеры паралимпийских игр получат вознаграждения на общую сумму более 90 млн гривен, - Минспорта 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские лыжники Вовчинский и Яровой стали призерами зимних Паралимпийских игр-2018. ФОТО

XII зимние Паралимпийские игры прошли в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 18 марта. Атлеты разыграли 80 комплектов наград: паралимпийцы соревновались в биатлоне, керлинге на колясках, в лыжных и горнолыжных видах спорта, пара-сноуборде, а также в следж-хоккее.

Паралимпийская команда Украины заняла шестое место в медальном зачете завершившихся в Пхенчхане зимних Игр-2018. На счету команды семь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых медалей.

Источник: https://censor.net.ua/n3056341
 
 
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Для початку непогано. Пишаюся нашими переможцями!
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Наши спортсмены МОЛОДЦЫ. Призеры паралимпийских игр получат вознаграждения на общую сумму более 90 млн гривен, - Минспорта - Цензор.НЕТ 4954
А вот получат ли призовые - это вопрос. В нашем правительстве модно обещать и говорить о светлом будущем. Призеры паралимпийских игр получат вознаграждения на общую сумму более 90 млн гривен, - Минспорта - Цензор.НЕТ 6657
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПризеры паралимпийских игр получат вознаграждения на общую сумму более 90 млн гривен, - Минспорта. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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