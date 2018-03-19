 Порошенко предложил кувейтским инвесторам принять участие в приватизации в Украине

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

По данным ведомства, обсуждались пути активизации финансового и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Кувейтом, а также дальнейшие совместные практические шаги в этом направлении.

Президент Украины проинформировал о последних изменениях в украинском законодательстве для облегчения деятельности иностранных инвесторов.

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Глава государства пригласил кувейтский бизнес расширять инвестиции в Украину и призвал кувейтских инвесторов принять участие в приватизации в Украине.