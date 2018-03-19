 Порошенко предложил кувейтским инвесторам принять участие в приватизации в Украине

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.
По данным ведомства, обсуждались пути активизации финансового и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Кувейтом, а также дальнейшие совместные практические шаги в этом направлении.
Президент Украины проинформировал о последних изменениях в украинском законодательстве для облегчения деятельности иностранных инвесторов.
Глава государства пригласил кувейтский бизнес расширять инвестиции в Украину и призвал кувейтских инвесторов принять участие в приватизации в Украине.
- Какое же вознаграждение будет?
-- Все берите! -- повторила вдова.
-- Двадцать рублей, -- сухо сказал Варфоломеич.
Он чуял, что и три рубля вырвать у несчастной женщины будет трудно.(с)
принять участие в приватизации в Украине
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принять участие в приватизации в Украине
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Продам страну. б/у. Недорого.Возможен тог.(с)Гарант.П.А
какой он в хуйла гарант С первого дня президенства он Конституцию каждый день нарушает. Он уже легально себе лет 15 заработал.
а ну да,у вас же отжимание вместо приватизации.да и олигархи-статус назначаемый
Торжественное открытие магазина восточных сладостей "Аль-китааб аль-мухасран фи хисааб аль-джеебр ва-ль-мухаабля ибн Рошен".
ведь в Украине денег нет ни одного олигарха
За полный, абсолютный запрет участия российского капитала в приватизации в Украине каждый раз голосовали - в зависимости от формулировки вносимых поправок - от 35 до 50 человек. Усредненная цифра - 40 депутатов !
Это слова президента, во время визита в Индонезию ....Ну, было такое?
, к власти были поставлены новые люди не связаные с бандитско-мусарской мафией
и уже через год зарплаты украинцев стали 500 долларов в месяц (С)
Ніхто крім нас цього не зробить.
Конституции не может быть у власти!
На соновании конституции Украины президент который занимается бизнесом
не может быть президентом!
То что он вешал лапшу для всех что он предал свои авктивы в фонд Ротшильдов
в слепой траст на самом деле этой операции по предаче не произошло.
https://www.youtube.com/watch?v=DS3SCkWPc9w
Ротшильды о продаже Рошен и украинских реформах
Лютий 26, 2018
В Польше огромное, подавляющее, шокирующее количество украинских заробитчан! В любом ресторане, такси, магазине, офисе, гостинице…
Разговаривал с многими, говорят украинских работников ценят.
Они неприхотливы, профессиональны, работают за деньги, гораздо меньшие, чем любой поляк.
Для них местные власти тут же придумали разрешающие работу документы, даже налоги уже многие платят в Польше.
Перевозят за собой семьи, детей отдают тут на обучение в польские школы, университеты с радостью берут студентов из Украины.
По моим ощущениям 5-6 миллионов человек переехало в Польшу из Украины за последнее время.
Все очень сильно скучают и ругаются нецензурными словами, на то, что происходит дома, пытаются продавать квартиры, дома, но никто ничего не хочет покупать ни за какую цену!
Передайте кто-то украинским начальникам, что результаты их реформ уже заметны- нормальные люди бегут из Украины, увозя с собой семьи, налоги и свои мозги.
По последней официальной статистической отчётности работающих людей в Украине меньше 10 млн (остальные активисты, общественники, чиновники-коррупционеры или пенсионеры).
Человеческий капитал- самый важный капитал любой страны!!!
Все страны борются за трудовых мигрантов!
А Украина делает всё, чтобы нормальные люди превратились в беженцев.
Коррупция, враньё на каждом шагу, стрельба на улицах, дискриминация по языковому признаку, низкие зарплаты, девальвация национальной валюты.
И всё это для того, чтобы небольшая группа воров набивала свои карманы.
Не ругайтесь в комментах, мне тоже очень жаль, но это так!
Извините, если расстроил сладкоголосых блоггеров, каждый день, за деньги этих самых воров, вещающих о несуществующих победах!
Иллюзии убивают больше людей, чем войны.
Нужно смотреть правде в глаза, какой бы она не была!
Евгений Черняк
Все повторяется для украинцев.
ми їх через наші печерські суди швиденько відберемо
помолу ! Передайте своїм кураторам , щоби не витрачали сили і грошей на
методички і армію ботівм, а поскоріше спускалися на дно , а точніше в
пекло , бо Украіна переможе , якби ви тут бризгали ядом !
Украина и Кувейт подписали соглашение о сотрудничестве в военной и других сферах !
Соглашение предусматривает совместное производство и продажу оборонного оборудования.
Также Украина и Кувейт договорились об упрощении визового режима !
танки оплот - на экспорт в аравию..
стугны-на экспорт в аравию .
ан-147 - на экспорт в аравию .
рокеты гром - на экспортв аравию .
А что про укр приватизацию??
так поятно что - распродажа укр землицы,
у них в аравии вместо земли насыпан песок.
укр чернозем они скупят с удовольствием,
ибо бабок за нефть накопили.
шоколадный г камандующий вошел в штопор.
так правильно по тексту будет.