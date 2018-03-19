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 Политика Украины, Экономика
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Все про:инвестиции (811) Кувейт (22) Порошенко (14496) приватизация (848)

 Порошенко предложил кувейтским инвесторам принять участие в приватизации в Украине

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Управляющим директором Кувейтской инвестиционной администрации Фаруком Али Бастаки и руководством Кувейтского фонда арабского экономического развития.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

По данным ведомства, обсуждались пути активизации финансового и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Кувейтом, а также дальнейшие совместные практические шаги в этом направлении.

Президент Украины проинформировал о последних изменениях в украинском законодательстве для облегчения деятельности иностранных инвесторов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина договаривается с Кувейтом о смягчении визового режима, - Порошенко. ВИДЕО

Глава государства пригласил кувейтский бизнес расширять инвестиции в Украину и призвал кувейтских инвесторов принять участие в приватизации в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3056340
 
 
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Вот Лилипутэн набрал почти 80% голосов электората а я верю что наш Лексеевич в 2019 году соберет 99,9 %. Реформатор,честь для которого выше денег пользуется любовью всего электората страны. У меня от любви к нашему президенту слеза покатилась да сопли потекли. Ура или нет- Слава товарищи или нет панове и пани...Слава Лексеевичу-реформатору 3-го тисячолетия!
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Чудо-мой дедушка Федеор целими часми стадая запорами сидит на толчке но когда я произвел речь на всю квартиру что Лекссевич лучший президент и реформатор 3-го тысячолетия имеющий честь и совесть то у него произошел панос а бабушка Лера вскочила с инвалидной коляски как Юлия Владимировна побежала ко мне. Все хорошо народ -синяк под глазом дело проходящее. Дальше больше не буду рисковать а то у бати кулак тяжелый а мать может сковородкой угостить по кумполу типа как Савченко с миномета 122 мм...
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- Ох!.. Все берите! Ничего мне теперь не жалко! -- причитала чувствительная вдова.
- Какое же вознаграждение будет?
-- Все берите! -- повторила вдова.
-- Двадцать рублей, -- сухо сказал Варфоломеич.
Он чуял, что и три рубля вырвать у несчастной женщины будет трудно.(с)
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Порошенко предложил кувейтским инвесторам
принять участие в приватизации в Украине

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Порошенко предложил кувейтским инвесторам
принять участие в приватизации в Украине


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Продам страну. б/у. Недорого.Возможен тог.(с)Гарант.П.А
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Продам страну. б/у. Недорого.Возможен тог.(с)Гарант.П.А
какой он в хуйла гарант С первого дня президенства он Конституцию каждый день нарушает. Он уже легально себе лет 15 заработал.
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а шо такое,кацапля?дико для тебя?
а ну да,у вас же отжимание вместо приватизации.да и олигархи-статус назначаемый Порошенко запропонував кувейтським інвесторам взяти участь у приватизації в Україні - Цензор.НЕТ 8908
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Так все вже роздерибанили ще в 90-х. Нє? Починай приватизацію з 91-го року.
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Irina‏ @Irysika20 1 ч.1 час назад
Торжественное открытие магазина восточных сладостей "Аль-китааб аль-мухасран фи хисааб аль-джеебр ва-ль-мухаабля ибн Рошен".

Порошенко предложил кувейтским инвесторам принять участие в приватизации в Украине - Цензор.НЕТ 4248
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вот хорошо...еще один рынок сбыта... Порошенко запропонував кувейтським інвесторам взяти участь у приватизації в Україні - Цензор.НЕТ 3237.все денюжка в казну
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в росийскую
ведь в Украине денег нет ни одного олигарха
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Вор предлагает Кувейту обокрасть и его в Украине ))) Только там не дураки.
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В очередь на покупку украинской землицы китайцы первые в очереди, на втором местные олигархи. Даже не понятно, что шейхи могут приватизировать в Украине. :Ведь есть еще и параша
За полный, абсолютный запрет участия российского капитала в приватизации в Украине каждый раз голосовали - в зависимости от формулировки вносимых поправок - от 35 до 50 человек. Усредненная цифра - 40 депутатов Порошенко запропонував кувейтським інвесторам взяти участь у приватизації в Україні - Цензор.НЕТ 1170 !
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Как нелепо и смешно выглядит руководитель, который все делает сам. Офшорник два года назад создал целую инвестиционную структуру, которую приказал возглавить своему секретарю Ложкинду. Структура прекрасно существует за счет населения Украиы. Но теперь брехун вынужден сам делать ее работу, пропихивая арабам остатки Украины
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Ох і недобре моєму серденьку.Чує що недобре мальдівський кнур щось для України замислив. Порошенко предложил кувейтским инвесторам принять участие в приватизации в Украине - Цензор.НЕТ 7968
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американцам ,европейцам, китаезам ужо не предлагает- те уже знают украинское кидало и брехло...
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Призваю арабов к приватизации Украины, пока война продам за гроши, вместе с самой дешёвой рабочей силой в Европе....
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а чего она такая дешевая?може потому что профсоюзы еще совковые,принудительно деньгу с зарплаты собирают,да раз в год на новый год детям подарки покупают...
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"У нас дешевая рабочая сила"
Это слова президента, во время визита в Индонезию ....Ну, было такое?
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сегодня мне приснился сон что в Киеве ночью с десятков чёрных вертолётов высадился десант это был спецназ США их было тысячи и за одну ночь все главари мафии и их сообщники были арестованы и на пяти грузовых самолётах отправлены на базу Гуантанамо
, к власти были поставлены новые люди не связаные с бандитско-мусарской мафией
и уже через год зарплаты украинцев стали 500 долларов в месяц (С)
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Ти багато казок начитався в дитинстві. Шли бьі ведра чередой за студеною водой.(С)

Ніхто крім нас цього не зробить.
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Цивилизованный Запад,-не инвестирует в воровской быдляк..Могёт, арабы помогут? Пэця,пора на виллу в Испанию мотать...Кое-кто не успел слинять...Опыт Чаушеску и Каддафи пора изучать.
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Порошенко на соновании Украинской
Конституции не может быть у власти!
На соновании конституции Украины президент который занимается бизнесом
не может быть президентом!
То что он вешал лапшу для всех что он предал свои авктивы в фонд Ротшильдов
в слепой траст на самом деле этой операции по предаче не произошло.
https://www.youtube.com/watch?v=DS3SCkWPc9w
Ротшильды о продаже Рошен и украинских реформах
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А нахрена ж ви обрали лавочника в президенти? Тепер маєте що маєте і не скігліть.
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Так надо было срочно же , водинтур , а то всё пропало бы ...
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шота у тебя все со сном связано...сонование какоето,чуть выше-сон про спецназ в черном.спишь много шоле?попробуй поработать
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ну-ну ... а через год после инвестиций этих верблюжатников с кульками на головах на приватном джете выпрут из страны, как агентов кремля...
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та ладно. открой новую методичку. там приказано гадю гавченко любить не меньше миха.
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открыл - вижу как чоколядне порося лупыть гадю в засос и чипляе зирку героя...
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УКРАИНЕЦ: Нормальные люди бегут из Украины, увозя с собой семьи, налоги и свои мозги

Лютий 26, 2018
В Польше огромное, подавляющее, шокирующее количество украинских заробитчан! В любом ресторане, такси, магазине, офисе, гостинице…

Разговаривал с многими, говорят украинских работников ценят.
Они неприхотливы, профессиональны, работают за деньги, гораздо меньшие, чем любой поляк.
Для них местные власти тут же придумали разрешающие работу документы, даже налоги уже многие платят в Польше.
Перевозят за собой семьи, детей отдают тут на обучение в польские школы, университеты с радостью берут студентов из Украины.
По моим ощущениям 5-6 миллионов человек переехало в Польшу из Украины за последнее время.
Все очень сильно скучают и ругаются нецензурными словами, на то, что происходит дома, пытаются продавать квартиры, дома, но никто ничего не хочет покупать ни за какую цену!
Передайте кто-то украинским начальникам, что результаты их реформ уже заметны- нормальные люди бегут из Украины, увозя с собой семьи, налоги и свои мозги.
По последней официальной статистической отчётности работающих людей в Украине меньше 10 млн (остальные активисты, общественники, чиновники-коррупционеры или пенсионеры).
Человеческий капитал- самый важный капитал любой страны!!!
Все страны борются за трудовых мигрантов!
А Украина делает всё, чтобы нормальные люди превратились в беженцев.
Коррупция, враньё на каждом шагу, стрельба на улицах, дискриминация по языковому признаку, низкие зарплаты, девальвация национальной валюты.
И всё это для того, чтобы небольшая группа воров набивала свои карманы.
Не ругайтесь в комментах, мне тоже очень жаль, но это так!
Извините, если расстроил сладкоголосых блоггеров, каждый день, за деньги этих самых воров, вещающих о несуществующих победах!
Иллюзии убивают больше людей, чем войны.
Нужно смотреть правде в глаза, какой бы она не была!
Евгений Черняк
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А шо, Цензор уже оккупирован минстецем? Только шокотролли могут "роздавать указівки"?
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Свободолюбивый народ опять загнан на панщину. Вспоминается вірш Шевченка - Якби ви знали паничі
Все повторяется для украинцев.
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педра жжот.. несить ваші гроші у країну дурнів..
ми їх через наші печерські суди швиденько відберемо
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Раз Педро не может продать Рошен, так может сначала его национализировать, а потом предоставить возможность арабам его приватизировать ?
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во сколько у нас противников инвестиций в собственную экономику. из-за ненависти к президенту готовы себе ногу отпилить по самую шею.
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смысл инвестиций если их жирный свиновыродок гройсман и сивая падла стырят?
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А що, ще не все роздеребанили, ще щось лишилось?
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Україна йде правильним шляхом , тому так кіпешують зрадофіли різного помолу ! Передайте своїм кураторам , щоби не витрачали сили і грошей на методички і армію ботівм, а поскоріше спускалися на дно , а точніше в пекло , бо Украіна переможе , якби ви тут бризгали ядом !
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Україна летить у прірву, тому так кіпешують шокотроллі різного
помолу ! Передайте своїм кураторам , щоби не витрачали сили і грошей на
методички і армію ботівм, а поскоріше спускалися на дно , а точніше в
пекло , бо Украіна переможе , якби ви тут бризгали ядом !
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Порошенко призвал кувейтских шейхов к инвестированию: "Э, алё, стопэ, нах! Сюда, нах! Шо за привидения в простынях? Мелочишкой не поделитесь? Ану попрыгали, нах! Лопатники скинули и бегом нах!"
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Важно:
Украина и Кувейт подписали соглашение о сотрудничестве в военной и других сферах !
Соглашение предусматривает совместное производство и продажу оборонного оборудования.
Также Украина и Кувейт договорились об упрощении визового режима !
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все уже писали тут про сауд аравию -

танки оплот - на экспорт в аравию..

стугны-на экспорт в аравию .

ан-147 - на экспорт в аравию .

рокеты гром - на экспортв аравию .

А что про укр приватизацию??
так поятно что - распродажа укр землицы,

у них в аравии вместо земли насыпан песок.

укр чернозем они скупят с удовольствием,
ибо бабок за нефть накопили.

шоколадный г камандующий вошел в штопор.
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скупят и вывезут. останется один песок.
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Тупой развод, но арабов обдурить трудно.
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араб не лох, его не разведешь так просто.
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Увольнение Гонтаревой, разворовавшей совместно с Порошенко банковскую систему Украины, назначение главой НБУ их подельника, прошло под вопли о Савченко. Два дня информационного наполнения есть. За тем, - Аваков о недопущении русских на избирательные участки и НАКОНЕЦ - выборы Путина!!! Все сделано правильно. Черный бухгалтер Порошенко выведен из под удара и забыт. Однотуровые активно пережевывают чернуху. Приятного аппетита, придурки...
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Порошенко предложил кувейтским инвесторам принять участие в приватизации Украины.

так правильно по тексту будет.
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Заходьте шановні інвестори гроші в мій банк, і будьте уважні на дорозі - п'яні непідсудні мажори, ще Пашинський може шмальнути, або Надька з гранатою....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко предложил кувейтским инвесторам принять участие в приватизации в Украине
 
 
 
 
 
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