 По 329 адресам в Авдеевке завершены восстановительные работы, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины.

Спасатели Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС (г. Ромны, Сумская область) и Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области продолжают проводить восстановительные работы в жилых домах и помогать населению ликвидировать последствия артиллерийских обстрелов, которые произошли год назад в Авдеевке Донецкой области.

В течение 17-18 марта бойцы ГСЧС проводили восстановительные работы в частных жилых домах на ул. Леваневского и Спортивной. Всего было установлено 189 листа шифера, 16 кв. м оцинкованного железа, 70 метров погонных доски и 12 м погонных бруса. Также, спасатели демонтировали 189 листа шифера и 58 м погонных доски.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГСЧС предупреждает украинцев об ухудшении погодных условий: ожидаются сильные снегопады и ветры

С начала проведения работ бойцы ГСЧСС завершили восстановительные работы за 329 адресам.