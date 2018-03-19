EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия, Общество
  268  3
Все про:ремонт (758) Авдеевка (1473) ГСЧС (1384)

 По 329 адресам в Авдеевке завершены восстановительные работы, - ГСЧС

Спасатели ликвидируют последствия прошлогодних обстрелов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины.

Спасатели Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС (г. Ромны, Сумская область) и Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области продолжают проводить восстановительные работы в жилых домах и помогать населению ликвидировать последствия артиллерийских обстрелов, которые произошли год назад в Авдеевке Донецкой области.

В течение 17-18 марта бойцы ГСЧС проводили восстановительные работы в частных жилых домах на ул. Леваневского и Спортивной. Всего было установлено 189 листа шифера, 16 кв. м оцинкованного железа, 70 метров погонных доски и 12 м погонных бруса. Также, спасатели демонтировали 189 листа шифера и 58 м погонных доски.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГСЧС предупреждает украинцев об ухудшении погодных условий: ожидаются сильные снегопады и ветры

С начала проведения работ бойцы ГСЧСС завершили восстановительные работы за 329 адресам.

Источник: https://censor.net.ua/n3056338
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ніби і не погано, що допомагають місцевим... Але бажано з відеодоказами... Ато ну... дуже вже легко списати кошти... Зробили на сто грн, списали на 10тис.грн.
Відразу згадалась історія з буржуйками -- купили хєрню за мілліони, помпезно роздали людям, а тепер крайнього не можуть знайти...
 показать весь комментарий
 
ой ты ватный шо ппц. Верь просто молча верь и не мычи тут другое. Делай всё так же как делали на майдане перед Сенечкой. И смотри как шикарно живём. СПасибо всем тем- кто шел за теми, кто был на сцене в 2013-2014
 показать весь комментарий
 
Затишье было на период выборов пуйла. Сеичас опять начнут твари обстреливать
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПо 329 адресам в Авдеевке завершены восстановительные работы, - ГСЧС
 
 
 
 
 
 вверх