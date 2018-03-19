EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Спорт
  2533  18
Все про:награда (1024) Паралимпиада (171) спорт (1528)

 Команда Украины стала шестой в медальном зачете стран-участниц по итогам Паралимпиады-2018

Паралимпийская национальная сборная Украины заняла шестое место в медальном зачете стран-участниц завершившихся в Пхенчхане зимних Игр-2018.

Украинские спортсмены завоевали на Паралимпиаде-2018 семь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых медалей, передеат Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Паралимпиады.

Первое место заняла сборная США (13, 15, 8), второе – участники под нейтральным флагом (8, 10, 6), третье - команда Канады (8, 4, 16), четвертое – сборная Франции (7, 8, 5), пятое – команда Германии – (7, 8, 4).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина завершила Паралимпиаду седьмым "золотом", - Жданов

Команда Украины стала шестой в медальном зачете стран-участниц по итогам Паралимпиады-2018 01

Напомним, в пятницу, 9 марта в южнокорейском Пхенчхане стартовали Паралимпийские игры– соревнование, которое в этот раз собрало 48 стран со всего мира. В их числе и сборная Украины, ее представляют 20 паралимпийцев в 3 видах спорта: биатлон, лыжные гонки и сноуборд.

Паралимпиада-2018 проходила до 18 марта.

Источник: https://censor.net.ua/n3056337
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Какой в общем зачете лавруха с фигурным падением с копыт?
 показать весь комментарий
 
 
Он выступал в произвольной программе фигурного катания.
 показать весь комментарий
 
Хм, славянские государства выступили весьма достойно.
 показать весь комментарий
 
Ну в першій десятці їх тільки 3. З 6 по 8 місця. НПА з 2 місця до словян мають таке ж відношення, як свиня до апельсинів.
 показать весь комментарий
 
 
при любом количестве медалей, на любом месте, наши - молодцы-олимпийцы!
просто красавцы! и красавицы!!!
браво!
 показать весь комментарий
 
 
Под нейтральным флагом это Мордер или все же нет?
 показать весь комментарий
 
как всегда - "серенькие человечки", уволенные и в отпуске за свой счет Команда України стала шостою в медальному заліку країн-учасниць за підсумками Паралімпіади-2018 - Цензор.НЕТ 9872
 показать весь комментарий
 
 
А если брать по общему количеству медалей, то мы на 4 месте!
 показать весь комментарий
 
Какие то удивительные, глубокие, моменты жизни. Люди с ограниченными возможностями добиваются выдающихся результатов, абсолютно здоровые скулят, ноют, клянут жизнь. сплошное ...всепропало... Что нужно тем миллионерам от футбола, что бы они научились попадать в ворота с трех метров? На протезы их поставить?
 показать весь комментарий
 
 
Ещё бы серебро и были бы на 4-м
А если бы золото, то на 3-м
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиСпортКоманда Украины стала шестой в медальном зачете стран-участниц по итогам Паралимпиады-2018
 
 
 
 
 
 вверх