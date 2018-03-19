 Команда Украины стала шестой в медальном зачете стран-участниц по итогам Паралимпиады-2018

Украинские спортсмены завоевали на Паралимпиаде-2018 семь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых медалей, передеат Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Паралимпиады.

Первое место заняла сборная США (13, 15, 8), второе – участники под нейтральным флагом (8, 10, 6), третье - команда Канады (8, 4, 16), четвертое – сборная Франции (7, 8, 5), пятое – команда Германии – (7, 8, 4).

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Напомним, в пятницу, 9 марта в южнокорейском Пхенчхане стартовали Паралимпийские игры– соревнование, которое в этот раз собрало 48 стран со всего мира. В их числе и сборная Украины, ее представляют 20 паралимпийцев в 3 видах спорта: биатлон, лыжные гонки и сноуборд.

Паралимпиада-2018 проходила до 18 марта.