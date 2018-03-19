 Российские выборы в Крыму не могут считаться законными, - МИД Польши

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Министерство иностранных дел Республики Польша напоминает, что Польша вместе со всем трансатлантическим сообществом решительно выступает против действий России в отношении Украины", – говорится в сообщении ведомства 18 марта.
Во внешнеполитическом ведомстве Польши добавили, что "выступают за уважение территориальной целостности Украины и признают Крым частью украинского государства".
"Это также означает, что президентские выборы на полуострове, проводимые властями России, не могут считаться законными", – уточнили в МИД Польши.
В России и оккупированном ею Крыму 18 марта прошло незаконное голосование на выборах президента. Официальный Киев, а также ряд международных организаций и многие страны мира не признают выборов на полуострове.
В МИД Украины ранее заявили, что голосование 18 марта в оккупированном Крыму ставит под сомнение легитимность выборов президента соседней России.
О непризнании выборов президента России в оккупиированном Крыму говорится в декларации Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.
Наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ сообщили,что не будут присутствовать на избирательных участках в оккупированном Крыму.
Главы МИД Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Швеции и Украины сделали совместное заявление в связи с четвертой годовщиной оккупации Крыма Россией. В тексте отмечается, что европейские министры иностранных дел "не позволят Крыму исчезнуть с международной повестки дня".
В первую очередь политикам и населению, типа смотрите, и потом не говорите, что вас не предупреждали.
У електората был выбор, и они его сделали.
Вбросы , издержки системы, не считаются.
Основная часть населения - за войну, грабеж, убийства, воровство.
Это их выбор. За пожрать, за бутылку водки или другие ништяки - это не важно.
Отсюда и отношение запада к этому населению будет соответственное. Ну а нам расслабляться никак нельзя, - от слова никогда.
А ментально или формально прохуйловское говно, без вышиванок и в оных - уже отписалось выше. Там комментировать нечего.