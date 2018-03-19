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 Политика Украины
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Все про:Крым (19688) Польша (4240) МИД Польши (194)

 Российские выборы в Крыму не могут считаться законными, - МИД Польши

Министерство иностранных дел Польши выпустило заявление, в котором осудило проведение в оккупированном Крыму российских выборов президента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Министерство иностранных дел Республики Польша напоминает, что Польша вместе со всем трансатлантическим сообществом решительно выступает против действий России в отношении Украины", – говорится в сообщении ведомства 18 марта.

Во внешнеполитическом ведомстве Польши добавили, что "выступают за уважение территориальной целостности Украины и признают Крым частью украинского государства".

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"Это также означает, что президентские выборы на полуострове, проводимые властями России, не могут считаться законными", – уточнили в МИД Польши.

В России и оккупированном ею Крыму 18 марта прошло незаконное голосование на выборах президента. Официальный Киев, а также ряд международных организаций и многие страны мира не признают выборов на полуострове.

В МИД Украины ранее заявили, что голосование 18 марта в оккупированном Крыму ставит под сомнение легитимность выборов президента соседней России.

О непризнании выборов президента России в оккупиированном Крыму говорится в декларации Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.​

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Наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ сообщили,что не будут присутствовать на избирательных участках в оккупированном Крыму.

Главы МИД Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Швеции и Украины сделали совместное заявление в связи с четвертой годовщиной оккупации Крыма Россией. В тексте отмечается, что европейские министры иностранных дел "не позволят Крыму исчезнуть с международной повестки дня".

Источник: https://censor.net.ua/n3056336
 
 
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Из-за выборов в Крыму,путин не может быть признан миром как выбранным легитимным президентом. Это ловушка в которую себя загнала глупая крыса. Если все страны примут такую позицию,рашке кранты.
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Рашке плевать на позицию всех стран. Их никогда не интересовало чьё-то мнение.
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мудрая позиция: и вашим и нашим. Украине - не признали выборы в крыму. рашке - хуйло все равно легитимен и вопросов к нему нет
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то что они вякнули ни на что не повлияет)
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все равно поздравят, они жалкие лицемеры
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Запад дал ВСЕМ достаточно мощный сигнал - предупреждение как раз перед выборами в эрэфии.
В первую очередь политикам и населению, типа смотрите, и потом не говорите, что вас не предупреждали.
У електората был выбор, и они его сделали.
Вбросы , издержки системы, не считаются.
Основная часть населения - за войну, грабеж, убийства, воровство.
Это их выбор. За пожрать, за бутылку водки или другие ништяки - это не важно.
Отсюда и отношение запада к этому населению будет соответственное. Ну а нам расслабляться никак нельзя, - от слова никогда.
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Кто там что сделал? О каком выборе речь, я Вас прошу. Посмотрите сами: https://www.youtube.com/watch?v=Qq6H8CgsXnw
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Это не выборы, это спектакль диктатора
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Польша - респект! Последствия заявления многих стран по поводу Хуйла для него самого - будут обязательно.
А ментально или формально прохуйловское говно, без вышиванок и в оных - уже отписалось выше. Там комментировать нечего.
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Российские выборы в принципе не могут считаться легитимными, гляньте, какая красота: https://www.youtube.com/watch?v=Qq6H8CgsXnw
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Они только чисто из-за Крыма не могут считаться легитимными. Хреново это все для дипломатов, очередной нонсенс идиотский от педерации.
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Поляки сами хотят такого Президента как Путин.
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А чого тільки в Криму "вибори" незаконні? Якщо в Криму вибори незаконні, значить незаконні вибори в усій кацапії. Бо не може бути ситуація "тут вагітна, а тут не вагітна". А значить пуйло - звичайний сатрап і виродок, а не легітимно обраний президент.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийские выборы в Крыму не могут считаться законными, - МИД Польши
 
 
 
 
 
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