 Российские выборы в Крыму не могут считаться законными, - МИД Польши

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Министерство иностранных дел Республики Польша напоминает, что Польша вместе со всем трансатлантическим сообществом решительно выступает против действий России в отношении Украины", – говорится в сообщении ведомства 18 марта.

Во внешнеполитическом ведомстве Польши добавили, что "выступают за уважение территориальной целостности Украины и признают Крым частью украинского государства".

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"Это также означает, что президентские выборы на полуострове, проводимые властями России, не могут считаться законными", – уточнили в МИД Польши.

В России и оккупированном ею Крыму 18 марта прошло незаконное голосование на выборах президента. Официальный Киев, а также ряд международных организаций и многие страны мира не признают выборов на полуострове.

В МИД Украины ранее заявили, что голосование 18 марта в оккупированном Крыму ставит под сомнение легитимность выборов президента соседней России.

О непризнании выборов президента России в оккупиированном Крыму говорится в декларации Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.​

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Наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ сообщили,что не будут присутствовать на избирательных участках в оккупированном Крыму.

Главы МИД Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Швеции и Украины сделали совместное заявление в связи с четвертой годовщиной оккупации Крыма Россией. В тексте отмечается, что европейские министры иностранных дел "не позволят Крыму исчезнуть с международной повестки дня".