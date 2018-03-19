 Индус и грузин предлагали более $500 долларов пограничникам в "Борисполе", - Госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.
Так, неправомерное денежное вознаграждение предложил 31-летний индус, который прилетел в Украину рейсом из Алма-Аты сегодня. Он попытался осуществить подкуп пограничников, предложив 500 долларов США. Во время пограничного контроля иностранец не смог подтвердить цель пребывания на территории Украины.
Еще один иностранец пытался подкупить пограничников 50 долларами США вчера. Гражданин Грузии 1974 г.р. прилетел из Тбилиси и также не смог подтвердить цель своей поездки в Украину, из-за чего получил отказ в пропуске.
"По фактам предложения неправомерного денежного вознаграждения были проинформированы сотрудники Нацполиции. Обоим гражданам запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года", - сказано в сообщении.
Где несколько страниц срача?