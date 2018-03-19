 Индус и грузин предлагали более $500 долларов пограничникам в "Борисполе", - Госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

Так, неправомерное денежное вознаграждение предложил 31-летний индус, который прилетел в Украину рейсом из Алма-Аты сегодня. Он попытался осуществить подкуп пограничников, предложив 500 долларов США. Во время пограничного контроля иностранец не смог подтвердить цель пребывания на территории Украины.

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Еще один иностранец пытался подкупить пограничников 50 долларами США вчера. Гражданин Грузии 1974 г.р. прилетел из Тбилиси и также не смог подтвердить цель своей поездки в Украину, из-за чего получил отказ в пропуске.

"По фактам предложения неправомерного денежного вознаграждения были проинформированы сотрудники Нацполиции. Обоим гражданам запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года", - сказано в сообщении.