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 Индус и грузин предлагали более $500 долларов пограничникам в "Борисполе", - Госпогранслужба

В пункте пропуска "Борисполь" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" дважды фиксировали попытки подкупа иностранцами за принятие положительного решения по их пропуску через госграницу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

Так, неправомерное денежное вознаграждение предложил 31-летний индус, который прилетел в Украину рейсом из Алма-Аты сегодня. Он попытался осуществить подкуп пограничников, предложив 500 долларов США. Во время пограничного контроля иностранец не смог подтвердить цель пребывания на территории Украины.

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Еще один иностранец пытался подкупить пограничников 50 долларами США вчера. Гражданин Грузии 1974 г.р. прилетел из Тбилиси и также не смог подтвердить цель своей поездки в Украину, из-за чего получил отказ в пропуске.

"По фактам предложения неправомерного денежного вознаграждения были проинформированы сотрудники Нацполиции. Обоим гражданам запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3056334
 
 
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Вистачить з нас грузинів, а індусів і подавно.
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Чем индусы то уже шоколаднику не угодили?!
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воровать мешают. скорее бы сивая тварь сдохла или на чтоб он на самолете навернулся . а еще лучше если одновременно сдохнут и пуйло и сивая свинья
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Криворожсталь очень рада индусам!
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Госпогранслужбе приказано напоминать: грузины всё ещё опасны! А индусы просто идут паровозом... Чтоб отличать. Что это госпогранслужба Украины, а не России.
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Как-то тема прошла мимо между поклонниками и не любителями Саакашвили!
Где несколько страниц срача?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИндус и грузин предлагали более $500 долларов пограничникам в "Борисполе", - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
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