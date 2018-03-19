EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины, Общество
  1335  52
Все про:алименты (44) Гройсман (3906)

 Алиментные должники: 7 тыс. человек объявлены в розыск, 82 тыс. - запрещен выезд за границу, - Гройсман

7 тысяч человек объявлены в розыск в рамках выполнения закона об усилении ответственности за неуплату алиментов.

Как передает Цензор.НЕТ, такие данные на своей странице в Facebook  привел Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Как работает правительственный закон об ужесточении ответственности для должников алиментов. Злостным неплательщикам ограничивают выезд из Украины, пользование авто, оружием", - говорится в сообщении.

Гройсман сообщил, что: 7 000 человек, которые имеют задолженность по уплате алиментов, объявлены в розыск; 5 500 - направлены на выполнение общественно полезных работ; 82 397 - запрещен выезд за границу, 79 843 лицам запрещено управление автомобилем. Кроме того, 79 591 должнику запретили пользоваться оружием.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минюст инициирует увеличение размера алиментов, - Петренко

Алиментные должники: 7 тыс. человек объявлены в розыск, 82 тыс. - запрещен выезд за границу, - Гройсман 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Петренко: "Около 600 тыс. детей попадают под влияние экономического насилия, не получая алиментов"

Источник: https://censor.net.ua/n3056332
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Интересно а как закон покарал ГРОСЮ за все его делишки!!....
 показать весь комментарий
 
 
Уродов которые наплодили детей и не хотят их содержать, нужно сажать в тюрьми, где заставлять работать и платить алименты.
 показать весь комментарий
 
 
ага концлагеря построить а че... практика отработанная!!
 показать весь комментарий
 
 
а как насчет самок? пардон -женщин... мужчина... что и оплодотворяет и
вынашивает и рожает??!!! а женский пол где?:?!! всегда ли- так виноваты ТОЛЬКО
МУЖЧИНЫ??!! а как быть насчет того что женщина делает беременность путем обмана??!!
а мужчина не хочет детей.. это его право и обязанность а бабе фиолетов ей просто
пора и она хочет а в итоге семья распадается женщина в отместку к мужику из
детей делает орудие пыток и инструмент мести поверьте мне за 25 лет работы адвокатом
я такого насмотрелся в вопросах алиментов- да есть и негодяи и подонки и мрази
мужики… но и есть бабы у которых просто уже негде ставить штампы и печати
бл..сука тварь и все такое.. сколько мужиков платят алименты а детей не видят
годами.. не все так однозначно у меня вон недавно был случай месяц назад муженек
гулял шлялся бил жену пил бухал довел супругу до инсульта инвалидности обманом
затрахал старшей дочке мозги забрал ее к себе сожительствует с дочкой которая у
матери не была 3 года-- младшая с мамой осталась так вот папанька в интересах
дочки взыскал с мамы инвалида и по сути младшей дочери алименты 5 тысяч гривен
за год а сейчас дочка старшая студентка подала на маму руками папаньки алименты
типа она студентка.. и ей тяжко как жить маме и сестре на оставшиеся 880 гривен
после уплаты алиментов им насрать...(пардон)... да а самое пикантное что
папанька должен более 10 тысяч гривен долга по алиментам на младшую дочку а
старшая дочка по Семейному Кодекс обязана содержать маму инвалида да и бывший
муж поскольку он довел своими побоями в течении полугода после развода жену до
инсульта а потом ее несколько раз насиловал избивал а суды никак не могу решить
вопрос взыскать положенные алименты с отца на младшую дочку разобраться с ним
как с должником взыскать с дочки старшей помощь на маму защитить интересы
младшего ребенка а штампуют решения взыскать алименты исключительно с
инвалида... вот о таких делах в Минюсте и Гройся лично в курсе.. причем тут
авто и ружья детям или не пустили на Мальдивы...то от этого что до фонарного
столба... им надо 3 раза в сутки покушать хотя бы витамины не говоря про одежу-
обувь, книги, ручки и тетрадки… молчу про все остальное... Алиментные должники: 7 тыс. человек объявлены в розыск, 82 тыс. - запрещен выезд за границу, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4685
 показать весь комментарий
 
 
А по твоему Гройсман кто ? Самая настояшая самка, в самом худшем понимании этого слова ! На букву б... ))
 показать весь комментарий
 
 
неужели для такого беспредела нужны чуды и законы ?
такое впечатление, что все заняты реформами,
а до правосудия и здравого смысла никому дела нет,
одни деньги на уме
 показать весь комментарий
 
Зачастую, споры про алименты к интересам ребенка не имеет никакого отношения. Иначе не было бы столько случаев когда мать не разрешает отцу видеть ребенка и участвовать в его жизни.
тут на первый план выходит месть за прошлые обиды, желание сделать бывшему партнеру побольнее и в конце концов элементарное стяжательство.
 показать весь комментарий
 
а шо делать с уродами, разграбившими страну??? шо та у "власти" на этом "фронте" сплошные поражения...с чего бы?
 показать весь комментарий
 
Не голосуй за них на выборах, но ты же хочешь видеть президентом вора и коррупционера Тимошенко, которая грабит Украину более 20-ти лет, в этом основная проблема.
 показать весь комментарий
 
не чувствуете абсурдность Вашего ответа - "не голосуй за воров на выборах"???
 показать весь комментарий
 
От это ДА! Цифры просто поражают. Я, как воду глядел, когда тока с первой женой у меня ребенок был. С остальными пятью- я уже был осторожен.
 показать весь комментарий
 
 
Боже,как вы боитесь своих детей....А это лучшее,что есть в жизни.
 показать весь комментарий
 
 
Не совсем так. Я боюсь жен, у которых имя-Света. Их было пятеро. Первых. Точнее- четверо. Бо пятая- она же была и второй.
 показать весь комментарий
 
 
Вовсе не боюсь. Просто я не очень люблю процесс их воспитания. Вот такой я. Бывает.
 показать весь комментарий
 
та ты шо.... Аліментні боржники: 7 тис. осіб оголошено в розшук, 82 тис. - заборонено виїзд за кордон, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9180 и хорошая дубинка в бабских руках.... Аліментні боржники: 7 тис. осіб оголошено в розшук, 82 тис. - заборонено виїзд за кордон, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6618 тем более сейчас, после сюперрэхформ Аліментні боржники: 7 тис. осіб оголошено в розшук, 82 тис. - заборонено виїзд за кордон, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9180 все мужики сча как кинутся подымать рождаемость.... ога... Аліментні боржники: 7 тис. осіб оголошено в розшук, 82 тис. - заборонено виїзд за кордон, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9180
 показать весь комментарий
 
 
Сколько можно уже развивать темы , которые совсем не те, которые затрагивают никак офшоры, олигархов, коррупцию, войну с путиным. Или это и есть наш план Б в победе над рашкой?
 показать весь комментарий
 
 
просто это чуть ли не единственное чем ГРОСЯ может смело хвастаться в том плане что так сказать его не словят на очередном либо вранье или дебелизме!!
 показать весь комментарий
 
 
Єдина вдала "реформа". З "аліментниками" можна сміливо воювати. Це ж не ахметови_пінчуки чи суддівсько-прокурорська мафія.
 показать весь комментарий
 
 
Главное, что ты про них помнишь. Надеешься, небось, получишь награду за непосильный труд строчения в пользу гройсмана с порошенко и- мальдива!
 показать весь комментарий
 
 
могут, если захотят..., не то, что в отношении всего остального...все остальные преступники-казнокрады, коррупционеры, сепаратисты дружно и весело просачиваются за границу и никто их даже не пытается тормозить...
 показать весь комментарий
 
А яке відношення до аліментів мають керування авто та користування зброєю?
 показать весь комментарий
 
 
Все это бред. Выезд за границу это еще как-то, хотя Украина имеет договора о "правовой помощи" с 24 государствами. Значит запрет на выезд в жти страны глупость. А про запрет на вождение авто и владение оружием - это прямое нарушение прав человека, пусть и алиментщика. как пойдут иски в ЕСПЧ к Украине, кто платить будет? Эти два долбодятла - Грося и Петря?
Алиментные должники: 7 тыс. человек объявлены в розыск, 82 тыс. - запрещен выезд за границу, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2210
 показать весь комментарий
 
 
та тут в этом законе куча нарушений прав человека!! само токо понятие принудительный труд! это что такое у нас что опять рабство вводят?!! я понимаю когда у человека есть доход и из этого дохода изымают алименты, а если у человека нет работы.... то что его на катаргу?!! За это государство будет потом через ЕСПЛ долго расплачиваться!!
 показать весь комментарий
 
 
Пользуйся контрацептивами, если не способен содержать своего ребёнка, а лучше в педики иди.
 показать весь комментарий
 
Начнем с того что контрацептивы не дают 100% гарантии это первое! А второе это так сказать реалии жизни, сегодня у тебя есть работа а завтра нет, сегодня у тебя все хорошо а завтра тебе руки ноги переламали!! так что тут не все так просто!!
 показать весь комментарий
 
 
Вообще то премьер-министр одной из самых вырождаемых крупных наций мира должен представить комплексную,долгосрочную программу хотя бы остановки этого процесса.Как сюда вписываются аресты,физические и финансовые наказания одного из родителей х.з?Зато отара рукоплещет,зрелища предоставлены...Шариков из рода швондеров этот выдающейся государственный деятель современности...У меня самого трое детей,больше не позволяют финансы,а у кого меньше(кроме физ.показателей)-зря родились и живут.
 показать весь комментарий
 
 
Гройсман дебил ! Нормально заработать можно только за границей !
 показать весь комментарий
 
 
Цей єврей краще б зайнявся реальними проблемами в економіці, а не піарився.
 показать весь комментарий
 
 
ти чмошнік створи роб.місця і з/п по 500-800 у.є./міс. бидлан блять
 показать весь комментарий
 
 
спецом все робиться щоб народ не виїжджав а горбатився на цих чмошніків на 3000грн.
 показать весь комментарий
 
 
33 копейки от рубля,песенка про алименты была
 показать весь комментарий
 
НАШИ ДЕРЖАВНЫЕ ВОРЫ РЕШИЛИ СПРЯТАТЬСЯ ЗА СПИНАМИ АЛИМЕНТЩИКОВ...
 показать весь комментарий
 
 
мне это напоминает горбачевскую "борьбу с пьянством" - один в один.
 показать весь комментарий
 
Население Украины в 2018 годуВ 2018 году численность населения Украины уменьшится на -154 000 человек и в конце года будет составлять 42 153 656 человек. Естественный прирост населения будет отрицательным и составит 190 384 человек. За весь год родится примерно 456 500 детей и умрёт 646 884 человека. Если уровень внешней миграции останется на уровне прошлого года, то в следствии миграционных причин численность населения изменится на 36 385 человека. То есть, суммарное количество людей, въезжающих в страну с целью долгосрочного пребывания (иммигрантов) будет больше количества людей, покидающих страну (эмигрантов).Динамика изменения численности населения Украины в 2018 году
Ниже представлены коэффициенты изменения численности населения Украины, рассчитанные нами для 2018 года:Рождаемость: в среднем 1 251 детей в день (52.11 в час)Смертность: в среднем 1 772 человека в день (73.85 в час)Миграционный прирост населения: в среднем 100 человек в день (4.15 в час)Скорость убыли населения Украины в 2018 году будет 422 человек в день.
 показать весь комментарий
 
хорошо конечно, но как это поможет детям, которые хотят есть,
ну оружие, а авто и закордон ? может так хоть что то , а сколько получит ребёнок с "обчественных работ" ?
 показать весь комментарий
 
Это не закон. Это долговая яма с геометрической прогрессией.
У Сімейному кодексі України встановлюється, що аліменти, одержані на дитину, є власністю дитини.
Аліменти - це платежі цільового призначення.

пеня за несплату аліментів (ст. 196 СКУ). До речі, механізм її нарахування дуже чітко виписаний у науково-практичному коментарі авторки Кодексу, цитую: «Визначений розмір пені - 1% за кожний день прострочення… Отже, розмір неустойки за кожен місяць прострочення становитиме 30% суми несплачених аліментів».

Що ж стосується перевірки витрачання отримувачем аліментів, то, нажаль, такої ясності у проведенні даної процедури в СКУ бракує. Тому, коли мова йде про контроль органом опіки за цільовим використанням аліментних коштів, скажімо, за заявою платника (як правило, чоловіка - Авт.), то реакція більшості її членів - методисток, соціальних працівниць та представниць різних громадських організацій передбачувана, мовляв, ми знаємо як багато коштів потрібно витрачати на дитину, адже самі - матері, тому того, що ви своїй колишній дружині виплачуєте, все рівно буде замало.

відповідь з їхнього боку практично завжди буде однакова: «Ми все перевірили, і вважаємо, що аліменти витрачаються за призначенням».

Таки чином виходить, що сама процедура виплати аліментів вважається фінансовою операцією, а от контроль за їхнім витрачанням - вже ні. Адже питання про фінансову звітність у даному випадку законом не врегульовано.

якщо ми творимо європейське право, яке засновано на принципах демократії, де у жінок та чоловіків рівні права, то чому під час стягнення аліментних коштів на дитину, як правило, з її батька, чоловік з поданням позову автоматично стає боржником і вимушений у суді довго доказувати, що його матеріальна та натуральна (харчами і речами) допомога власному синові чи доньці до подачі дружиною позовної заяви до суду була достатньою. На кожен такий факт він повинен мати доказ у вигляді платіжного документа (чека або квитанції), що підтверджує купівлю тих чи інших речей або продуктів. Мало того, чоловікові в суді потім ще доведеться довго доводити, що цей буханець хліба чи банан з'їла його дитина, а не він сам. Для цього вже потрібні показання свідків. Проте, і після цього, як правило, суд приймає сторону позивачки і у примусовому порядку стягує з батька дитини аліменти, посилаючись на те, що між колишнім подружжям відсутня домовленість про участь батька, який проживає окремо, в утриманні дитини. Чи справедливо це?

Таким чином, ст. 186 СКУ носить доволі декларативний характер, адже в реальності з вище зазначених причин здійснити прозору перевірку цільового витрачання аліментів на дитину в Україні стає неможливим.
 показать весь комментарий
 
 
"На жаль, ми вражені вірусом типу: "Він козел". Є інший прошарок, який погоджується. Я плачу аліменти, а мені не дають дитину. Чому не карають того, хто не дає мені дитину, коли я все роблю правильно. І цей закон він не пропонує нічого", - наголошує адвокат.

Зараз виконавець може позбавити за 10 хвилин права виїзду за кордон. Але для оскарження інколи треба судитись кілька років.
Ситуація дуже швидко може обернутися проти жінки. Тільки-но чоловіки зрозуміють, що цей закон роздягає другу половину догола - вони зроблять усе, аби діти з мамами не залишалися. Сенс аліментів - забезпечити дитину, а не покарати когось за розлучення.
 показать весь комментарий
 
 
У кого нет машины, тому запретить ею управлять; кто заграницу видел только по телевизору, тому туда запретить; тем, кто при виде оружия падает в обморок, тому запретить им пользоваться.
 показать весь комментарий
 
Это падло Луценчиха пропихивает...
и, по моему, делается это всё специально - чтобы люди уезжали и освобождали землю для дерибана...
 показать весь комментарий
 
Пенсіонери нині отримують більше як удвічі менше, ніж чотири роки тому. Такого висновку дійшли у громадській організації "Публічний аудит", пише газета "Експрес". Фахівці пояснюють: реформа "з'їла" зароблені гроші пенсіонерів. Понад те - суми виплат, якщо брати у доларах, істотно зменшились. Загалом, за підрахунками фахівців, втрати українських пенсіонерів через знецінення виплат за останні чотири роки сягнули 62 мільярдів доларів. - Ось уже півроку влада чи не на кожному кроці розповідає про успішну пенсійну реформу та зростання пенсій, порівнюючи виплати, які були вчора, з виплатами, які є сьогодні, - каже провідний аналітик "Публічного аудиту" Тарас Галайда. - Та насправді спостерігаємо не підвищення, а скорочення доходів пенсіонерів на 75%, а потім незначний підвищення до 50% попереднього розміру. Це класична шахрайська схема, коли в людини забирають усе, а потім повертають незначну частину. Однак вона радіє, бо вже змирилася з цілковитою втратою, а головне - не претендує на повернення відібраного. - Що саме маєте на увазі, кажучи про істотне скорочення доходів пенсіонерів? - Пенсійний фонд звітує, що середній розмір пенсії в Україні на початок цього року зріс на 35,7%, або на 652,15 гривні проти аналогічного періоду минулого року і становить 2480 гривень. Зокрема, мінімальна пенсія за віком на початку року збільшилася на 16,4% - до 1452 гривень, якщо порівнювати із січнем 2017-го. Це, зауважу, порівняння виплат за останній рік у гривнях. А тепер подивімось, яку картину маємо за останні чотири роки в перерахунку на долари. За початкову точку беремо січень 2014 року. Тоді середня пенсія становила 1526,10 гривні, або, за курсом НБУ на той час, 191 долар. - А якщо брати середньорічний курс НБУ, це 11,88 грн за долар, то в 2014-му середньостатистична пенсія становила 128 доларів, - каже провідний аналітик "Публічного аудиту" Тарас Галайда. - 2015-го середня пенсія сягнула 1581,5 гривні. Середньорічний курс гривні щодо долара тоді становив 21,84. Отже, середня пенсія дорівнювала 72 доларам. 2016-го розмір пенсії - 1699,5 гривні, або 66 доларів (середньорічний курс - 25,55). 2017-го - 1828,3 гривні, або 68 доларів (курс - 26,59 гривні за долар). На початок цього року маємо 2480,5 гривні, або 88 доларів (за курсом 28,06). Як бачимо, за чотири роки середня пенсія зменшилася приблизно удвічі: зі 191 долара до 88-ми. - Як ви підрахували втрати пенсіонерів за останні чотири роки загалом? - Загальні втрати від знецінення пенсій за цей період сягнули 62 мільярдів. 2014 року люди втратили 9,07 мільярда доларів. Від 191 долара пенсії, яку ми взяли за точку відліку, віднімаємо 128 доларів (середню пенсію 2014-го) -дістаємо 63 долари. Множимо на 12 мільйонів пенсіонерів і на 12 місяців - маємо оті 9,07 мільярда доларів. Аналогічно, відштовхуючись від початкової точки, вираховуємо втрати за наступні роки. 2015-го - це 17,13 мільярда доларів, 2016-го - 18 мільярдів, 2017-го - 17,7 мільярда. Додаємо показники втрат за чотири роки - дістаємо 61,9 мільярда доларів - суму, яку я озвучив на початку відповіді. Якщо поділимо її (заокруглимо до 62 мільярдів доларів) на 12 мільйонів пенсіонерів, вийде 5200 доларів. Таку суму загалом за чотири роки вже втратив кожен український пенсіонер. Якщо брати середні втрати за рік, то це (5200 доларів ділимо на чотири роки) - приблизно 1300 доларів. До слова, орієнтовно стільки ж пенсіонер втратить і цього року. Від 191 долара пенсії на початок 2014-го віднімаємо 88 доларів на початок цього року - маємо 103 долари. Множимо на 12 місяців - дістаємо 1236 доларів... - У чому бачите втрати пенсіонерів унаслідок проведеної реформи? - Пенсійна реформа насправді завуальовано відібрала в пенсіонерів їхні заслужені гроші. Так, зниження вартості одного року страхового стажу із 1,35% до 1% заробітної плати призвело до того, що зростання пенсії на 500 гривень і більше стосувалося тільки 3,6 мільйона пенсіонерів, або 30% їхньої загальної кількості. Решта 70% пенсіонерів або не отримали надбавки зовсім, або могли сподіватися на якісь копійки. Зниження вартості одного року страхового стажу "з'їло" все або майже все підвищення пенсії - її розмір у середньому зменшився на 25%. Зазначені зміни спеціально поєднали із так званим осучасненням, тобто індексацією, аби пенсіонери не зауважили втрат і не протестували. Насправді для підвищення пенсій ніяких реформ не потрібно - для цього цілком досить постанови Кабміну. Однак для збільшення пенсійного стажу та зниження його вартості на 35% одного рішення замало - тут якраз був потрібен закон, який уряд успішно проштовхнув. Крім того, збільшення страхового стажу, потрібного для виходу на пенсію, з 15 до 25 років, а з кожним наступним роком - ще на один рік (доки не буде досягнуто позначки 35 років), насправді позбавило мільйони людей права на пенсію. Більше новин з усіх регіонів України читайте у свіжому номері газети "Експрес" Головні новини за добу - в нашій щоденній розсилці y Telegram Наталія ВАСЮНЕЦЬ
 показать весь комментарий
 
Якщо кинути до в'язниці 7000 чоловіків за ухилення від аліментів, це дасть державі можливість подолати злидні і підняти економіку???
Тоді це дуже важлива перемога у першочерговій справі!!!

P.S. У Джонатан Свіфта можна запозичити ще одне критичне державне питання - якою стороною розбивати яйце?! Це ж буде на роки законотворчої діяльності...
Д,Б! ©
 показать весь комментарий
 
 
Этот закон лишний раз продемонстрировал существующую гендерную дискриминацию в отношении мужчин, которым после развода суд обычно детей не оставляет - ведь для женщин тема про владение оружием как-то не очень интересна...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАлиментные должники: 7 тыс. человек объявлены в розыск, 82 тыс. - запрещен выезд за границу, - Гройсман
 
 
 
 
 
 вверх