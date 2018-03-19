 Алиментные должники: 7 тыс. человек объявлены в розыск, 82 тыс. - запрещен выезд за границу, - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ, такие данные на своей странице в Facebook привел Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Как работает правительственный закон об ужесточении ответственности для должников алиментов. Злостным неплательщикам ограничивают выезд из Украины, пользование авто, оружием", - говорится в сообщении.
Гройсман сообщил, что: 7 000 человек, которые имеют задолженность по уплате алиментов, объявлены в розыск; 5 500 - направлены на выполнение общественно полезных работ; 82 397 - запрещен выезд за границу, 79 843 лицам запрещено управление автомобилем. Кроме того, 79 591 должнику запретили пользоваться оружием.
вынашивает и рожает??!!! а женский пол где?:?!! всегда ли- так виноваты ТОЛЬКО
МУЖЧИНЫ??!! а как быть насчет того что женщина делает беременность путем обмана??!!
а мужчина не хочет детей.. это его право и обязанность а бабе фиолетов ей просто
пора и она хочет а в итоге семья распадается женщина в отместку к мужику из
детей делает орудие пыток и инструмент мести поверьте мне за 25 лет работы адвокатом
я такого насмотрелся в вопросах алиментов- да есть и негодяи и подонки и мрази
мужики… но и есть бабы у которых просто уже негде ставить штампы и печати
бл..сука тварь и все такое.. сколько мужиков платят алименты а детей не видят
годами.. не все так однозначно у меня вон недавно был случай месяц назад муженек
гулял шлялся бил жену пил бухал довел супругу до инсульта инвалидности обманом
затрахал старшей дочке мозги забрал ее к себе сожительствует с дочкой которая у
матери не была 3 года-- младшая с мамой осталась так вот папанька в интересах
дочки взыскал с мамы инвалида и по сути младшей дочери алименты 5 тысяч гривен
за год а сейчас дочка старшая студентка подала на маму руками папаньки алименты
типа она студентка.. и ей тяжко как жить маме и сестре на оставшиеся 880 гривен
после уплаты алиментов им насрать...(пардон)... да а самое пикантное что
папанька должен более 10 тысяч гривен долга по алиментам на младшую дочку а
старшая дочка по Семейному Кодекс обязана содержать маму инвалида да и бывший
муж поскольку он довел своими побоями в течении полугода после развода жену до
инсульта а потом ее несколько раз насиловал избивал а суды никак не могу решить
вопрос взыскать положенные алименты с отца на младшую дочку разобраться с ним
как с должником взыскать с дочки старшей помощь на маму защитить интересы
младшего ребенка а штампуют решения взыскать алименты исключительно с
инвалида... вот о таких делах в Минюсте и Гройся лично в курсе.. причем тут
авто и ружья детям или не пустили на Мальдивы...то от этого что до фонарного
столба... им надо 3 раза в сутки покушать хотя бы витамины не говоря про одежу-
обувь, книги, ручки и тетрадки… молчу про все остальное...
такое впечатление, что все заняты реформами,
а до правосудия и здравого смысла никому дела нет,
одни деньги на уме
тут на первый план выходит месть за прошлые обиды, желание сделать бывшему партнеру побольнее и в конце концов элементарное стяжательство.
Ниже представлены коэффициенты изменения численности населения Украины, рассчитанные нами для 2018 года:Рождаемость: в среднем 1 251 детей в день (52.11 в час)Смертность: в среднем 1 772 человека в день (73.85 в час)Миграционный прирост населения: в среднем 100 человек в день (4.15 в час)Скорость убыли населения Украины в 2018 году будет 422 человек в день.
ну оружие, а авто и закордон ? может так хоть что то , а сколько получит ребёнок с "обчественных работ" ?
У Сімейному кодексі України встановлюється, що аліменти, одержані на дитину, є власністю дитини.
Аліменти - це платежі цільового призначення.
пеня за несплату аліментів (ст. 196 СКУ). До речі, механізм її нарахування дуже чітко виписаний у науково-практичному коментарі авторки Кодексу, цитую: «Визначений розмір пені - 1% за кожний день прострочення… Отже, розмір неустойки за кожен місяць прострочення становитиме 30% суми несплачених аліментів».
Що ж стосується перевірки витрачання отримувачем аліментів, то, нажаль, такої ясності у проведенні даної процедури в СКУ бракує. Тому, коли мова йде про контроль органом опіки за цільовим використанням аліментних коштів, скажімо, за заявою платника (як правило, чоловіка - Авт.), то реакція більшості її членів - методисток, соціальних працівниць та представниць різних громадських організацій передбачувана, мовляв, ми знаємо як багато коштів потрібно витрачати на дитину, адже самі - матері, тому того, що ви своїй колишній дружині виплачуєте, все рівно буде замало.
відповідь з їхнього боку практично завжди буде однакова: «Ми все перевірили, і вважаємо, що аліменти витрачаються за призначенням».
Таки чином виходить, що сама процедура виплати аліментів вважається фінансовою операцією, а от контроль за їхнім витрачанням - вже ні. Адже питання про фінансову звітність у даному випадку законом не врегульовано.
якщо ми творимо європейське право, яке засновано на принципах демократії, де у жінок та чоловіків рівні права, то чому під час стягнення аліментних коштів на дитину, як правило, з її батька, чоловік з поданням позову автоматично стає боржником і вимушений у суді довго доказувати, що його матеріальна та натуральна (харчами і речами) допомога власному синові чи доньці до подачі дружиною позовної заяви до суду була достатньою. На кожен такий факт він повинен мати доказ у вигляді платіжного документа (чека або квитанції), що підтверджує купівлю тих чи інших речей або продуктів. Мало того, чоловікові в суді потім ще доведеться довго доводити, що цей буханець хліба чи банан з'їла його дитина, а не він сам. Для цього вже потрібні показання свідків. Проте, і після цього, як правило, суд приймає сторону позивачки і у примусовому порядку стягує з батька дитини аліменти, посилаючись на те, що між колишнім подружжям відсутня домовленість про участь батька, який проживає окремо, в утриманні дитини. Чи справедливо це?
Таким чином, ст. 186 СКУ носить доволі декларативний характер, адже в реальності з вище зазначених причин здійснити прозору перевірку цільового витрачання аліментів на дитину в Україні стає неможливим.
Зараз виконавець може позбавити за 10 хвилин права виїзду за кордон. Але для оскарження інколи треба судитись кілька років.
Ситуація дуже швидко може обернутися проти жінки. Тільки-но чоловіки зрозуміють, що цей закон роздягає другу половину догола - вони зроблять усе, аби діти з мамами не залишалися. Сенс аліментів - забезпечити дитину, а не покарати когось за розлучення.
https://batkomaepravo.org/mother
На Львівщині жінка побила доньку до струсу мозку через зламану кулькову ручку
25-летняя мать бросила 9-месячного малыша возле станции метро
На Київщині жінка хотіла продати свою дитину за 35 тис доларів
В Запорожье маленькая девочка всю ночь мерзла на улице
В Мариуполе голодные дети, которых мать оставила одних на двое суток, из окна просили еду у прохожих
Суд вынес решение в отношении матери, которая изрубила кухонным топором сына
Жительница Одесской области посадила дочь на цепь
и т д.
и, по моему, делается это всё специально - чтобы люди уезжали и освобождали землю для дерибана...
Тоді це дуже важлива перемога у першочерговій справі!!!
P.S. У Джонатан Свіфта можна запозичити ще одне критичне державне питання - якою стороною розбивати яйце?! Це ж буде на роки законотворчої діяльності...
Д,Б! ©