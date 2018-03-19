 Алиментные должники: 7 тыс. человек объявлены в розыск, 82 тыс. - запрещен выезд за границу, - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ, такие данные на своей странице в Facebook привел Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Как работает правительственный закон об ужесточении ответственности для должников алиментов. Злостным неплательщикам ограничивают выезд из Украины, пользование авто, оружием", - говорится в сообщении.

Гройсман сообщил, что: 7 000 человек, которые имеют задолженность по уплате алиментов, объявлены в розыск; 5 500 - направлены на выполнение общественно полезных работ; 82 397 - запрещен выезд за границу, 79 843 лицам запрещено управление автомобилем. Кроме того, 79 591 должнику запретили пользоваться оружием.

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