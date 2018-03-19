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 Общество
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Все про:непогода (353) ГСЧС (1384)

 ГСЧС предупреждает украинцев об ухудшении погодных условий: ожидаются сильные снегопады и ветры

В понедельник, 19 марта, в Украине ожидается ухудшение погодных условий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Ожидаются снегопады, метели, на дорогах гололедица; в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Николаевской областях сильный снег, снежные заносы; в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях мокрый снег с дождем, местами гололед; на юге и востоке страны порывы ветра 15-20 м/сек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более двух тысяч человек остались без теплоснабжения на Одесчине, - ГСЧС

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта (уровень угрозы для автотранспорта 2 (желтый), местами в центральных и прикарпатских областях 3 (красный), также осложнить работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства.

Источник: https://censor.net.ua/n3056330
 
 
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Та есть такое! В Мариуполе какая-то хрень с неба сыпется, которая превратила мой Запорик, по недомыслию моему, брошенному на стоянке- в реальную глыбу льда синего цвета. Пичалька...
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мы сегодня все дома. зато детям и собачкам радость - снега по задницу ГСЧС предупреждает украинцев об ухуджении погодных условий: ожидаются сильные снегопады и ветры - Цензор.НЕТ 2587
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Моя хаска в екстазі... зато я мля мерзну вже котрий день... причому по 2-3 години в день...
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ГСЧС предупреждает украинцев об ухуджении погодных условий: ожидаются сильные снегопады и ветры - Цензор.НЕТ 717Вот они!!! Я имею ввиду плюсы кошатников. Нам не надо мерзнуть! Обложился тремя котами... и спи себе.
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Еще годик и Большая Берта сделает тебя многократным дедушкой.
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не, я пока снег откидаю, весь мокрый. собаки только яйца погреть заходят, целый день по сугробам скачут
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У нас на Сумщине настоящий январь:снега выше колен и мороз -12.Даже не верится ,что меньше 3-х недель до Пасхи.
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в Запорожье, если бы не дождь, намело бы переметов. а так снег плотненько утрамбовало где упал. 5-10 см - не сугробы.
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А в деревне Гадюкино опять идут дожди
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Полтава, больше напугали чем того снега выпало)))у нас еще старый не сошел,так что пасха 100% со снегом и с сугробами встречать будем.
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а у кацапів на морє лаптєвих взагалі пляжний сєзон...
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Днепр: замело - мама не горюй, местами по колено. Работаю в 10 минутах ходьбы от дома - но сегодня полчаса полз, ибо большую часть пути хрен кто расчистил ДСНС попереджає українців про погіршення погодних умов: очікуються сильні снігопади і вітри - Цензор.НЕТ 6263
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Прочитал прогноз погоды, забил на все, остался дома на диване. Под боком похрапывает любимая песа, любимая киса тихонько спит рядом на подушке, жена ( тоже любимая) приготовила отбивные, смотрю сериал "Подлый Пит" - жизнь удалась ДСНС попереджає українців про погіршення погодних умов: очікуються сильні снігопади і вітри - Цензор.НЕТ 522
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подумай о тех, у кого в кабине "диванчик" и соляра заканчивается и Богу помолись за их жизнь в реале
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГСЧС предупреждает украинцев об ухудшении погодных условий: ожидаются сильные снегопады и ветры
 
 
 
 
 
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