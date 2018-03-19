 ГСЧС предупреждает украинцев об ухудшении погодных условий: ожидаются сильные снегопады и ветры

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Ожидаются снегопады, метели, на дорогах гололедица; в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Николаевской областях сильный снег, снежные заносы; в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях мокрый снег с дождем, местами гололед; на юге и востоке страны порывы ветра 15-20 м/сек.

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Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта (уровень угрозы для автотранспорта 2 (желтый), местами в центральных и прикарпатских областях 3 (красный), также осложнить работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства.