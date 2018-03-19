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 Более двух тысяч человек остались без теплоснабжения на Одесчине, - ГСЧС

В с. Крыжановка Одесской области без теплоснабжения остались более двух тысяч человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"18 марта в 21:25 в ГСЧС поступила информация о том, что в с.Крыжановка Лиманского района из-за отсутствия лимита газа осталось без газоснабжения 8 крышных котельных, обеспечивающих теплоснабжением 8 многоэтажных домов (около 2 тыс. 120 абонентов, всего в ЖК "Суворовский" проживает 6 тыс. 500 чел.). Температура воздуха 3 градуса мороза", – сказано в сообщении.

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В ГСЧС также добавили, что восстановление газоснабжения запланировано на 19 марта.

Источник: https://censor.net.ua/n3056320
 
 
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