 129 населенных пунктов в 7 областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"В течение 17-18 марта в результате осложнения погодных условий (снег, налипание мокрого снега, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 129 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Запорожская - 40, Николаевская - 35, Донецкая - 22, Днепропетровская - 17 Одесская - 10, Херсонская - 3 и Кировоградская - 2. Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено. Для обеспечения проезда, расчистки автодорог и оказания помощи в буксировке транспорта на территории Украины привлечены 1 тыс. 310 ед. тех. и 2 тыс. 110 чел., в том числе от Укравтодора 1 тыс. 120 ед. тех. и 1 тыс. 470 чел., от ГСЧС 190 ед. тех. и 640 чел. Подразделениями ГСЧС проведена буксировка 308 ед. автотранспортных средств, оказана помощь 483 гражданам. В Государственном агентстве автомобильных дорог Украины работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме", - сказано в сообщении.

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