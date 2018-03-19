 Украина заняла 5 место по темпам развития электромобилей, оставив позади США, Японию или Нидерланды, - соучредитель Electrocars Кравцов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал соучредитель Electrocars Александр Кравцов.
"На днях у Украины была еще одна победа и я хочу поделиться ее с вами. В мире нашу победу начинают называть "Украинское электромобильное чудо". В море "зрад" мы не замечаем, что есть "фронты" изменений, где у нас уже есть результат, который признают далеко за пределами страны. Аналитики удивляются - у нас ВВП на душу - 4000 долларов, а количество электромобилей у страны в разы больше чем у соседней более богатой Польши. Наше желание не платить за дорогой бензин обеспечивает судьбу электромобилей на рынке авто в 4% и позволяет по темпам развития инфраструктуры сегодня обходить большинство развитых стран. Это прекрасно демонстрирует, что для существенных изменений иногда нужну не так уж и много сделать. Отмененные с Нового года пошлины на электромобили, активная продвижение электрокаров силами энтузиастов, СМИ и, главное, бизнеса, который поверил в инновацию и теперь на улицах городов миллионников ни проехать не встретив электротакси, а найти порт для зарядки электромобиля на бензиновой заправке или возле ТРЦ уже не является сложным квестом", - написал он.
По словам..., если, предложенные вчера в Министерстве инфраструктуры законодательные стимулы электромобилей удастся внедрить хотя бы на половину, то Украина имеет все шансы не только на годовалого попадания в рейтинг, но и на серьезную транспортную и энергетическую модернизацию с которой смогут брать пример большинство стран в мире.
"Я верю, что мы это сделаем!", - добавил он.
по темпам импорта ввоза в Украину и покупки таковых гражданами Украины??!!
хотя п % соотношении бензин(газ)-дизель электромобили даже и 3% не имеют......
В провинциальном Николаеве уже с десяток такси таких катается, выдыхай, бобер.
В Україні десь приблизно 4000 електроавто... Але десь 8 млн звичайних ДВС при 40 млн населення. Виходить...упс... 0,05% від усіх інших авто, що на порядок меньше ніж у Німеччині у співвідношенні.
Все дуже просто - це не бензин дорогій, а електрика на шару. 1,68 грн за квт/г.
Для порівняння у німеччині - 32 цента, або ж 11 грн квт/г. А дизель по1,15 евро.
От і виходить, що пробіг на ніссан ліф 100 км коштує десь 5 евро, а на дизельному авто такого ж классу - десь 7 евро. При цьому диз авто на 10 тис дешевше - нове.
А в Україні електрика дорожчає кожного року на 25% (26% в березні 2017). І дуже верогідно, що в цьому +25% знову буде. Отже цей "хфеномен" з електравто - дуже скоро закінчиться.
де це ?
які машини?
сюди входить користування електромясорубками?
Или мухоморов объелись?
И в области балета мы впереди планеты всей !
Электромобиль идёт на смену крестьянской лошадке !
Ударим пробегом и реформой по разгильдяйству и коррупции !
Ура , товарищи !
Это как-бы денег нет , но в своих мечтаниях их получить мы несомненные лидеры .
А на люмпен нам не треба орієнтуватися, це в днр люмпен превозносять. Країну має вести вперед інтелігенція.
якщо в селі здебільшого на возах їздять і конями землю орють то це не значить що Україна сама екологічна країна
Я б сказала, що в нас для всіх охочих доріг невистачає.
Не вірите? Зайдіть спочатку на bmw.de, а потім - на bmw.ua? І порівняйте ціни...
Два роки минуло і авто вже не нове або випустили нову модифікацію і решта вже автоматично стає морально застарілим брухтом.
http://www.afp.com.ua/avtotema/Prodagi_elektromobiley_v_Ukraine_virosli_bolee_chem_vdvoe
http://www.afp.com.ua/avtotema/Prodagi_elektromobiley_v_Ukraine_virosli_bolee_chem_vdvoe
В Норвегии в 2017 году было реализовано электромобилей и гибридов больше, чем обычных авто - https://www.thelocal.no/20180103/more-than-half-of-norways-new-cars-electrified-data
https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/2377011-v-norvegii-vpervye-prodali-bolse-elektrokarov-i-gibridov-cem-obycnyh-avto.html
в 2016 году в США зарегистрировано 560 000 электро - автомобилей, а в Украине в 2017 году АЖ более 4 000 электро автомобилей .... о ЧУДО!!!!
Мы обогнали по темпам роста США, ибо вчера у нас вообще кроме погрузчиков электрокаров, электромобили видели только в журналах.
Скоро Украина обгонит весь свет по автомобилям на дровах! Вот это будет украинское -чудо!!!
Это наше ноу-хау ?
https://abzats.novy.tv/ru/news/2015/12/15/100-kilometriv-za-15-griven-na-svoyemu-avto/
Украина на втором месте в Мире по уровню Смертности по данным ВОЗ! Украина на седьмом Месте в рейтинге самых Обездоленных стран Мира по данным Bloomberg!
А тем временем! Прибыль компании Roshen за прошедший 2017 год! Увеличилась на 400 Миллионов гривен
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Щось по типу: бла-бла-бла!
Автор говорить про темпи розвитку електромобілів, а сама стаття про кількість кпридбаних авто... Де ж тут розвиток? Як я розумію, розвиток, це не лише встановлення резеток для заправки автомобілів та їх купівля, а й виробництво автомобілів, їх складання принаймі та застосування якихось нових технологій в виробництві електромобілів)) До нас ввозять багато рису, морепродуктів - у нас що великий розвиток сільського господарства та розвиток мореплавства?