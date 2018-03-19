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 Общество
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Все про:электромобиль (9) Кравцов Александр (1)

 Украина заняла 5 место по темпам развития электромобилей, оставив позади США, Японию или Нидерланды, - соучредитель Electrocars Кравцов

По международному рейтингу стран Украина заняла пятое место по темпам развития электромобилей, оставив позади таких лидеров как США, Япония или Нидерланды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал соучредитель Electrocars Александр Кравцов.

"На днях у Украины была еще одна победа и я хочу поделиться ее с вами. В мире нашу победу начинают называть "Украинское электромобильное чудо". В море "зрад" мы не замечаем, что есть "фронты" изменений, где у нас уже есть результат, который признают далеко за пределами страны. Аналитики удивляются - у нас ВВП на душу - 4000 долларов, а количество электромобилей у страны в разы больше чем у соседней более богатой Польши. Наше желание не платить за дорогой бензин обеспечивает судьбу электромобилей на рынке авто в 4% и позволяет по темпам развития инфраструктуры сегодня обходить большинство развитых стран. Это прекрасно демонстрирует, что для существенных изменений иногда нужну не так уж и много сделать. Отмененные с Нового года пошлины на электромобили, активная продвижение электрокаров силами энтузиастов, СМИ и, главное, бизнеса, который поверил в инновацию и теперь на улицах городов миллионников ни проехать не встретив электротакси, а найти порт для зарядки электромобиля на бензиновой заправке или возле ТРЦ уже не является сложным квестом", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы на год получили право на льготный ввоз электромобилей

По словам..., если, предложенные вчера в Министерстве инфраструктуры законодательные стимулы электромобилей удастся внедрить хотя бы на половину, то Украина имеет все шансы не только на годовалого попадания в рейтинг, но и на серьезную транспортную и энергетическую модернизацию с которой смогут брать пример большинство стран в мире.

"Я верю, что мы это сделаем!", - добавил он.

Украина заняла 5 место по темпам развития электромобилей, оставив позади США, Японию или Нидерланды, - соучредитель Electrocars Кравцов 01

Украина заняла 5 место по темпам развития электромобилей, оставив позади США, Японию или Нидерланды, - соучредитель Electrocars Кравцов 02

Источник: https://censor.net.ua/n3056318
 
 
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по каким ТЕМПАМ РАЗВИТИЯ???!! что за бредлятина у нас что в Украине производят электромобили??! дебилы....
по темпам импорта ввоза в Украину и покупки таковых гражданами Украины??!!
хотя п % соотношении бензин(газ)-дизель электромобили даже и 3% не имеют......
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Я так понимаю по количеству использование. По производству - смешно. Но все впереди, я в єто верю!
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Це ж ти кац, чи хто там, айсберг, вайсберг, айзенберг, а може рабіновіч?
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людей каких, троллей из ольгино? мЭтадычки задымились?
В провинциальном Николаеве уже с десяток такси таких катается, выдыхай, бобер.
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Що означає "по темпах розвитку"? По темпах виробництва розумію по темпах купівлі розумію а темпи розвитку це мабуть встановлення на заправках розеток 220в?
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В прошлом году у нас был один електромобиль в етом году у нас аж два електромобиля. Темп развитияаж 100%. США, Нидерланды и Япония нам завидуют. Украина заняла 5 место по темпам развития электромобилей, оставив позади США, Японию или Нидерланды, - соучредитель Electrocars Кравцов - Цензор.НЕТ 1228
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це дійсно так. В німеччині десь близька 300 000 електроавто. Наче багато, на 2 порядки більше за Україну. Але якщо порівняти до ДВС - яких приблизно 60 млн, при 80 млн населення, то вийде аж 0,5% від усіх автівок.
В Україні десь приблизно 4000 електроавто... Але десь 8 млн звичайних ДВС при 40 млн населення. Виходить...упс... 0,05% від усіх інших авто, що на порядок меньше ніж у Німеччині у співвідношенні.
Все дуже просто - це не бензин дорогій, а електрика на шару. 1,68 грн за квт/г.
Для порівняння у німеччині - 32 цента, або ж 11 грн квт/г. А дизель по1,15 евро.
От і виходить, що пробіг на ніссан ліф 100 км коштує десь 5 евро, а на дизельному авто такого ж классу - десь 7 евро. При цьому диз авто на 10 тис дешевше - нове.
А в Україні електрика дорожчає кожного року на 25% (26% в березні 2017). І дуже верогідно, що в цьому +25% знову буде. Отже цей "хфеномен" з електравто - дуже скоро закінчиться.
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Дорожчання електрики у нас менше, ніж дорожчання бензину)))
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по електромобилям ??
де це ?
які машини?

сюди входить користування електромясорубками?
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интересно, далеко заедет такая электрокара зимой с включенными фарами и печкой? про магнитолу молчу.
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По Києву у сніг їздять, причому навіть таксі... На день точно вистачає заряду. Тим більше фари там діодні, жруть мало електроенергії.
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До того ж у сучасних електромобілях батареї обладнано підігрівом.
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та там и сиденья с подогревом... что-то терзают меня смутные сомненья...
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Народ, сегодня какой то особенный день? День идиота? Сперва чугункин со своими умняками, теперь этот со своими фронтами.... Я в растерянности....
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Козломордия поделилась аргетинским коксом???
Или мухоморов объелись?
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Если врать , то с размахом .
И в области балета мы впереди планеты всей !
Электромобиль идёт на смену крестьянской лошадке !
Ударим пробегом и реформой по разгильдяйству и коррупции !
Ура , товарищи !
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темр развития и темп производства...вещи разные
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То есть , самого производства нет , но вот в его развитии мы лидируем .
Это как-бы денег нет , но в своих мечтаниях их получить мы несомненные лидеры .
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А еще Украина заняла 4-е место по темпам удорожания уровня жизни. Притом сама жизнь украинца как ни странно обесценилась практически до нуля. Парадокс но факт.
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ты думаешь нам интересно, что у тебя в налугандонии происходит?
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Спросите у кого из работяг есть электромобиль.....? Не смешите мою 5ю точку. Украина заняла 5 место по темпам развития электромобилей, оставив позади США, Японию или Нидерланды, - соучредитель Electrocars Кравцов - Цензор.НЕТ 4014
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У роботяги его и не должно быть потому, что пролетарий мало усилий приложил для своего профессионального развития.
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ВАСЕЯ ПЕТЬКИМ.....этим все сказано,а может ПИПКИН...?
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Антон Сепарский, ты сайтом не ошибся?
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Ну якщо вважати, наприклад, програмістів роботягами, то є і дуже багато...

А на люмпен нам не треба орієнтуватися, це в днр люмпен превозносять. Країну має вести вперед інтелігенція.
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і всі авто у бариг по 20-30 в гаражах . а дехто й на велосипед новий немає грошей ,
якщо в селі здебільшого на возах їздять і конями землю орють то це не значить що Україна сама екологічна країна Украина заняла 5 место по темпам развития электромобилей, оставив позади США, Японию или Нидерланды, - соучредитель Electrocars Кравцов - Цензор.НЕТ 2152
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"Один в семи комнатах расселился, штанов у него 40 пар, а другой по помойкам шляется, питание ищет". Шариковы заполонили Цензор)) Взять всё и поделить!
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навіщо ділити - просто конфіскувати в дохід державі майно бариг-олігархів які обкрадають країну
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В Україні мало автотранспорту????
Я б сказала, що в нас для всіх охочих доріг невистачає.
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У нас 200 машин на 1000 осіб, у Польщі - понад 500. У Німеччині - ще більше.
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В них ціни на авто значно нижчі, нам би такі , то ми би їх перегнали по всіх показниках.
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У них переважають НОВІ авто, а не б/у. А якщо порівняти ціни на нові європейські авто у Німеччині і у нас, то у нас не дорожчі.

Не вірите? Зайдіть спочатку на bmw.de, а потім - на bmw.ua? І порівняйте ціни...
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От зайдіть спочатку на bmw.de, а потім - на bmw.ua? І порівняйте ціни... Потім писатимете. Ціни в автосалонах ж з розтаможою чи як?
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В нас і рівень життя нижчий.
Два роки минуло і авто вже не нове або випустили нову модифікацію і решта вже автоматично стає морально застарілим брухтом.
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"У нас в городе теперь 715 газовых плит, что в 715 раз больше, чем в 1913 году": (с) "Приключения Шурика".
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Раньше в каждом цеху электрокары были(для перевозки деталей). Да, быстро и удобно.
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По темпу эксплуатации и приобретения, своих электромобилей у нас нет, мы покупаем.
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Если перейти по ссылке, то можно заметить очевидное передёргивание - Кравцов в электрокары записывает все гибриды. Которые вполне нормально потребляют бензин.
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Не всі, а тільки плаг-ін гібриди, тобто гібриди, які можуть нормальну відстань проїхати на одному електромоторі, без бензинового мотора.
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Такое впечатление, что эта страна растворилась во лжи, как сахар в кипятке.
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Для "справки", если кому интересно (по электромобилям):
В Норвегии в 2017 году было реализовано электромобилей и гибридов больше, чем обычных авто - https://www.thelocal.no/20180103/more-than-half-of-norways-new-cars-electrified-data
https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/2377011-v-norvegii-vpervye-prodali-bolse-elektrokarov-i-gibridov-cem-obycnyh-avto.html
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Когда уже патрульные будут эвакуировать машины оленей, паркующихся на месте электрозаправок?
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Не надо путать развития электромобилей и закупку - это разные понятия.
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манипуляции с цифрами от лукавого! Или юродивые пишут подобную пургу.
в 2016 году в США зарегистрировано 560 000 электро - автомобилей, а в Украине в 2017 году АЖ более 4 000 электро автомобилей .... о ЧУДО!!!!
Мы обогнали по темпам роста США, ибо вчера у нас вообще кроме погрузчиков электрокаров, электромобили видели только в журналах.

Скоро Украина обгонит весь свет по автомобилям на дровах! Вот это будет украинское -чудо!!!



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Ни фига себе у этого кадета батарейки !
Это наше ноу-хау ?
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Вот более точные данные: Украина на первом месте в мире по коррупции.Украина на первом Месте по уровню Бедности в Европе по данным Credit Suisse!

Украина на втором месте в Мире по уровню Смертности по данным ВОЗ! Украина на седьмом Месте в рейтинге самых Обездоленных стран Мира по данным Bloomberg!

А тем временем! Прибыль компании Roshen за прошедший 2017 год! Увеличилась на 400 Миллионов гривен
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То, что выбрасывают в ЕС, везут к нам эти лифы с убитыми батареями..
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По международному рейтингу стран Украина заняла пятое место по темпам развития электромобилей Источник: https://censor.net.ua/n3056318

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Щось по типу: бла-бла-бла!
Автор говорить про темпи розвитку електромобілів, а сама стаття про кількість кпридбаних авто... Де ж тут розвиток? Як я розумію, розвиток, це не лише встановлення резеток для заправки автомобілів та їх купівля, а й виробництво автомобілів, їх складання принаймі та застосування якихось нових технологій в виробництві електромобілів)) До нас ввозять багато рису, морепродуктів - у нас що великий розвиток сільського господарства та розвиток мореплавства?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраина заняла 5 место по темпам развития электромобилей, оставив позади США, Японию или Нидерланды, - соучредитель Electrocars Кравцов
 
 
 
 
 
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