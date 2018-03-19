 Украина заняла 5 место по темпам развития электромобилей, оставив позади США, Японию или Нидерланды, - соучредитель Electrocars Кравцов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал соучредитель Electrocars Александр Кравцов.

"На днях у Украины была еще одна победа и я хочу поделиться ее с вами. В мире нашу победу начинают называть "Украинское электромобильное чудо". В море "зрад" мы не замечаем, что есть "фронты" изменений, где у нас уже есть результат, который признают далеко за пределами страны. Аналитики удивляются - у нас ВВП на душу - 4000 долларов, а количество электромобилей у страны в разы больше чем у соседней более богатой Польши. Наше желание не платить за дорогой бензин обеспечивает судьбу электромобилей на рынке авто в 4% и позволяет по темпам развития инфраструктуры сегодня обходить большинство развитых стран. Это прекрасно демонстрирует, что для существенных изменений иногда нужну не так уж и много сделать. Отмененные с Нового года пошлины на электромобили, активная продвижение электрокаров силами энтузиастов, СМИ и, главное, бизнеса, который поверил в инновацию и теперь на улицах городов миллионников ни проехать не встретив электротакси, а найти порт для зарядки электромобиля на бензиновой заправке или возле ТРЦ уже не является сложным квестом", - написал он.

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По словам..., если, предложенные вчера в Министерстве инфраструктуры законодательные стимулы электромобилей удастся внедрить хотя бы на половину, то Украина имеет все шансы не только на годовалого попадания в рейтинг, но и на серьезную транспортную и энергетическую модернизацию с которой смогут брать пример большинство стран в мире.

"Я верю, что мы это сделаем!", - добавил он.