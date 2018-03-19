 Правоохранители в 2017-м потребовали обысков в 45 раз больше, чем в 2012-м

В распоряжении "Судебно-юридической газеты" оказались статистические данные по рассмотрению следственным судьей ходатайств, жалоб, заявлений во время досудебного расследования, передает Цензор.НЕТ.

Так, в 2012 году количество ходатайств, поступавших в суд, относительно проведения обыска жилья или иного владения лица составляло 2 645; о временном доступе к вещам и документам - 10 152.

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"Сведения 2017 шокируют. Ведь количество ходатайств, поступившее в суд, относительно проведения обыска жилья или иного владения лица составляет 118 884, что в 45 раз больше, чем в 2012 году! Количество ходатайств о временном доступе к вещам и документам - 257 744. Примерно 85% таких ходатайств удовлетворяется судами. Очевидно, можно констатировать, что мы на верном пути построения полицейского государства", - отмечает издание.

"Вместе с тем, несмотря на такой напор со стороны правоохранителей, качество раскрытий преступлений никоим образом не улучшилось", - акцентирует издание.

"Стоит отметить, что скандальная "поправка Лозового" обязывала орган досудебного расследования дополнительно обосновывать свои ходатайства о проведении обыска. Указанное, среди прочего, обусловило тотальное сопротивление правоохранителей относительно таких изменений. Вместе с тем, учитывая вышеуказанные статистические данные, такие новеллы, очевидно, являются полезными и позволили бы избежать случаев необоснованного проведения обысков, что является необходимым условием реализации принципа законности. Более того, представляется, что необходимо внести изменения и в статью 235 УПК о том, что решение следственного судьи о разрешении на обыск жилища или иного владения лица должно содержать и обоснования выводов суда о необходимости предоставления разрешения на обыск жилища или иного владения лица", - констатирует издание.

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"Сегодня также отсутствует механизм обжалования или пересмотра постановлений следственного судьи об обыске. На данный момент Уголовный процессуальный кодекс Украины такой нормы не содержит. Поэтому необходимо предусмотреть в ст. 309 УПК возможность обжалования постановления следственного судьи о разрешении на обыск жилища или иного владения лица в суд апелляционной инстанции (уже соответственно после проведения обыска) и закрепить, что отмена такого решения влечет за собой признание доказательств, полученных в результате проведения обыска, недопустимыми. Сейчас на рассмотрении Конституционного Суда находится конституционное представление уполномоченного ВРУ по правам человека относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений части третьей статьи 309 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в частности в связи с невозможностью обжалования в апелляционном порядке постановления следственного судьи о разрешении на проникновение в жилье или другое владение лица и на их осмотр и обыск во время досудебного следствия", - резюмирует издание.