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 Политика Украины
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Все про:УПК (74) обыск (1127) правоохранительные органы (242) суд (20672) судья (1848)

 Правоохранители в 2017-м потребовали обысков в 45 раз больше, чем в 2012-м

В 2017 году в суды поступили 118 884 ходатайств относительно проведения обыска жилья или иного владения лица( в 2012-м - 2 645), и 257 744 ходатайств о временном доступе к вещам и документам (в 2012-м - 10 152). Примерно 85% таких ходатайств удовлетворяется судами.

В распоряжении "Судебно-юридической газеты" оказались статистические данные по рассмотрению следственным судьей ходатайств, жалоб, заявлений во время досудебного расследования, передает Цензор.НЕТ.

Так, в 2012 году количество ходатайств, поступавших в суд, относительно проведения обыска жилья или иного владения лица составляло 2 645; о временном доступе к вещам и документам - 10 152.

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"Сведения 2017 шокируют. Ведь количество ходатайств, поступившее в суд, относительно проведения обыска жилья или иного владения лица составляет 118 884, что в 45 раз больше, чем в 2012 году! Количество ходатайств о временном доступе к вещам и документам - 257 744. Примерно 85% таких ходатайств удовлетворяется судами. Очевидно, можно констатировать, что мы на верном пути построения полицейского государства", - отмечает издание.

"Вместе с тем, несмотря на такой напор со стороны правоохранителей, качество раскрытий преступлений никоим образом не улучшилось", - акцентирует издание.

"Стоит отметить, что скандальная "поправка Лозового" обязывала орган досудебного расследования дополнительно обосновывать свои ходатайства о проведении обыска. Указанное, среди прочего, обусловило тотальное сопротивление правоохранителей относительно таких изменений. Вместе с тем, учитывая вышеуказанные статистические данные, такие новеллы, очевидно, являются полезными и позволили бы избежать случаев необоснованного проведения обысков, что является необходимым условием реализации принципа законности. Более того, представляется, что необходимо внести изменения и в статью 235 УПК о том, что решение следственного судьи о разрешении на обыск жилища или иного владения лица должно содержать и обоснования выводов суда о необходимости предоставления разрешения на обыск жилища или иного владения лица", - констатирует издание.

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"Сегодня также отсутствует механизм обжалования или пересмотра постановлений следственного судьи об обыске. На данный момент Уголовный процессуальный кодекс Украины такой нормы не содержит. Поэтому необходимо предусмотреть в ст. 309 УПК возможность обжалования постановления следственного судьи о разрешении на обыск жилища или иного владения лица в суд апелляционной инстанции (уже соответственно после проведения обыска) и закрепить, что отмена такого решения влечет за собой признание доказательств, полученных в результате проведения обыска, недопустимыми. Сейчас на рассмотрении Конституционного Суда находится конституционное представление уполномоченного ВРУ по правам человека относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений части третьей статьи 309 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в частности в связи с невозможностью обжалования в апелляционном порядке постановления следственного судьи о разрешении на проникновение в жилье или другое владение лица и на их осмотр и обыск во время досудебного следствия", - резюмирует издание.

Источник: https://censor.net.ua/n3056316
 
 
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Перевожу, наездов с целью от жать бизнес было больше чем при Хаме в 45 раз больше. Вот и доказательство , что Лолита хуже Хама.
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https://www.youtube.com/watch?v=cOhys8QSD48

Распространяйте это видео, очень важно после вчерашних событий на Майдане.
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Ну так и скажи своим подельникам это в глаза, а то як ота жаба заховався за українським прапорцем та смердиш тут, москалику
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....сказал пригожин украинцу )) Овцы вы больные, на вас иммунитет давно выработался!
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Шо таке, стецько ? Враз з української злетіло, соєве?
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пысы А шо там важного было вчера на Майдане? Ну старушки и алкоголики разобрали за 15 мин металлическую конструкцию, которую неделю собирали и прокричали, что "Порошенко - Х..йло" и "Ганьба". И шо с того? Многие так думают Правоохранители в 2017-м потребовали обысков в 45 раз больше, чем в 2012-м - Цензор.НЕТ 9561
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Что вчера такого случилось, что нужно распространять видео с человеком, который был долгое время на прикорме у Дугина, а позже пытался попасть на довольствие к ПАП? Но не сложилось и в декабре 2017 г. Арестович выдал вообще уникальный текст:
"Я много врал вам, начиная с весны 2014 года." "... Я не патриот, не националист... Меня совершенно не заботит развитие украинской культуры, как таковой...Это была чисто пропагандистская работа..."

На этом видео, что он делает... врет... не врет... занимается пропагандой?!))
Он хоть когда-нибудь бывает честен, или понятие честь и Арестович несовместимы... и он, как был дугинским провокатором, так им и остался.
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Возможно, однако данное интервью у вас мыслей не вызвало? Я был бы только рад, а окружающее опровергает.
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Ну почему же? Власть в древнем Риме привела к расцвету прекрасной цивилизации, а власть Наполеона, почитайте что он принес миру, потрясающая личность!
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Например как Нерон сжег Рим, а в войнах, которые вёл Наполеон I, погибли свыше 800 тысяч французов, что стало причиной глубокого демографического кризиса, последствия которого ощущались во Франции до начала XX века. А уж Гитлер какой быіл реформатор. Вся власть от Бога, да соевое?
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Мракобесу, что либо пояснять, это как в лужу пукать, только пузыри.
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Ну тобі видніше, як пукати у калюжу Правоохоронці в 2017 році вимагали обшуків у 45 разів більше, ніж у 2012-му - Цензор.НЕТ 6537
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Обыски - очень выгодная для ментов процедура .
Так сказать , запланированная статья доходов .
Забрать что-то назад у ментов нереально .
Люстрация плюс аттестация - они такие .
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Лолита Мальдивская хуже Януковича!!! Ещё одно доказательство, почему ему нужно в отставку!! Надоело уже жить "по-новому".
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Якщо таку кількість обшуків порівняти з кількістю вироків по злочинах з корупції, хабарництва, шахрайства, то можна зробити беззаперечний висновок, що левова частина обшуків проводилась не по провадженнях у кримінальних справах, а з метою віджиму бізнесу.
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диктатура безпредела і псевдозаконності..
друзям все - ворогам всю строгість закону
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А Титушки то вернулись. Точно как 5 лет назад. Только теперь они охраняют дворец Порошенко в Козине. Правоохоронці в 2017 році вимагали обшуків у 45 разів більше, ніж у 2012-му - Цензор.НЕТ 1005
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Онищенко предъявил запись, где Порошенко угрожает ему уголовными делами, если Тимошенко не будет голосовать за нужные законы http://dlvr.it/QLXwGm
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"мне везет и я играю"...
просто раніше суди в 85% нах посилали, особливо щодо доступа до житла, а задовільняли коли реально була необхідність, з чітким визначеним переліком "що шукаєм"... (тому хз де там новшество в поправках лозового - що в подані має бути написано що саме планується найти)
були звичайно винятки...але винятки...

йшов 5 рік нечуваних реформ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПравоохранители в 2017-м потребовали обысков в 45 раз больше, чем в 2012-м
 
 
 
 
 
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