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 Трюдо и Меркель обсудили реакцию НАТО на отравление Скрипаля: "Важна солидарность по этому поводу"

Страны-члены НАТО должны проявить солидарность в реагировании на отравление в Великобритании экс-шпиона Сергея Скрипаля.

Об этом по итогам телефонного разговора между премьер-министром Канады Джастином Трюдо и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель сообщили в офисе премьер-министра Канады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Премьер-министр и канцлер выразили взаимную обеспокоенность относительно отравления в Великобритании нервно-паралитическим веществом и подчеркнули важность солидарности НАТО по этому поводу", - рассказали у Трюдо.

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Кроме этого, во время разговора речь шла о "сотрудничестве в отношении международных кризисов и развития событий на международном рынке стали и алюминия". "Оба лидера подчеркнули важность многосторонней торговой системы и необходимости сохранения и соблюдения основанного на правилах подхода к международной торговле", - говорится в сообщении.

12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй сказала, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23-х российских дипломатов, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что бывший топ-менеджер "Аэрофлота" и соратник Бориса Березовского Николай Глушков был найден мертвым 12 марта в Лондоне со следами удушения.

Читайте: Украина солидарна с Великобританией относительно ситуации с отравлением в Солсбери, - Порошенко

17 марта в МИД России заявили, что РФ вышлет из страны 23 британских дипломатов в ответ на действия Великобритании.

Источник: https://censor.net.ua/n3056314
 
 
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Ви вже щось робити починайте, "прозаседавшиеся"!
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Ох и тежелая эта работа отмазывать %уйла от болота .
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Уже четыре года прошло! И все запрягают?
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Побалакають,побалакають та й забудуть. Як і про інших,до цього часу,вбитих
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до наступного випадку, який точно не забариться.
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выразили взаимную обеспокоенность относительно отравления в Великобритании нервно-паралитическим веществом и подчеркнули важность солидарности Источник: https://censor.net.ua/n3056314
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газова труба, яку прокладає Меркель і є та сама солідарність?
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Та там діло -Труба,бо тиску газу з параші нема,неможуть вкурити чого,як від мінус двадцять тиск до нуля пада?
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Не знаю, але не думаю, що німці вкладають кошти в абищо.
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Ухвалили одностайне комюніке: "Показати портрету Путіна два факи і одну дулю".
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрюдо и Меркель обсудили реакцию НАТО на отравление Скрипаля: "Важна солидарность по этому поводу"
 
 
 
 
 
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