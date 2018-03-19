 Трюдо и Меркель обсудили реакцию НАТО на отравление Скрипаля: "Важна солидарность по этому поводу"

Об этом по итогам телефонного разговора между премьер-министром Канады Джастином Трюдо и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель сообщили в офисе премьер-министра Канады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Премьер-министр и канцлер выразили взаимную обеспокоенность относительно отравления в Великобритании нервно-паралитическим веществом и подчеркнули важность солидарности НАТО по этому поводу", - рассказали у Трюдо.

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Кроме этого, во время разговора речь шла о "сотрудничестве в отношении международных кризисов и развития событий на международном рынке стали и алюминия". "Оба лидера подчеркнули важность многосторонней торговой системы и необходимости сохранения и соблюдения основанного на правилах подхода к международной торговле", - говорится в сообщении.

12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй сказала, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23-х российских дипломатов, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что бывший топ-менеджер "Аэрофлота" и соратник Бориса Березовского Николай Глушков был найден мертвым 12 марта в Лондоне со следами удушения.

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17 марта в МИД России заявили, что РФ вышлет из страны 23 британских дипломатов в ответ на действия Великобритании.