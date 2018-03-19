 "Герхард Шредер - важнейший лоббист Путина во всем мире", - Климкин призывает ввести санкции против экс-канцлера ФРГ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом Климкин заявил в воскресенье, 18 марта, газете Bild.
По словам министра, важно ввести санкции против тех, кто занимается продвижением проектов Путина за границей.
"Герхард Шрёдер - важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз", - подчеркнул глава украинского МИДа.
Вопросом о том, каким образом Герхарду Шрёдеру до сих пор удавалось избежать санкций, задается и редакция издания The Wall Street Journal. Депутат Европарламента Эльмар Брок (Elmar Brok) согласен с обвинениями, направленными против политика.
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"То, что бывший канцлер Германии сейчас представляет интересы Путина - это скандал. И удивительно, что это до сих пор не возымело последствий в рамках общественной дискуссии", - подчеркнул Брок.
дзейнічаць,як самастойная.Маючы падтрымку ЗША і Еўразвяза трэба і надалей мачыць
(калі спатрэбіцца,і ў сартіры) крамлёўскіх ардынцаў.Галоўнае,не ўпусьціць час.
Я би сказав, що Шредер - найважливіша лобкова воша у пуйла.
а что по твоему не естественного в предложении климкина??(по поводу трудоустройства??)вполне логичное предложение!!не хотят иметь у себя!!пусть по миру за визами и всеми прочими консульскими делами ездят!!(тем более кацы сами этого добиваются!!как известно всякая ХЕРЬ им всегда на пользу!!украина ток за !!(то чтоб кацапам было ,,хорошо" и удобно по миру перемещаться!!)пока англицкую визу получат смотриш и пол мира попутно увидят!!
Напоминаю, что именно "агент Лолита" нанес феноменальный урон украинским государственным интересам, когда буквально выбросил из переговоров по давлению на Кремль наших "гарантов по Будапештскому меморандуму" - США и Британию, отказавшись от "Женевского формата". И именно "Лолита" ввела в переговоры старых симпатиков Кремля - Францию и Германию, согласившись на "Нормандский формат". Которые вообще не являются нашими "гарантами", или же "выразителями наших интересов" ни с какого боку-припеку.
Старая Европа - Германия, Франция и Италия, всегда были евроскептиками в отношении Украины. Они с радостью и готовностью принимают кацапские деньги, и всегда готовы пожертвовать нами (Украиной), дабы удовлетворить аппетиты Москвы. Им не жалко скормить нас Кремлю.