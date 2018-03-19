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 Политика Украины
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Все про:Германия (2968) Россия (68490) санкции (6596) Шредер (29) Климкин (1629)

 "Герхард Шредер - важнейший лоббист Путина во всем мире", - Климкин призывает ввести санкции против экс-канцлера ФРГ

В свете нарастающего напряжения между западными странами и Россией министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ввести санкции в отношении бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера (Gerhard Schröder).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом Климкин заявил в воскресенье, 18 марта, газете Bild.

По словам министра, важно ввести санкции против тех, кто занимается продвижением проектов Путина за границей.

"Герхард Шрёдер - важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз", - подчеркнул глава украинского МИДа.

Вопросом о том, каким образом Герхарду Шрёдеру до сих пор удавалось избежать санкций, задается и редакция издания The Wall Street Journal. Депутат Европарламента Эльмар Брок (Elmar Brok) согласен с обвинениями, направленными против политика.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-канцлер Германии Шредер избран главой совета директоров "Роснефти"

"То, что бывший канцлер Германии сейчас представляет интересы Путина - это скандал. И удивительно, что это до сих пор не возымело последствий в рамках общественной дискуссии", - подчеркнул Брок. 

После того, как в 2005 году Шредер оставил пост канцлера ФРГ, он стал председателем наблюдательного совета проекта "Северный поток". Позднее политик возглавил и совет компании "Северный поток-2", а также совет директоров "Роснефти".

Источник: https://censor.net.ua/n3056312
 
 
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Вось гэта ўжо моцныя словы.Трэба яшчэ і дзеянні.Па-маленьку ўкраінская ўлада пачынае
дзейнічаць,як самастойная.Маючы падтрымку ЗША і Еўразвяза трэба і надалей мачыць
(калі спатрэбіцца,і ў сартіры) крамлёўскіх ардынцаў.Галоўнае,не ўпусьціць час.
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"Герхард Шредер - важнейший лоббист Путина во всем мире".

Я би сказав, що Шредер - найважливіша лобкова воша у пуйла.
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К вашему эмоциональному НА добавьте пожалуйста букву и ИКС и смело маршируйте "Герхард Шредер - найважливіший лобіст Путіна в усьому світі", - Клімкін закликає ввести санкції проти екс-канцлера ФРН - Цензор.НЕТ 4696
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Хто з паРашею стикається,Хрюнами Моржовими робляться-як у мультіку.
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Класс! Точно! Сплошные мультики, у меня точно такое впечатление-мультики! Блин, где там Савченко, с гранатами??? Даешь экшн!
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Да, должности у пацанчика звонкие! На зависть. Наверное талантище аж выпирает, девать некуда. С кем-то явно проконсультировался Климкин, прежде чем на такого монстра наехать.
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А обещание трудоустроить британцев? Ладно, был бы сам по себе, а тут на кону международный имидж Украины.....
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Я, когда этот заголовок прочитал, о "трудоустройстве", то даже открывать не стал.
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"Герхард Шредер - найважливіший лобіст Путіна в усьому світі", - Клімкін закликає ввести санкції проти екс-канцлера ФРН - Цензор.НЕТ 3530
а что по твоему не естественного в предложении климкина??(по поводу трудоустройства??)вполне логичное предложение!!не хотят иметь у себя!!пусть по миру за визами и всеми прочими консульскими делами ездят!!(тем более кацы сами этого добиваются!!как известно всякая ХЕРЬ им всегда на пользу!!украина ток за !!(то чтоб кацапам было ,,хорошо" и удобно по миру перемещаться!!)пока англицкую визу получат смотриш и пол мира попутно увидят!! "Герхард Шредер - найважливіший лобіст Путіна в усьому світі", - Клімкін закликає ввести санкції проти екс-канцлера ФРН - Цензор.НЕТ 5771
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У немцев прямо спрашивают: Как это ваш бывший премьер устроился на работу к террористу? Вы его плохо кормите, наплевав на гостайны или он "по призванию" пособник убийцы?
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Расслабьтесь, никто в Германии не спрашивает, особенно про работодателей. Прав таких нет. А деньги любят все и этот социалистический балбес далеко не исключение. Другое дело, если его поймают на подкупе, а к этому дело идет, тут будет не кисло
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Раз почали говорить про Шредера,значить прикрутять яйця і йому. Підібрались близенько до нього,багато компромату нарили,йому треба бути обережним,бо "новичок" не спить,бдіт так сказать.
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відпрацьовує по повній , пора на нього санкції накласти
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КлимЧУГУНкин якийсь нінзя-черепашка. Решил зачмырить Шредера, чем вселяет надежду, "что дебилы у нас тоже веселы и спортивны" (с).
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Я в ахуе от свина Пепо. Кто там говорил о нем, как о "грамотном дипломате" и "хорошем переговорщике" ? Или кто-то думает, что унылый Чугункин свои собственные мессиджи толкает ? Нет, это говно - от ПеПо.
Напоминаю, что именно "агент Лолита" нанес феноменальный урон украинским государственным интересам, когда буквально выбросил из переговоров по давлению на Кремль наших "гарантов по Будапештскому меморандуму" - США и Британию, отказавшись от "Женевского формата". И именно "Лолита" ввела в переговоры старых симпатиков Кремля - Францию и Германию, согласившись на "Нормандский формат". Которые вообще не являются нашими "гарантами", или же "выразителями наших интересов" ни с какого боку-припеку.
Старая Европа - Германия, Франция и Италия, всегда были евроскептиками в отношении Украины. Они с радостью и готовностью принимают кацапские деньги, и всегда готовы пожертвовать нами (Украиной), дабы удовлетворить аппетиты Москвы. Им не жалко скормить нас Кремлю.
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Тепер будуть Шрёдерам медову пастку готувати...
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Ньюсстар, а не министр...в последний месяц одного Климкина больше чем новостей с войны.
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Ну вообще-то у него должность такая - публичная. И кому как не главе МИДа озвучивать те, или иные мессиджи, в том числе и "во внешнюю информационную среду" ? Другое дело - качество этих мессиджей. Этих "пуков в вечность". Когда звук уже исчез, но зловоние определенно ощущается некоторое время. Но то уже - вопросы к его "Хазяину" - Лолите.
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Клімкін проти кума хуйла мертвечука коли санкції введете - про половину "жопоблоку" у ВР вже краще промовчати.
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у путина 300 миллиардов денег в доларах)) он купил этого канцлера с патрахами два раза клинкина никто не слушае)
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Колись старі люди говорили що не в грошах щастя,а в розуму...
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а по твоему правильней если вы будете на двух стульях сидеть!!(торговать в европе и барыжить с кацапами )а европейцы и вам штаны поддерживать и себя в угол загонять??(странная у тебя логика)и почему то об этом ни вспоминать ни тем более говорить не хочеш(либо даже не считаеш нужным) "Герхард Шредер - найважливіший лобіст Путіна в усьому світі", - Клімкін закликає ввести санкції проти екс-канцлера ФРН - Цензор.НЕТ 4784
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Герхард Шредер - важнейший лоббист Путина во всем мире", - Климкин призывает ввести санкции против экс-канцлера ФРГ
 
 
 
 
 
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