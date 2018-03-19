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Все про:выборы (20195) Путин (23642) Россия (68490)

 В России подсчитали 99,75% голосов: Путин набирает больше 76,67%

В первом туре президентских выборов в России нынешний президент Владимир Путин набирает больше 76,67 % голосов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, такие результаты подсчета 99,75% бюллетеней. 

По информации ЦИК, на втором месте по количеству набранных голосов Павел Грудинин, у которого 11,79%  

У Владимира Жириновского - 5,66% у Ксении Собчак - 1,67%, у сооснователя партии Яблоко Григория Явлинского - 1,04%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это безобразие. Россия отвечать ничем не будет", - Путин о недопуске граждан РФ к диппредставительствам в Украине. ВИДЕО

Явка после обработки 91,5% протоколов составляет 67%.​

Незаконные выборы 18 марта прошли и в оккупированном Россией Крыму. Украина, а также Канада, Эстония, Финляндия и другие страны заявили, что выборы на аннексированном полуострове не признают.

Источник: https://censor.net.ua/n3056311
 
 
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Ну это предварительный % идиотов на раисие.Скоро подсчитают окончательно.И теперь вопрос:а стоит ли рисковать,то есть быть убитым,отравленным или просто ограбленным и оскорблённым,не изолировав эту клоаку?
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Я так и не понял зачем России нужен был остров Крым?
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ну і що... кацапи вибрали хуйла для керування їхньою країною... ну а що ви хотіли від слопатоїдів..!?
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пффф....."растрелять таваріщєй" - мінімум недобір 60-65%...143 має бути сцукі...
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))) они знали, шо если его не выберут, то он на них нападёт. а так - нападёт, но по их согласию.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ России подсчитали 99,75% голосов: Путин набирает больше 76,67%
 
 
 
 
 
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