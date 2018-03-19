 В России подсчитали 99,75% голосов: Путин набирает больше 76,67%

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, такие результаты подсчета 99,75% бюллетеней.
По информации ЦИК, на втором месте по количеству набранных голосов Павел Грудинин, у которого 11,79%
У Владимира Жириновского - 5,66% у Ксении Собчак - 1,67%, у сооснователя партии Яблоко Григория Явлинского - 1,04%.
Явка после обработки 91,5% протоколов составляет 67%.
Незаконные выборы 18 марта прошли и в оккупированном Россией Крыму. Украина, а также Канада, Эстония, Финляндия и другие страны заявили, что выборы на аннексированном полуострове не признают.