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 За прошедшие сутки враг дважды обстрелял позиции ВСУ, один украинский воин получил боевую травму, - штаб

Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать позиции сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"За прошедшие сутки агрессор совершил два обстрела укреплений Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.

По данным штаба, на донецком направлении противник дважды открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям сил АТО неподалеку от Авдеевки. На луганском направлении в течение суток сохранялась тишина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не менее пяти пророссийских наемников на Донбассе пострадали из-за взрыва гранаты в кармане одного из них, - штаб АТО

"В результате вражеского огня один украинский защитник получил боевую травму. Он доставлен в лечебное учреждение и ему оказана необходимая медицинская помощь", - сообщили в штабе АТО.

Напомним, 17 марта российские наемники раз открывали огонь по позициям ВСУ.

За прошедшие сутки враг дважды обстрелял позиции ВСУ, один украинский воин получил боевую травму, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3056309
 
 
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Лолиту пошлите,в нее сепары не стреляют.
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Без малейшего прикола или сарказма - объясните мне пожалуйста, что такое боевая травма? Я понимаю, что означает ранение, контузия, а вот этот, получивший широкое распространение, термин мне совершенно не понятен
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Спасибо, но я как то традиционно пренебрегаю социальными сетями. Так что если есть желание объяснить, то лучше своими словами
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