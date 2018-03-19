 За прошедшие сутки враг дважды обстрелял позиции ВСУ, один украинский воин получил боевую травму, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
"За прошедшие сутки агрессор совершил два обстрела укреплений Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.
По данным штаба, на донецком направлении противник дважды открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям сил АТО неподалеку от Авдеевки. На луганском направлении в течение суток сохранялась тишина.
Напомним, 17 марта российские наемники 1 раз открывали огонь по позициям ВСУ.