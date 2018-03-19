 За прошедшие сутки враг дважды обстрелял позиции ВСУ, один украинский воин получил боевую травму, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"За прошедшие сутки агрессор совершил два обстрела укреплений Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.

По данным штаба, на донецком направлении противник дважды открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям сил АТО неподалеку от Авдеевки. На луганском направлении в течение суток сохранялась тишина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не менее пяти пророссийских наемников на Донбассе пострадали из-за взрыва гранаты в кармане одного из них, - штаб АТО

"В результате вражеского огня один украинский защитник получил боевую травму. Он доставлен в лечебное учреждение и ему оказана необходимая медицинская помощь", - сообщили в штабе АТО.

Напомним, 17 марта российские наемники 1 раз открывали огонь по позициям ВСУ.