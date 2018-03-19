 Три новых блокпоста установлены на территории ОРЛО, - ОБСЕ

"Наблюдатели видели недавно установленный блокпост недалеко от н. п. Металлист (неподконтрольный правительству, 7 км к юго-западу от Луганска), а также еще 2 недавно установленных блокпоста на западной и южной окраинах Луганска соответственно", - цитирует Цензор.НЕТ отчет СММ ОБСЕ.

Вместе с тем, 16 марта наблюдатели констатировали увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и уменьшение количества таких нарушений в Луганской области.

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"Миссия отметила наличие вооружения, размещенного в нарушение линий отвода, по обе стороны от линии соприкосновения. Наблюдатели способствовали проведению и осуществляли мониторинг работ по разминированию вблизи Донецкой фильтровальной станции и Сартаны. СММ продолжила способствовать проведению и осуществлять мониторинг ремонтных работ в Артема, Алмазной, Горловке, а также снова содействовала обеспечению доступа работников к Донецкой фильтровальной станции", - говорится в отчете.

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