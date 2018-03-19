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Все про:выборы (20172) расследование (2224) США (13424) Трамп (1696)

 Трамп раскритиковал "предвзятое расследование" Мюллера о российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году

Президент США Дональд Трамп заявил, что расследование специального прокурора Роберта Мюллера является нечестным, а в ходе предвыборной кампании никакого сговора между его штабом и Россией не было.

Президент также добавил, что расследованием руководят "закоренелые демократы" и сторонники его проигравшей оппонентки Хиллари Клинтон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

В субботу, 17 марта, адвокат Трампа Джон Дауд заявил, что расследование Мюллера пора заканчивать. Изначально он утверждал, что сделал это заявление от имени президента, однако позже передумал и уточнил, что говорил "сам за себя".

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Трамп не первый раз критикует расследование возможного участия Москвы в президентской кампании, но впервые назвал Мюллера по имени напрямую, что вызвало предостережения со стороны его однопартийцев о недопустимости вмешательства в расследование.

"Почему это в команде Мюллера 13 закоренелых демократов, несколько ярых сторонников Мошенницы Хиллари и Ноль республиканцев? Недавно еще одного демократа добавили... кому-то это кажется честным? И все равно, СГОВОРА НЕТ!" - написал Трамп в Twitter.

Трамп раскритиковал предвзятое расследование Мюллера о российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году 01

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Напомним, 13 марта Трамп уволил с поста госсекретаря Тиллерсона - из-за разногласий с ним по ряду внешнеполитических проблем. Вместо него назначил директора ЦРУ Майка Помпео - он вступит в должность в апреле. В МИД Украины уже заявили, что смена госсекретаря не несет какие-то дополнительные нюансы во взаимодействии Украины и США.

Как сообщалось, в США продолжается расследование возможного вмешательства России в президентские выборы. Спецпрокурор Мюллер выясняет, был ли заговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва отрицает вмешательство в выборы в США и требует предоставить подтверждающие документы.

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Министерство юстиции США опубликовало документ, согласно которому в отношении 13 граждан России выдвинуты обвинения во вмешательстве в американские президентские выборы. В отношении бывшего главы штаба Дональда Трампа Пола Манафорта выдивнуты уже вторые обвинения по делу относительно вмешательства России в выборы президента США. Он не признал себя виновным.

Источник: https://censor.net.ua/n3056306
 
 
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Трамп раскритиковал "предвзятое расследование" Мюллера о российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году - Цензор.НЕТ 1158Трам-пам-пам! : йух докажите, настамнет (знакомые стоны) , от рыжего не хватает только эпического : "дебилы бля!" . На воре и шапка ( рыжий хайер) горит, фэдаравич не даст соврать.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе предвыборной кампании никакого сговора между его штабом и Россией не было.
А Настя Рыбка говорит, что было. А именно, Дерипаска переводил бабки начальнику штаба - Манафорту.
Кому верить? - Я в данном случае, почему-то, больше верю шлюхе...
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А Манафорт на эти деньги покупал гречку? Трамп раскритиковал "предвзятое расследование" Мюллера о российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году - Цензор.НЕТ 5450
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Ну да ну да.... и ближайший помошник манафорт агнец небесный
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Прям овечка темной масти снежнобелого цвета))
Ну Трамп)))Ну и хитрожоп))Типа в стиле этонемынастамнет))
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Шеф Гестапо Генрих Мюллер. Дивным образом исчез во время разгрома Третьего Рейха. Автор одной из книг в США, заявлял, что встречался с ним в Америке в 50-годах.

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Спепрокурор США Роберт Мюллер... Сходства очевидны... Трамп ещё не понимает, кто за него взялся.
Трамп раскритиковал "предвзятое расследование" Мюллера о российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году - Цензор.НЕТ 9173
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп раскритиковал "предвзятое расследование" Мюллера о российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году
 
 
 
 
 
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