 Трамп раскритиковал "предвзятое расследование" Мюллера о российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году

Президент также добавил, что расследованием руководят "закоренелые демократы" и сторонники его проигравшей оппонентки Хиллари Клинтон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
В субботу, 17 марта, адвокат Трампа Джон Дауд заявил, что расследование Мюллера пора заканчивать. Изначально он утверждал, что сделал это заявление от имени президента, однако позже передумал и уточнил, что говорил "сам за себя".
Трамп не первый раз критикует расследование возможного участия Москвы в президентской кампании, но впервые назвал Мюллера по имени напрямую, что вызвало предостережения со стороны его однопартийцев о недопустимости вмешательства в расследование.
"Почему это в команде Мюллера 13 закоренелых демократов, несколько ярых сторонников Мошенницы Хиллари и Ноль республиканцев? Недавно еще одного демократа добавили... кому-то это кажется честным? И все равно, СГОВОРА НЕТ!" - написал Трамп в Twitter.
Напомним, 13 марта Трамп уволил с поста госсекретаря Тиллерсона - из-за разногласий с ним по ряду внешнеполитических проблем. Вместо него назначил директора ЦРУ Майка Помпео - он вступит в должность в апреле. В МИД Украины уже заявили, что смена госсекретаря не несет какие-то дополнительные нюансы во взаимодействии Украины и США.
Как сообщалось, в США продолжается расследование возможного вмешательства России в президентские выборы. Спецпрокурор Мюллер выясняет, был ли заговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва отрицает вмешательство в выборы в США и требует предоставить подтверждающие документы.
Министерство юстиции США опубликовало документ, согласно которому в отношении 13 граждан России выдвинуты обвинения во вмешательстве в американские президентские выборы. В отношении бывшего главы штаба Дональда Трампа Пола Манафорта выдивнуты уже вторые обвинения по делу относительно вмешательства России в выборы президента США. Он не признал себя виновным.
А Настя Рыбка говорит, что было. А именно, Дерипаска переводил бабки начальнику штаба - Манафорту.
Кому верить? - Я в данном случае, почему-то, больше верю шлюхе...
Ну Трамп)))Ну и хитрожоп))Типа в стиле этонемынастамнет))