 Трамп раскритиковал "предвзятое расследование" Мюллера о российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году

Президент также добавил, что расследованием руководят "закоренелые демократы" и сторонники его проигравшей оппонентки Хиллари Клинтон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

В субботу, 17 марта, адвокат Трампа Джон Дауд заявил, что расследование Мюллера пора заканчивать. Изначально он утверждал, что сделал это заявление от имени президента, однако позже передумал и уточнил, что говорил "сам за себя".

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Трамп не первый раз критикует расследование возможного участия Москвы в президентской кампании, но впервые назвал Мюллера по имени напрямую, что вызвало предостережения со стороны его однопартийцев о недопустимости вмешательства в расследование.



"Почему это в команде Мюллера 13 закоренелых демократов, несколько ярых сторонников Мошенницы Хиллари и Ноль республиканцев? Недавно еще одного демократа добавили... кому-то это кажется честным? И все равно, СГОВОРА НЕТ!" - написал Трамп в Twitter.

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Напомним, 13 марта Трамп уволил с поста госсекретаря Тиллерсона - из-за разногласий с ним по ряду внешнеполитических проблем. Вместо него назначил директора ЦРУ Майка Помпео - он вступит в должность в апреле. В МИД Украины уже заявили, что смена госсекретаря не несет какие-то дополнительные нюансы во взаимодействии Украины и США.

Как сообщалось, в США продолжается расследование возможного вмешательства России в президентские выборы. Спецпрокурор Мюллер выясняет, был ли заговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва отрицает вмешательство в выборы в США и требует предоставить подтверждающие документы.

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Министерство юстиции США опубликовало документ, согласно которому в отношении 13 граждан России выдвинуты обвинения во вмешательстве в американские президентские выборы. В отношении бывшего главы штаба Дональда Трампа Пола Манафорта выдивнуты уже вторые обвинения по делу относительно вмешательства России в выборы президента США. Он не признал себя виновным.