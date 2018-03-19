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 Общество
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 Снегопады, метели и гололедицу прогнозируют в Украине 19 марта, - ГСЧС

По данным Укргидрометцентра, в результате воздействия двух активных юго-западных циклонов в Украине ожидаются сложные погодные условия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"19 марта в Украине - снегопады, метели, на дорогах гололедица, в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Николаевской областях - сильный снег, снежные заносы; в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях - мокрый снег с дождем, местами гололед, на юге и востоке страны порывы ветра 15-20 м/с. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта (уровень угрозы для автотранспорта - 2 (желтый), местами в центральных областях и Прикарпатье - 3 (красный)), также усложнят работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства", - говорится в сообщении.

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Кроме того, спасатели предупреждают о повышении уровней воды на реках в Западной Украине. "18-21 марта в связи со снижением температуры воздуха, на реках Правобережье страны ожидается восстановление ледовых явлений в виде заберегов и шуги, на отдельных участках реках к установлению ледостава, а на реках Левобережья - усиление ледовых явлений. Местами возможно формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды", - информируют в ГСЧС.

В Карпатах 19 марта ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень), передают в Госслужбе по ЧС.

Источник: https://censor.net.ua/n3056305
 
 
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березень рамси поплутав- уявив себе січнем, схоже...Перемети по півтора метри і більше заввишки і мете без зупинки хурделиця...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСнегопады, метели и гололедицу прогнозируют в Украине 19 марта, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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