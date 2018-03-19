 Снегопады, метели и гололедицу прогнозируют в Украине 19 марта, - ГСЧС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"19 марта в Украине - снегопады, метели, на дорогах гололедица, в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Николаевской областях - сильный снег, снежные заносы; в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях - мокрый снег с дождем, местами гололед, на юге и востоке страны порывы ветра 15-20 м/с. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта (уровень угрозы для автотранспорта - 2 (желтый), местами в центральных областях и Прикарпатье - 3 (красный)), также усложнят работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства", - говорится в сообщении.

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Кроме того, спасатели предупреждают о повышении уровней воды на реках в Западной Украине. "18-21 марта в связи со снижением температуры воздуха, на реках Правобережье страны ожидается восстановление ледовых явлений в виде заберегов и шуги, на отдельных участках реках к установлению ледостава, а на реках Левобережья - усиление ледовых явлений. Местами возможно формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды", - информируют в ГСЧС.

В Карпатах 19 марта ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень), передают в Госслужбе по ЧС.